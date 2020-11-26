Si eres usuario de la web, para mantenerte informado sobre la situación del tráfico en tu línea, es necesario tener una cuenta y suscribirte a la línea haciendo clic en el botón "Alerta" (campana), que aparece en las pantallas de la sección de Horarios o Información de Tráfico.

Desde una etapa del viaje en la hoja de ruta, la suscripción también es posible con el botón de "más acciones en esta etapa".

A continuación, recibirás por correo electrónico la información sobre interrupciones declarada por el operador que opera la línea.

Las funciones de la pantalla "Mi espacio personal" de mi cuenta te permiten gestionar la recepción de tus suscripciones (modificación de horarios, eliminación, etc.) de forma centralizada.