¿Dónde puedo encontrar el horario en mi parada?

Actualizado en 09 diciembre 2025

En la aplicación Île-de-France Mobilités 

  • Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
  • Ve a la sección de Horarios.
  • Elige el medio de transporte (tren, RER, metro, tranvía, cable o autobús).
  • Selecciona la línea o introduce el número de autobús en la barra de búsqueda.
  • Elige la parada correspondiente.
  • O haz clic directamente en una parada desde el mapa Around Me que aparece en la pantalla de inicio.

En la web de Île-de-France Mobilités 