Tengo varias tarjetas Navigo en mi iPhone. ¿Podemos viajar con varias personas?
Si tienes varias tarjetas Navigo desmaterializadas en tu iPhone o Apple Watch, tienes la opción de viajar a varias personas usando una tarjeta separada con un billete validado para cada persona.
Durante una comprobación, tendrás que presentar cada tarjeta utilizada para validación correspondiente a cada viajero, seleccionándola "sobre la marcha" en tu pantalla tras una doble pulsación del botón derecho para mostrar las tarjetas disponibles.