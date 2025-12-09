¿Cómo guardas y gestionas tus direcciones como favoritas?
Guardar tus direcciones frecuentes facilita introducir tus búsquedas de rutas para elegir la salida o el destino de la ruta.
Los favoritos se resaltan al introducir destinos (búsqueda de rutas) y en la pantalla de inicio.
En particular, puedes determinar tus direcciones de "Domicilio" y "Trabajo" para encontrarlas directamente en la página principal de tu solicitud.
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección Mi espacio.
- Haz clic en mis favoritos.
- En la pestaña "Lugares", selecciona "Añadir un lugar favorito".
- Introduce la ubicación deseada en la barra de búsqueda o selecciona con el puntero del mapa.
- Elige el icono adecuado:
- Estrella: Favorita absoluta
- Hogar: hogar
- Maletín: lugar de trabajo
- Haz clic Guardar este favorito.
- Cambia el nombre de la favorita si es necesario, y luego confirma.
- Edita o gestiona tus favoritos en cualquier momento en Mi espacio > Mis favoritos.
También puedes añadir una dirección favorita de los resultados de la ruta:
- Haz clic en el lugar posicionado como punto de partida o de final en los resultados de tu ruta.
- Haz clic en los tres puntos junto al nombre del lugar.
- Seleccione Añadir este lugar a favoritos.