Mapa de las ventajas culturales del Navigo

4 Delta Tarifa reducida en las proyecciones del Festival Ciné-Junior (2-15 de febrero) y tarifa reducida en las demás proyecciones https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

7 Parnasios ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.parnassiens.com/

Abadía de Maubuisson Entrada gratuita a las exposiciones y descuento del 50% al 60% en bebidas https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm

Producciones de Amaclio Ofrecemos a los titulares de la tarjeta Navigo una tarifa Navigo Culture equivalente a la tarifa reducida de la experiencia Eternelle Notre-Dame, es decir, 20,99 € en lugar de 30,99 € https://amaclio.com/

Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) Oferta de descubrimiento a tarifa reducida https://www.atelierdeparis.org/

Threading Voices - 24 de enero al 11 de febrero de 2023 Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. http://aufildesvoix.com/

Auditorio Gérard Grisey del Conservatorio Oferta reducida de tarifa Navigo Culture en todos los espectáculos a tarifas de temporada cultural para el poseedor + Navigo Circle para un acompañante https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/

Globo Generali Paris Menos 2 € en entradas de adultos (12 años y +), es decir, 13 € en lugar de 15 € con IVA incluido https://www.ballondeparis.com/

Basílica de Saint-Denis Tarifa especial para billete sencillo, billete combinado Panteón – Basílica de Saint-Denis http://www.saint-denis-basilique.fr/

Biblioteca Nacional de Francia Oferta en desarrollo. https://www.bnf.fr/fr

Cabaret Sauvage Tarifa reducida en producciones y servicios específicos, como reuniones con artistas https://www.cabaretsauvage.com/

Centquatre104 Tarifa reducida en todo el programa https://www.104.fr/

Centro André Malraux Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos http://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs

Centro Cultural Aragón-Triolet Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation

Centro Cultural de Cine Yves Montand Para los titulares del pase Navigo, acceso a la tarifa individual más ventajosa para proyecciones y funciones en cine. Para los titulares del pase Navigo con suscripción "Mi tarjeta", es posible transferir la tarifa de abonado a un tercero de su elección. https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html

Centro Cultural Forum La ciudad de Saint Gratien ofrece a los poseedores del Navigo Culture Pass la oportunidad de beneficiarse de la tarifa reducida para los espectáculos durante la temporada cultural http://www.ville-saintgratien.fr

Centro Cultural Picasso Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Centro Cultural Wladimir d'Ormesson Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos https://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson

El Centro de Acción Cinematográfica Rex Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendiente de confirmación) http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/

Centre d'Art Contemporain (CAC) Brétigny Invitación a inauguraciones y encuentros de artistas https://www.cacbretigny.com/fr/

Centro Valonia-Bruselas Tarifa reducida en todo el programa, -5% en la librería http://www.cwb.fr/

Centre des Arts Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Centre des Arts Enghien les Bains Los suscriptores de Navigo tienen acceso a la tarifa reducida de todo el programa (teatro, cine, concierto y festival incluidos). Oferta válida online o en la taquilla del centro y sujeta a la presentación de una justificación Navigo. http://www.cda95.fr/

Centro de las orillas del Marne Oferta de entradas con descuento para habitaciones de socios http://www.cdbm.org/

Centro Pompidou Acceso a precio reducido para los poseedores del pase Navigo para las exposiciones temporales y la colección permanente, al final del día, a partir de las 18:00. Posibilidad de ofrecer a un amigo o familiar la tarifa reducida a partir de las 18:00, si el titular del pase Navigo ya es elegible para la tarifa reducida. https://billetterie.centrepompidou.fr

Capilla Expiatoria - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de entrada individual http://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/

Chaplin - Denfert ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Chaplin - Saint-Lambert ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Castillo de Auvers Tarifa reducida de 10 € de martes a viernes. Oferta válida tras la presentación de una justificación Navigo en la taquilla del castillo. http://www.chateau-auvers.fr/

Castillo de Breteuil Tarifa reducida para la entrada al parque o la entrada al parque y la visita al castillo https://www.breteuil.fr/fr/

Château de Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de entrada individual http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Château de Fontainebleau Tarifa especial de entrada individual https://www.chateaudefontainebleau.fr/

Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de entrada individual http://www.chateau-maisons.fr/

Castillo de Montecristo Tarifa reducida solo los sábados https://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/

Château de Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de entrada individual http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/

Château de Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial de entrada individual http://www.chateau-vincennes.fr/

Museo del Castillo de Nemours Precio 3€ visita gratuita y 5€ visita guiada, y la misma oferta para el acompañante del portador https://www.nemours.fr/chateau-musee

Château Rosa Bonheur Tarifa reducida en reserva y reunión con los artistas igual tarifa para acompañar a la persona https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Club de Cine Christine ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) https://pariscinemaclub.com/christine/

Cinema 220 Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembros http://www.cine220.com/

Cine Agnès Varda Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet https://www.lesbordsdescenes.fr/

Cine André Malraux Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos http://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/

Apollo Cinema Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet http://cinema-apollo.fr/

Arcel Cinema Oferta única y tarifa reducida en gimnasios miembros https://cinemas.grandparissud.fr/arcel

Cine de Vanves Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet http://www.theatre-vanves.fr/

Cine de cineastas ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.bistrotdescineastes.com/

Cine Pantheon ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) https://www.whynotproductions.fr/pantheon/

Cine Henri Langlois Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cine Intercomunitario de Ysieux Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinessonne Cine Itinerante Para los suscriptores de Navigo, acceso a la tarifa reducida para toda la programación del Cinéma Itinérant de Cinessonne. Oferta válida con la presentación del pase Navigo vigente en la taquilla de los recintos asociados. https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800

Cine Jacques Brel Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cine Jacques Prévert Tarifa reducida para los titulares del Pase Navigo en todas las proyecciones de Arthur Rambo de Laurent Cantet, + tarifa reducida de 16 € en lugar de 22 € en el programa "La Ópera Metropolitana, Bolshoi y la Comédie Française" http://www.tcprevert.fr/

