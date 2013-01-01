Mapa de las ventajas culturales del Navigo

Los beneficios culturales son descuentos en tarifas o servicios exclusivos disponibles todo el año en + 300 espacios culturales de toda Île-de-France, para los suscriptores de Navigo (anual, mensual, imagina R, Senior, Liberté +).

Lista de espacios culturales asociados
Espacio culturalLa oferta de ventajas culturales de NavigoDescubre + sobre el lugar
4 DeltaTarifa reducida en las proyecciones del Festival Ciné-Junior (2-15 de febrero) y tarifa reducida en las demás proyeccioneshttps://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
7 Parnasios¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.parnassiens.com/
Abadía de MaubuissonEntrada gratuita a las exposiciones y descuento del 50% al 60% en bebidashttps://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
Producciones de AmaclioOfrecemos a los titulares de la tarjeta Navigo una tarifa Navigo Culture equivalente a la tarifa reducida de la experiencia Eternelle Notre-Dame, es decir, 20,99 € en lugar de 30,99 €https://amaclio.com/
Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN)Oferta de descubrimiento a tarifa reducidahttps://www.atelierdeparis.org/
Threading Voices - 24 de enero al 11 de febrero de 2023Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.http://aufildesvoix.com/
Auditorio Gérard Grisey del ConservatorioOferta reducida de tarifa Navigo Culture en todos los espectáculos a tarifas de temporada cultural para el poseedor + Navigo Circle para un acompañantehttps://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/
Globo Generali ParisMenos 2 € en entradas de adultos (12 años y +), es decir, 13 € en lugar de 15 € con IVA incluidohttps://www.ballondeparis.com/
Basílica de Saint-DenisTarifa especial para billete sencillo, billete combinado Panteón – Basílica de Saint-Denishttp://www.saint-denis-basilique.fr/
Biblioteca Nacional de FranciaOferta en desarrollo.https://www.bnf.fr/fr
Cabaret SauvageTarifa reducida en producciones y servicios específicos, como reuniones con artistashttps://www.cabaretsauvage.com/
Centquatre104Tarifa reducida en todo el programahttps://www.104.fr/
Centro André MalrauxTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttp://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs
Centro Cultural Aragón-TrioletTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttps://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation
Centro Cultural de Cine Yves MontandPara los titulares del pase Navigo, acceso a la tarifa individual más ventajosa para proyecciones y funciones en cine. Para los titulares del pase Navigo con suscripción "Mi tarjeta", es posible transferir la tarifa de abonado a un tercero de su elección.https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html
Centro Cultural ForumLa ciudad de Saint Gratien ofrece a los poseedores del Navigo Culture Pass la oportunidad de beneficiarse de la tarifa reducida para los espectáculos durante la temporada culturalhttp://www.ville-saintgratien.fr
Centro Cultural PicassoImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Centro Cultural Wladimir d'OrmessonTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttps://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson
El Centro de Acción Cinematográfica RexTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendiente de confirmación)http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/
Centre d'Art Contemporain (CAC) BrétignyInvitación a inauguraciones y encuentros de artistashttps://www.cacbretigny.com/fr/
Centro Valonia-BruselasTarifa reducida en todo el programa, -5% en la libreríahttp://www.cwb.fr/
Centre des ArtsImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Centre des Arts Enghien les BainsLos suscriptores de Navigo tienen acceso a la tarifa reducida de todo el programa (teatro, cine, concierto y festival incluidos). Oferta válida online o en la taquilla del centro y sujeta a la presentación de una justificación Navigo. http://www.cda95.fr/
Centro de las orillas del MarneOferta de entradas con descuento para habitaciones de socioshttp://www.cdbm.org/
Centro PompidouAcceso a precio reducido para los poseedores del pase Navigo para las exposiciones temporales y la colección permanente, al final del día, a partir de las 18:00. Posibilidad de ofrecer a un amigo o familiar la tarifa reducida a partir de las 18:00, si el titular del pase Navigo ya es elegible para la tarifa reducida.https://billetterie.centrepompidou.fr
Capilla Expiatoria - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de entrada individualhttp://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/
Chaplin - Denfert¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.lescinemaschaplin.fr/
Chaplin - Saint-Lambert¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.lescinemaschaplin.fr/
Castillo de AuversTarifa reducida de 10 € de martes a viernes. Oferta válida tras la presentación de una justificación Navigo en la taquilla del castillo.http://www.chateau-auvers.fr/
Castillo de BreteuilTarifa reducida para la entrada al parque o la entrada al parque y la visita al castillohttps://www.breteuil.fr/fr/
Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de entrada individualhttp://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
Château de FontainebleauTarifa especial de entrada individualhttps://www.chateaudefontainebleau.fr/
Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de entrada individualhttp://www.chateau-maisons.fr/
Castillo de MontecristoTarifa reducida solo los sábadoshttps://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/
Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de entrada individualhttp://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/
Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de entrada individualhttp://www.chateau-vincennes.fr/
Museo del Castillo de NemoursPrecio 3€ visita gratuita y 5€ visita guiada, y la misma oferta para el acompañante del portadorhttps://www.nemours.fr/chateau-musee
Château Rosa BonheurTarifa reducida en reserva y reunión con los artistas igual tarifa para acompañar a la personahttps://www.chateau-rosa-bonheur.fr/
Club de Cine Christine¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)https://pariscinemaclub.com/christine/
Cinema 220Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembroshttp://www.cine220.com/
