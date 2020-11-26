Île-de-France Mobilités ha nombrado al consorcio Fluow para establecer y gestionar este nuevo servicio público durante un periodo de 6 años.

Fluow es una empresa dedicada al servicio Véligo Location, formada por cuatro compañías francesas complementarias expertas en movilidad sostenible: La Poste a través de su actividad de ecomovilidad Bemobi, Transdev, Vélogik y Cyclez. Muy implicados en el sector de la bicicleta, cada actor del grupo contribuye a la realización de este proyecto a gran escala para la región de Île-de-France. El consorcio reúne conocimientos técnicos, financieros y de gestión del cambio para apoyar a Île-de-France Mobilités en sus ambiciones en términos de movilidad sostenible.