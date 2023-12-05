Los tiempos de espera mostrados indican en tiempo real las salidas próximas basadas en la posición real (no teórica) de los vehículos. Esta información la proporciona cada operador de transporte.

En la aplicación de Île-de-France mobilités y en la página web, se muestran en tiempos de espera (por ejemplo, 3 minutos) y no en los horarios (por ejemplo, 10:50) que corresponden a los horarios programados (pero no en tiempo real).

En la aplicación, los siguientes pasajes en tiempo real se muestran en verde en las distintas pantallas (mapa interactivo de proximidad, sección de horarios, hoja de ruta), acompañados de un icono de "conectado" compuesto por 3 barras, a diferencia de los horarios programados que se muestran en negro.