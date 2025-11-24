Ya no puedo validar con mi teléfono Android ni con mi smartwatch
Si ya no puedes validar: en primer lugar, asegúrate de tener activado el NFC y de que tienes un ticket válido (fecha y zona) para el viaje que deseas realizar.
Hay varias causas que pueden hacer que la validación falle con tu teléfono o reloj inteligente :
- Actualización de software
- Cambio de configuración del teléfono
- coexistencia con otros servicios que utilizan NFC
Aquí tienes varias formas de solucionarlo:
- Instala las últimas actualizaciones en tu app móvil/smartwatch que ofrece el servicio de compra de billetes de transporte para Île-de-France y la app complementaria Ticket sans contact o Mes Tickets Navigo, según el modelo de tu teléfono;
- Reinicia el teléfono/smartwatch y luego relanza tu aplicación móvil ofreciendo el servicio de compra de billetes de transporte para Île-de-France;
- Apaga y vuelve a activar el NFC en la configuración de tu teléfono o reloj inteligente;
- Si tus tickets están cargados con la aplicación complementaria My Navigo Tickets, no la desinstales, ya que esto supondrá la pérdida de los tickets que contiene. Consulta Google Play para ver si hay una nueva versión e instálala
- Si usas la aplicación complementaria de tickets sin contacto , puedes desinstalarla y reinstalarla sin riesgo para tus tickets.
- Si tus tickets están cargados en una tarjeta SIM y tienes un teléfono con dos ranuras para SIM, asegúrate de que esta tarjeta esté colocada en la ranura 1;
- Si tus entradas están cargadas en la app complementaria My Navigo Tickets, revisa tus entradas en tu app móvil para comprobar si es necesario reconectarte al servicio ( sección Cómo validar con mi teléfono)
- Si tu teléfono lo permite, cambia el "método NFC por defecto" en la configuración NFC del teléfono: o Selecciona "tarjeta SIM" si tus tickets están almacenados en la SIM;
o Selecciona "Elemento Seguro Incrustado" si tus tickets están almacenados en el Elemento Seguro del teléfono;
o Selecciona "Sistema operativo Android" si tus tickets están almacenados en la aplicación complementaria My Navigo Tickets.
Si a pesar de esto no puedes validar, puedes contactar directamente con el servicio de atención al cliente a través de la aplicación.
Una de estas operaciones debe permitir que el servicio vuelva a funcionar
Si no es así, puedes contactar con el Servicio de Atención al Cliente desde
Contáctanos > Mis billetes de transporte [...] / Tengo otra petición.