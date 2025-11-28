Términos y condiciones generales de uso de la aplicación de coche compartido de Île-de-France Mobilités

3.3 Nombres de usuario y contraseña

Al crear su cuenta, el Miembro debe elegir una dirección de correo electrónico o, si procede, un número de teléfono móvil y una contraseña que sean únicos para él (en adelante denominados conjuntamente los "Identificadores") y también debe proporcionar su número de teléfono. Las credenciales deben ser suficientemente seguras y transmitirse al Servicio de manera segura.

El nombre de pila del Miembro y la inicial del apellido del Miembro (la "Identidad"), excluyendo su identidad completa, se hacen públicos en la Solicitud con el fin de utilizar el Servicio.

El Servicio permite al Miembro elegir cualquier nombre de usuario, siempre que cumpla con las disposiciones legales, estos Términos y Condiciones y los derechos de los demás Miembros. Sin embargo, el Servicio anima a los miembros a usar su identidad real para facilitar reuniones entre conductores y pasajeros. En todos los casos, el Servicio se reserva el derecho de negar el registro de un Miembro y/o de exigir la modificación de su nombre de usuario.

Es responsabilidad del Miembro mantener confidenciales sus credenciales. El Miembro es el único responsable del uso de su cuenta y de sus Identificadores. Cualquier uso del Servicio, conexión o transmisión de datos realizada a través de su cuenta utilizando sus Identificadores se presumirá que ha sido realizado por el Miembro y bajo su responsabilidad exclusiva, salvo que se envíe una oposición por escrito y debidamente justificada a Karos por carta certificada con acuse de recibo a la siguiente dirección: 10 rue de la Paix, 75002 París.

El Servicio no puede ser considerado responsable de la pérdida de uno o más Identificadores y, en ausencia de oposición previa, notificado por escrito a Karos, de las consecuencias perjudiciales del uso de su cuenta por parte de una persona no autorizada.

El Servicio, que no tiene medios para controlar la exactitud de la información proporcionada por los Miembros al crear la cuenta, no puede ser considerado responsable de declaraciones falsas ni robo de identidad realizado por los Miembros.

4. DURACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO

El Miembro se suscribe al Servicio por un periodo indefinido, desde la creación de su Cuenta.

Puede rescindir su suscripción en cualquier momento, de forma gratuita, utilizando la función de cancelación de suscripción disponible en la Plataforma, bajo las condiciones establecidas en el artículo "Terminación, suspensión y restricción por parte del Servicio".

5. COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS

5.1 Obligaciones para todos los miembros

Todos los miembros son personalmente responsables del cumplimiento de las leyes, normativas y obligaciones locales relacionadas con su uso de la Solicitud.

En particular, los miembros se comprometen a:

Utiliza el servicio exclusivamente como consumidor y solo con fines personales, de acuerdo con su uso previsto, y no con fines comerciales o profesionales. Cualquier actividad que, debido a la naturaleza de los viajes, su frecuencia o el número de pasajeros transportados, genere un beneficio para el conductor puede considerarse profesional;

Utiliza el servicio solo para organizar y reservar viajes;

No crees duplicados de viajes existentes;

No proporcionar información falsa, engañosa, fraudulenta o engañosa al Servicio ni a otros Miembros;

Abstenerse de cualquier lenguaje o comportamiento ofensivo, degradante o inapropiado, incluyendo contenido de carácter sexual, racista, xenófobo, agresivo, acosador o violento;

No incitar a la violencia, promover el consumo de drogas ni desviar el uso previsto de la Solicitud;

No infringir los derechos de Karos, Île de France Mobilités ni de terceros, en particular los derechos de imagen, derechos de autor o derechos de propiedad intelectual;

No abras ni uses varias cuentas ni crees una cuenta en nombre de otros;

Contacta con otros miembros solo en el contexto de las ofertas de Ride;

No aceptar ni realizar pagos fuera de la Solicitud, salvo que lo permitan estos Términos de Uso;

Respeta y sigue estos Términos y Condiciones;

Obtener el consentimiento del Servicio y de todos los miembros participantes antes de realizar cualquier grabación de audio o vídeo de carácter comercial durante los viajes;

Cumple con las normativas sanitarias locales durante los periodos de circulación viral (por ejemplo, COVID-19).

En este sentido, el Servicio solo interviene en los Viajes mediante la Optimización sugerida a los Miembros, los horarios o la aceptación de Pasajeros o Conductores.

Para garantizar el correcto funcionamiento del Servicio, los miembros acuerdan: (i) mantener su dispositivo móvil activo y funcional, (ii) tener una suscripción activa 3G/4G/5G, y (iii) configurar su dispositivo móvil para compartir regularmente su información de geolocalización con el Servicio.