Cine Jacques Prévert Precio de 2,50 € en sesiones de evento identificadas. http://cineprevert.blogspot.fr/

Cine Jean Vigo Tarifa reducida en el gimnasio para quienes poseen el Pase Navigo para todas las proyecciones de Arthur Rambo de Laurent Cantet http://www.cinema-jean-vigo.fr/

Cinema l'Antarès Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema la Lucarne Oferta de entradas con descuento para habitaciones de socios http://www.mjccreteil.com/

Cinema Le Calypso Tarifa reducida en entradas de cine individual; conferencias ALTAIR; Emisiones de ópera, ballet, concierto y teatro http://cinema-calypso.fr/

Cinema Le Casino Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos http://www.mairie-villiers94.com/

Cinema Le Conti Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Figuier Blanc Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Forum Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos https://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/

Cinema Le Kosmos Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet http://cinemakosmos.fontenay.fr/

Cinema Le Laver numérique Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal

Cinema Le Lido Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

Cinema Le Palace Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Parterre Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembros https://www.cinemaleparterre.fr/

Cinema le Sélect Tarifa reducida en las noches de entretenimiento y debate (excluyendo las emisiones en directo) para los titulares de pases Navigo http://www.leselect.ville-antony.fr/

Cinema Les 7 Batignolles Tarifa reducida de 11,90 € en lugar de 14,20 € todos los lunes y jueves excepto eventos http://cinema-7batignolles.fr/

Cinema Les Toiles Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet https://ecransvo.org/

Cine Lino Ventura Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembros https://www.lesbordsdescenes.fr/

Cine Louis Daquin Tarifa reducida de 5 € para los titulares de abonos en lugar de 6,50 € http://cinemadublancmesnil.fr/

Prévert Cinema Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos http://salle-pierre-et.gaqo.net/

Cine del Palacio Real Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos https://royalpalacenogent.fr/

Studio 28 Cine ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.cinema-studio28.fr/

Cine Trianon Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo por Laurent Cantet (pendiente de confirmación) http://www.sceaux.fr/films-au-trianon

Cine Utopía Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cines del Palacio Al presentar un pase Navigo válido en la caja, se ofrece una tarifa de 5 € en las proyecciones de los Cinémas du Palais: sesiones con invitados, animadas, con talleres, con una media de dos eventos por semana, a lo largo del año, para todas las edades. Excluyendo las proyecciones de ópera en el cine http://www.lepalais.com/

Cinépal' Oferta única y tarifa reducida en las habitaciones para miembros https://www.cinepal.fr/

Cinética Oferta de entradas con descuento para habitaciones de socios http://www.caese.fr/

Cité de la musique-Philharmonie de Paris Tarifa reducida para el Museo y para las exposiciones de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris https://philharmoniedeparis.fr/fr

Ciudad de Arquitectura y Patrimonio Para los suscriptores de Navigo, acceso a la tarifa reducida de 6 € en lugar de 9 € para el museo y 9 € en lugar de 12 € para exposiciones temporales. Oferta válida en la presentación del pase Navigo en la taquilla del museo. https://www.citedelarchitecture.fr/fr

Ciudad de la Ciencia y la Industria Tarifa reducida concedida dentro del límite de las acciones elegibles en la compra online de entradas a precio completo Exposiciones de la Cité des sciences et de l'industrie con activación del código promocional NAVIGO: oferta válida por 1 año, renovable 2 veces https://www.cite-sciences.fr

Citéco - Cité de l'Économie Para los suscriptores de Navigo y sus acompañantes, tarifa reducida en las colecciones permanentes. Para los suscriptores, imagina R, una tarifa muy reducida de 6€ en las colecciones permanentes. Oferta válida tanto en venta online como física, con la presentación de la prueba. https://www.citeco.fr/

Club de l'Étoile ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.clubdeletoile.fr/

Compañía Oposito - Le Moulin Fondu Tarifas específicas para visitas organizadas, salidas y reuniones privilegiadas https://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html

Servicio de conserjería - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial para billete individual y billete combinado Conciergerie – Sainte-Chapelle http://www.paris-conciergerie.fr/

Conservatorio Regional de Cergy-Pontoise Precio reducido de 5 o 10 € dependiendo de los conciertos http://www.conservatoire-cergypontoise.fr

Coulommiers Pays de Brie Turismo 1 entrada gratuita por 1 entrada comprada en servicios turísticos de itinerancia con Ferté Jazz + Atelier du goût en una sesión privada, 1 cata de brie y champán o 1 entrada gratuita para clase magistral de cocina por sesión https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/

Dali Paris Precio completo (26 años +): 13 €, Reducido (profesores, buscadores de empleo, -26 años): 9 €, Gratis: -8 años http://www.daliparis.com/

Domaine de Dampierre-en-Yvelines Reducido https://www.domaine-dampierre.com/

Cine Domont Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Escuela de Arte Janine Haddad Oferta de precio reducido, cursos, encuentros privilegiados con los artistas expositores. Inauguraciones de exposiciones. https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/

Escuelas del Club de Cine Oferta en desarrollo. https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/

Festival Eole Factory - 7 al 10 de septiembre de 2023 Apertura de la tarifa reducida a Navigo Month, Annual, Senior, Imagine R y Liberté + suscriptores. https://www.eolefactoryfestival.com

Espada de Madera Oferta en desarrollo. http://www.cine-epeedebois.fr/

Espacio 1789 Apertura de la tarifa reducida a los suscriptores de Navigo para los siguientes espectáculos de la temporada 2023/2024: Maldonne, coreografía de Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografía de Smaïl Kanouté; Libre albedrío de Julie Bertin; Bamako Women's Baloncesto players por Thomas Guérineau; Olympicorama, de Frédéric Ferrer. Oferta válida solo en la taquilla si se presenta una suscripción válida a Navigo. http://www.espace-1789.com/

Espace Bernard Mantienne Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet http://ebmantienne.fr/

Espace culturel Alain-Poher - Salle Charles Chaplin Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos http://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU

Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-Bicêtre Tarifa reducida de 9 € en exposiciones, 15 € en exposiciones a un precio excepcional y 8 € en exposiciones familiares http://ecam-lekremlinbicetre.com/

Daniel Sorano Espacio Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos http://www.espacesorano.com/

Espace des Arts - Salle Philippe Noiret Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos http://espace-des-arts.fr/

Espace Jean-Marie Poirier Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos https://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/

Festival Barroco de Pontoise - 23 de septiembre a 16 de diciembre de 2023 Precio reducido en todo el programa (excepto el 24 de septiembre y el 20 de octubre). Compra directamente en línea en la web o en el sitio los miércoles de 11:30 a 18:30. Para más información: 0134351871 www.festivalbaroque-pontoise.fr

Festival D'Auvers-sur-Oise - 30 de abril a 28 de septiembre de 2023 Para conciertos con una sola serie: acceso a la tarifa reducida para suscriptores de Navigo. Para conciertos que ofrecen varias categorías de asientos: mejora de las categorías 2 y 3 para los suscriptores de Navigo (categoría 2 al precio de la 3ª y categoría 3 al precio de la 4ª). Ofertas válidas por teléfono al 01 30 36 77 77 o por correo electrónico en [email protected] y sujetas al envío de un recibo Navigo por correo electrónico. https://festival-auvers.com/

Festival D'automne en París - 7 de septiembre de 2023 al 30 de enero de 2024 Para los titulares de suscripción a Navigo, el Festival d'Automne ofrece, para todo el programa de la edición 2023, es decir, 82 eventos en 73 sedes de París e Île-de-France, 4.000 asientos a tarifa reducida en entradas individuales completas, excluyendo suscripciones y tarifas específicas. Para más información, consulte el programa online del festival https://www.festival-automne.com/programme https://www.festival-automne.com/

Festival de Saint Denis - del 2 al 27 de junio de 2023 Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. http://www.festival-saint-denis.com/

Festival des 2 Rivières - 16 al 18 de junio de 2023 Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/

Festival Jazz au Fil de l'Oise - 23 de septiembre a 10 de diciembre de 2023 Para los titulares de una suscripción a Navigo y su acompañante, tarifa reducida en toda la programación (excepto La Grande Table el 25 de noviembre). Como el Festival es itinerante, el precio varía según el concierto y su ubicación. https://www.jazzaufildeloise.fr

Mama Festival - 11 al 13 de octubre de 2023 Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida de 22 € en todo el programa del festival, con un límite de 40 plazas por día. Reserva en la taquilla dedicada: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb

Festival de Verano de París - 10 al 30 de julio de 2023 Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. https://www.parislete.fr/

Festival de la Sociedad del Pavo Real - 8 y 9 de julio de 2023 Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Festival Rock-En-Seine - 23 al 27 de agosto de 2023 Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true

Solidays de la fiesta Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498

World Music Cities Festival - 13 de octubre a 12 de noviembre de 2023 Los suscriptores de Navigo tienen acceso a la tarifa reducida de los conciertos del festival que se presentan en el Point Fort de Aubervilliers. Consulta el programa en la web del festival. Oferta válida en la taquilla online y sujeta a la presentación de un documento Navigo la noche de la función. http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/

Festival Nos encanta el verde Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23

Festival Yardland Ofrécete a venir a la próxima edición del festival. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Carril 7 Tarifa reducida de 3€ a precio completo reservada para los habitantes del Val d'Europe http://www.file7.com/

Fundación Le Corbusier Descuento de 2€ en el precio completo y oferta única en visitas guiadas gratuitas anunciadas por el boletín http://www.fondationlecorbusier.fr/

Fundación Royaumont Tarifa reducida en la entrada a las visitas, misma tarifa para acompañantes https://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/

France Miniature 20% de descuento en la entrada de la taquilla del parque miniatura France para suscriptores de Navigo + 1 acompañante. Oferta válida en la presentación de un pase Navigo válido en las taquillas del parque miniatura de Francia, hasta el 5 de noviembre de 2023 según el calendario de apertura. No intercambiables, no reembolsables y no pueden combinarse con ninguna promoción o tarifa preferencial. D37 http://www.franceminiature.fr/

Galería Continua Visita guiada gratuita http://www.galleriacontinua.com/

Gran acción Oferta en desarrollo. http://www.legrandaction.com/

Instituto de Culturas Islámicas Los suscriptores de Navigo se benefician de una visita guiada gratuita y exclusiva por cada exposición de ICI https://www.institut-cultures-islam.org/

Instituto del Mundo Árabe Tarifa reducida para el suscriptor de Navigo en la entrada al museo, exposiciones y exposiciones. Tarifa reducida para el acompañante del suscriptor de Navigo si tiene menos de 26 años, o es candidato o beneficiario de la RSA. Para los menores de 26 años, la exposición "Lo que Palestina trae al mundo" y el museo son gratuitas durante todo el verano. http://www.imarabe.org/

Instituto Giacometti Los suscriptores de Navigo se benefician de una tarifa preferencial de 7 € para la exposición ALBERTO GIACOMETTI. LA NARIZ, del 7 de octubre de 2023 al 7 de enero de 2024. Oferta válida solo en la taquilla de la fundación, previa presentación de una justificación válida de Navigo https://www.fondation-giacometti.fr/

Orquesta Insula y artistas invitados Tarifa reducida PÚBLICO dentro del límite de 100 plazas + Conciertos de temporada JUVENIL con tarifa reducida de 10€ http://insulaorchestra.fr/

Teatro Visual Internacional Tarifa reducida de 15 € para los titulares de pases Navigo y tasa de descubrimiento de 15 € para la segunda persona como parte del círculo Navigo http://ivt.fr/

Pista de tenis Tarifa reducida en Solo Pass y Duo Pass / oferta limitada a las primeras 1000 suscripciones https://jeudepaume.org/pass-image/

La pantalla Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos http://www.lecranstdenis.fr/

La Naranja Azul Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

La fábrica de ladrillos de Cdndu Val de Marne Bebida caliente de cortesía en la barra https://www.labriqueterie.org/

