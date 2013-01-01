Mapa de las ventajas culturales del Navigo
Los beneficios culturales son descuentos en tarifas o servicios exclusivos disponibles todo el año en + 300 espacios culturales de toda Île-de-France, para los suscriptores de Navigo (anual, mensual, imagina R, Senior, Liberté +).
|Espacio cultural
|La oferta de ventajas culturales de Navigo
|Descubre + sobre el lugar
|4 Delta
|Tarifa reducida en las proyecciones del Festival Ciné-Junior (2-15 de febrero) y tarifa reducida en las demás proyecciones
|https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
|7 Parnasios
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.parnassiens.com/
|Abadía de Maubuisson
|Entrada gratuita a las exposiciones y descuento del 50% al 60% en bebidas
|https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
|Producciones de Amaclio
|Ofrecemos a los titulares de la tarjeta Navigo una tarifa Navigo Culture equivalente a la tarifa reducida de la experiencia Eternelle Notre-Dame, es decir, 20,99 € en lugar de 30,99 €
|https://amaclio.com/
|Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN)
|Oferta de descubrimiento a tarifa reducida
|https://www.atelierdeparis.org/
|Threading Voices - 24 de enero al 11 de febrero de 2023
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|http://aufildesvoix.com/
|Auditorio Gérard Grisey del Conservatorio
|Oferta reducida de tarifa Navigo Culture en todos los espectáculos a tarifas de temporada cultural para el poseedor + Navigo Circle para un acompañante
|https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/
|Globo Generali Paris
|Menos 2 € en entradas de adultos (12 años y +), es decir, 13 € en lugar de 15 € con IVA incluido
|https://www.ballondeparis.com/
|Basílica de Saint-Denis
|Tarifa especial para billete sencillo, billete combinado Panteón – Basílica de Saint-Denis
|http://www.saint-denis-basilique.fr/
|Biblioteca Nacional de Francia
|Oferta en desarrollo.
|https://www.bnf.fr/fr
|Cabaret Sauvage
|Tarifa reducida en producciones y servicios específicos, como reuniones con artistas
|https://www.cabaretsauvage.com/
|Centquatre104
|Tarifa reducida en todo el programa
|https://www.104.fr/
|Centro André Malraux
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|http://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs
|Centro Cultural Aragón-Triolet
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation
|Centro Cultural de Cine Yves Montand
|Para los titulares del pase Navigo, acceso a la tarifa individual más ventajosa para proyecciones y funciones en cine. Para los titulares del pase Navigo con suscripción "Mi tarjeta", es posible transferir la tarifa de abonado a un tercero de su elección.
|https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html
|Centro Cultural Forum
|La ciudad de Saint Gratien ofrece a los poseedores del Navigo Culture Pass la oportunidad de beneficiarse de la tarifa reducida para los espectáculos durante la temporada cultural
|http://www.ville-saintgratien.fr
|Centro Cultural Picasso
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Centro Cultural Wladimir d'Ormesson
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|https://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson
|El Centro de Acción Cinematográfica Rex
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendiente de confirmación)
|http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/
|Centre d'Art Contemporain (CAC) Brétigny
|Invitación a inauguraciones y encuentros de artistas
|https://www.cacbretigny.com/fr/
|Centro Valonia-Bruselas
|Tarifa reducida en todo el programa, -5% en la librería
|http://www.cwb.fr/
|Centre des Arts
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Centre des Arts Enghien les Bains
|Los suscriptores de Navigo tienen acceso a la tarifa reducida de todo el programa (teatro, cine, concierto y festival incluidos). Oferta válida online o en la taquilla del centro y sujeta a la presentación de una justificación Navigo.
|http://www.cda95.fr/
|Centro de las orillas del Marne
|Oferta de entradas con descuento para habitaciones de socios
|http://www.cdbm.org/
|Centro Pompidou
|Acceso a precio reducido para los poseedores del pase Navigo para las exposiciones temporales y la colección permanente, al final del día, a partir de las 18:00. Posibilidad de ofrecer a un amigo o familiar la tarifa reducida a partir de las 18:00, si el titular del pase Navigo ya es elegible para la tarifa reducida.
|https://billetterie.centrepompidou.fr
|Capilla Expiatoria - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de entrada individual
|http://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/
|Chaplin - Denfert
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.lescinemaschaplin.fr/
|Chaplin - Saint-Lambert
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.lescinemaschaplin.fr/
|Castillo de Auvers
|Tarifa reducida de 10 € de martes a viernes. Oferta válida tras la presentación de una justificación Navigo en la taquilla del castillo.
|http://www.chateau-auvers.fr/
|Castillo de Breteuil
|Tarifa reducida para la entrada al parque o la entrada al parque y la visita al castillo
|https://www.breteuil.fr/fr/
|Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de entrada individual
|http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
|Château de Fontainebleau
|Tarifa especial de entrada individual
|https://www.chateaudefontainebleau.fr/
|Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de entrada individual
|http://www.chateau-maisons.fr/
|Castillo de Montecristo
|Tarifa reducida solo los sábados
|https://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/
|Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de entrada individual
|http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/
|Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de entrada individual
|http://www.chateau-vincennes.fr/
|Museo del Castillo de Nemours
|Precio 3€ visita gratuita y 5€ visita guiada, y la misma oferta para el acompañante del portador
|https://www.nemours.fr/chateau-musee
|Château Rosa Bonheur
|Tarifa reducida en reserva y reunión con los artistas igual tarifa para acompañar a la persona
|https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/
|Club de Cine Christine
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|https://pariscinemaclub.com/christine/
|Cinema 220
|Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembros
|http://www.cine220.com/
|Cine Agnès Varda
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|https://www.lesbordsdescenes.fr/
|Cine André Malraux
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|http://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/
|Apollo Cinema
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|http://cinema-apollo.fr/
|Arcel Cinema
|Oferta única y tarifa reducida en gimnasios miembros
|https://cinemas.grandparissud.fr/arcel
|Cine de Vanves
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|http://www.theatre-vanves.fr/
|Cine de cineastas
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.bistrotdescineastes.com/
|Cine Pantheon
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|https://www.whynotproductions.fr/pantheon/
|Cine Henri Langlois
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cine Intercomunitario de Ysieux
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinessonne Cine Itinerante
|Para los suscriptores de Navigo, acceso a la tarifa reducida para toda la programación del Cinéma Itinérant de Cinessonne. Oferta válida con la presentación del pase Navigo vigente en la taquilla de los recintos asociados.