Cine Agnès VardaTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttps://www.lesbordsdescenes.fr/
Cine André MalrauxTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttp://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/
Apollo CinemaTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttp://cinema-apollo.fr/
Arcel CinemaOferta única y tarifa reducida en gimnasios miembroshttps://cinemas.grandparissud.fr/arcel
Cine de VanvesTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttp://www.theatre-vanves.fr/
Cine de cineastas¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.bistrotdescineastes.com/
Cine Pantheon¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)https://www.whynotproductions.fr/pantheon/
Cine Henri LangloisImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cine Intercomunitario de YsieuxImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinessonne Cine ItinerantePara los suscriptores de Navigo, acceso a la tarifa reducida para toda la programación del Cinéma Itinérant de Cinessonne. Oferta válida con la presentación del pase Navigo vigente en la taquilla de los recintos asociados.https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800
Cine Jacques BrelImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cine Jacques PrévertTarifa reducida para los titulares del Pase Navigo en todas las proyecciones de Arthur Rambo de Laurent Cantet, + tarifa reducida de 16 € en lugar de 22 € en el programa "La Ópera Metropolitana, Bolshoi y la Comédie Française"http://www.tcprevert.fr/
Cine Jacques PrévertPrecio de 2,50 € en sesiones de evento identificadas.http://cineprevert.blogspot.fr/
Cine Jean VigoTarifa reducida en el gimnasio para quienes poseen el Pase Navigo para todas las proyecciones de Arthur Rambo de Laurent Cantethttp://www.cinema-jean-vigo.fr/
Cinema l'AntarèsImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema la LucarneOferta de entradas con descuento para habitaciones de socioshttp://www.mjccreteil.com/
Cinema Le CalypsoTarifa reducida en entradas de cine individual; conferencias ALTAIR; Emisiones de ópera, ballet, concierto y teatrohttp://cinema-calypso.fr/
Cinema Le CasinoTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttp://www.mairie-villiers94.com/
Cinema Le ContiImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le Figuier BlancImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le ForumTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttps://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/
Cinema Le KosmosTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttp://cinemakosmos.fontenay.fr/
Cinema Le Laver numériqueTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttps://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal
Cinema Le LidoTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttps://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
Cinema Le PalaceImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le ParterreOferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembroshttps://www.cinemaleparterre.fr/
Cinema le SélectTarifa reducida en las noches de entretenimiento y debate (excluyendo las emisiones en directo) para los titulares de pases Navigohttp://www.leselect.ville-antony.fr/
Cinema Les 7 BatignollesTarifa reducida de 11,90 € en lugar de 14,20 € todos los lunes y jueves excepto eventoshttp://cinema-7batignolles.fr/
Cinema Les ToilesTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttps://ecransvo.org/
Cine Lino VenturaOferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembroshttps://www.lesbordsdescenes.fr/
Cine Louis DaquinTarifa reducida de 5 € para los titulares de abonos en lugar de 6,50 €http://cinemadublancmesnil.fr/
Prévert CinemaTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttp://salle-pierre-et.gaqo.net/
Cine del Palacio RealTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttps://royalpalacenogent.fr/
Studio 28 Cine¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.cinema-studio28.fr/
Cine TrianonTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendiente de confirmación)http://www.sceaux.fr/films-au-trianon
Cine UtopíaImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cines del PalacioAl presentar un pase Navigo válido en la caja, se ofrece una tarifa de 5 € en las proyecciones de los Cinémas du Palais: sesiones con invitados, animadas, con talleres, con una media de dos eventos por semana, a lo largo del año, para todas las edades. Excluyendo las proyecciones de ópera en el cinehttp://www.lepalais.com/
Cinépal'Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembroshttps://www.cinepal.fr/
CinéticaOferta de entradas con descuento para habitaciones de socioshttp://www.caese.fr/
Cité de la musique-Philharmonie de ParisTarifa reducida para el Museo y para las exposiciones de la Cité de la musique - Philharmonie de Parishttps://philharmoniedeparis.fr/fr
Ciudad de Arquitectura y PatrimonioPara los suscriptores de Navigo, acceso a la tarifa reducida de 6 € en lugar de 9 € para el museo y 9 € en lugar de 12 € para exposiciones temporales. Oferta válida en la presentación del pase Navigo en la taquilla del museo.https://www.citedelarchitecture.fr/fr
Ciudad de la Ciencia y la IndustriaTarifa reducida concedida dentro del límite de las acciones elegibles en la compra online de entradas a precio completo Exposiciones de la Cité des sciences et de l'industrie con activación del código promocional NAVIGO: oferta válida por 1 año, renovable 2 veceshttps://www.cite-sciences.fr
Citéco - Cité de l'ÉconomiePara los suscriptores de Navigo y sus acompañantes, tarifa reducida en las colecciones permanentes. Para los suscriptores, imagina R, una tarifa muy reducida de 6€ en las colecciones permanentes. Oferta válida tanto en venta online como física, con la presentación de la prueba. https://www.citeco.fr/
Club de l'Étoile¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.clubdeletoile.fr/
Compañía Oposito - Le Moulin FonduTarifas específicas para visitas organizadas, salidas y reuniones privilegiadashttps://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html
Servicio de conserjería - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial para billete individual y billete combinado Conciergerie – Sainte-Chapellehttp://www.paris-conciergerie.fr/
Conservatorio Regional de Cergy-PontoisePrecio reducido de 5 o 10 € dependiendo de los conciertoshttp://www.conservatoire-cergypontoise.fr
