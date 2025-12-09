Los horarios que aparecen en la web y la aplicación de Île-de-France Mobilités están disponibles por los operadores de transporte.

Cabe señalar que los horarios en tiempo real se materializan mediante una onda verde junto a los horarios teóricos y los tiempos de espera. Los datos en tiempo real se basan en la posición real de los vehículos.

Los horarios teóricos (planificados) siguen disponibles en las rutas y horarios. Pueden utilizarse como referencia en caso de ausencia o inexactitud de datos en tiempo real.

Si observa una discrepancia entre los horarios que se muestran en la parada y los que aparecen en los medios de comunicación de Île-de-France Mobilités o en la web y solicitud de Île-de-France Mobilités, le invitamos a informarnos utilizando el formulario de contacto, especificando que se refiere a la sección de horarios e indicando la línea y la parada correspondientes.