|https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800
|Cine Jacques Brel
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cine Jacques Prévert
|Tarifa reducida para los titulares del Pase Navigo en todas las proyecciones de Arthur Rambo de Laurent Cantet, + tarifa reducida de 16 € en lugar de 22 € en el programa "La Ópera Metropolitana, Bolshoi y la Comédie Française"
|http://www.tcprevert.fr/
|Cine Jacques Prévert
|Precio de 2,50 € en sesiones de evento identificadas.
|http://cineprevert.blogspot.fr/
|Cine Jean Vigo
|Tarifa reducida en el gimnasio para quienes poseen el Pase Navigo para todas las proyecciones de Arthur Rambo de Laurent Cantet
|http://www.cinema-jean-vigo.fr/
|Cinema l'Antarès
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema la Lucarne
|Oferta de entradas con descuento para habitaciones de socios
|http://www.mjccreteil.com/
|Cinema Le Calypso
|Tarifa reducida en entradas de cine individual; conferencias ALTAIR; Emisiones de ópera, ballet, concierto y teatro
|http://cinema-calypso.fr/
|Cinema Le Casino
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|http://www.mairie-villiers94.com/
|Cinema Le Conti
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Figuier Blanc
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Forum
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|https://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/
|Cinema Le Kosmos
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|http://cinemakosmos.fontenay.fr/
|Cinema Le Laver numérique
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal
|Cinema Le Lido
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
|Cinema Le Palace
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Parterre
|Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembros
|https://www.cinemaleparterre.fr/
|Cinema le Sélect
|Tarifa reducida en las noches de entretenimiento y debate (excluyendo las emisiones en directo) para los titulares de pases Navigo
|http://www.leselect.ville-antony.fr/
|Cinema Les 7 Batignolles
|Tarifa reducida de 11,90 € en lugar de 14,20 € todos los lunes y jueves excepto eventos
|http://cinema-7batignolles.fr/
|Cinema Les Toiles
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|https://ecransvo.org/
|Cine Lino Ventura
|Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembros
|https://www.lesbordsdescenes.fr/
|Cine Louis Daquin
|Tarifa reducida de 5 € para los titulares de abonos en lugar de 6,50 €
|http://cinemadublancmesnil.fr/
|Prévert Cinema
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|http://salle-pierre-et.gaqo.net/
|Cine del Palacio Real
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|https://royalpalacenogent.fr/
|Studio 28 Cine
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.cinema-studio28.fr/
|Cine Trianon
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendiente de confirmación)
|http://www.sceaux.fr/films-au-trianon
|Cine Utopía
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cines del Palacio
|Al presentar un pase Navigo válido en la caja, se ofrece una tarifa de 5 € en las proyecciones de los Cinémas du Palais: sesiones con invitados, animadas, con talleres, con una media de dos eventos por semana, a lo largo del año, para todas las edades. Excluyendo las proyecciones de ópera en el cine
|http://www.lepalais.com/
|Cinépal'
|Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembros
|https://www.cinepal.fr/
|Cinética
|Oferta de entradas con descuento para habitaciones de socios
|http://www.caese.fr/
|Cité de la musique-Philharmonie de Paris
|Tarifa reducida para el Museo y para las exposiciones de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
|https://philharmoniedeparis.fr/fr
|Ciudad de Arquitectura y Patrimonio
|Para los suscriptores de Navigo, acceso a la tarifa reducida de 6 € en lugar de 9 € para el museo y 9 € en lugar de 12 € para exposiciones temporales. Oferta válida en la presentación del pase Navigo en la taquilla del museo.
|https://www.citedelarchitecture.fr/fr
|Ciudad de la Ciencia y la Industria
|Tarifa reducida concedida dentro del límite de las acciones elegibles en la compra online de entradas a precio completo Exposiciones de la Cité des sciences et de l'industrie con activación del código promocional NAVIGO: oferta válida por 1 año, renovable 2 veces
|https://www.cite-sciences.fr
|Citéco - Cité de l'Économie
|Para los suscriptores de Navigo y sus acompañantes, tarifa reducida en las colecciones permanentes. Para los suscriptores, imagina R, una tarifa muy reducida de 6€ en las colecciones permanentes. Oferta válida tanto en venta online como física, con la presentación de la prueba.
|https://www.citeco.fr/
|Club de l'Étoile
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.clubdeletoile.fr/
|Compañía Oposito - Le Moulin Fondu
|Tarifas específicas para visitas organizadas, salidas y reuniones privilegiadas
|https://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html
|Servicio de conserjería - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial para billete individual y billete combinado Conciergerie – Sainte-Chapelle
|http://www.paris-conciergerie.fr/
|Conservatorio Regional de Cergy-Pontoise
|Precio reducido de 5 o 10 € dependiendo de los conciertos
|http://www.conservatoire-cergypontoise.fr
|Coulommiers Pays de Brie Turismo
|1 entrada gratuita por 1 entrada comprada en servicios turísticos de itinerancia con Ferté Jazz + Atelier du goût en una sesión privada, 1 cata de brie y champán o 1 entrada gratuita para clase magistral de cocina por sesión
|https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/
|Dali Paris
|Precio completo (26 años +): 13 €, Reducido (profesores, buscadores de empleo, -26 años): 9 €, Gratis: -8 años
|http://www.daliparis.com/
|Domaine de Dampierre-en-Yvelines
|Reducido
|https://www.domaine-dampierre.com/
|Cine Domont
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Escuela de Arte Janine Haddad
|Oferta de precio reducido, cursos, encuentros privilegiados con los artistas expositores. Inauguraciones de exposiciones.
|https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/
|Escuelas del Club de Cine
|Oferta en desarrollo.
|https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/
|Festival Eole Factory - 7 al 10 de septiembre de 2023
|Apertura de la tarifa reducida a Navigo Month, Annual, Senior, Imagine R y Liberté + suscriptores.
|https://www.eolefactoryfestival.com
|Espada de Madera
|Oferta en desarrollo.
|http://www.cine-epeedebois.fr/
|Espacio 1789
|Apertura de la tarifa reducida a los suscriptores de Navigo para los siguientes espectáculos de la temporada 2023/2024: Maldonne, coreografía de Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografía de Smaïl Kanouté; Libre albedrío de Julie Bertin; Bamako Women's Baloncesto players por Thomas Guérineau; Olympicorama, de Frédéric Ferrer. Oferta válida solo en la taquilla si se presenta una suscripción válida a Navigo.