5.2 Compromisos del piloto

El Conductor se compromete a:

Cumple con todas las leyes y normativas aplicables a la conducción y a tu vehículo;

Evitar el uso de sustancias (incluidos ciertos medicamentos) que puedan dificultar su capacidad de conducir o que estén prohibidas mientras conducen;

Utilizar su vehículo personal o, si es un coche de empresa proporcionado por su empleador, indicar esta información en la Solicitud para que, si procede, el Servicio no cobre al pasajero ninguna tarifa de viaje;

No utilizar el Servicio en el contexto de una actividad profesional de transporte ni ninguna otra actividad rentable. Por lo tanto, no está obligado a cumplir con las obligaciones de un transportista, y el pasajero no puede esperar tal servicio;

Paga tu propia parte del coste del viaje; De lo contrario, el viaje podría considerarse legalmente transporte de pasajeros no autorizado según la Ley Alemana de Transporte de Pasajeros o leyes similares. El riesgo y las consecuencias son responsabilidad exclusiva del Miembro;

Nunca busques obtener beneficios a través de la App;

Nunca pidas contribuciones superiores a los costes operativos reales del trayecto (por ejemplo, combustible, mantenimiento, seguro, depreciación del vehículo);

Tener un carné de conducir válido y un seguro de responsabilidad civil en el momento del viaje;

No estar sujeto a prohibiciones de conducir (por ejemplo, por motivos médicos);

Garantizar que su póliza de seguro cubra a pasajeros terceros en caso de accidente, siendo considerados a otros miembros como terceros;

Utilizar un vehículo de motor de cuatro ruedas, con hasta 7 plazas, excluyendo los llamados coches "sin licencia", en perfecto estado de funcionamiento y mantenerlo conforme a las disposiciones habituales y normativas de seguridad;

No ofrezcas más asientos de los legalmente disponibles en el vehículo;

Asegúrate de que todos los asientos disponibles estén equipados con cinturones de seguridad;

Solo ofrece viajes que realmente planee hacer;

Solo publica anuncios de vehículos que posean o que puedan usar para compartir coche;

Nunca rechace una reserva por motivos de raza, religión, orientación sexual, apariencia, estado de salud, situación económica, nombre, lugar de residencia u opiniones políticas de una persona;

Respetar la ruta acordada con los pasajeros y, en ausencia de un acuerdo en sentido contrario entre los Miembros, dirigirse al punto de encuentro y punto de bajada acordados;

Comportarse de manera responsable y respetuosa con los pasajeros y en el tráfico;

En caso de que sea imposible llegar al punto de encuentro a la hora programada, especialmente si el seguimiento en directo de la app es inexacto, informar a los pasajeros de inmediato y sin coste de cualquier impedimento anunciado y, además de cualquier impedimento anunciado, contactar directamente con los pasajeros para informarles;

Mantente contactable por teléfono durante el trayecto a través del número registrado en tu perfil;

Presentar documentos válidos (carné de conducir, certificado de registro, certificado de seguro, etc.) a petición del pasajero;

Para viajes transfronterizos, demuestra la identidad y la elegibilidad para cruzar fronteras ante pasajeros o autoridades.

5.3 Compromisos del pasajero

Los pasajeros aceptan:

Salvo que se acorde lo contrario entre los miembros, preséntate en el punto de encuentro acordado con el conductor a la hora acordada;

En caso de imposibilidad de llegar al punto de encuentro a la hora programada, informar al conductor de inmediato y de forma gratuita de cualquier impedimento anunciado o, aparte de cualquier impedimento anunciado, contactar directamente con el conductor para informarle;

Verificar que el conductor tenga un seguro de motor válido que cubra al pasajero transportado en su vehículo, así como un permiso de conducir válido y cualquier documento necesario para conducirlo;

Compórtate adecuadamente durante todo el viaje, para no perturbar la concentración del conductor, reducir la seguridad del trayecto o, en general, interferir con la conducción;

No llevar objetos, sustancias ni animales que puedan afectar la seguridad al volante o infringir la ley;

Sigue las instrucciones razonables del conductor;

Respeta el vehículo del conductor y su limpieza durante todo el trayecto;

Realizar la verificación telefónica al entrar en el vehículo del conductor durante el viaje;

Sigue siendo contactable por teléfono en el número indicado en su perfil de miembro;

Presentar identificación si el Servicio o el Conductor lo solicita;

Para viajes transfronterizos, demuestren su identidad y elegibilidad para cruzar la frontera si se lo solicitan;

Paga la contribución a las tarifas acordadas al inicio del Viaje.

6. CURSO DEL VIAJE

6.1 Creación de anuncios y emparejamiento

6.1.1 Creación de anuncios

Los miembros pueden crear un anuncio de viaje en la app rellenando la información sobre su viaje previsto (fecha, hora, lugares de salida y llegada, número de asientos disponibles, opción de reserva instantánea y filtros opcionales).

6.1.2 Emparejamiento

Los anuncios son visibles para usuarios registrados y no registrados que buscan a través de la aplicación o de un sitio/app asociado. El Servicio puede, a su entera discreción y sin previo aviso, no publicar ni eliminar anuncios que violen estos Términos de Uso o que se consideren inapropiados o perjudiciales.