La Cinémathèque Française Oferta en el Museo de Méliès: 1 entrada a precio completo comprada / 1 entrada gratuita. La oferta solo es válida en el lugar. https://www.cinematheque.fr/

La llave Tarifa reducida en una selección de fechas y en una cuota de asientos por fecha. http://www.laclef.asso.fr/

Teatro La Colline Cada tres meses, La Colline ofrece a los poseedores de un pase Navigo la oportunidad de beneficiarse de una tarifa preferencial para asistir a una exposición de la temporada: 20 € por asiento y 10 € para menores de 30 años. . Oferta válida para la compra de 2 entradas en las fechas indicadas https://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo

El Dinamo de las Banlieues Bleues Tarifa de suscripción (8 € por concierto) para una selección de 2 conciertos por trimestre, con un límite de 5 entradas por noche. Reserva solo por teléfono y recogida en el lugar tras la comprobación de validez. http://www.banlieuesbleues.org/

El Reinita Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos https://www.mairie-neuillyplaisance.com/

La Ferme du Buisson Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet http://www.lafermedubuisson.com/

La Galería, Centro de Arte Contemporáneo de Noisy-le-Sec Oferta de visitas privilegiadas y reuniones alrededor de un tentempié y entrega de publicaciones publicadas por el Centro http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/

La luciérnaga Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

El Mandapa Acceso a la tarifa reducida del mismo nivel que la ofrecida a buscadores de empleo, estudiantes, jubilados y residentes del distrito 13. Reserva y pago en línea en la web del establecimiento. https://www.centre-mandapa.fr/

La Pop - Ópera de Peniche - Compagnie Lyrique Nationale Precio de 12€ para beneficiarios de prestaciones sociales mínimas y 10€ para socios, con el mismo precio para acompañantes http://www.lapop.fr/

La Scala París Material de la cultura Navigo, acceso a la tarifa reducida en todos los programas. Cercle, acceso a tarifa reducida en todos los programas para una segunda persona. https://lascala-paris.com/

La Seine Musicale Tarifa reducida del 10% respecto al precio completo, en una selección de espectáculos representados por el Seine Musicale, dentro del límite de asientos disponibles. https://www.laseinemusicale.com/

El Archipiélago Oferta en desarrollo. http://www.larchipel.net/

El Arlequín Oferta en desarrollo. http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances

El 6B Entrada gratuita a todas las exposiciones todos los jueves por la tarde y domingo por la tarde https://www.le6b.fr/

El Baile Precio reducido: 6 € en lugar de 7 € http://www.le-bal.fr/

El Balzac Oferta en desarrollo. http://www.cinemabalzac.com/

The Brady Oferta en desarrollo. http://www.lebrady.fr/

El Cin'Hoche Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos http://www.cinhoche.fr/

El Cine de Choisy-le-Roi Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos http://theatrecinemachoisy.fr/

El Crédac Tarifa reducida en la Crédacantine (Visita de la exposición y almuerzo) http://www.credac.fr/

El Cubo Se aplica una tarifa reducida de 5 € para todos los espectáculos y conciertos http://www.lecube.com/

El Cíclope - Jean Tinguely Tarifa reducida al presentar el billete http://www.lecyclop.com/

El Foro Vauréal Tarifa reducida para los poseedores de pases Navigo de 2 € descontada del precio de preventa por cada concierto http://www.leforum-vaureal.fr/

Los estudios Grand Rex & Rex Para el abonado de Navigo, tarifa reducida en 9 € para la visita a los estudios Rex, tarifa reducida en las sesiones de cine el lunes y martes de 13:00 a 17:30, tarifa reducida en 15,50 € en la visita guiada del Grand Rex. Oferta válida para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares. https://www.legrandrex.com/rexstudios

El Salón de la Canción Precio reducido: 10 € en lugar de 13 € y 12 € en lugar de 18 € para imaginar 5 € http://www.lehall.com/

El Lincoln ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.lelincoln.com/

El Intercambio de Libros Entrada gratuita a las actividades culturales públicas de la Libre-Échange. Encuentros privilegiados con autores y profesionales de la industria editorial https://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/

El Luxor ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.cinemalouxor.fr/

El Lucernaire ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.lucernaire.fr/

El Majestic en Montereau Al presentar un pase válido Navigo en la caja, los titulares de abonos que residen fuera de los municipios de Montereau y de los municipios socios-accionistas (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-Guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Balloy, Domats y Egligny) se benefician de las mismas tarifas "Socios" especiales que los concedidos a los habitantes de estos municipios. Consulta la lista de estas tarifas en la página web del establecimiento. https://www.majestic-montereau.fr/

El Teatro Monfort Tarifa reducida en todo el programa http://www.lemonfort.fr/

Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la Marionnette Tarifas con descuento http://www.lemouffetard.com/

El circo más pequeño del mundo El circo más pequeño del mundo ofrece una tarifa reducida de 10 € http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/

El punto fuerte de Aubervilliers Los suscriptores de Navigo implicados tienen acceso a la tarifa reducida en una selección de conciertos. Consulta el programa en la página web de Point Fort d'Aubervilliers. Oferta válida en la taquilla online y sujeta a la presentación de un documento Navigo la noche de la función. http://www.lepointfort.com

El Rexy Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet http://www.cinemaprovins.fr/

El San Andrés de las Artes Oferta en desarrollo. http://cinesaintandre.fr/

El estudio Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet https://lestudio-aubervilliers.fr/

El Teatro Rungis Oferta en desarrollo. http://www.theatre-rungis.fr/

El Trianón Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos http://www.cinematrianon.fr/

La pantalla nómada Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos http://www.ecran-nomade.fr/

El Almacén Oferta en desarrollo. http://www.lentrepot.fr/

Los 3 cines Robespierre Tarifa reducida en ciertas proyecciones como parte del festival Ciné Junior (2-15 de febrero). Tarifa reducida para los titulares del Navigo Pass en todas las proyecciones de Arthur Rambo, de Laurent Cantet http://3cines.vitry94.fr/

