Si ya no puedes validar: en primer lugar, asegúrate de tener activado el NFC y de que tienes un ticket válido (fecha y zona) para el viaje que deseas realizar.

Hay varias causas que pueden hacer que la validación falle con tu teléfono o reloj inteligente :

Actualización de software

Cambio de configuración del teléfono

coexistencia con otros servicios que utilizan NFC

Aquí tienes varias formas de solucionarlo:

Instala las últimas actualizaciones en tu app móvil/smartwatch que ofrece el servicio de compra de billetes de transporte para Île-de-France y la app complementaria Ticket sans contact o Mes Tickets Navigo , según el modelo de tu teléfono;

Reinicia el teléfono/smartwatch y luego relanza tu aplicación móvil ofreciendo el servicio de compra de billetes de transporte para Île-de-France;

Apaga y vuelve a activar el NFC en la configuración de tu teléfono o reloj inteligente;

Si tus tickets están cargados con la aplicación complementaria My Navigo Tickets , no la desinstales, ya que esto supondrá la pérdida de los tickets que contiene. Consulta Google Play para ver si hay una nueva versión e instálala

Si usas la aplicación complementaria de tickets sin contacto , puedes desinstalarla y reinstalarla sin riesgo para tus tickets.

Si tus tickets están cargados en una tarjeta SIM y tienes un teléfono con dos ranuras para SIM, asegúrate de que esta tarjeta esté colocada en la ranura 1;

Si tus entradas están cargadas en la app complementaria My Navigo Tickets, revisa tus entradas en tu app móvil para comprobar si es necesario reconectarte al servicio ( sección Cómo validar con mi teléfono)

Si tu teléfono lo permite, cambia el "método NFC por defecto" en la configuración NFC del teléfono: o Selecciona "tarjeta SIM" si tus tickets están almacenados en la SIM;

o Selecciona "Elemento Seguro Incrustado" si tus tickets están almacenados en el Elemento Seguro del teléfono;

o Selecciona "Sistema operativo Android" si tus tickets están almacenados en la aplicación complementaria My Navigo Tickets.

Si a pesar de esto no puedes validar, puedes contactar directamente con el servicio de atención al cliente a través de la aplicación.