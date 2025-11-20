Los billetes SMS se venden directamente a bordo de los autobuses en Île-de-France, a un precio de 2,50 €, ya sea en efectivo por parte del conductor o con tarjeta de crédito en las terminales destinadas a este fin. Estos billetes no son transferibles.

Te invitamos a anticipar y comprar tus billetes de transporte con antelación, para no retrasar los viajes en las líneas de autobús.

El billete de Bus-Tranvía está disponible por 2 €. Se puede recargar con un pase Navigo Easy o comprarse directamente a través de la aplicación Île-de-France Mobilités.

Para más información, visita la página de precios.