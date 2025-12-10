Paso 2 : Se mostrará el mensaje "Pago aceptado". Una señal audible te informa de que la operación ha funcionado bien.

Luego puedes hacer un viaje inmediato en autobús, sin transferencias ni viajes de ida y vuelta.

Por favor, ten en cuenta: el validador no emite ninguna multa en papel. En caso de una inspección, debes presentar tus medios de pago a los controladores como prueba.