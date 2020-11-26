Para poder usar tus favoritos de la web, primero debes crear una cuenta y iniciar sesión.



Desde las pantallas de resultados de las diferentes secciones ("rutas", "Cerca", "Horarios", "Información de tráfico"), al hacer clic en el botón "Favoritos" (la estrella) se guarda el elemento como favorito.



Desde el mapa de rutas, en cada una de las fases también es posible marcar los elementos haciendo clic en el botón "más acciones en esta fase" ("...").



Tus lugares favoritos se priorizan al introducir una solicitud de indicaciones.



Tus favoritos de horarios se muestran tan pronto como seleccionas la sección "Horarios", resaltando los siguientes pasajes en tiempo real si están disponibles.



Las funciones de la pantalla "Mi espacio personal" de mi cuenta te permiten gestionar tus favoritos (modificación, eliminación) de forma centralizada.