Los 3 Luxemburgos Oferta en desarrollo. http://www.lestroisluxembourg.com/

Los 5 Caumartins ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.cinqcaumartin.com/

Las Cinoches - Desnos Oferta única y tarifa reducida en gimnasios miembros https://cinemas.grandparissud.fr

Les Gémeaux Scène Nationale De Sceaux Tarifas reducidas dentro del límite de plazas disponibles, excluyendo eventos a un precio único http://www.lesgemeaux.com/

El Escorial Oferta en desarrollo. http://www.lesecransdeparis.fr/

La ola Precio reducido de 18 € en espectáculos de baile http://www.londe.fr/

Ayuntamiento de Luminor Oferta en desarrollo. http://www.luminor-hoteldeville.com/

Mac Créteil Precio reducido de 12 € y gratis para acompañantes https://www.maccreteil.com/

Mac Val Lista de precios de 4€ en vigor http://www.macval.fr/

Casa de Auguste Comte Precio reducido de 2 € en la entrada http://www.augustecomte.org/

Maison Caillebotte - Ciudad de Yerres Tarifa de cultura Navigo = 10€ (visita a la casa + exposición actual) Tarifa de la cultura Navigo = 6€ (solo visita a la casa) https://www.yerres.fr/

Casa de Hierro de la Ciudad de Poissy Reducido https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html

Casa de la Cultura de Japón Tarifa de miembros del MCJP aplicada solo a proyecciones en cines http://www.mcjp.fr/

Casa de la Poesía Oferta de tarjetas juveniles a los primeros inscritos (100 tarjetas ganadoras) con el código "MDP" https://www.maisondelapoesieparis.com/

Casa de las Artes Malakoff Se ofrece 1 bolsa de tela en la primera visita y visita VIP de la exposición y la visita de snacks para los niños durante las fiestas y tarifa reducida para los talleres http://maisondesarts.malakoff.fr/

La casa del doctor Gachet Donación de un documento para ayudar con la visita https://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm

Casa Jean Cocteau La tarifa de Navigo Culture equivale a la tarifa reducida, es decir, 6,50 €, para una visita autoguiada. La tarifa de Navigo Culture equivale a la tarifa reducida, es decir, 6,50 €, para asistir a un evento. http://www.maisonjeancocteau.com/

Maison Pour Tous Gérard Philipe Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos https://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/

Casa-Museo Raymond Devos Precio reducido para una visita guiada (5 € en lugar de 8 €) y taller de escritura (15 € en lugar de 20 €) https://raymond-devos.org/

Majestuosa Bastilla Oferta en desarrollo. http://www.lesecransdeparis.fr/

Majestuoso Paso ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.lesecransdeparis.fr/

Max Linder Panorama ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://maxlinder.com/

MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis Precio reducido de 18 € (en lugar de 25 o 30 €) en una selección de programas listados aquí: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs

Memorial de la Shoá Visita guiada gratuita el domingo por la tarde. 5% de descuento en la librería memorialdelashoah.org

Monnaie De Paris Tarifa reducida de 10 € para la entrada al museo y tarifa reducida de 10 € para la persona que acompaña https://www.monnaiedeparis.fr/

Museo de Bossuet - Ciudad de Meaux Tarifa reducida para titulares de pases Navigo y tarifa reducida para un acompañante en el modelo de una oferta de descubrimiento http://www.musee-bossuet.fr/

Museo de Clemenceau Tarifa reducida para beneficios culturales en 3 €, todos los miércoles. Las entradas pueden comprarse en el propio establecimiento. http://www.musee-clemenceau.fr/

Museo de Arte e Historia de Melun Entrada a precio único de 1 (excluyendo precio reducido), visita guiada gratuita para exposiciones temporales, invitación a inauguraciones https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun

Museo de Arte e Historia Judío Colección permanente gratuita el primer sábado de mes de octubre a junio y -5% en la librería. http://www.mahj.org/

Museo de Arte e Historia Louis Senlecq - L'Isle Adam Entrada gratuita http://www.musee.ville-isle-adam.fr/

Museo de Arte e Historia Paul Eluard - Saint Denis Tarifas reducidas y ofertas puntuales en eventos, visitas, reuniones, saltarse la cola http://musee-saint-denis.com/#accueil

Museo de la Vía Navegable Interior Tarifa reducida de 4,50 € en lugar de 5 €, tarifa social mínima de 2,70 € en lugar de 3 €, tarifa menor de 18 años y escolaridad de 1,80 € en lugar de 2 €, tarifa reducida Conflanais de 1,35 € en lugar de 1,50 € http://www.musee-batellerie-conflans.fr/

Museo de la Gendarmería Precio reducido de 5 € y círculo de 5 € para servicios y visitas específicas https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Museo de la Gran Guerra Tarifa reducida para los suscriptores de Navigo en cuestión. Oferta válida en taquillas físicas y online. http://www.museedelagrandeguerre.eu/

Museo Postal Tarifa reducida en la entrada del museo para los titulares de pases Navigo http://www.museedelaposte.fr/

Museo de la Resistencia Nacional Entrada a mitad de precio de 4 € y dos plazas de visita guiada gratuitas los sábados y domingos http://www.musee-resistance.com/

Museo de Seine-et-Marne Las mejores tarifas ofrecidas por los cinco establecimientos en tours y eventos temporales http://www.musee-seine-et-marne.fr/

Museo Toile de Jouy Entrada completa €9 / precio reducido €7 http://www.museedelatoiledejouy.fr/

Museo del Aire y el Espacio Tarifa reducida para una persona acompañante en el billete de facturación/embarque (entrada al museo y visita en avión) https://www.museeairespace.fr/

Museo del Ejército Reducido https://www.musee-armee.fr/

Musée de l'Orangerie Tarifa reducida en toda la oferta de membresía de Carte Blanche. La oferta solo es válida en la taquilla física del museo. https://www.musee-orangerie.fr/

Museo de Montmartre Entrada reducida de 11 € y acceso al museo: colecciones permanentes, exposición temporal, jardines + ofertas puntuales http://museedemontmartre.fr/