El Servicio determina el orden en que se muestran y ordenan los listados a su única discreción.

La aplicación calcula el mejor punto de encuentro y hora de salida para el viaje. Pasajeros y conductores pueden compartir todo o parte del trayecto, no necesitan tener el mismo destino.

Como parte del Servicio, los miembros son informados a través de las interfaces de que sus itinerarios recurrentes se utilizan con fines de optimización para organizar los viajes.

En el caso de la Optimización, los miembros implicados son informados de la "Identidad" de los demás miembros que puedan estar interesados en este camino.

Los miembros pueden editar las partidas sugeridas.

6.2 Reserva de asientos

6.2.1 Proceso de reserva

La aplicación ofrece un sistema de reserva de asientos en línea.

Cada Miembro, ya sea como conductor o pasajero, tiene la oportunidad de hacer una propuesta a otro miembro sugerida mediante un viaje mediante Optimización. El miembro contactado puede entonces aceptar, modificar o rechazar la ruta propuesta. Una vez que los miembros implicados han validado simultáneamente el viaje, la solicitud se convierte en una reserva validada y los miembros reciben una confirmación de reserva.

El Servicio comparte los números de teléfono de las partes en la reserva tras la confirmación, tal y como se explica en la Política de Privacidad. Los miembros son responsables de cumplir con los términos del acuerdo.

6.2.2 Reservas para otros y restricciones

La aplicación está destinada principalmente a reservar asientos para individuos.

Reservar un escaño para un tercero está estrictamente prohibido salvo que se realice a través de la cuenta de ese tercero.

Reservar un asiento para un animal no acompañado o para sustancias u objetos prohibidos está estrictamente prohibido.

Está prohibido publicar un anuncio en nombre de otro Miembro. Cada miembro debe tener su propia cuenta.

6.2.3 Ejecución de la ruta

Si los miembros, durante un viaje determinado, no pueden reunirse para completarlo, pueden contactar directamente entre sí a través de su dispositivo móvil antes, durante y después del viaje. Para ello, sus números de teléfono podrán estar disponibles para los miembros implicados.

Todos los miembros implicados deben validar en la Solicitud al inicio del proceso para validarla.

En el momento de la salida o cuando un Miembro declara haber comenzado el viaje, el sistema GPS de cada dispositivo móvil se activa automáticamente para permitir a los pasajeros detectar la llegada del conductor en el mapa y viceversa, siempre que este sistema esté activado y disponible y que se permitan notificaciones desde la Aplicación en el dispositivo correspondiente.

Los datos de localización recogidos durante la duración del viaje son utilizados por Karos para realizar las comprobaciones. El sistema GPS de cada dispositivo móvil de cada miembro se desactiva al final del viaje.

Si no se realiza un sello correcto, no se procesará ningún pago, los conductores no serán compensados y no se cobrará a los pasajeros.

El Viaje se considera completado cuando los miembros implicados lo han indicado en la Solicitud. En cualquier caso, el Viaje se considerará completado dos horas después de la hora inicial programada de llegada al Punto de Llegada definido por los Miembros.

Aparte de un impedimento anunciado, el Viaje se considera validado, y los Miembros implicados deben informarse mutuamente y/o disputar el Viaje con el Servicio dentro de las 48 horas siguientes al día del Viaje para solicitar un posible reembolso contactando con el Servicio según se indica en la sección "Contacto" de estos Términos y Condiciones.

6.2.4 Cancelación de un viaje

En cualquier momento antes de la salida, ambos miembros pueden cancelar o modificar un viaje reservado. En este caso, se informa a los miembros afectados y el conductor no recibe ninguna contribución económica.

6.2.5 Sistema de Evaluación

Puedes calificar a un conductor si fuiste pasajero en su trayecto, y viceversa. Las valoraciones incluyen una valoración de 1 a 5 estrellas y un comentario opcional. No puedes:

Califica a los miembros con los que no hayas compartido un viaje;

Basa tu valoración en características personales (por ejemplo, etnia, género, religión, edad, apariencia o discapacidad);

Hacer o publicar lenguaje abusivo, ofensivo, discriminatorio o difamatorio, incluyendo aquellos basados en origen, género, orientación sexual, discapacidad, religión o cualquier otra característica protegida por la ley, así como cualquier comentario no relacionado con el coche compartido;

Valora los viajes no reservados a través de la app.

6.2.6 Garantía de devolución

La Garantía de Retorno ofrece, en ciertas zonas, apoyo a los pasajeros para un viaje alternativo de ida y vuelta si su coche compartido previsto falla.

