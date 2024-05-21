Si tus tickets están almacenados en el elemento seguro o en la tarjeta SIM de tu teléfono, muchos modelos de teléfono te permiten validar incluso si la batería está descargada.

Si tus billetes están almacenados en la aplicación complementaria My Navigo Tickets, es necesario que la pantalla del móvil esté activada para validar un ticket, pero no es necesario abrir la aplicación de transporte.

En caso de una inspección, si tienes un pase Navigo Month o Navigo Week, debes poder mostrar tu foto en la solicitud (Mi Cuenta) para presentarla al inspector.