La venta de entradas de cartón t+ y entradas Origin-Destination desaparecerá a partir de noviembre de 2025, en favor de:

El Navigo Liberté + servicio

servicio Compra de entradas en smartphones a través de Île-de-France Mobilités y las aplicaciones asociadas

Abonados recargables Navigo Easy para todos los viajeros

Bueno saberlo

1 - Estas entradas de cartón ya no se venden en máquinas expendedoras en las estaciones ni en el andén desde noviembre de 2025.

2 - Se siguen aceptando billetes de tarjeta T+ y Origin-Destination para viajar dentro de sus respectivas áreas de uso hasta junio de 2026:

hasta junio de 2026 en el Metro para billetes de cartón t+

para billetes de cartón t+ hasta junio de 2026 en la red de metro/tren/RER para billetes Origin-Destination, en el Origen-Destino elegido por el cliente.

para billetes Origin-Destination, en el Origen-Destino elegido por el cliente. entre noviembre y mayo de 2026 para billetes con tarjeta T+ en autobuses/tranvías (aclaración para que vengan línea por línea)

3 - No se realiza reembolso conforme a los términos y condiciones generales de venta de billetes, sin embargo, puedes cambiar tus billetes con tarjeta t+ o tus billetes Origen-Destino en la taquilla de la RATP o SNCF desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 1 de septiembre de 2026 con un límite de 20 entradas por día.

El intercambio se realiza por un billete Metro-Train-RER o un billete equivalente de Bus-Tranvía (precio completo por precio completo y precio reducido por precio reducido), incluyendo billetes Origin-Destination a aeropuertos contra un billete Aeropuertos de la Región<> de París, en un pase Navigo Easy previamente adquirido.

Por favor, tenga en cuenta : El billete t+ desmaterializado sigue siendo válido sin fecha de caducidad.