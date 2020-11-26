El servicio está principalmente dirigido a adultos para facilitar sus viajes diarios en sus tareas o estudios. Se desarrollará la oferta infantil con la provisión de una bicicleta de carga, aunque la fecha de lanzamiento aún no está definida.

El objetivo es que la bicicleta asistida eléctricamente sea un medio de transporte accesible para todos y de manera equitativa en toda la región. Esto implica tener en cuenta la naturaleza montañosa de la región de Île-de-France y la necesidad de recorrer varios kilómetros. En estas condiciones, la bicicleta asistida eléctricamente parece ser la respuesta más adecuada para permitir que el mayor número posible de personas pueda desplazarse en bicicleta.