La Garantía de Devolución solo puede utilizarse si se cumplen todas las siguientes condiciones:

El Miembro forma parte de una empresa o región que ofrece la Garantía de Retorno;

El viaje cancelado estaba programado para la tarde (después de las 15:00);

La cancelación tuvo lugar el mismo día del viaje programado;

La cancelación la realizó el conductor;

El Miembro ha completado o confirmado con éxito un Viaje esa misma mañana;

La garantía solo es válida una vez por miembro al mes.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el Miembro no es elegible para la Garantía de Retorno.

La responsabilidad del Servicio por cancelaciones de viajes o ausencias de conductores es limitada, según lo descrito en la Sección 11.

7. VERIFICACIÓN

Como parte de la facturación de las tarifas de viaje por parte del pasajero y el pago de estas tarifas al conductor, el servicio realiza varias comprobaciones.

7.1 Verificación mediante compostaje

Tras el inicio del viaje y antes de su final, el pasajero debe completar la validación en la Solicitud Karos. Para ello, tiene un botón de "COMPROBAR" en las Interfaces, que debe pulsar. Una pancarta verde informa al Miembro del éxito de la auditoría.

7.2 Verificación del servidor

La verificación del servidor la realiza el servicio tras finalizar el viaje, basándose en los datos de localización de los dispositivos móviles del pasajero y del conductor.

Sin la finalización exitosa de la verificación de validación y la verificación del servidor, el pasajero no pagará la tarifa del viaje y el conductor no recibirá el crédito de la tarifa del viaje.

No validar esta verificación puede resultar en la terminación de la cuenta.

7.3 Verificación telefónica

Como parte de nuestros procedimientos antifraude, tras el inicio y el final del Recorrido, los miembros pueden recibir llamadas de verificación para validar la autenticidad del Viaje de acuerdo con los detalles de la reserva. Los miembros deben responder a estas llamadas y proporcionar la información necesaria.

No validar esta verificación puede resultar en la terminación de la cuenta.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL

8.1 Derechos en manos de Karos, en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités

Con la excepción del contenido y los datos generados por los Miembros, Karos e Île-de-France Mobilités son los titulares exclusivos de todos los derechos de propiedad intelectual, salvo que se indique lo contrario, relacionados con:

En el servicio,

La Solicitud,

sitios web,

Todo el contenido (marcas registradas, logotipos, gráficos, dibujos, fotografías, animaciones, vídeos y textos accesibles en las Interfaces),

El software y las bases de datos que ejecutan la Aplicación.

Karos o Île-de-France Mobilités otorgan a los miembros un derecho de uso no exclusivo, personal e intransferible de la Aplicación y del Servicio, para fines exclusivamente privados y no comerciales. Este uso debe respetar el propósito previsto de la Solicitud y del Servicio.

Está expresamente prohibido:

Copiar, reproducir o modificar el contenido de Karos sin el permiso previo por escrito de Karos;

Reproducir, usar o representar las marcas registradas, logotipos, gráficos, dibujos, fotografías, animaciones, vídeos y textos accesibles en las Interfaces sin la autorización expresa de Karos o sus propietarios, bajo pena de enjuiciamiento. Estos elementos son propiedad exclusiva de Karos o de sus respectivos propietarios;

Adaptar, distribuir, realizar públicamente o utilizar la Aplicación, el Servicio o el contenido más allá de lo permitido por Karos;

Descargar, emitir, explotar comercialmente y/o distribuir de cualquier manera y para cualquier propósito las páginas de las Interfaces o cualquier otro elemento de las Interfaces (software, imágenes, sonidos, etc.), así como los códigos informáticos de los que están compuestas;

Ingeniería inversa o descompilación de la Aplicación, salvo que lo requiera la ley;

Extraer o intentar extraer todos o parcialmente los datos de la aplicación (por ejemplo, mediante herramientas de minería de datos).

8.2 Derechos ostentados por los miembros

Como parte del uso del Servicio, Karos, en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités, permite a los Miembros, cuando están conectados a su Cuenta, interactuar entre sí y publicar contenido a través de la Aplicación, como preguntas, respuestas, fotografías, opiniones y comentarios (en adelante, el "Contenido para Miembros").

El contenido para miembros es propiedad de sus respectivos autores. En cualquier caso, el Contenido para Miembros se pone en línea y se pone a disposición bajo la exclusiva responsabilidad de estos autores.

Para garantizar el correcto funcionamiento del Servicio, los Miembros y Usuarios Registrados conceden a Karos una licencia no exclusiva para utilizar el contenido que publican:

Esta licencia permite a Karos hacer visible tu contenido para otros usuarios, de acuerdo con el propósito de la Aplicación.

Esta licencia permite a Karos reproducir, representar, adaptar y traducir tu contenido bajo las siguientes condiciones:

Reproducción: autorizas a Karos a reproducir tu contenido de miembro total o parcialmente en cualquier medio digital actual o futuro (servidores, discos duros, tarjetas de memoria, etc.), en la medida necesaria para operaciones de copia de seguridad, transferencia o descarga relacionadas con la operación de la Aplicación y la provisión del Servicio.

