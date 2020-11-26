Desde la pantalla de inicio, el botón "Añadir un destino favorito" te permite acceder al formulario para introducir un nuevo lugar favorito. Los favoritos de los lugares se resaltan al introducir destinos (buscando direcciones) y en la pantalla de inicio.



En la pantalla de horarios, en una parada de una línea, el botón "Favoritos" en la esquina superior derecha activa el favorito. Tus horarios estarán disponibles directamente desde la sección "Horarios" (pestaña "Favoritos").



Las búsquedas de rutas también pueden marcarse para abrirse fácilmente desde la pantalla de "Favoritos" del menú haciendo clic en el botón de la esquina superior derecha.



Guardar un itinerario detallado de un viaje te permite tener su contenido en modo "offline" y recibir una notificación justo antes de tu salida.