|http://www.espace-1789.com/
|Espace Bernard Mantienne
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|http://ebmantienne.fr/
|Espace culturel Alain-Poher - Salle Charles Chaplin
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|http://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU
|Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-Bicêtre
|Tarifa reducida de 9 € en exposiciones, 15 € en exposiciones a un precio excepcional y 8 € en exposiciones familiares
|http://ecam-lekremlinbicetre.com/
|Daniel Sorano Espacio
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|http://www.espacesorano.com/
|Espace des Arts - Salle Philippe Noiret
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|http://espace-des-arts.fr/
|Espace Jean-Marie Poirier
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|https://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/
|Festival Barroco de Pontoise - 23 de septiembre a 16 de diciembre de 2023
|Precio reducido en todo el programa (excepto el 24 de septiembre y el 20 de octubre). Compra directamente en línea en la web o en el sitio los miércoles de 11:30 a 18:30. Para más información: 0134351871
|www.festivalbaroque-pontoise.fr
|Festival D'Auvers-sur-Oise - 30 de abril a 28 de septiembre de 2023
|Para conciertos con una sola serie: acceso a la tarifa reducida para suscriptores de Navigo. Para conciertos que ofrecen varias categorías de asientos: mejora de las categorías 2 y 3 para los suscriptores de Navigo (categoría 2 al precio de la 3ª y categoría 3 al precio de la 4ª). Ofertas válidas por teléfono al 01 30 36 77 77 o por correo electrónico en [email protected] y sujetas al envío de un recibo Navigo por correo electrónico.
|https://festival-auvers.com/
|Festival D'automne en París - 7 de septiembre de 2023 al 30 de enero de 2024
|Para los titulares de suscripción a Navigo, el Festival d'Automne ofrece, para todo el programa de la edición 2023, es decir, 82 eventos en 73 sedes de París e Île-de-France, 4.000 asientos a tarifa reducida en entradas individuales completas, excluyendo suscripciones y tarifas específicas. Para más información, consulte el programa online del festival https://www.festival-automne.com/programme
|https://www.festival-automne.com/
|Festival de Saint Denis - del 2 al 27 de junio de 2023
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|http://www.festival-saint-denis.com/
|Festival des 2 Rivières - 16 al 18 de junio de 2023
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/
|Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23 de septiembre a 10 de diciembre de 2023
|Para los titulares de una suscripción a Navigo y su acompañante, tarifa reducida en toda la programación (excepto La Grande Table el 25 de noviembre). Como el Festival es itinerante, el precio varía según el concierto y su ubicación.
|https://www.jazzaufildeloise.fr
|Mama Festival - 11 al 13 de octubre de 2023
|Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida de 22 € en todo el programa del festival, con un límite de 40 plazas por día. Reserva en la taquilla dedicada: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
|https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
|Festival de Verano de París - 10 al 30 de julio de 2023
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|https://www.parislete.fr/
|Festival de la Sociedad del Pavo Real - 8 y 9 de julio de 2023
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Festival Rock-En-Seine - 23 al 27 de agosto de 2023
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true
|Solidays de la fiesta
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498
|World Music Cities Festival - 13 de octubre a 12 de noviembre de 2023
|Los suscriptores de Navigo tienen acceso a la tarifa reducida de los conciertos del festival que se presentan en el Point Fort de Aubervilliers. Consulta el programa en la web del festival. Oferta válida en la taquilla online y sujeta a la presentación de un documento Navigo la noche de la función.
|http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
|Festival Nos encanta el verde
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23
|Festival Yardland
|Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Carril 7
|Tarifa reducida de 3€ a precio completo reservada para los habitantes del Val d'Europe
|http://www.file7.com/
|Fundación Le Corbusier
|Descuento de 2€ en el precio completo y oferta única en visitas guiadas gratuitas anunciadas por el boletín
|http://www.fondationlecorbusier.fr/
|Fundación Royaumont
|Tarifa reducida en la entrada a las visitas, misma tarifa para acompañantes
|https://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/
|France Miniature
|20% de descuento en la entrada de la taquilla del parque miniatura France para suscriptores de Navigo + 1 acompañante. Oferta válida en la presentación de un pase Navigo válido en las taquillas del parque miniatura de Francia, hasta el 5 de noviembre de 2023 según el calendario de apertura. No intercambiables, no reembolsables y no pueden combinarse con ninguna promoción o tarifa preferencial. D37
|http://www.franceminiature.fr/
|Galería Continua
|Visita guiada gratuita
|http://www.galleriacontinua.com/
|Gran acción
|Oferta en desarrollo.
|http://www.legrandaction.com/
|Instituto de Culturas Islámicas
|Los suscriptores de Navigo se benefician de una visita guiada gratuita y exclusiva por cada exposición de ICI
|https://www.institut-cultures-islam.org/
|Instituto del Mundo Árabe
|Tarifa reducida para el suscriptor de Navigo en la entrada al museo, exposiciones y exposiciones. Tarifa reducida para el acompañante del suscriptor de Navigo si tiene menos de 26 años, o es candidato o beneficiario de la RSA. Para los menores de 26 años, la exposición "Lo que Palestina trae al mundo" y el museo son gratuitas durante todo el verano.
|http://www.imarabe.org/
|Instituto Giacometti
|Los suscriptores de Navigo se benefician de una tarifa preferencial de 7 € para la exposición ALBERTO GIACOMETTI. LA NARIZ, del 7 de octubre de 2023 al 7 de enero de 2024. Oferta válida solo en la taquilla de la fundación, previa presentación de una justificación válida de Navigo
|https://www.fondation-giacometti.fr/
|Orquesta Insula y artistas invitados
|Tarifa reducida PÚBLICO dentro del límite de 100 plazas + Conciertos de temporada JUVENIL con tarifa reducida de 10€
|http://insulaorchestra.fr/
|Teatro Visual Internacional
|Tarifa reducida de 15 € para los titulares de pases Navigo y tasa de descubrimiento de 15 € para la segunda persona como parte del círculo Navigo
|http://ivt.fr/
|Pista de tenis
|Tarifa reducida en Solo Pass y Duo Pass / oferta limitada a las primeras 1000 suscripciones
|https://jeudepaume.org/pass-image/
|La pantalla
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|http://www.lecranstdenis.fr/
|La Naranja Azul
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|La fábrica de ladrillos de Cdndu Val de Marne
|Bebida caliente de cortesía en la barra
|https://www.labriqueterie.org/
|La Cinémathèque Française
|Oferta en el Museo de Méliès: 1 entrada a precio completo comprada / 1 entrada gratuita. La oferta solo es válida en el lugar.