Museo Departamental Bourdelle en Egreville Mejores tarifas en tours y eventos temporales http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/

Museo Departamental de Prehistoria en Île-de-France Mejores tarifas en tours y eventos temporales http://www.musee-prehistoire-idf.fr/

Museo Departamento de Pintores de Barbizon Mejores tarifas en tours y eventos temporales http://www.musee-peintres-barbizon.fr/

Museo Departamental Stephane Mallarmé Mejores tarifas en tours y eventos temporales http://www.musee-mallarme.fr/

Museo de Artes y Oficios - Cnam Tarifa reducida para el titular del pase Navigo y su acompañante, en el billete de acceso al museo (incluyendo la entrada a las exposiciones permanentes y temporales), solo durante el periodo de la exposición temporal. https://www.arts-et-metiers.net/

Museo de Historia Urbana y Social de Suresnes Reducido https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

Musée d'Orsay Tarifa reducida en toda la oferta de membresía de Carte Blanche. La oferta solo es válida en la taquilla física del museo. https://www.musee-orsay.fr/

Museo de Chocolate Choco Story 10 € en lugar de 12 € y 8,50 € en lugar de 10 € para jóvenes y estudiantes http://www.museeduchocolat.fr/

Museo de la Real Finca de Marly Tarifa reducida durante las vacaciones escolares en la zona C. Tarifa reducida durante eventos excepcionales organizados en colaboración con los museos de Francia https://musee-domaine-marly.fr/

Museo de Juguetes Poissy Reducido https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html

Museo del Louvre Ofrece al titular del Navigo el beneficio de la tarifa reducida en la tarjeta de Amigos del Louvre. Las ofertas solo están disponibles en el recinto en el mostrador de recepción de los Amigos del Louvre bajo la Pirámide. http://www.amisdulouvre.fr/

Musée du quai Branly – Jacques Chirac Navigo: tarifa reducida en pases anuales y audioguías. Pase Solo: 30 € en lugar de 35 €. Pase Dúo: 50 € en lugar de 60 €. Audioguía: 3 € en lugar de 5 €. Tarjeta ImaginR: gratuita para el titular (-26 años) + tarifa reducida en el billete de entrada (9 € en lugar de 12 €) para un acompañante. Sobre la presentación de la prueba de validez. http://www.quaibranly.fr/

Musée En Herbe Tarifa reducida solo para los poseedores de R imagina Estudiante gratis para la persona acompañante http://museeenherbe.com/

Museo de la Carrera Eugene Un DVD sobre el pintor Eugène Carrière entregado a los portadores https://www.eugenecarriere.com/

Museo del Horno Tarifa reducida de 7 € en lugar de 9 € http://www.musee-fournaise.com/

Museo Intercomunal de Nogent-sur-Marne Tarifa reducida en una visita guiada a tu elección: exposición permanente a orillas del Marne o exposición permanente para grupos de 8 personas, con cita previa http://www.museenogentsurmarne.net/

Museo Jean Jacques Rousseau Tarifa reducida para las personas que acompañan al visitante con el pase Navigo que se beneficia de una tarifa reducida o gratuita en el Museo Jean-Jacques Rousseau + un 5% de descuento en la tienda del museo para los mismos dos visitantes http://museejjrousseau.montmorency.fr/

Museo Nacional Gustave Moreau Precio reducido en la entrada al Museo Moreau (excluyendo exposiciones): 5 € en lugar de 7 €. Tarifa reducida en la entrada del Museo Moreau (durante la exposición): 7 € en lugar de 9 €, precio reducido en la entrada combinada Moreau/Henner (excluyendo la exposición): 7 € en lugar de 9 € y (durante la exposición): 9 € en lugar de 11 €. http://www.musee-moreau.fr/

Museo Nacional Jean-Jacques Henner Precio reducido en la entrada al Museo Henner: 4 € en lugar de 6 €. Precio reducido en la entrada combinada Moreau/Henner (excluyendo la exposición): 7 € en lugar de 9 € y (durante la exposición): 9 € en lugar de 11 €. https://www.musee-henner.fr/

Museo Picasso Pase solo de 1 año: 25 € en lugar de 27 € Pase solo de 2 años: 47 € en lugar de 50 € Pase de dúo de 1 año: 45 € en lugar de 50 € Pase de dúo de 2 años: 80 € en lugar de 90 € https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil

New Gare au Théâtre Venta de la cultura Navigo a 8 €. Ofertas puntuales: boletín y disponibles en la web http://www.gareautheatre.com/

Nuevo Teatro de Montreuil Reducido http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/

New Odeon ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.nouvelodeon.com/

Opéra Comique Óperas: -35 años 1 entrada al mismo precio con -35% Acompañante Concierto: a la hora de comer 1 entrada comprada = 1 entrada gratuita Patrimonio: visitas de descubrimiento a 5€ https://www.opera-comique.com/

Teatro de Ópera Massy Tarifa reducida en todos los programas, ver condiciones del programa http://www.opera-massy.com/

Opéra National De Paris Garnier Tarifa reducida en una visita autoguiada al Palais: 8 € en lugar de 12 € en lugar de 14 € durante el periodo de la exposición https://www.operadeparis.fr/

Orquesta Lamoureux Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida de 10 € en la categoría 3 en una selección de conciertos: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Oferta válida por teléfono (01 58 39 30 30) y con la presentación de un recibo Navigo en el momento de la revisión de billetes. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Orquesta Nacional de Ile-de-France Acceso a la tarifa de suscripción "3 conciertos pasados" o a la tarifa de abonado para menores de 28 años para conciertos de temporada* de la Orchestre national d'Île-de-France en la Philharmonie de Paris (*excluyendo proyectos excepcionales). Posibilidad de que un tercero se beneficie de su tipo preferencial. https://philharmoniedeparis.fr/

Palais de Tokyo Oferta en servicios específicos http://palaisdetokyo.com/

PanoraMagique en Disneyland París Menos 2 € en los billetes de adulto (mayores de 12 años), es decir, 13 € en lugar de 15 € con IVA incluido https://www.panoramagique.com/

