¿Qué hacer en caso de avería o daño?

Actualizado en 26 noviembre 2020

El mantenimiento preventivo de la bicicleta estará incluido en el precio de la suscripción. El servicio de atención al cliente de Véligo Location ofrecerá soporte para garantizar una intervención rápida y eficiente en caso de avería.

En caso de robo o daños graves, se cobrará un depósito. El usuario tendrá la posibilidad de beneficiarse de un seguro contra roturas y robos que reduce o cancela este depósito, ofrecido al suscribirse al servicio de localización de Véligo.