Adaptación y traducción: Autorizas a Karos a adaptar o traducir tu contenido, especialmente para fines de soporte multilingüe o formato de interfaces. Karos puede modificar el formato de tu contenido en la medida necesaria para el diseño y las limitaciones técnicas de la Aplicación, sin infringir tus derechos morales como autores.

Esta licencia es válida en todo el mundo y durante la vigencia de tu contrato con Karos.

Cada Miembro concede a Karos una licencia exclusiva, libre de derechos y mundial para usar, utilizar, modificar y reproducir el Contenido de Miembros, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho contenido sea anónimo. Esta licencia se concede para todo el mundo y durante la vigencia de la protección de entradas del Contenido para Miembros bajo los derechos de autor aplicables.

Fuera de estas licencias, el contenido para miembros no puede ser modificado, copiado, extraído ni distribuido sin el permiso previo por escrito de su autor.

9. USO INAPROPIADO

El Servicio se reserva el derecho de suspender temporal o permanentemente cualquier Cuenta de un Miembro o Usuario cuyo uso o comportamiento se demuestre o sospeche contrario a los Términos y Condiciones (en adelante, "Uso prohibido no conforme"). Karos no puede ser considerado responsable como consecuencia de dicha suspensión. En particular, el Servicio se reserva el derecho de no pagar el saldo del conductor si su cuenta es suspendida.

El uso indebido prohibido incluye, pero no se limita a:

El uso de varios relatos diferentes por la misma persona;

Uso del mismo dispositivo por varias cuentas;

Sospecha de fraude y viajes inválidos;

Una proporción anormalmente alta de Viajes que no pasaron las Verificaciones;

Un número desproporcionado de incumplimientos por parte de los miembros en la sección "COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS";

No proporcionar los documentos justificativos requeridos (por ejemplo, certificado de matrícula u otros documentos) que demuestren que el Miembro está autorizado para usar el vehículo y que no obtiene beneficios.

El Servicio también se reserva el derecho de suspender o restringir temporalmente la cuenta de un Miembro si los patrones de viaje del Miembro, como la frecuencia, el número de pasajeros o la cantidad de contribución a las comisiones, revelan una intención de obtener beneficios o un uso fraudulento.

En casos graves, el Servicio puede proceder con la terminación inmediata de la cuenta del Miembro.

10. CONTENIDO PROHIBIDO

De acuerdo con las disposiciones del artículo 6 de la Ley francesa de confianza en la economía digital (LCEN), Karos actúa como anfitrión del contenido publicado por los Miembros y accesible a través del Servicio. Karos no está sujeto a ninguna obligación general de supervisar la información creada, transmitida y/o almacenada por los Miembros en el contexto del uso del Servicio. En particular, Karos no puede ser responsable de la naturaleza y el contenido publicados en línea por los Miembros, en particular las opiniones y comentarios relativos a los Miembros, salvo en los casos previstos por la LCEN.

Cualquier miembro puede informar al Servicio de la presencia de Contenido Prohibido en las Interfaces o en el contexto del uso del Servicio.

10.1 Comentarios, mensajes y actividades prohibidas

Cada miembro se compromete a cumplir con las disposiciones legales francesas vigentes, en particular, pero no limitándose a, las relativas a derechos de propiedad intelectual, así como a comentarios difamatorios o insultantes.

El Servicio se reserva el derecho de eliminar sin demora cualquier contenido que se demuestre o sospeche que es ilegal o contrario a estos Términos y Condiciones (en adelante, el "Contenido Prohibido"). Karos no puede ser responsable de ninguna retirada de este tipo.

El uso indebido prohibido incluye, pero no se limita a:

Comentarios o contenidos que sean dañinos, amenazantes, abusivos, acosadores, vulgares, obscenos, invasivos de la privacidad ajena, odiosos, racistas, antisemitas, xenófobos, revisionistas, negacionistas, ofensivos, difamatorios, violentos, pornográficos, que glorifiquen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, o que depreten;

Comentarios o contenidos que socaven la autoridad de la justicia, los juicios o la presunción de inocencia;

Transmisión de cualquier mensaje para el que el Miembro no esté autorizado a difundir el contenido, incluyendo, pero no limitado a, información confidencial o información que infrinja los derechos de terceros, en particular derechos de propiedad intelectual o derechos de imagen;

Transmisión de mensajes promocionales no autorizados por los Términos y Condiciones;

Comentarios que puedan perjudicar a Karos y a sus directivos, empleados, proveedores, clientes, accionistas y/o socios, o perjudicar su reputación, en contravención de las leyes y reglamentos vigentes en Francia, el orden público, la moralidad o los derechos de terceros;

Comentarios destinados a ofrecer servicios comerciales sin el consentimiento previo de Karos.