|https://www.cinematheque.fr/
|La llave
|Tarifa reducida en una selección de fechas y en una cuota de asientos por fecha.
|http://www.laclef.asso.fr/
|Teatro La Colline
|Cada tres meses, La Colline ofrece a los poseedores de un pase Navigo la oportunidad de beneficiarse de una tarifa preferencial para asistir a una exposición de la temporada: 20 € por asiento y 10 € para menores de 30 años. . Oferta válida para la compra de 2 entradas en las fechas indicadas
|https://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo
|El Dinamo de las Banlieues Bleues
|Tarifa de suscripción (8 € por concierto) para una selección de 2 conciertos por trimestre, con un límite de 5 entradas por noche. Reserva solo por teléfono y recogida en el lugar tras la comprobación de validez.
|http://www.banlieuesbleues.org/
|El Reinita
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|https://www.mairie-neuillyplaisance.com/
|La Ferme du Buisson
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|http://www.lafermedubuisson.com/
|La Galería, Centro de Arte Contemporáneo de Noisy-le-Sec
|Oferta de visitas privilegiadas y reuniones alrededor de un tentempié y entrega de publicaciones publicadas por el Centro
|http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
|La luciérnaga
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|El Mandapa
|Acceso a la tarifa reducida del mismo nivel que la ofrecida a buscadores de empleo, estudiantes, jubilados y residentes del distrito 13. Reserva y pago en línea en la web del establecimiento.
|https://www.centre-mandapa.fr/
|La Pop - Ópera de Peniche - Compagnie Lyrique Nationale
|Precio de 12€ para beneficiarios de prestaciones sociales mínimas y 10€ para socios, con el mismo precio para acompañantes
|http://www.lapop.fr/
|La Scala París
|Material de la cultura Navigo, acceso a la tarifa reducida en todos los programas. Cercle, acceso a tarifa reducida en todos los programas para una segunda persona.
|https://lascala-paris.com/
|La Seine Musicale
|Tarifa reducida del 10% respecto al precio completo, en una selección de espectáculos representados por el Seine Musicale, dentro del límite de asientos disponibles.
|https://www.laseinemusicale.com/
|El Archipiélago
|Oferta en desarrollo.
|http://www.larchipel.net/
|El Arlequín
|Oferta en desarrollo.
|http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances
|El 6B
|Entrada gratuita a todas las exposiciones todos los jueves por la tarde y domingo por la tarde
|https://www.le6b.fr/
|El Baile
|Precio reducido: 6 € en lugar de 7 €
|http://www.le-bal.fr/
|El Balzac
|Oferta en desarrollo.
|http://www.cinemabalzac.com/
|The Brady
|Oferta en desarrollo.
|http://www.lebrady.fr/
|El Cin'Hoche
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|http://www.cinhoche.fr/
|El Cine de Choisy-le-Roi
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|http://theatrecinemachoisy.fr/
|El Crédac
|Tarifa reducida en la Crédacantine (Visita de la exposición y almuerzo)
|http://www.credac.fr/
|El Cubo
|Se aplica una tarifa reducida de 5 € para todos los espectáculos y conciertos
|http://www.lecube.com/
|El Cíclope - Jean Tinguely
|Tarifa reducida al presentar el billete
|http://www.lecyclop.com/
|El Foro Vauréal
|Tarifa reducida para los poseedores de pases Navigo de 2 € descontada del precio de preventa por cada concierto
|http://www.leforum-vaureal.fr/
|Los estudios Grand Rex & Rex
|Para el abonado de Navigo, tarifa reducida en 9 € para la visita a los estudios Rex, tarifa reducida en las sesiones de cine el lunes y martes de 13:00 a 17:30, tarifa reducida en 15,50 € en la visita guiada del Grand Rex. Oferta válida para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares.
|https://www.legrandrex.com/rexstudios
|El Salón de la Canción
|Precio reducido: 10 € en lugar de 13 € y 12 € en lugar de 18 € para imaginar 5 €
|http://www.lehall.com/
|El Lincoln
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.lelincoln.com/
|El Intercambio de Libros
|Entrada gratuita a las actividades culturales públicas de la Libre-Échange. Encuentros privilegiados con autores y profesionales de la industria editorial
|https://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/
|El Luxor
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.cinemalouxor.fr/
|El Lucernaire
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.lucernaire.fr/
|El Majestic en Montereau
|Al presentar un pase válido Navigo en la caja, los titulares de abonos que residen fuera de los municipios de Montereau y de los municipios socios-accionistas (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-Guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Domats y Egligny) se benefician de las mismas tarifas "Socios" especiales que los concedidos a los habitantes de estos municipios. Consulta la lista de estas tarifas en la página web del establecimiento.
|https://www.majestic-montereau.fr/
|El Teatro Monfort
|Tarifa reducida en todo el programa
|http://www.lemonfort.fr/
|Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la Marionnette
|Tarifas con descuento
|http://www.lemouffetard.com/
|El circo más pequeño del mundo
|El circo más pequeño del mundo ofrece una tarifa reducida de 10 €
|http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
|El punto fuerte de Aubervilliers
|Los suscriptores de Navigo implicados tienen acceso a la tarifa reducida en una selección de conciertos. Consulta el programa en la página web de Point Fort d'Aubervilliers. Oferta válida en la taquilla online y sujeta a la presentación de un documento Navigo la noche de la función.
|http://www.lepointfort.com
|El Rexy
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|http://www.cinemaprovins.fr/
|El San Andrés de las Artes
|Oferta en desarrollo.
|http://cinesaintandre.fr/
|El estudio
|Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|https://lestudio-aubervilliers.fr/
|El Teatro Rungis
|Oferta en desarrollo.
|http://www.theatre-rungis.fr/
|El Trianón
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|http://www.cinematrianon.fr/
|La pantalla nómada
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|http://www.ecran-nomade.fr/
|El Almacén
|Oferta en desarrollo.