Panteón - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tarifa especial para billetes individuales y para el Panteón Combinado – Basílica de Saint-Denis http://www.paris-pantheon.fr/

Partido Poético Tarifa reducida en visitas guiadas los sábados del 22 de mayo a octubre: 5 € https://www.parti-poetique.org/

Circunvalación - Technopol Los titulares del pase Navigo que tengan la mejor tarifa (reducida para buscadores de empleo, estudiantes y titulares de tarjeta de discapacidad) pueden conceder a otra persona una tarifa reducida de 15 € en lugar de 25 € para la tarifa habitual del Pase de una noche. https://www.pariselectronicweek.com/

Similitudes entre Cergy Pontoise Tarifa reducida para portadores y acompañantes, muestra al precio A: 20 € y al precio B: 13 € https://points-communs.com/

Turismo de Provins Ciudad Medieval Descuento de -15€ en tarifas públicas excepto en eventos especiales https://www.provins.net/

Reflexión de los Medici Oferta en desarrollo. http://www.lesecransdeparis.fr/

Sala André Malraux Oferta reducida de tarifa Navigo Culture en todos los espectáculos a tarifas de temporada cultural para el titular + oferta tarifaria Cercle Navigo para una persona acompañante https://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/

Sala Jacques Berrier Entrada gratuita a espectáculos y proyecciones públicas. Reuniones privilegiadas con los artistas después de los espectáculos. https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105

Feria del Libro y de la Juventud Al comprar una entrada para el lounge durante el fin de semana, hay una segunda entrada gratuita http://slpjplus.fr/

Scène Nationale De L'Essonne - Centre culturel Robert Desnos Tarifa reducida de 10 € para los suscriptores de Navigo, mismo descuento para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'Agora Tarifa reducida de 10 € para los suscriptores de Navigo, mismo descuento para el acompañante del abonado de Navigo, si este último ya se beneficia de la tarifa reducida en otros lugares. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + centro de arte (tranvía) Tarifa reducida de 10 € dentro del límite de una cuota de 10 escaños por función específica http://www.lafermedubuisson.com/

Cerámica de Sèvres - Manufactura y Museos Nacionales Entrada gratuita a las colecciones permanentes del museo fuera de periodos temporales y tarifas reducidas durante exposiciones temporales http://www.sevresciteceramique.fr/

Studio Ciné Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Estudio de las Ursulinas ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.studiodesursulines.com/

Studio Galande ¡Tarifa reducida en la proyección como parte de los Avant-premieres! (4-12 de julio) http://www.studiogalande.fr/

T2G Théâtre de Gennevilliers Precio reducido a 18€ http://www.theatredegennevilliers.fr/

Teatro - Cinéma du Garde-Chasse Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos http://www.theatredugardechasse.fr/

Teatro - Cinéma du Garde-Chasse Acceso a la tarifa superreducida de 9 € en una selección de espectáculos de la temporada. Información y reserva en el 01 43 60 41 89 http://www.theatredugardechasse.fr/

Teatro André Malraux Acceso a la tarifa reducida para los suscriptores de Navigo correspondientes, en todo el programa de teatro y cine. https://www.tam.fr/

Teatro André Malraux Tarifa reducida en ciertos eventos cinematográficos https://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481

Teatro Claude Debussy Tarifa reducida en las proyecciones del festival Ciné junior y en las proyecciones de eventos http://www.theatredemaisons-alfort.org/

Théâtre D'Epinay-Sous-Senart - Sothevy Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo https://www.ville-epinay-senart.fr/

Théâtre de Boussy-Saint-Antoine - Salle Gérard Philippe - Sothevy Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo https://www.aggloculture.fr/

Théâtre De Brétigny La posibilidad de ofrecer a otra persona la tarifa reducida válida solo una vez y ofertas puntuales en eventos específicos http://www.theatre-bretigny.fr/

Théâtre De Brunoy - Sothevy Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo http://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre De Châtillon Tarifa reducida de 14 € y 14 € para la persona acompañante http://www.theatreachatillon.com/

Théâtre De Chelles Reducido http://theatre.chelles.fr/

Théâtre De Crosnes - Sothevy Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo https://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre de Jouy Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre de la Cité internationale Tarifa reducida de 16 € para toda la temporada para los poseedores de Navigo http://www.theatredelacite.com/

Théâtre de La Commune - Aubervilliers Precio reducido: 1 asiento, 10 € para los 30 años y 14 € para los + 30 años y bebida gratis en la barra http://lacommune-aubervilliers.fr/

Teatro de la Tormenta Precio reducido 17 € en lugar de 22 €, mismo precio para la persona que acompaña https://www.la-tempete.fr/

Théâtre de la vallée Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida en todas las funciones de Vendredis de la Grange y de la tarifa para abonados en todos los Goûters-théâtre. Oferta válida online o por teléfono en el 01 34 04 03 41. Es posible que te pidan una prueba de Navigo el día de la actuación. Para saber más sobre el programa: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/ https://www.theatredelavallee.fr/programmation/

Théâtre de l'Envol Aplicación de la tarifa reducida a todas las categorías de espectáculos A – B- C – D de la temporada cultural http://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea

Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie Desde septiembre de 2023: todos los jueves, entradas a 17 € en lugar de 22 € para los suscriptores de Navigo. Funciones a las 19:00 y 21:00 (recepción 1 hora antes de cada función). Reservas: 01 48 08 39 74 o [email protected]. Pago: por teléfono o en el lugar. Aclaración del acceso al teatro: el acceso es solo por la carretera del Champ de Manœuvre y no por el Parc Floral. Está situada en la parte trasera del recinto de Cartoucherie y cuenta con grandes puertas y ventanas rojas. https://www.epeedebois.com/

Théâtre De Longjumeau Tarifa reducida en todos los programas excepto variedades y comedia, reservada a la tarifa de la ciudad, ver programa http://www.theatre-longjumeau.com/