Coulommiers Pays de Brie Turismo1 entrada gratuita por 1 entrada comprada en servicios turísticos de itinerancia con Ferté Jazz + Atelier du goût en una sesión privada, 1 cata de brie y champán o 1 entrada gratuita para clase magistral de cocina por sesiónhttps://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/
Dali ParisPrecio completo (26 años +): 13 €, Reducido (profesores, buscadores de empleo, -26 años): 9 €, Gratis: -8 añoshttp://www.daliparis.com/
Domaine de Dampierre-en-YvelinesReducidohttps://www.domaine-dampierre.com/
Cine DomontImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Escuela de Arte Janine HaddadOferta de precio reducido, cursos, encuentros privilegiados con los artistas expositores. Inauguraciones de exposiciones.https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/
Escuelas del Club de CineOferta en desarrollo.https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/
Festival Eole Factory - 7 al 10 de septiembre de 2023Apertura de la tarifa reducida a Navigo Month, Annual, Senior, Imagine R y Liberté + suscriptores.https://www.eolefactoryfestival.com
Espada de MaderaOferta en desarrollo.http://www.cine-epeedebois.fr/
Espacio 1789Apertura de la tarifa reducida a los suscriptores de Navigo para los siguientes espectáculos de la temporada 2023/2024: Maldonne, coreografía de Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografía de Smaïl Kanouté; Libre albedrío de Julie Bertin; Bamako Women's Baloncesto players por Thomas Guérineau; Olympicorama, de Frédéric Ferrer. Oferta válida solo en la taquilla si se presenta una suscripción válida a Navigo.http://www.espace-1789.com/
Espace Bernard MantienneTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttp://ebmantienne.fr/
Espace culturel Alain-Poher - Salle Charles ChaplinTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttp://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU
Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-BicêtreTarifa reducida de 9 € en exposiciones, 15 € en exposiciones a un precio excepcional y 8 € en exposiciones familiareshttp://ecam-lekremlinbicetre.com/
Daniel Sorano EspacioTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttp://www.espacesorano.com/
Espace des Arts - Salle Philippe NoiretTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttp://espace-des-arts.fr/
Espace Jean-Marie PoirierTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttps://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/
Festival Barroco de Pontoise - 23 de septiembre a 16 de diciembre de 2023Precio reducido en todo el programa (excepto el 24 de septiembre y el 20 de octubre). Compra directamente en línea en la web o en el sitio los miércoles de 11:30 a 18:30. Para más información: 0134351871www.festivalbaroque-pontoise.fr
Festival D'Auvers-sur-Oise - 30 de abril a 28 de septiembre de 2023Para conciertos con una sola serie: acceso a la tarifa reducida para suscriptores de Navigo. Para conciertos que ofrecen varias categorías de asientos: mejora de las categorías 2 y 3 para los suscriptores de Navigo (categoría 2 al precio de la 3ª y categoría 3 al precio de la 4ª). Ofertas válidas por teléfono al 01 30 36 77 77 o por correo electrónico en [email protected] y sujetas al envío de un recibo Navigo por correo electrónico.https://festival-auvers.com/
Festival D'automne en París - 7 de septiembre de 2023 al 30 de enero de 2024Para los titulares de suscripción a Navigo, el Festival d'Automne ofrece, para todo el programa de la edición 2023, es decir, 82 eventos en 73 sedes de París e Île-de-France, 4.000 asientos a tarifa reducida en entradas individuales completas, excluyendo suscripciones y tarifas específicas. Para más información, consulte el programa online del festival https://www.festival-automne.com/programmehttps://www.festival-automne.com/
Festival de Saint Denis - del 2 al 27 de junio de 2023Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.http://www.festival-saint-denis.com/
Festival des 2 Rivières - 16 al 18 de junio de 2023Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/
Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23 de septiembre a 10 de diciembre de 2023Para los titulares de una suscripción a Navigo y su acompañante, tarifa reducida en toda la programación (excepto La Grande Table el 25 de noviembre). Como el Festival es itinerante, el precio varía según el concierto y su ubicación.https://www.jazzaufildeloise.fr
Mama Festival - 11 al 13 de octubre de 2023Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida de 22 € en todo el programa del festival, con un límite de 40 plazas por día. Reserva en la taquilla dedicada: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cbhttps://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
Festival de Verano de París - 10 al 30 de julio de 2023Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.https://www.parislete.fr/
Festival de la Sociedad del Pavo Real - 8 y 9 de julio de 2023Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Festival Rock-En-Seine - 23 al 27 de agosto de 2023Ofrécete a venir a la próxima edición del festival.https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true
Solidays de la fiestaOfrécete a venir a la próxima edición del festival.https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498
World Music Cities Festival - 13 de octubre a 12 de noviembre de 2023Los suscriptores de Navigo tienen acceso a la tarifa reducida de los conciertos del festival que se presentan en el Point Fort de Aubervilliers. Consulta el programa en la web del festival. Oferta válida en la taquilla online y sujeta a la presentación de un documento Navigo la noche de la función.http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
Festival Nos encanta el verdeOfrécete a venir a la próxima edición del festival.https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23
Festival YardlandOfrécete a venir a la próxima edición del festival.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Carril 7Tarifa reducida de 3€ a precio completo reservada para los habitantes del Val d'Europehttp://www.file7.com/
Fundación Le CorbusierDescuento de 2€ en el precio completo y oferta única en visitas guiadas gratuitas anunciadas por el boletínhttp://www.fondationlecorbusier.fr/
Fundación RoyaumontTarifa reducida en la entrada a las visitas, misma tarifa para acompañanteshttps://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/
