En la web de Île-de-France Mobilités

Es posible guardar mucha información para facilitar su acceso más adelante en el sitio (sección Muévame, si tienes cuenta) o desde la aplicación.



La creación de favoritos es posible desde varias pantallas de Île-de-France Mobilités, haciendo clic en el botón "Favoritos" en forma de estrella.



En la aplicación móvil

Desde la aplicación, es posible marcar una parada en la sección "Horario" y luego seleccionar el medio de transporte (Metro, RER, tranvía, autobús), la línea que elijas y después la parada que te interese. Para trenes y RER, debes entrar en una estación de salida y llegada para determinar la dirección correcta de viaje.

También puedes determinar tus direcciones de "Casa" y "Trabajo" para encontrarlas directamente en la página principal de tu solicitud, o guardar tu ruta seleccionando la estrella en la parte superior derecha de tu hoja de ruta.

Los favoritos de ubicación facilitan introducir tus búsquedas de ruta para el inicio o destino del viaje. Los favoritos de línea te permiten recibir alertas basadas en interrupciones. Las paradas o los favoritos de horarios te permiten encontrar los horarios de tus líneas con un solo clic.