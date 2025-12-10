¿Cómo funciona el billete de abordaje con tarjeta de crédito sin contacto?
Funcionamiento
Paso 1 : Presenta tu tarjeta bancaria o objeto conectado (smartphone, etc.) en el terminal dedicado al pago con tarjeta de crédito.
Billete de embarque solo con tarjeta de crédito
Paso 2 : Se mostrará el mensaje "Pago aceptado". Una señal audible te informa de que la operación ha funcionado bien.
Luego puedes hacer un viaje inmediato en autobús, sin transferencias ni viajes de ida y vuelta.
Por favor, ten en cuenta: el validador no emite ninguna multa en papel. En caso de una inspección, debes presentar tus medios de pago a los controladores como prueba.
Pago aceptado, tarjeta de crédito aceptada 1
Paso 3 : Si viajas en grupo y quieres comprar varios billetes individuales, repite la operación (hasta 4)
Pago aceptado, Aceptación de tarjeta de crédito 2, 3, 4
Se te debitará por el número de viajes realizados al día siguiente, o hasta 3 días después, dependiendo del banco.
Puedes consultar tu historial de viajes y pagos en línea, así como subir tus recibos en https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb
¿Qué billetes se pueden comprar con tarjeta de crédito?
El pago con tarjeta de crédito te permite comprar un único billete de transporte y realizar un viaje en autobús inmediato. Los precios pueden consultarse en la sección de Billetes y tarifas.
¿Puedo transferirme con este billete?
El billete de embarcamiento con tarjeta de crédito solo permite viajes directos sin transferencias. Para tomar un nuevo medio de transporte, o el mismo autobús en dirección de regreso, tendrás que comprar un billete de nuevo.
¿Cómo funciona la validación múltiple?
La multivalidación permite que varias personas viajen en grupo o en familia utilizando el mismo medio de pago varias veces. Los viajes en grupo están limitados a 4 viajeros por método de pago.
Cuando el método de pago se presenta varias veces en el terminal de pago, confirma la multi-validación (una validación por pago). Debe realizarse una validación para cada pasajero.
¿Qué ocurre si me rechazan el método de pago?
En caso de que el terminal de pago rechace el método de pago (medio no compatible, medio bloqueado tras el fallo de una transacción de pago), se emite un mensaje visual y una señal audible explícita. El usuario no puede acceder a la red de transporte con este medio.
¿Por qué no acepta mi medio de pago en la terminal?
Solo se aceptan los medios válidos de pago contactless (no caducados, no opuestos, etc.) de las marcas CB, Visa y Mastercard que sean elegibles para pago contactless por parte del terminal. Por ejemplo, una tarjeta de ticket de comida será rechazada en la terminal.
Si la transacción de pago es rechazada, ¿qué ocurre?
En caso de que la transacción de pago sea rechazada, el pasajero ya no podrá acceder a la red de transporte utilizando sus medios de pago hasta que la situación se regularice.
¿Por qué mi medio de pago ya no es aceptado por la terminal?
Cuando un pago anterior ha sido rechazado por tu banco, el método de pago se bloquea hasta que tu banco acepte la transacción.
¿Cómo funciona la operación de control?
Durante la operación de control, el viajero debe presentar al controlador el medio de pago utilizado para la validación. La información del método de pago se utiliza entonces para verificar que ha sido aceptado por un terminal de pago en la red.
La información solo se utiliza para verificar que ha sido aceptada por un terminal de pago, no se guarda y se intercambia de forma completamente segura.
¿Cómo accedo a mi historial de viajes, pago y obtengo una factura?
La página "Acceder a tus recibos para compras con tarjeta de crédito" te permite consultar tu historial de viajes y pagos y obtener una factura por los pagos realizados. Para acceder a tu historial, tendrás que introducir la información de tu método de pago. Los usuarios de medios de pago desmaterializados tendrán que introducir la información de la tarjeta de plástico para poder acceder al sitio.
La consulta de los viajes realizados es posible desde el día D de los viajes. Los pagos pueden consultarse al día siguiente de los viajes realizados, en D+1.
El sitio te permite obtener una factura equivalente a un recibo de tarjeta de crédito.
¿Puedo usar una tarjeta bancaria "de plástico" y su versión con tarjeta "desmaterializada"?
Los viajes realizados no se agregan entre una tarjeta bancaria de plástico y su versión desmaterializada. La tarjeta de plástico y su versión desmaterializada se consideran dos medios de pago diferentes que, si se usan juntos, resultarán en dos transacciones de pago distintas.
¿Qué información aparece en mi extracto de cuenta?
Los débitos serán visibles en las cuentas de los usuarios uno o dos días laborables después del viaje, dependiendo del banco.
La siguiente información estará presente en los extractos de cuenta:
- Nombre de la operadora
- La mención CUMULACIÓN indica que varios viajes podrían haberse acumulado en una sola transacción bancaria
- La dirección de la web les permite acceder a su historial de viajes y pagos y obtener su comprobante de pago
- El número de archivo permite identificar la transacción de pago y los viajes realizados.
¿Qué son las notificaciones de mi cartera?
El billete para embarcar con tarjeta de crédito funciona con pospago, es decir, el pago de los viajes realizados se solicita al final del día después de que se hayan realizado estos viajes.
Cuando el método de pago se presenta en la terminal al comienzo del día, se envía una solicitud de autorización o preautorización al banco del usuario y al final del día se envía una solicitud de pago, sumando todos los viajes realizados durante el día si se realizan varios viajes.
Estas solicitudes de autorización pueden generar notificaciones en las carteras; estas notificaciones son completamente normales y necesarias para la gestión del servicio.
La cantidad indicada en estas notificaciones puede variar según la marca del sistema bancario utilizado; al inicio del viaje, la cantidad de la notificación puede ser de 0 €, 0,1 € o el importe del billete individual, o sobrecargada.
Al final del día, puede recibir una notificación, cuyo importe será también el importe que se facturará correspondiente al total de todos los viajes realizados.
¿Por qué la cantidad de confirmación de pago no coincide con el número de tickets validados?
Los pasajeros que usan una tarjeta de níquel en una versión desmaterializada, llevada en sus smartphones, por ejemplo, pueden notar notificaciones que indican un recargo temporal de 5 €. Esta operación es completamente normal y específica de las tarjetas de níquel.
El recargo permitió bloquear, por un día, una cantidad de 5 € en caso de que el pasajero realice otras validaciones durante el día. Al final del día, solo las validaciones realizadas se debitarán realmente de la cuenta del usuario.
Más información está disponible en la web de Nickel: https://support.nickel.eu/fr/dans-quels-cas-le-montant-preleve-peut-etre-temporairement-superieur-au-montant-reel
¿Son seguros mis pagos?
El billete para embarcar con tarjeta de crédito se basa en el pago sin contacto, que es un método de pago probado y seguro. El servicio cumple con todos los estándares exigidos por la normativa bancaria.
¿Se almacenan mis datos personales?
No se conservan ni intercambian datos personales, cada validación es anónima. Solo se conserva la información bancaria del medio útil para la finalización de la transacción, durante 13 meses móviles según lo requiera la normativa bancaria.
¿Por qué no es posible pagar con tarjeta de crédito en todas las líneas de autobús de la red?
La compra de billetes de embarcamiento con tarjeta de crédito se está implementando gradualmente en las líneas de autobús de la red durante todo el año. En el verano de 2026, todas las líneas deberían estar equipadas.