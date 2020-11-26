El mantenimiento preventivo de la bicicleta estará incluido en el precio de la suscripción. El servicio de atención al cliente de Véligo Location ofrecerá soporte para garantizar una intervención rápida y eficiente en caso de avería.

En caso de robo o daños graves, se cobrará un depósito. El usuario tendrá la posibilidad de beneficiarse de un seguro contra roturas y robos que reduce o cancela este depósito, ofrecido al suscribirse al servicio de localización de Véligo.