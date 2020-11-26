Para mantenerte informado sobre la situación del tráfico en tu línea desde la aplicación para smartphone, es necesario suscribirse en la línea haciendo clic en el botón "Alerta" (timbre), que aparece en las pantallas de la sección de Horarios.

A continuación, recibirás por notificación la información sobre interrupciones declarada por el operador que opera la línea.

Las funciones de la pantalla "Mis favoritos / Líneas" desde el menú en la esquina inferior derecha de la app te permiten gestionar tus favoritos (editando, eliminando) de forma centralizada.