PREGUNTAS FRECUENTES: Actividades de transferencia de billetesSuis-je concerné ?¿Cuál es el propósito de esta FAQ?¿Qué contratos están implicados?Tengo un pase Navigo que ya no uso, ¿por qué me preocupa esta transferencia?Qu'est-ce que cela change pour moi ?¿Por qué se transferirán mis datos?¿Qué datos se transfieren?¿Cuál es el impacto en mi(s) abono(s) de temporada y billetes de transporte?Est-ce que je peux refuser ?¿Puedo objetar esta transferencia y el tratamiento de sus datos personales?¿Cuáles son mis otros derechos?