Además, está prohibida la creación y uso por parte de un Miembro de cuentas adicionales distintas a la creada inicialmente, bajo su propia identidad o la de un tercero, sin autorización previa del Servicio. El incumplimiento de esta prohibición puede resultar en la suspensión inmediata de las cuentas del Miembro así como de todo el Servicio.

10.2 Denuncia de contenido ilegal

Cualquier usuario o miembro que tenga conocimiento de Contenido Prohibido, probado o sospechoso en el contexto del uso del Servicio, debe informarlo sin demora, conforme al Artículo 6 de la LCEN, utilizando el formulario de contacto disponible en la Solicitud, indicando:

Para las personas naturales: su apellido, nombre de pila, profesión, domicilio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento;

Para las personas jurídicas: su forma jurídica, nombre de su empresa, su sede social y la identidad de su representante legal;

Una descripción de los hechos disputados y su ubicación precisa;

Las razones por las que se debe eliminar el contenido, incluyendo referencias a disposiciones legales aplicables y pruebas;

Una copia de la correspondencia dirigida al autor o editor de la información o actividades en disputa solicitando su interrupción, retirada o modificación, o la justificación de que no se podía contactar con el autor o editor.

Se recuerda que el hecho de presentar contenido o actividad como prohibido, con el objetivo de obtener su retirada o evitar su difusión, cuando se sabe que esta información es inexacta, se castiga con un año de prisión y una multa de 150.000 €.

11. DATOS PERSONALES

En el contexto del uso del Servicio por los Miembros, Karos recopila y procesa ciertos datos personales relacionados con los Miembros en nombre y en nombre de la IDFM. Karos es un ticket de datos hacia el RGPD.

Al utilizar el Servicio, los Miembros reconocen que han leído la Política de Privacidad del servicio de Carpooling Île-de-France Mobilités, que puede consultarse en la siguiente dirección: intercom-help.eu/covoit-idfm-privacy-policy-and-terms-of-use/fr/articles/449495-politique-de-confidentialite ...

12. RESPONSABILIDAD

Karos ofrece, en nombre de Île-de-France Mobilités, un servicio para conectar conductores y pasajeros en función de viajes recurrentes compatibles. Es responsabilidad de cada miembro verificar la adecuación de las conexiones ofrecidas a sus necesidades y confirmar los términos y condiciones de cualquier viaje.

12.1 Exclusiones generales

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Karos no será responsable de:

La ejecución adecuada de un viaje o las condiciones en que tiene lugar;

Daños derivados de la falta de cobertura de seguro por parte del conductor para pasajeros terceros en caso de accidente durante un viaje;

Daños causados al software del Miembro o cualquier piratería sufrida como resultado del uso del Servicio, no directamente atribuible a una falla por parte de Karos;

Cualquier pérdida o daño directo o indirecto, incluyendo pero no limitado a pérdida de negocio, ingresos, beneficios, contratos, socios comerciales o ahorros esperados;

Incumplimientos o incumplimientos por parte de los miembros de sus respectivas obligaciones y recogen estos Términos y Condiciones Generales y sus consecuencias;

El impago de las Tasas de Viaje por parte de los miembros o el uso de medios fraudulentos de pago en relación con el Servicio;

Impedimentos anunciados o cualquier otra cancelación de un viaje por parte de un miembro;

Fraude o mala conducta por parte de los Miembros al utilizar el Servicio;

Omisiones o errores en el contenido de las Interfaces o en su uso por parte de Usuarios, Miembros o terceros;

Daños resultantes de sitios o recursos externos accesibles a través de enlaces en las Interfaces.

El Servicio realiza esfuerzos razonables para garantizar que la información proporcionada en las Interfaces sea precisa y esté actualizada. El Servicio se reserva el derecho de corregir o actualizar el contenido en cualquier momento sin previo aviso. Sin embargo, el Servicio no puede ser considerado responsable por errores o modificaciones no intencionadas realizadas por terceros no autorizados.

El servicio se ofrece "tal cual" y Karos no garantiza que vaya a estar libre de errores, sin interrupciones o siendo seguro.

En cualquier caso, la responsabilidad total de Karos hacia un Usuario, por cualquier motivo, se limitará expresamente al importe total de cualquier comisión pagada por dicho Usuario a Karos durante los seis (6) meses previos al evento que dará lugar a la responsabilidad.

12.2 Exenciones obligatorias

Nada en estos Términos excluirá o limitará la responsabilidad de Karos cuando dicha exclusión o limitación sea ilegal. En particular, Karos no puede excluir ni limitar su responsabilidad en caso de:

Muerte o lesiones personales causadas por la negligencia de Karos;

Daños resultantes de negligencia grave o intención fraudulenta;

Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales (obligaciones capitales). En este caso, la responsabilidad se limita a daños típicos y previsibles;

Cualquier responsabilidad derivada de leyes obligatorias de protección al consumidor, incluida la legislación de responsabilidad por productos.

Esto incluye, para Alemania, las disposiciones obligatorias de la Ley Alemana de Responsabilidad por Productos (Produkthaftungsgesetz).