|http://www.lentrepot.fr/
|Los 3 cines Robespierre
|Tarifa reducida en ciertas proyecciones como parte del festival Ciné Junior (2-15 de febrero). Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet
|http://3cines.vitry94.fr/
|Los 3 Luxemburgos
|Oferta en desarrollo.
|http://www.lestroisluxembourg.com/
|Los 5 Caumartins
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.cinqcaumartin.com/
|Las Cinoches - Desnos
|Oferta única y tarifa reducida en gimnasios miembros
|https://cinemas.grandparissud.fr
|Les Gémeaux Scène Nationale De Sceaux
|Tarifas reducidas dentro del límite de plazas disponibles, excluyendo eventos a un precio único
|http://www.lesgemeaux.com/
|El Escorial
|Oferta en desarrollo.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|La ola
|Precio reducido de 18 € en espectáculos de baile
|http://www.londe.fr/
|Ayuntamiento de Luminor
|Oferta en desarrollo.
|http://www.luminor-hoteldeville.com/
|Mac Créteil
|Precio reducido de 12 € y gratis para acompañantes
|https://www.maccreteil.com/
|Mac Val
|Lista de precios de 4€ en vigor
|http://www.macval.fr/
|Casa de Auguste Comte
|Precio reducido de 2 € en la entrada
|http://www.augustecomte.org/
|Maison Caillebotte - Ciudad de Yerres
|Tarifa de cultura Navigo = 10€ (visita a la casa + exposición actual) Tarifa de la cultura Navigo = 6€ (solo visita a la casa)
|https://www.yerres.fr/
|Casa de Hierro de la Ciudad de Poissy
|Reducido
|https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html
|Casa de la Cultura de Japón
|Tarifa de miembros del MCJP aplicada solo a proyecciones en cines
|http://www.mcjp.fr/
|Casa de la Poesía
|Oferta de tarjetas juveniles a los primeros inscritos (100 tarjetas ganadoras) con el código "MDP"
|https://www.maisondelapoesieparis.com/
|Casa de las Artes Malakoff
|Se ofrece 1 bolsa de tela en la primera visita y visita VIP de la exposición y la visita de snacks para los niños durante las fiestas y tarifa reducida para los talleres
|http://maisondesarts.malakoff.fr/
|La casa del doctor Gachet
|Donación de un documento para ayudar con la visita
|https://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm
|Casa Jean Cocteau
|La tarifa de Navigo Culture equivale a la tarifa reducida, es decir, 6,50 €, para una visita autoguiada. La tarifa de Navigo Culture equivale a la tarifa reducida, es decir, 6,50 €, para asistir a un evento.
|http://www.maisonjeancocteau.com/
|Maison Pour Tous Gérard Philipe
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|https://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/
|Casa-Museo Raymond Devos
|Precio reducido para una visita guiada (5 € en lugar de 8 €) y taller de escritura (15 € en lugar de 20 €)
|https://raymond-devos.org/
|Majestuosa Bastilla
|Oferta en desarrollo.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Majestuoso Paso
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Max Linder Panorama
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://maxlinder.com/
|MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis
|Precio reducido de 18 € (en lugar de 25 o 30 €) en una selección de programas listados aquí: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
|https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
|Memorial de la Shoá
|Visita guiada gratuita el domingo por la tarde. 5% de descuento en la librería
|memorialdelashoah.org
|Monnaie De Paris
|Tarifa reducida de 10 € para la entrada al museo y tarifa reducida de 10 € para la persona que acompaña
|https://www.monnaiedeparis.fr/
|Museo de Bossuet - Ciudad de Meaux
|Tarifa reducida para titulares de pases Navigo y tarifa reducida para un acompañante en el modelo de una oferta de descubrimiento
|http://www.musee-bossuet.fr/
|Museo de Clemenceau
|Tarifa reducida para beneficios culturales en 3 €, todos los miércoles. Las entradas pueden comprarse en el propio establecimiento.
|http://www.musee-clemenceau.fr/
|Museo de Arte e Historia de Melun
|Entrada a precio único de 1 (excluyendo precio reducido), visita guiada gratuita para exposiciones temporales, invitación a inauguraciones
|https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun
|Museo de Arte e Historia Judío
|Colección permanente gratuita el primer sábado de mes de octubre a junio y -5% en la librería.
|http://www.mahj.org/
|Museo de Arte e Historia Louis Senlecq - L'Isle Adam
|Entrada gratuita
|http://www.musee.ville-isle-adam.fr/
|Museo de Arte e Historia Paul Eluard - Saint Denis
|Tarifas reducidas y ofertas puntuales en eventos, visitas, reuniones, saltarse la cola
|http://musee-saint-denis.com/#accueil
|Museo de la Vía Navegable Interior
|Tarifa reducida de 4,50 € en lugar de 5 €, tarifa social mínima de 2,70 € en lugar de 3 €, tarifa menor de 18 años y escolaridad de 1,80 € en lugar de 2 €, tarifa reducida Conflanais de 1,35 € en lugar de 1,50 €
|http://www.musee-batellerie-conflans.fr/
|Museo de la Gendarmería
|Precio reducido de 5 € y círculo de 5 € para servicios y visitas específicas
|https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
|Museo de la Gran Guerra
|Tarifa reducida para los suscriptores de Navigo en cuestión. Oferta válida en taquillas físicas y online.
|http://www.museedelagrandeguerre.eu/
|Museo Postal
|Tarifa reducida en la entrada del museo para los titulares de pases Navigo
|http://www.museedelaposte.fr/
|Museo de la Resistencia Nacional
|Entrada a mitad de precio de 4 € y dos plazas de visita guiada gratuitas los sábados y domingos
|http://www.musee-resistance.com/
|Museo de Seine-et-Marne
|Las mejores tarifas ofrecidas por los cinco establecimientos en tours y eventos temporales
|http://www.musee-seine-et-marne.fr/
|Museo Toile de Jouy
|Entrada completa €9 / precio reducido €7
|http://www.museedelatoiledejouy.fr/
|Museo del Aire y el Espacio
|Tarifa reducida para una persona acompañante en el billete de facturación/embarque (entrada al museo y visita en avión)
|https://www.museeairespace.fr/
|Museo del Ejército
|Reducido
|https://www.musee-armee.fr/
|Musée de l'Orangerie
|Tarifa reducida en toda la oferta de membresía de Carte Blanche. La oferta solo es válida en la taquilla física del museo.
