Para llegar a Orly o Roissy-Charles-de-Gaulle, o para viajar entre estos dos aeropuertos, debes comprar un billete específico al precio único de 13 €. Este billete de Aeropuertos de la Región<>de París es válido en el metro, tren, RER y Orlyval en Île-de-France.

También puedes usar el RoissyBus para acceder a los aeropuertos (sin posibles transbordos) con un billete específico de RoissyBus.

Planes mensuales o anuales

Si tienes un pase mensual o anual que incluya la zona del aeropuerto, no se requiere un billete específico para tus viajes a los aeropuertos.

Visita a París

El paquete Paris Visite también permitirá viajes ilimitados hacia y desde los aeropuertos de Île-de-France durante un día, en una versión electrónica de billetes (con un pase Navigo Easy o teléfono).