France Miniature20% de descuento en la entrada de la taquilla del parque miniatura France para suscriptores de Navigo + 1 acompañante. Oferta válida en la presentación de un pase Navigo válido en las taquillas del parque miniatura de Francia, hasta el 5 de noviembre de 2023 según el calendario de apertura. No intercambiables, no reembolsables y no pueden combinarse con ninguna promoción o tarifa preferencial. D37http://www.franceminiature.fr/
Galería ContinuaVisita guiada gratuitahttp://www.galleriacontinua.com/
Gran acciónOferta en desarrollo.http://www.legrandaction.com/
Instituto de Culturas IslámicasLos suscriptores de Navigo se benefician de una visita guiada gratuita y exclusiva por cada exposición de ICI https://www.institut-cultures-islam.org/
Instituto del Mundo ÁrabeTarifa reducida para el suscriptor de Navigo en la entrada al museo, exposiciones y exposiciones. Tarifa reducida para el acompañante del suscriptor de Navigo si tiene menos de 26 años, o es candidato o beneficiario de la RSA. Para los menores de 26 años, la exposición "Lo que Palestina trae al mundo" y el museo son gratuitas durante todo el verano.http://www.imarabe.org/
Instituto GiacomettiLos suscriptores de Navigo se benefician de una tarifa preferencial de 7 € para la exposición ALBERTO GIACOMETTI. LA NARIZ, del 7 de octubre de 2023 al 7 de enero de 2024. Oferta válida solo en la taquilla de la fundación, previa presentación de una justificación válida de Navigohttps://www.fondation-giacometti.fr/
Orquesta Insula y artistas invitadosTarifa reducida PÚBLICO dentro del límite de 100 plazas + Conciertos de temporada JUVENIL con tarifa reducida de 10€http://insulaorchestra.fr/
Teatro Visual InternacionalTarifa reducida de 15 € para los titulares de pases Navigo y tasa de descubrimiento de 15 € para la segunda persona como parte del círculo Navigohttp://ivt.fr/
Pista de tenisTarifa reducida en Solo Pass y Duo Pass / oferta limitada a las primeras 1000 suscripcioneshttps://jeudepaume.org/pass-image/
La pantallaTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttp://www.lecranstdenis.fr/
La Naranja AzulImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
La fábrica de ladrillos de Cdndu Val de MarneBebida caliente de cortesía en la barrahttps://www.labriqueterie.org/
La Cinémathèque FrançaiseOferta en el Museo de Méliès: 1 entrada a precio completo comprada / 1 entrada gratuita. La oferta solo es válida en el lugar.https://www.cinematheque.fr/
La llaveTarifa reducida en una selección de fechas y en una cuota de asientos por fecha.http://www.laclef.asso.fr/
Teatro La CollineCada tres meses, La Colline ofrece a los poseedores de un pase Navigo la oportunidad de beneficiarse de una tarifa preferencial para asistir a una exposición de la temporada: 20 € por asiento y 10 € para menores de 30 años. . Oferta válida para la compra de 2 entradas en las fechas indicadashttps://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo
El Dinamo de las Banlieues BleuesTarifa de suscripción (8 € por concierto) para una selección de 2 conciertos por trimestre, con un límite de 5 entradas por noche. Reserva solo por teléfono y recogida en el lugar tras la comprobación de validez.http://www.banlieuesbleues.org/
El ReinitaTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttps://www.mairie-neuillyplaisance.com/
La Ferme du BuissonTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttp://www.lafermedubuisson.com/
La Galería, Centro de Arte Contemporáneo de Noisy-le-SecOferta de visitas privilegiadas y reuniones alrededor de un tentempié y entrega de publicaciones publicadas por el Centrohttp://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
La luciérnagaImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
El MandapaAcceso a la tarifa reducida del mismo nivel que la ofrecida a buscadores de empleo, estudiantes, jubilados y residentes del distrito 13. Reserva y pago en línea en la web del establecimiento.https://www.centre-mandapa.fr/
La Pop - Ópera de Peniche - Compagnie Lyrique NationalePrecio de 12€ para beneficiarios de prestaciones sociales mínimas y 10€ para socios, con el mismo precio para acompañanteshttp://www.lapop.fr/
La Scala ParísMaterial de la cultura Navigo, acceso a la tarifa reducida en todos los programas. Cercle, acceso a tarifa reducida en todos los programas para una segunda persona.https://lascala-paris.com/
La Seine MusicaleTarifa reducida del 10% respecto al precio completo, en una selección de espectáculos representados por el Seine Musicale, dentro del límite de asientos disponibles.https://www.laseinemusicale.com/
El ArchipiélagoOferta en desarrollo.http://www.larchipel.net/
El ArlequínOferta en desarrollo.http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances
El 6BEntrada gratuita a todas las exposiciones todos los jueves por la tarde y domingo por la tardehttps://www.le6b.fr/
El BailePrecio reducido: 6 € en lugar de 7 €http://www.le-bal.fr/
El BalzacOferta en desarrollo.http://www.cinemabalzac.com/
The BradyOferta en desarrollo.http://www.lebrady.fr/
El Cin'HocheTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttp://www.cinhoche.fr/
El Cine de Choisy-le-RoiTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttp://theatrecinemachoisy.fr/
El CrédacTarifa reducida en la Crédacantine (Visita de la exposición y almuerzo)http://www.credac.fr/
El CuboSe aplica una tarifa reducida de 5 € para todos los espectáculos y conciertoshttp://www.lecube.com/
El Cíclope - Jean TinguelyTarifa reducida al presentar el billetehttp://www.lecyclop.com/
El Foro VauréalTarifa reducida para los poseedores de pases Navigo de 2 € descontada del precio de preventa por cada conciertohttp://www.leforum-vaureal.fr/
Los estudios Grand Rex & RexPara el abonado de Navigo, tarifa reducida en 9 € para la visita a los estudios Rex, tarifa reducida en las sesiones de cine el lunes y martes de 13:00 a 17:30, tarifa reducida en 15,50 € en la visita guiada del Grand Rex. Oferta válida para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares.https://www.legrandrex.com/rexstudios
El Salón de la CanciónPrecio reducido: 10 € en lugar de 13 € y 12 € en lugar de 18 € para imaginar 5 €http://www.lehall.com/
El Lincoln¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.lelincoln.com/
El Intercambio de LibrosEntrada gratuita a las actividades culturales públicas de la Libre-Échange. Encuentros privilegiados con autores y profesionales de la industria editorialhttps://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/
El Luxor¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.cinemalouxor.fr/