|https://www.musee-orangerie.fr/
|Museo de Montmartre
|Entrada reducida de 11 € y acceso al museo: colecciones permanentes, exposición temporal, jardines + ofertas puntuales
|http://museedemontmartre.fr/
|Museo Departamental Bourdelle en Egreville
|Mejores tarifas en tours y eventos temporales
|http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/
|Museo Departamental de Prehistoria en Île-de-France
|Mejores tarifas en tours y eventos temporales
|http://www.musee-prehistoire-idf.fr/
|Museo Departamento de Pintores de Barbizon
|Mejores tarifas en tours y eventos temporales
|http://www.musee-peintres-barbizon.fr/
|Museo Departamental Stephane Mallarmé
|Mejores tarifas en tours y eventos temporales
|http://www.musee-mallarme.fr/
|Museo de Artes y Oficios - Cnam
|Tarifa reducida para el titular del pase Navigo y su acompañante, en el billete de acceso al museo (incluyendo la entrada a las exposiciones permanentes y temporales), solo durante el periodo de la exposición temporal.
|https://www.arts-et-metiers.net/
|Museo de Historia Urbana y Social de Suresnes
|Reducido
|https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html
|Musée d'Orsay
|Tarifa reducida en toda la oferta de membresía de Carte Blanche. La oferta solo es válida en la taquilla física del museo.
|https://www.musee-orsay.fr/
|Museo de Chocolate Choco Story
|10 € en lugar de 12 € y 8,50 € en lugar de 10 € para jóvenes y estudiantes
|http://www.museeduchocolat.fr/
|Museo de la Real Finca de Marly
|Tarifa reducida durante las vacaciones escolares en la zona C. Tarifa reducida durante eventos excepcionales organizados en colaboración con los museos de Francia
|https://musee-domaine-marly.fr/
|Museo de Juguetes Poissy
|Reducido
|https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html
|Museo del Louvre
|Ofrece al titular del Navigo el beneficio de la tarifa reducida en la tarjeta de Amigos del Louvre. Las ofertas solo están disponibles en el recinto en el mostrador de recepción de los Amigos del Louvre bajo la Pirámide.
|http://www.amisdulouvre.fr/
|Musée du quai Branly – Jacques Chirac
|Navigo: tarifa reducida en pases anuales y audioguías. Pase Solo: 30 € en lugar de 35 €. Pase Dúo: 50 € en lugar de 60 €. Audioguía: 3 € en lugar de 5 €. Tarjeta ImaginR: gratuita para el titular (-26 años) + tarifa reducida en el billete de entrada (9 € en lugar de 12 €) para un acompañante. Sobre la presentación de la prueba de validez.
|http://www.quaibranly.fr/
|Musée En Herbe
|Tarifa reducida solo para los poseedores de R imagina Estudiante gratis para la persona acompañante
|http://museeenherbe.com/
|Museo de la Carrera Eugene
|Un DVD sobre el pintor Eugène Carrière entregado a los portadores
|https://www.eugenecarriere.com/
|Museo del Horno
|Tarifa reducida de 7 € en lugar de 9 €
|http://www.musee-fournaise.com/
|Museo Intercomunal de Nogent-sur-Marne
|Tarifa reducida en una visita guiada a tu elección: exposición permanente a orillas del Marne o exposición permanente para grupos de 8 personas, con cita previa
|http://www.museenogentsurmarne.net/
|Museo Jean Jacques Rousseau
|Tarifa reducida para las personas que acompañan al visitante con el pase Navigo que se beneficia de una tarifa reducida o gratuita en el Museo Jean-Jacques Rousseau + un 5% de descuento en la tienda del museo para los mismos dos visitantes
|http://museejjrousseau.montmorency.fr/
|Museo Nacional Gustave Moreau
|Precio reducido en la entrada al Museo Moreau (excluyendo exposiciones): 5 € en lugar de 7 €. Tarifa reducida en la entrada del Museo Moreau (durante la exposición): 7 € en lugar de 9 €, precio reducido en la entrada combinada Moreau/Henner (excluyendo la exposición): 7 € en lugar de 9 € y (durante la exposición): 9 € en lugar de 11 €.
|http://www.musee-moreau.fr/
|Museo Nacional Jean-Jacques Henner
|Precio reducido en la entrada al Museo Henner: 4 € en lugar de 6 €. Precio reducido en la entrada combinada Moreau/Henner (excluyendo la exposición): 7 € en lugar de 9 € y (durante la exposición): 9 € en lugar de 11 €.
|https://www.musee-henner.fr/
|Museo Picasso
|Pase solo de 1 año: 25 € en lugar de 27 € Pase solo de 2 años: 47 € en lugar de 50 € Pase de dúo de 1 año: 45 € en lugar de 50 € Pase de dúo de 2 años: 80 € en lugar de 90 €
|https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil
|New Gare au Théâtre
|Venta de la cultura Navigo a 8 €. Ofertas puntuales: boletín y disponibles en la web
|http://www.gareautheatre.com/
|Nuevo Teatro de Montreuil
|Reducido
|http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/
|New Odeon
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.nouvelodeon.com/
|Opéra Comique
|Óperas: -35 años 1 entrada al mismo precio con -35% Acompañante Concierto: a la hora de comer 1 entrada comprada = 1 entrada gratuita Patrimonio: visitas de descubrimiento a 5€
|https://www.opera-comique.com/
|Teatro de Ópera Massy
|Tarifa reducida en todos los programas, ver condiciones del programa
|http://www.opera-massy.com/
|Opéra National De Paris Garnier
|Tarifa reducida en una visita autoguiada al Palais: 8 € en lugar de 12 € en lugar de 14 € durante el periodo de la exposición
|https://www.operadeparis.fr/
|Orquesta Lamoureux
|Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida de 10 € en la categoría 3 en una selección de conciertos: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Oferta válida por teléfono (01 58 39 30 30) y con la presentación de un recibo Navigo en el momento de la revisión de billetes.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Orquesta Nacional de Ile-de-France
|Acceso a la tarifa de suscripción "3 conciertos pasados" o a la tarifa de abonado para menores de 28 años para conciertos de temporada* de la Orchestre national d'Île-de-France en la Philharmonie de Paris (*excluyendo proyectos excepcionales). Posibilidad de que un tercero se beneficie de su tipo preferencial.