Teatro de los Oprimidos Los suscriptores de Navigo se benefician de la tarifa reducida en todos los programas. Reservas solo en la taquilla (que abre 40 minutos antes del inicio del espectáculo) y en la presentación de una suscripción válida a Navigo. http://www.theatredelopprime.com

Théâtre De Quincy-Sous-Sénart - Sothevy Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/

Théâtre de Saint Quentin en Yvelines Tarifas con descuento http://www.theatresqy.org/

Théâtre De Sartrouville Precio reducido: 19 € para adultos y 8 € para jóvenes de 12 a 26 años con el mismo precio, oferta especial en programas específicos http://www.theatre-sartrouville.com/

Théâtre De Suresnes Jean Vilar Tarifa reducida abierta a los suscriptores de Navigo en una selección de programas: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Para conciertos a tarifa A, 25 € en lugar de 30 €, para conciertos a tarifa B, 20 € en lugar de 25 €. Para menores de 28 años, tarifa reducida de 10 € para los espectáculos con la tarifa A y la tarifa B. Oferta sujeta a disponibilidad. Reserva en el sitio o por teléfono en el 01 46 97 98 10 de martes a sábado de 13:00 a 18:00 con la presentación de un pase Navigo válido. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Teatro al Aire Libre Mel Bonis Entrada gratuita a espectáculos y eventos públicos. Encuentros privilegiados con los artistas del Festival des Jardins d'Été y profesionales de las artes escénicas. https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/

Théâtre De Yerres - Sothevy Tarifa reducida válida en todos los programas excepto variedades y comedia, a tarifa agglo https://www.theatres-yerres.fr/

Théâtre des Bouffes du Nord Tarifa reducida válida en una selección de los programas de la temporada https://www.bouffesdunord.com/

Théâtre Des Sources Tarifa reducida excluyendo suscripción y oferta de tarifa reducida para la persona que acompaña http://www.theatredessources.fr/

Théâtre Du Blanc Mesnil Tarifa reducida para todos los espectáculos según el programa https://www.theatredublancmesnil.com/

Théâtre du Châtelet Tarifa reducida en una selección de espectáculos y categorías de asientos dentro del límite de la cuota disponible https://www.chatelet.com/navigo/

Théâtre du Cormier Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro de Dunois Tarifa reducida de 10 € para +25 años y 7,50 € para jóvenes de 15 a 25 años en ciertos programas http://www.theatredunois.org/

Théâtre Gerard Philipe (Saint-Denis) Cdn Tarifa reducida de 17 € en lugar de 23 €, misma tarifa y ofertas puntuales en eventos dedicados https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/

Théâtre Jean Arp De Clamart Precio reducido 12 € http://www.theatrejeanarp.com/

Teatro Jean Vilar en Vitry-sur-Seine Oferta en desarrollo. http://www.theatrejeanvilar.com/

Théâtre L'Etoile Du Nord Precio reducido: 12 € en lugar de 17 € en reservas online para espectáculos http://www.etoiledunord-theatre.com/

Théâtre L'Avant Seine Tarifa A: 25 € en lugar de 31 € tarifa B 15 € en lugar de 21 € en una selección de programas http://www.lavant-seine.com/

Théâtre L'azimut Precio reducido 10 € y Circle 15 € https://l-azimut.fr/

Théâtre Les Bords De Scènes Tarifa reducida o muy reducida para jóvenes de 18 a 25 años en una selección de programas http://www.lesbordsdescenes.fr/

Théâtre Louis Aragon - SCINACD Tarifa reducida (12 €) para titulares de Navigo + una persona de su elección http://tla-tremblay.fr/

Teatro Mogador 10% de descuento los martes, miércoles y jueves según la tarifa de reventa pública https://www.theatremogador.com/

Teatro Municipal de Fontainebleau Precio reducido 2 (16 € zona 1 / €10 zona 2) en todos los espectáculos de la temporada. Oferta válida online y en la taquilla, sujeta a la verificación de un recibo válido de Navigo. » https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html

Teatro Nanterre-Amandiers Oferta en desarrollo. http://www.nanterre-amandiers.com/

Teatro Abierto Tarifas reducidas de 14 € a 18 € en los programas de la temporada, sujeto a disponibilidad http://www.theatre-ouvert.com/

Théâtre Paris Villette Tarifa reducida para espectáculos "adolescentes/adultos" / 8 € para público joven / talleres gratuitos sujetos a disponibilidad http://www.theatre-paris-villette.com/

Théâtre Paul Éluard Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro Pierre Fresnay Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Romain Rolland Precio de la suscripción Classic en todos los espectáculos (excepto los excepcionales): Precio completo: 15,50 €, Precio reducido*: 13,50 €, Precio mínimo*: 10 € Reserva solo posible en el lugar o por teléfono. Tarifa reducida: mayores (+60 años), familias numerosas, suscriptores de teatro y amigos. Tarifa mínima: -26 años, buscadores de empleo, estudiantes, titulares de tarjeta de discapacidad, beneficiarios de RSA, trabajadores intermitentes en la industria del entretenimiento." http://trr.fr/

Teatro Sarah Bernhardt Implementación de las ofertas actuales. Consulta en la página web de los 24 cines del Val d'Oise en ecransvo.org https://ecransvo.org/

Théâtre Sénart Scène Nationale Precio decreciente de 31 a 61 años, precios de 13€ a 29€ y para menores de 30 a +62 años, entradas de 10€ a 21€ https://theatre-senart.com/

Teatro Victor Hugo - Bagneux El precio es de 13 € para los beneficiarios del Pase Navigo, así como para un compañero (círculo Navigo). Servicio específico: invitaciones a residencias, visitas al teatro, exposiciones. http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/

Estrellas de París Descuento de 3 € en la tarifa (adulto e infantil) vigente para cruceros de una hora todos los días excepto el 14 de julio y el 31 de diciembre. Descuento en cruceros guiados (según la temporada), crucero familiar (según la temporada), crucero de aperitivos (todos los días a las 21:00). https://www.vedettesdeparis.fr/