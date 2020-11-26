Desde septiembre de 2019, los residentes de Île-de-France tienen acceso al servicio de alquiler de bicicletas asistida eléctricamente, Véligo Location, por 40 € al mes y con una duración máxima de 6 a 9 meses, gracias a la posibilidad de renovar la suscripción una vez por 3 meses.

Se ofrecerán tarifas reducidas a diferentes públicos. Además, el empleador puede reembolsar el 50% de la suscripción a cambio de una factura obtenida a través de Véligo Location.

Se ofrecerán servicios adicionales, como alquiler de accesorios o seguros, a los clientes que hayan suscrito una suscripción a Véligo Location.