|https://philharmoniedeparis.fr/
|Palais de Tokyo
|Oferta en servicios específicos
|http://palaisdetokyo.com/
|PanoraMagique en Disneyland París
|Menos 2 € en los billetes de adulto (mayores de 12 años), es decir, 13 € en lugar de 15 € con IVA incluido
|https://www.panoramagique.com/
|Panteón - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial para billetes individuales y para el Panteón Combinado – Basílica de Saint-Denis
|http://www.paris-pantheon.fr/
|Partido Poético
|Tarifa reducida en visitas guiadas los sábados del 22 de mayo a octubre: 5 €
|https://www.parti-poetique.org/
|Circunvalación - Technopol
|Los titulares del pase Navigo que tengan la mejor tarifa (reducida para buscadores de empleo, estudiantes y titulares de tarjeta de discapacidad) pueden conceder a otra persona una tarifa reducida de 15 € en lugar de 25 € para la tarifa habitual del Pase de una noche.
|https://www.pariselectronicweek.com/
|Similitudes entre Cergy Pontoise
|Tarifa reducida para portadores y acompañantes, muestra al precio A: 20 € y al precio B: 13 €
|https://points-communs.com/
|Turismo de Provins Ciudad Medieval
|Descuento de -15€ en tarifas públicas excepto en eventos especiales
|https://www.provins.net/
|Reflexión de los Medici
|Oferta en desarrollo.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Sala André Malraux
|Oferta reducida de tarifa Navigo Culture en todos los espectáculos a tarifas de temporada cultural para el titular + oferta tarifaria Cercle Navigo para una persona acompañante
|https://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/
|Sala Jacques Berrier
|Entrada gratuita a espectáculos y proyecciones públicas. Reuniones privilegiadas con los artistas después de los espectáculos.
|https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105
|Feria del Libro y de la Juventud
|Al comprar una entrada para el lounge durante el fin de semana, hay una segunda entrada gratuita
|http://slpjplus.fr/
|Scène Nationale De L'Essonne - Centre culturel Robert Desnos
|Tarifa reducida de 10 € para los suscriptores de Navigo, mismo descuento para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares.
|http://www.scenenationale-essonne.com/
|Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'Agora
|Tarifa reducida de 10 € para los suscriptores de Navigo, mismo descuento para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares.
|http://www.scenenationale-essonne.com/
|Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + centro de arte (tranvía)
|Tarifa reducida de 10 € dentro del límite de una cuota de 10 escaños por función específica
|http://www.lafermedubuisson.com/
|Cerámica de Sèvres - Manufactura y Museos Nacionales
|Entrada gratuita a las colecciones permanentes del museo fuera de periodos temporales y tarifas reducidas durante exposiciones temporales
|http://www.sevresciteceramique.fr/
|Studio Ciné
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Estudio de las Ursulinas
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.studiodesursulines.com/
|Studio Galande
|¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)
|http://www.studiogalande.fr/
|T2G Théâtre de Gennevilliers
|Precio reducido a 18€
|http://www.theatredegennevilliers.fr/
|Teatro - Cinéma du Garde-Chasse
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|http://www.theatredugardechasse.fr/
|Teatro - Cinéma du Garde-Chasse
|Acceso a la tarifa superreducida de 9 € en una selección de espectáculos de la temporada. Información y reserva en el 01 43 60 41 89
|http://www.theatredugardechasse.fr/
|Teatro André Malraux
|Acceso a la tarifa reducida para los suscriptores de Navigo correspondientes, en todo el programa de teatro y cine.
|https://www.tam.fr/
|Teatro André Malraux
|Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos
|https://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481
|Teatro Claude Debussy
|Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos
|http://www.theatredemaisons-alfort.org/
|Théâtre D'Epinay-Sous-Senart - Sothevy
|Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo
|https://www.ville-epinay-senart.fr/
|Théâtre de Boussy-Saint-Antoine - Salle Gérard Philippe - Sothevy
|Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo
|https://www.aggloculture.fr/
|Théâtre De Brétigny
|La posibilidad de ofrecer a otra persona la tarifa reducida válida solo una vez y ofertas puntuales en eventos específicos
|http://www.theatre-bretigny.fr/
|Théâtre De Brunoy - Sothevy
|Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo
|http://www.theatres-yerres.fr/
|Théâtre De Châtillon
|Tarifa reducida de 14 € y 14 € para la persona acompañante
|http://www.theatreachatillon.com/
|Théâtre De Chelles
|Reducido
|http://theatre.chelles.fr/
|Théâtre De Crosnes - Sothevy
|Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo
|https://www.theatres-yerres.fr/
|Théâtre de Jouy
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Théâtre de la Cité internationale
|Tarifa reducida de 16 € para toda la temporada para los poseedores de Navigo
|http://www.theatredelacite.com/
|Théâtre de La Commune - Aubervilliers
|Precio reducido: 1 asiento, 10 € para los 30 años y 14 € para los + 30 años y bebida gratis en la barra
|http://lacommune-aubervilliers.fr/
|Teatro de la Tormenta
|Precio reducido 17 € en lugar de 22 €, mismo precio para la persona que acompaña
|https://www.la-tempete.fr/
|Théâtre de la vallée
|Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida en todas las funciones de Vendredis de la Grange y de la tarifa para abonados en todos los Goûters-théâtre. Oferta válida online o por teléfono en el 01 34 04 03 41. Es posible que te pidan una prueba de Navigo el día de la actuación. Para saber más sobre el programa: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
|https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
|Théâtre de l'Envol
|Aplicación de la tarifa reducida a todas las categorías de espectáculos A – B- C – D de la temporada cultural
|http://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea
|Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie
|Desde septiembre de 2023: todos los jueves, entradas a 17 € en lugar de 22 € para los suscriptores de Navigo. Funciones a las 19:00 y 21:00 (recepción 1 hora antes de cada función). Reservas: 01 48 08 39 74 o [email protected]. Pago: por teléfono o en el lugar. Aclaración del acceso al teatro: el acceso es solo por la carretera del Champ de Manœuvre y no por el Parc Floral. Está situada en la parte trasera del recinto de Cartoucherie y cuenta con grandes puertas y ventanas rojas.