El Lucernaire¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.lucernaire.fr/
El Majestic en MontereauAl presentar un pase válido Navigo en la caja, los titulares de abonos que residen fuera de los municipios de Montereau y de los municipios socios-accionistas (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-Guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Domats y Egligny) se benefician de las mismas tarifas "Socios" especiales que los concedidos a los habitantes de estos municipios. Consulta la lista de estas tarifas en la página web del establecimiento.https://www.majestic-montereau.fr/
El Teatro MonfortTarifa reducida en todo el programahttp://www.lemonfort.fr/
Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la MarionnetteTarifas con descuentohttp://www.lemouffetard.com/
El circo más pequeño del mundoEl circo más pequeño del mundo ofrece una tarifa reducida de 10 €http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
El punto fuerte de AubervilliersLos suscriptores de Navigo implicados tienen acceso a la tarifa reducida en una selección de conciertos. Consulta el programa en la página web de Point Fort d'Aubervilliers. Oferta válida en la taquilla online y sujeta a la presentación de un documento Navigo la noche de la función. http://www.lepointfort.com
El RexyTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttp://www.cinemaprovins.fr/
El San Andrés de las ArtesOferta en desarrollo.http://cinesaintandre.fr/
El estudioTarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttps://lestudio-aubervilliers.fr/
El Teatro RungisOferta en desarrollo.http://www.theatre-rungis.fr/
El TrianónTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttp://www.cinematrianon.fr/
La pantalla nómadaTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttp://www.ecran-nomade.fr/
El AlmacénOferta en desarrollo.http://www.lentrepot.fr/
Los 3 cines RobespierreTarifa reducida en ciertas proyecciones como parte del festival Ciné Junior (2-15 de febrero). Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantethttp://3cines.vitry94.fr/
Los 3 LuxemburgosOferta en desarrollo.http://www.lestroisluxembourg.com/
Los 5 Caumartins¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.cinqcaumartin.com/
Las Cinoches - DesnosOferta única y tarifa reducida en gimnasios miembroshttps://cinemas.grandparissud.fr
Les Gémeaux Scène Nationale De SceauxTarifas reducidas dentro del límite de plazas disponibles, excluyendo eventos a un precio únicohttp://www.lesgemeaux.com/
El EscorialOferta en desarrollo.http://www.lesecransdeparis.fr/
La olaPrecio reducido de 18 € en espectáculos de bailehttp://www.londe.fr/
Ayuntamiento de LuminorOferta en desarrollo.http://www.luminor-hoteldeville.com/
Mac CréteilPrecio reducido de 12 € y gratis para acompañanteshttps://www.maccreteil.com/
Mac ValLista de precios de 4€ en vigorhttp://www.macval.fr/
Casa de Auguste ComtePrecio reducido de 2 € en la entradahttp://www.augustecomte.org/
Maison Caillebotte - Ciudad de YerresTarifa de cultura Navigo = 10€ (visita a la casa + exposición actual) Tarifa de la cultura Navigo = 6€ (solo visita a la casa)https://www.yerres.fr/
Casa de Hierro de la Ciudad de PoissyReducidohttps://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html
Casa de la Cultura de JapónTarifa de miembros del MCJP aplicada solo a proyecciones en cineshttp://www.mcjp.fr/
Casa de la PoesíaOferta de tarjetas juveniles a los primeros inscritos (100 tarjetas ganadoras) con el código "MDP"https://www.maisondelapoesieparis.com/
Casa de las Artes MalakoffSe ofrece 1 bolsa de tela en la primera visita y visita VIP de la exposición y la visita de snacks para los niños durante las fiestas y tarifa reducida para los tallereshttp://maisondesarts.malakoff.fr/
La casa del doctor GachetDonación de un documento para ayudar con la visitahttps://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm
Casa Jean CocteauLa tarifa de Navigo Culture equivale a la tarifa reducida, es decir, 6,50 €, para una visita autoguiada. La tarifa de Navigo Culture equivale a la tarifa reducida, es decir, 6,50 €, para asistir a un evento.http://www.maisonjeancocteau.com/
Maison Pour Tous Gérard PhilipeTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttps://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/
Casa-Museo Raymond DevosPrecio reducido para una visita guiada (5 € en lugar de 8 €) y taller de escritura (15 € en lugar de 20 €)https://raymond-devos.org/
Majestuosa BastillaOferta en desarrollo.http://www.lesecransdeparis.fr/
Majestuoso Paso¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.lesecransdeparis.fr/
Max Linder Panorama¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://maxlinder.com/
MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-DenisPrecio reducido de 18 € (en lugar de 25 o 30 €) en una selección de programas listados aquí: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifshttps://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
Memorial de la ShoáVisita guiada gratuita el domingo por la tarde. 5% de descuento en la libreríamemorialdelashoah.org
Monnaie De ParisTarifa reducida de 10 € para la entrada al museo y tarifa reducida de 10 € para la persona que acompañahttps://www.monnaiedeparis.fr/
Museo de Bossuet - Ciudad de MeauxTarifa reducida para titulares de pases Navigo y tarifa reducida para un acompañante en el modelo de una oferta de descubrimientohttp://www.musee-bossuet.fr/
Museo de ClemenceauTarifa reducida para beneficios culturales en 3 €, todos los miércoles. Las entradas pueden comprarse en el propio establecimiento.http://www.musee-clemenceau.fr/
Museo de Arte e Historia de MelunEntrada a precio único de 1 (excluyendo precio reducido), visita guiada gratuita para exposiciones temporales, invitación a inauguracioneshttps://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun
Museo de Arte e Historia JudíoColección permanente gratuita el primer sábado de mes de octubre a junio y -5% en la librería.http://www.mahj.org/
Museo de Arte e Historia Louis Senlecq - L'Isle AdamEntrada gratuitahttp://www.musee.ville-isle-adam.fr/
Museo de Arte e Historia Paul Eluard - Saint DenisTarifas reducidas y ofertas puntuales en eventos, visitas, reuniones, saltarse la colahttp://musee-saint-denis.com/#accueil
Museo de la Vía Navegable InteriorTarifa reducida de 4,50 € en lugar de 5 €, tarifa social mínima de 2,70 € en lugar de 3 €, tarifa menor de 18 años y escolaridad de 1,80 € en lugar de 2 €, tarifa reducida Conflanais de 1,35 € en lugar de 1,50 €http://www.musee-batellerie-conflans.fr/