Estas limitaciones también se aplican a los representantes legales, empleados y agentes de Karos cuando las quejas se dirigen directamente a ellos.

12.3 Responsabilidad del Miembro

Los miembros son los únicos responsables de la confidencialidad de sus credenciales de acceso y del uso correcto de sus cuentas.

12.4 Cumplimiento legal

Karos puede divulgar contenido cuando sea necesario para cumplir con las leyes aplicables, procesos legales o solicitudes gubernamentales, o cuando sea necesario divulgar para proteger sus derechos, intereses, los de los Miembros o del público.

13. DISPONIBILIDAD DE INTERFACES Y SERVICIO

Karos se esfuerza, en la medida de lo posible, por garantizar que los usuarios y miembros tengan acceso permanente a las Interfaces y al Servicio.

El funcionamiento de las Interfaces y el Servicio puede verse interrumpido temporalmente, especialmente en caso de fuerza mayor, mantenimiento planificado o imprevisto, actualizaciones o mejoras técnicas, reparaciones de emergencia en las Interfaces, para modificar su contenido y/o presentación, o debido a circunstancias ajenas al control de Karos. Karos se compromete a tomar todas las medidas razonables para limitar estas interrupciones en la medida en que sean atribuibles a ellas y/o a limitar sus consecuencias.

Karos no puede ser responsable de la indisponibilidad de las Interfaces y/o del Servicio, su fallo, su inaccesibilidad, su suspensión o interrupción, o condiciones de uso degradadas, por ningún motivo, y no puede ser responsable de ningún daño directo o indirecto derivado de estos eventos.

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo anterior y del artículo 11, cualquier posible responsabilidad de Karos solo dará lugar al pago de daños y perjuicios, cuya cantidad se limitará a las sumas recibidas por Karos.

Karos se reserva el derecho de modificar, suspender o limitar el acceso a la Aplicación, sus funciones o servicios, temporal o permanentemente, total o parcialmente, a su exclusiva discreción.

Los usuarios pueden obtener ayuda a través de la sección de soporte dedicada disponible en las Interfaces.

14. MECANISMO PARA VALIDAR LAS CONDICIONES FINANCIERAS

14.1 Pago

El Miembro introduce su número de tarjeta de crédito y su número de cuenta bancaria en la pestaña "Método de pago", lo que le permite recibir o realizar un pago al reservar un viaje definido. Al introducir su número de cuenta bancaria, el Miembro declara que acepta los términos y condiciones de uso de nuestro proveedor de servicios bancarios.

Los términos y condiciones del Socio de Pagos, accesibles aquí, regulan las transacciones de pago realizadas por el Miembro y deben ser aceptados por el Socio. Al cumplir con estos términos, el Miembro acepta los términos y condiciones de Mangopay, que es nuestro Socio de Pagos. Mangopay S.A. es una entidad de dinero electrónico autorizada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en Luxemburgo. Mangopay está autorizado para ofrecer servicios de pago y emitir dinero electrónico.

Los conductores no pueden solicitar pagos anticipados directamente a los pasajeros. El riesgo de impago recae exclusivamente en el conductor.

Por cada viaje, Karos debita la parte del pasajero de la tarifa del viaje en el momento de la reserva y transfiere el pago a la cuenta del conductor al final del periodo de facturación, incluyendo el viaje.

Si un Miembro realiza viajes tanto como conductor como pasajero durante el mismo periodo de facturación, Karos puede, a su discreción, compensar total o parcialmente las cantidades a pagar y recibir. Karos no transferirá al Conductor ninguna cantidad inferior a 1 €. Si este umbral no se alcanza durante el mismo periodo de facturación, las cantidades se acumularán en periodos posteriores hasta alcanzar este umbral.

Se cobra el método de pago seleccionado y el conductor recibe su parte. Los fondos del Fondo de Premios pertenecen exclusivamente al titular de la cuenta. Las transacciones se muestran en la App.

Los datos de pago están protegidos mediante cifrado SSL.

En caso de cargos incorrectos o no autorizados, los miembros pueden contactar con Karos. Los miembros no deben iniciar una devolución de cargo a menos que esté legalmente justificada. Los miembros son responsables de las comisiones de contracargo si incumplen estas normas.

14.2 Contribución a los costes

La contribución a los costes la establece El Servicio. El Servicio aplica techos de ingresos para evitar el uso indebido. El uso con fines comerciales o con fines lucrativos está estrictamente prohibido (véase la Sección 5).

En algunos casos, el Servicio puede ofrecerse gratuitamente a los Usuarios, como parte de una suscripción a Navigo, por su empleador o por iniciativa del otro Miembro.

14.3 Promociones y ofertas especiales

Karos puede ofrecer promociones por tiempo limitado. Los términos y condiciones (por ejemplo, duración, precios) se anunciarán y publicarán en la App.

