Sí, los billetes para el Aeropuerto de la Región <> de París (para acceso a Orly o Roissy Charles de Gaulle) están efectivamente disponibles para comprar en las aplicaciones móviles para cargarlos en tu teléfono, tu reloj conectado o un pase Navigo, siempre que no haya billetes Metro-Train-RER (ni billetes antiguos desmaterializados T+ cargados) en tu soporte de soporte. Si es así, debes usar otro medio como un Navigo Easy Pass.