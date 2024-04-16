Si tienes un billete válido en tu teléfono o en un Samsung Galaxy Watch, puedes viajar por toda la red de transporte de Île-de-France (dentro de los límites de las fechas y zonas seleccionadas en el momento de la compra).

Para validar tu entrada, asegúrate de tener:

NFC habilitado;

Un billete válido (fecha y zona) para el viaje que deseas realizar;

En un teléfono, debes tener la pantalla encendida o incluso desbloqueada (no es necesario que la aplicación esté abierta).

(no es necesario que la aplicación esté abierta). Luego presenta la parte traserade tu teléfono o reloj inteligente al objetivo de lectura sin contacto del validador. De hecho, normalmente es en la parte trasera de tu teléfono donde se encuentra la antena NFC, lo que permite la comunicación sin contacto con el validador.

La funda protectora de tu teléfono a veces puede interferir con la validación. Si es así, puede que tengas que sacar el móvil de la funda antes de validarlo.

Si tus tickets están almacenados en la aplicación complementaria My Navigo Tickets y tu teléfono lleva varios días sin conexión a internet, la validación puede fallar. En este caso, abre tu app de transporte y revisa tus billetes: la app te avisará si es necesario reconectarte al servicio y te permitirá hacerlo.

Ten la seguridad de que aprenderás rápidamente el gesto que mejor funciona para tu modelo de teléfono o con tu reloj.