Museo de la GendarmeríaPrecio reducido de 5 € y círculo de 5 € para servicios y visitas específicashttps://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
Museo de la Gran GuerraTarifa reducida para los suscriptores de Navigo en cuestión. Oferta válida en taquillas físicas y online.http://www.museedelagrandeguerre.eu/
Museo PostalTarifa reducida en la entrada del museo para los titulares de pases Navigohttp://www.museedelaposte.fr/
Museo de la Resistencia NacionalEntrada a mitad de precio de 4 € y dos plazas de visita guiada gratuitas los sábados y domingoshttp://www.musee-resistance.com/
Museo de Seine-et-MarneLas mejores tarifas ofrecidas por los cinco establecimientos en tours y eventos temporaleshttp://www.musee-seine-et-marne.fr/
Museo Toile de JouyEntrada completa €9 / precio reducido €7http://www.museedelatoiledejouy.fr/
Museo del Aire y el EspacioTarifa reducida para una persona acompañante en el billete de facturación/embarque (entrada al museo y visita en avión)https://www.museeairespace.fr/
Museo del EjércitoReducidohttps://www.musee-armee.fr/
Musée de l'OrangerieTarifa reducida en toda la oferta de membresía de Carte Blanche. La oferta solo es válida en la taquilla física del museo. https://www.musee-orangerie.fr/
Museo de MontmartreEntrada reducida de 11 € y acceso al museo: colecciones permanentes, exposición temporal, jardines + ofertas puntualeshttp://museedemontmartre.fr/
Museo Departamental Bourdelle en EgrevilleMejores tarifas en tours y eventos temporaleshttp://www.musee-jardin-bourdelle.fr/
Museo Departamental de Prehistoria en Île-de-FranceMejores tarifas en tours y eventos temporaleshttp://www.musee-prehistoire-idf.fr/
Museo Departamento de Pintores de BarbizonMejores tarifas en tours y eventos temporaleshttp://www.musee-peintres-barbizon.fr/
Museo Departamental Stephane MallarméMejores tarifas en tours y eventos temporaleshttp://www.musee-mallarme.fr/
Museo de Artes y Oficios - CnamTarifa reducida para el titular del pase Navigo y su acompañante, en el billete de acceso al museo (incluyendo la entrada a las exposiciones permanentes y temporales), solo durante el periodo de la exposición temporal.https://www.arts-et-metiers.net/
Museo de Historia Urbana y Social de SuresnesReducidohttps://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html
Musée d'OrsayTarifa reducida en toda la oferta de membresía de Carte Blanche. La oferta solo es válida en la taquilla física del museo. https://www.musee-orsay.fr/
Museo de Chocolate Choco Story10 € en lugar de 12 € y 8,50 € en lugar de 10 € para jóvenes y estudianteshttp://www.museeduchocolat.fr/
Museo de la Real Finca de MarlyTarifa reducida durante las vacaciones escolares en la zona C. Tarifa reducida durante eventos excepcionales organizados en colaboración con los museos de Franciahttps://musee-domaine-marly.fr/
Museo de Juguetes PoissyReducidohttps://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html
Museo del LouvreOfrece al titular del Navigo el beneficio de la tarifa reducida en la tarjeta de Amigos del Louvre. Las ofertas solo están disponibles en el recinto en el mostrador de recepción de los Amigos del Louvre bajo la Pirámide.http://www.amisdulouvre.fr/
Musée du quai Branly – Jacques ChiracNavigo: tarifa reducida en pases anuales y audioguías. Pase Solo: 30 € en lugar de 35 €. Pase Dúo: 50 € en lugar de 60 €. Audioguía: 3 € en lugar de 5 €. Tarjeta ImaginR: gratuita para el titular (-26 años) + tarifa reducida en el billete de entrada (9 € en lugar de 12 €) para un acompañante. Sobre la presentación de la prueba de validez.http://www.quaibranly.fr/
Musée En HerbeTarifa reducida solo para los poseedores de R imagina Estudiante gratis para la persona acompañantehttp://museeenherbe.com/
Museo de la Carrera EugeneUn DVD sobre el pintor Eugène Carrière entregado a los portadoreshttps://www.eugenecarriere.com/
Museo del HornoTarifa reducida de 7 € en lugar de 9 €http://www.musee-fournaise.com/
Museo Intercomunal de Nogent-sur-MarneTarifa reducida en una visita guiada a tu elección: exposición permanente a orillas del Marne o exposición permanente para grupos de 8 personas, con cita previahttp://www.museenogentsurmarne.net/
Museo Jean Jacques RousseauTarifa reducida para las personas que acompañan al visitante con el pase Navigo que se beneficia de una tarifa reducida o gratuita en el Museo Jean-Jacques Rousseau + un 5% de descuento en la tienda del museo para los mismos dos visitanteshttp://museejjrousseau.montmorency.fr/
Museo Nacional Gustave MoreauPrecio reducido en la entrada al Museo Moreau (excluyendo exposiciones): 5 € en lugar de 7 €. Tarifa reducida en la entrada del Museo Moreau (durante la exposición): 7 € en lugar de 9 €, precio reducido en la entrada combinada Moreau/Henner (excluyendo la exposición): 7 € en lugar de 9 € y (durante la exposición): 9 € en lugar de 11 €.http://www.musee-moreau.fr/
Museo Nacional Jean-Jacques HennerPrecio reducido en la entrada al Museo Henner: 4 € en lugar de 6 €. Precio reducido en la entrada combinada Moreau/Henner (excluyendo la exposición): 7 € en lugar de 9 € y (durante la exposición): 9 € en lugar de 11 €.https://www.musee-henner.fr/
Museo PicassoPase solo de 1 año: 25 € en lugar de 27 € Pase solo de 2 años: 47 € en lugar de 50 € Pase de dúo de 1 año: 45 € en lugar de 50 € Pase de dúo de 2 años: 80 € en lugar de 90 €https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil
New Gare au ThéâtreVenta de la cultura Navigo a 8 €. Ofertas puntuales: boletín y disponibles en la webhttp://www.gareautheatre.com/
Nuevo Teatro de MontreuilReducidohttp://www.nouveau-theatre-montreuil.com/
New Odeon¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.nouvelodeon.com/
Opéra ComiqueÓperas: -35 años 1 entrada al mismo precio con -35% Acompañante Concierto: a la hora de comer 1 entrada comprada = 1 entrada gratuita Patrimonio: visitas de descubrimiento a 5€https://www.opera-comique.com/
Teatro de Ópera MassyTarifa reducida en todos los programas, ver condiciones del programahttp://www.opera-massy.com/
Opéra National De Paris GarnierTarifa reducida en una visita autoguiada al Palais: 8 € en lugar de 12 € en lugar de 14 € durante el periodo de la exposiciónhttps://www.operadeparis.fr/
