¿Dónde puedo encontrar el horario en mi parada?
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección de Horarios.
- Elige el medio de transporte (tren, RER, metro, tranvía, cable o autobús).
- Selecciona la línea o introduce el número de autobús en la barra de búsqueda.
- Elige la parada correspondiente.
- O haz clic directamente en una parada desde el mapa Around Me que aparece en la pantalla de inicio.
En la web de Île-de-France Mobilités
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Desde el menú "Desplazarse", ve a la sección de Horarios de Apertura.
- Elige el medio de transporte (tren, RER, metro, tranvía, cable o autobús).
- Dependiendo del modo de transporte, selecciona la línea o introduce el número de línea en la barra de búsqueda.
- Elige la parada de salida que quieras.
- O haz clic directamente en una parada del mapa A mi alrededor.