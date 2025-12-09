¿Cómo guardas y gestionas tus direcciones como favoritas?

Actualizado en 09 diciembre 2025

Guardar tus direcciones frecuentes facilita introducir tus búsquedas de rutas para elegir la salida o el destino de la ruta.

Los favoritos se resaltan al introducir destinos (búsqueda de rutas) y en la pantalla de inicio.

En particular, puedes determinar tus direcciones de "Domicilio" y "Trabajo" para encontrarlas directamente en la página principal de tu solicitud.

En la aplicación Île-de-France Mobilités 

  • Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
  • Ve a la sección Mi espacio.
  • Haz clic en mis favoritos.
  • En la pestaña "Lugares", selecciona "Añadir un lugar favorito".
  • Introduce la ubicación deseada en la barra de búsqueda o selecciona con el puntero del mapa.
  • Elige el icono adecuado:

- Estrella: Favorita absoluta

- Hogar: hogar

- Maletín: lugar de trabajo

  • Haz clic Guardar este favorito.
  • Cambia el nombre de la favorita si es necesario, y luego confirma.
  • Edita o gestiona tus favoritos en cualquier momento en Mi espacio > Mis favoritos.

También puedes añadir una dirección favorita de los resultados de la ruta:

  • Haz clic en el lugar posicionado como punto de partida o de final en los resultados de tu ruta.
  • Haz clic en los tres puntos junto al nombre del lugar.
  • Seleccione Añadir este lugar a favoritos.