Orquesta LamoureuxLos suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida de 10 € en la categoría 3 en una selección de conciertos: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Oferta válida por teléfono (01 58 39 30 30) y con la presentación de un recibo Navigo en el momento de la revisión de billetes.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Orquesta Nacional de Ile-de-FranceAcceso a la tarifa de suscripción "3 conciertos pasados" o a la tarifa de abonado para menores de 28 años para conciertos de temporada* de la Orchestre national d'Île-de-France en la Philharmonie de Paris (*excluyendo proyectos excepcionales). Posibilidad de que un tercero se beneficie de su tipo preferencial.https://philharmoniedeparis.fr/
Palais de TokyoOferta en servicios específicoshttp://palaisdetokyo.com/
PanoraMagique en Disneyland ParísMenos 2 € en los billetes de adulto (mayores de 12 años), es decir, 13 € en lugar de 15 € con IVA incluidohttps://www.panoramagique.com/
Panteón - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial para billetes individuales y para el Panteón Combinado – Basílica de Saint-Denishttp://www.paris-pantheon.fr/
Partido PoéticoTarifa reducida en visitas guiadas los sábados del 22 de mayo a octubre: 5 €https://www.parti-poetique.org/
Circunvalación - TechnopolLos titulares del pase Navigo que tengan la mejor tarifa (reducida para buscadores de empleo, estudiantes y titulares de tarjeta de discapacidad) pueden conceder a otra persona una tarifa reducida de 15 € en lugar de 25 € para la tarifa habitual del Pase de una noche.https://www.pariselectronicweek.com/
Similitudes entre Cergy PontoiseTarifa reducida para portadores y acompañantes, muestra al precio A: 20 € y al precio B: 13 €https://points-communs.com/
Turismo de Provins Ciudad MedievalDescuento de -15€ en tarifas públicas excepto en eventos especialeshttps://www.provins.net/
Reflexión de los MediciOferta en desarrollo.http://www.lesecransdeparis.fr/
Sala André MalrauxOferta reducida de tarifa Navigo Culture en todos los espectáculos a tarifas de temporada cultural para el titular + oferta tarifaria Cercle Navigo para una persona acompañantehttps://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/
Sala Jacques BerrierEntrada gratuita a espectáculos y proyecciones públicas. Reuniones privilegiadas con los artistas después de los espectáculos.https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105
Feria del Libro y de la JuventudAl comprar una entrada para el lounge durante el fin de semana, hay una segunda entrada gratuitahttp://slpjplus.fr/
Scène Nationale De L'Essonne - Centre culturel Robert DesnosTarifa reducida de 10 € para los suscriptores de Navigo, mismo descuento para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares.http://www.scenenationale-essonne.com/
Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'AgoraTarifa reducida de 10 € para los suscriptores de Navigo, mismo descuento para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares.http://www.scenenationale-essonne.com/
Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + centro de arte (tranvía)Tarifa reducida de 10 € dentro del límite de una cuota de 10 escaños por función específicahttp://www.lafermedubuisson.com/
Cerámica de Sèvres - Manufactura y Museos NacionalesEntrada gratuita a las colecciones permanentes del museo fuera de periodos temporales y tarifas reducidas durante exposiciones temporaleshttp://www.sevresciteceramique.fr/
Studio CinéImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Estudio de las Ursulinas¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.studiodesursulines.com/
Studio Galande¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio)http://www.studiogalande.fr/
T2G Théâtre de GennevilliersPrecio reducido a 18€http://www.theatredegennevilliers.fr/
Teatro - Cinéma du Garde-ChasseTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttp://www.theatredugardechasse.fr/
Teatro - Cinéma du Garde-ChasseAcceso a la tarifa superreducida de 9 € en una selección de espectáculos de la temporada. Información y reserva en el 01 43 60 41 89http://www.theatredugardechasse.fr/
Teatro André MalrauxAcceso a la tarifa reducida para los suscriptores de Navigo correspondientes, en todo el programa de teatro y cine.https://www.tam.fr/
Teatro André MalrauxTarifa reducida en ciertos eventos cinematográficoshttps://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481
Teatro Claude DebussyTarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventoshttp://www.theatredemaisons-alfort.org/
Théâtre D'Epinay-Sous-Senart - SothevyTarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglohttps://www.ville-epinay-senart.fr/
Théâtre de Boussy-Saint-Antoine - Salle Gérard Philippe - SothevyTarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglohttps://www.aggloculture.fr/
Théâtre De BrétignyLa posibilidad de ofrecer a otra persona la tarifa reducida válida solo una vez y ofertas puntuales en eventos específicoshttp://www.theatre-bretigny.fr/
Théâtre De Brunoy - SothevyTarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglohttp://www.theatres-yerres.fr/
Théâtre De ChâtillonTarifa reducida de 14 € y 14 € para la persona acompañantehttp://www.theatreachatillon.com/
Théâtre De ChellesReducidohttp://theatre.chelles.fr/
Théâtre De Crosnes - SothevyTarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglohttps://www.theatres-yerres.fr/
Théâtre de JouyImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Théâtre de la Cité internationaleTarifa reducida de 16 € para toda la temporada para los poseedores de Navigohttp://www.theatredelacite.com/
Théâtre de La Commune - AubervilliersPrecio reducido: 1 asiento, 10 € para los 30 años y 14 € para los + 30 años y bebida gratis en la barrahttp://lacommune-aubervilliers.fr/
Teatro de la TormentaPrecio reducido 17 € en lugar de 22 €, mismo precio para la persona que acompañahttps://www.la-tempete.fr/
Théâtre de la valléeLos suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida en todas las funciones de Vendredis de la Grange y de la tarifa para abonados en todos los Goûters-théâtre. Oferta válida online o por teléfono en el 01 34 04 03 41. Es posible que te pidan una prueba de Navigo el día de la actuación. Para saber más sobre el programa: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
Théâtre de l'EnvolAplicación de la tarifa reducida a todas las categorías de espectáculos A – B- C – D de la temporada culturalhttp://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea
