Se observa que solo el 1,6% de los viajes realizados en Île-de-France son en bicicleta (es decir, 650.000 viajes diarios). El Plan de Viajes Urbanos de Île-de-France (PDUIF) pretende aumentar el uso de bicicletas y la región de Île-de-France también quiere triplicar el número de desplazamientos en bicicleta por Île-de-France mediante su Plan de Bicicletas.

Île-de-France Mobilités se ha comprometido desde 2011 con la implantación de aparcamiento para bicicletas en las estaciones financiando a los propietarios de los proyectos. El Plan de Bicicletas de la región de Île-de-France planea destinar 100 millones de euros para 2021 a financiar infraestructuras ciclistas. Para crear un fuerte efecto dominó en la práctica y convencer a la gente de las ventajas de las bicicletas eléctricas, Île-de-France Mobilités ha decidido lanzar un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas para toda Île-de-France.