|https://www.epeedebois.com/
|Théâtre De Longjumeau
|Tarifa reducida en todos los programas excepto variedades y comedia, reservada a la tarifa de la ciudad, ver programa
|http://www.theatre-longjumeau.com/
|Teatro de los Oprimidos
|Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida en todos los programas. Reservas solo en la taquilla (que abre 40 minutos antes del inicio del espectáculo) y en la presentación de una suscripción válida a Navigo.
|http://www.theatredelopprime.com
|Théâtre De Quincy-Sous-Sénart - Sothevy
|Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo
|http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/
|Théâtre de Saint Quentin en Yvelines
|Tarifas con descuento
|http://www.theatresqy.org/
|Théâtre De Sartrouville
|Precio reducido: 19 € para adultos y 8 € para jóvenes de 12 a 26 años con el mismo precio, oferta especial en programas específicos
|http://www.theatre-sartrouville.com/
|Théâtre De Suresnes Jean Vilar
|Tarifa reducida abierta a los suscriptores de Navigo en una selección de programas: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Para conciertos a tarifa A, 25 € en lugar de 30 €, para conciertos a tarifa B, 20 € en lugar de 25 €. Para menores de 28 años, tarifa reducida de 10 € para los espectáculos con la tarifa A y la tarifa B. Oferta sujeta a disponibilidad. Reserva en el sitio o por teléfono en el 01 46 97 98 10 de martes a sábado de 13:00 a 18:00 con la presentación de un pase Navigo válido.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Teatro al Aire Libre Mel Bonis
|Entrada gratuita a espectáculos y eventos públicos. Encuentros privilegiados con los artistas del Festival des Jardins d'Été y profesionales de las artes escénicas.
|https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/
|Théâtre De Yerres - Sothevy
|Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo
|https://www.theatres-yerres.fr/
|Théâtre des Bouffes du Nord
|Tarifa reducida válida en una selección de los programas de la temporada
|https://www.bouffesdunord.com/
|Théâtre Des Sources
|Tarifa reducida excluyendo suscripción y oferta de tarifa reducida para la persona que acompaña
|http://www.theatredessources.fr/
|Théâtre Du Blanc Mesnil
|Tarifa reducida para todos los espectáculos según el programa
|https://www.theatredublancmesnil.com/
|Théâtre du Châtelet
|Tarifa reducida en una selección de espectáculos y categorías de asientos dentro del límite de la cuota disponible
|https://www.chatelet.com/navigo/
|Théâtre du Cormier
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro de Dunois
|Tarifa reducida de 10 € para +25 años y 7,50 € para jóvenes de 15 a 25 años en ciertos programas
|http://www.theatredunois.org/
|Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) Cdn
|Tarifa reducida de 17 € en lugar de 23 €, misma tarifa y ofertas puntuales en eventos dedicados
|https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/
|Théâtre Jean Arp De Clamart
|Precio reducido 12 €
|http://www.theatrejeanarp.com/
|Teatro Jean Vilar en Vitry-sur-Seine
|Oferta en desarrollo.
|http://www.theatrejeanvilar.com/
|Théâtre L'Etoile Du Nord
|Precio reducido: 12 € en lugar de 17 € en reservas online para espectáculos
|http://www.etoiledunord-theatre.com/
|Théâtre L'Avant Seine
|Tarifa A: 25 € en lugar de 31 € tarifa B 15 € en lugar de 21 € en una selección de programas
|http://www.lavant-seine.com/
|Théâtre L'azimut
|Precio reducido 10 € y Circle 15 €
|https://l-azimut.fr/
|Théâtre Les Bords De Scènes
|Tarifa reducida o muy reducida para jóvenes de 18 a 25 años en una selección de programas
|http://www.lesbordsdescenes.fr/
|Théâtre Louis Aragon - SCINACD
|Tarifa reducida (12 €) para titulares de Navigo + una persona de su elección
|http://tla-tremblay.fr/
|Teatro Mogador
|10% de descuento los martes, miércoles y jueves según la tarifa de reventa pública
|https://www.theatremogador.com/
|Teatro Municipal de Fontainebleau
|Precio reducido 2 (16 € zona 1 / €10 zona 2) en todos los espectáculos de la temporada. Oferta válida online y en la taquilla, sujeta a la verificación de un recibo válido de Navigo. »
|https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html
|Teatro Nanterre-Amandiers
|Oferta en desarrollo.
|http://www.nanterre-amandiers.com/
|Teatro Abierto
|Tarifas reducidas de 14 € a 18 € en los programas de la temporada, sujeto a disponibilidad
|http://www.theatre-ouvert.com/
|Théâtre Paris Villette
|Tarifa reducida para espectáculos "adolescentes/adultos" / 8 € para público joven / talleres gratuitos sujetos a disponibilidad
|http://www.theatre-paris-villette.com/
|Théâtre Paul Éluard
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro Pierre Fresnay
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Théâtre Romain Rolland
|Precio de la suscripción Classic en todos los espectáculos (excepto los excepcionales): Precio completo: 15,50 €, Precio reducido*: 13,50 €, Precio mínimo*: 10 € Reserva solo posible en el lugar o por teléfono. Tarifa reducida: mayores (+60 años), familias numerosas, suscriptores de teatro y amigos. Tarifa mínima: -26 años, buscadores de empleo, estudiantes, titulares de tarjeta de discapacidad, beneficiarios de RSA, trabajadores intermitentes en la industria del entretenimiento."
|http://trr.fr/
|Teatro Sarah Bernhardt
|Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Théâtre Sénart Scène Nationale
|Precio decreciente de 31 a 61 años, precios de 13€ a 29€ y para menores de 30 a +62 años, entradas de 10€ a 21€
|https://theatre-senart.com/
|Teatro Victor Hugo - Bagneux
|El precio es de 13 € para los beneficiarios del Pase Navigo, así como para un compañero (círculo Navigo). Servicio específico: invitaciones a residencias, visitas al teatro, exposiciones.
|http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/
|Estrellas de París
|Descuento de 3 € en la tarifa (adulto e infantil) vigente para cruceros de una hora todos los días excepto el 14 de julio y el 31 de diciembre. Descuento en cruceros guiados (según la temporada), crucero familiar (según la temporada), crucero de aperitivos (todos los días a las 21:00).
|https://www.vedettesdeparis.fr/
|Villa Savoye - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tarifa especial de entrada individual
|http://www.villa-savoye.fr/