Théâtre de l'Épée de Bois - CartoucherieDesde septiembre de 2023: todos los jueves, entradas a 17 € en lugar de 22 € para los suscriptores de Navigo. Funciones a las 19:00 y 21:00 (recepción 1 hora antes de cada función). Reservas: 01 48 08 39 74 o [email protected]. Pago: por teléfono o en el lugar. Aclaración del acceso al teatro: el acceso es solo por la carretera del Champ de Manœuvre y no por el Parc Floral. Está situada en la parte trasera del recinto de Cartoucherie y cuenta con grandes puertas y ventanas rojas.https://www.epeedebois.com/
Théâtre De LongjumeauTarifa reducida en todos los programas excepto variedades y comedia, reservada a la tarifa de la ciudad, ver programahttp://www.theatre-longjumeau.com/
Teatro de los OprimidosLos suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida en todos los programas. Reservas solo en la taquilla (que abre 40 minutos antes del inicio del espectáculo) y en la presentación de una suscripción válida a Navigo.http://www.theatredelopprime.com
Théâtre De Quincy-Sous-Sénart - SothevyTarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglohttp://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/
Théâtre de Saint Quentin en YvelinesTarifas con descuentohttp://www.theatresqy.org/
Théâtre De SartrouvillePrecio reducido: 19 € para adultos y 8 € para jóvenes de 12 a 26 años con el mismo precio, oferta especial en programas específicoshttp://www.theatre-sartrouville.com/
Théâtre De Suresnes Jean VilarTarifa reducida abierta a los suscriptores de Navigo en una selección de programas: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Para conciertos a tarifa A, 25 € en lugar de 30 €, para conciertos a tarifa B, 20 € en lugar de 25 €. Para menores de 28 años, tarifa reducida de 10 € para los espectáculos con la tarifa A y la tarifa B. Oferta sujeta a disponibilidad. Reserva en el sitio o por teléfono en el 01 46 97 98 10 de martes a sábado de 13:00 a 18:00 con la presentación de un pase Navigo válido. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Teatro al Aire Libre Mel BonisEntrada gratuita a espectáculos y eventos públicos. Encuentros privilegiados con los artistas del Festival des Jardins d'Été y profesionales de las artes escénicas.https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/
Théâtre De Yerres - SothevyTarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglohttps://www.theatres-yerres.fr/
Théâtre des Bouffes du NordTarifa reducida válida en una selección de los programas de la temporadahttps://www.bouffesdunord.com/
Théâtre Des SourcesTarifa reducida excluyendo suscripción y oferta de tarifa reducida para la persona que acompañahttp://www.theatredessources.fr/
Théâtre Du Blanc MesnilTarifa reducida para todos los espectáculos según el programahttps://www.theatredublancmesnil.com/
Théâtre du ChâteletTarifa reducida en una selección de espectáculos y categorías de asientos dentro del límite de la cuota disponiblehttps://www.chatelet.com/navigo/
Théâtre du CormierImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro de DunoisTarifa reducida de 10 € para +25 años y 7,50 € para jóvenes de 15 a 25 años en ciertos programashttp://www.theatredunois.org/
Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) CdnTarifa reducida de 17 € en lugar de 23 €, misma tarifa y ofertas puntuales en eventos dedicadoshttps://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/
Théâtre Jean Arp De ClamartPrecio reducido 12 €http://www.theatrejeanarp.com/
Teatro Jean Vilar en Vitry-sur-SeineOferta en desarrollo.http://www.theatrejeanvilar.com/
Théâtre L'Etoile Du NordPrecio reducido: 12 € en lugar de 17 € en reservas online para espectáculoshttp://www.etoiledunord-theatre.com/
Théâtre L'Avant SeineTarifa A: 25 € en lugar de 31 € tarifa B 15 € en lugar de 21 € en una selección de programashttp://www.lavant-seine.com/
Théâtre L'azimutPrecio reducido 10 € y Circle 15 €https://l-azimut.fr/
Théâtre Les Bords De ScènesTarifa reducida o muy reducida para jóvenes de 18 a 25 años en una selección de programashttp://www.lesbordsdescenes.fr/
Théâtre Louis Aragon - SCINACDTarifa reducida (12 €) para titulares de Navigo + una persona de su elecciónhttp://tla-tremblay.fr/
Teatro Mogador10% de descuento los martes, miércoles y jueves según la tarifa de reventa públicahttps://www.theatremogador.com/
Teatro Municipal de FontainebleauPrecio reducido 2 (16 € zona 1 / €10 zona 2) en todos los espectáculos de la temporada. Oferta válida online y en la taquilla, sujeta a la verificación de un recibo válido de Navigo. »https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html
Teatro Nanterre-AmandiersOferta en desarrollo.http://www.nanterre-amandiers.com/
Teatro AbiertoTarifas reducidas de 14 € a 18 € en los programas de la temporada, sujeto a disponibilidadhttp://www.theatre-ouvert.com/
Théâtre Paris VilletteTarifa reducida para espectáculos "adolescentes/adultos" / 8 € para público joven / talleres gratuitos sujetos a disponibilidadhttp://www.theatre-paris-villette.com/
Théâtre Paul ÉluardImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro Pierre FresnayImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Théâtre Romain RollandPrecio de la suscripción Classic en todos los espectáculos (excepto los excepcionales): Precio completo: 15,50 €, Precio reducido*: 13,50 €, Precio mínimo*: 10 € Reserva solo posible en el lugar o por teléfono. Tarifa reducida: mayores (+60 años), familias numerosas, suscriptores de teatro y amigos. Tarifa mínima: -26 años, buscadores de empleo, estudiantes, titulares de tarjeta de discapacidad, beneficiarios de RSA, trabajadores intermitentes en la industria del entretenimiento."http://trr.fr/
Teatro Sarah BernhardtImplementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Théâtre Sénart Scène NationalePrecio decreciente de 31 a 61 años, precios de 13€ a 29€ y para menores de 30 a +62 años, entradas de 10€ a 21€https://theatre-senart.com/
Teatro Victor Hugo - BagneuxEl precio es de 13 € para los beneficiarios del Pase Navigo, así como para un compañero (círculo Navigo). Servicio específico: invitaciones a residencias, visitas al teatro, exposiciones.http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/
Estrellas de ParísDescuento de 3 € en la tarifa (adulto e infantil) vigente para cruceros de una hora todos los días excepto el 14 de julio y el 31 de diciembre. Descuento en cruceros guiados (según la temporada), crucero familiar (según la temporada), crucero de aperitivos (todos los días a las 21:00).https://www.vedettesdeparis.fr/
Villa Savoye - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tarifa especial de entrada individualhttp://www.villa-savoye.fr/