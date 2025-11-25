¿Qué es el modo Express Transit en iPhone y Apple Watch? ¿Cómo la enciendo o apago?
El modo exprés en iPhone y Apple Watch significa que no tienes que reactivar ni desbloquear la pantalla al usar el validador. Cuando creas tu primera tarjeta Navigo desmaterializada en el iPhone o Apple Watch, el modo Express se activa por defecto en esta tarjeta.
Esto es lo que hay que hacer en el Modo Exprés:
En un iPhone
Para activar el modo Express Transport en tu tarjeta Navigo cargada en un iPhone, en tu iPhone
- Abre la app Wallet,
- Selecciona tu tarjeta Navigo
- Seleccione el menú contextual (...) > Datos del mapa
- Selecciona Transporte Exprés y elige la tarjeta.
En un Apple Watch
Para activar el modo Express Transport en tu tarjeta Navigo cargada en un Apple Watch, en tu iPhone:
- Abre la app Watch
- Select Cards y Apple Pay
- Selecciona Transporte Exprés y elige la tarjeta.
Para reconocer la tarjeta en la que quieres activar el modo Express Transport, aparecen los últimos 4 dígitos del número de tarjeta en la imagen de la tarjeta.
Si tienes un contrato Navigo Liberté + en tu iPhone o Apple Watch, es preferible cargarlo en una segunda tarjeta.
Bueno saberlo
Podrás validar con cada una de las tarjetas de tu iPhone pulsando dos veces el botón lateral (iPhone con Face ID) o central (iPhone con Touch ID) y eligiendo la tarjeta Navigo deseada cada vez.
Los validadores de bus en las siguientes redes aún no soportan el modo Expreso. Para validar en los buses de estas redes, pulsa dos veces el botón derecho y selecciona la tarjeta que se va a usar: Francilité Grand Provinois, Transdev Vexin, Transdev Brie y Deux Morin, RATP Cap Mantois.
Más información sobre el modo Express en la web de Apple.