14.4 Medios de pago

Los pasajeros deben utilizar uno de los métodos de pago aprobados por MANGOPAY:

● Tarjeta de crédito

● Domiciliación bancaria vía Klarna (solo disponible en Alemania)

Karos puede cambiar las opciones de pago o introducir nuevos sistemas en cualquier momento.

14.5 Concurso

El Servicio puede organizar concursos con recompensas (por ejemplo, tarjetas regalo o códigos promocionales). La participación está regida por condiciones de competición separadas que figuran en la Solicitud.

Los cupones deben introducirse en "Mis Cupones" para que su valor se sume a tu saldo.

Karos no está vinculada contractualmente a proveedores externos de recompensas y no se hace responsable de ningún cambio o restricción a los mismos.

14.6 Programa de Derivación

De forma voluntaria, puedes invitar a otros miembros a usar el servicio por SMS o WhatsApp utilizando la función "Recomendar a un amigo" en la app para enviar invitaciones.

Las recompensas dependen del número de viajes compartidos exitosos generados por tus recomendaciones. Los bonos por recomendación se añaden a tu saldo y se pagan mensualmente.

Las cantidades de recompensas se especifican en la app y pueden cambiarse en cualquier momento.

Si el enlace de derivación se usa demasiado tarde o no se usa en absoluto, la validación no es posible.

15. TRANSACCIONES EXCEPCIONALES

En el marco de los programas nacionales, los miembros pueden beneficiarse de subvenciones para el coche compartido. Los términos y condiciones de participación se comunican si procede.

16. TERMINACIÓN, SUSPENSIÓN Y RESTRICCIÓN DE CUENTAS

16.1 Terminación, suspensión y restricción por parte del servicio

16.1.1 Suspensión, restricción o terminación de cuentas

Los términos y condiciones constituyen un contrato entre el Miembro y Karos, en nombre de Île-de-France mobilités, que cualquiera de las partes puede rescindir, suspender o restringir en cualquier momento.

En particular, Karos está autorizada a suspender temporalmente tu cuenta, restringir tu acceso al Servicio o rescindir tu contrato por ley en caso de incumplimiento por parte del Miembro de alguna de sus obligaciones bajo los Términos y Condiciones.

En caso de incumplimiento por parte del Miembro de cualquiera de las disposiciones de los Términos y Condiciones, Karos podrá, por efecto de la ley, sin previo aviso ni compensación, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pueda estar disponible, suspender la provisión total o parcial del Servicio, incluido el acceso a las Interfaces, cerrar la Cuenta del Socio, bloquear cualquier nueva solicitud de registro por su parte, bloquear cualquier pago del Fondo y/o rescindir estos Términos y Condiciones.

Esta medida de exclusión no perjudica ninguna acción penal o civil a la que el diputado pueda ser expuesto por autoridades públicas, terceros o Karos, en los casos en que su conducta haya perjudicado los intereses de estos últimos.

Se le informará de la decisión por correo electrónico a la dirección comunicada más recientemente y se le dará la oportunidad de responder. Tras evaluar la situación, Karos podrá levantar o mantener las medidas aplicadas.

Karos se reserva el derecho de restringir tu acceso al Servicio si esto es necesario para resolver o limitar riesgos de seguridad informática o para proteger la seguridad de otros Miembros, Conductores o posibles Pasajeros.

16.1.2 Derecho a eliminar o negar la publicación

Karos se reserva el derecho de rechazar la publicación de cualquier reseña, comentario o pregunta generada por un Miembro, o de eliminarlos tras su publicación si infringen estos Términos y Condiciones.

16.2 Terminación por parte del Miembro Registrado

Puedes rescindir tu relación contractual con Karos en cualquier momento, de forma gratuita y sin necesidad de dar motivos. Para ello, simplemente haz clic en el botón "eliminar mi cuenta" en la App.

Karos no puede garantizar el pago del saldo del fondo de premios si la cuenta se elimina antes del pago mensual.

17. INFORMACIÓN GENERAL

17.1 VALIDEZ DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Estos TOU constituyen el acuerdo completo entre tú y Karos respecto a tu uso de las Aplicaciones y el Servicio asociado.

Avisos, documentos o directrices adicionales proporcionados en la Solicitud pueden complementar estos Términos y Condiciones y aportar aclaraciones adicionales.

Karos y Île-de-France mobilités se reservan el derecho de modificar unilateralmente los Términos y Condiciones. En ese caso:

El Servicio te notificará de los cambios, incluido su contenido, al menos 14 días antes de su fecha de entrada en vigor, por correo electrónico enviado a tu última dirección o directamente en la App;

Las actualizaciones se publicarán aquí ;

Los Términos y Condiciones actualizados serán vinculantes a menos que te opongas;

Deberás cumplirlos para poder seguir utilizando el Servicio;

Si no aceptas los cambios, puedes rescindir tu contrato inmediatamente mediante un aviso escrito o literal (por ejemplo, correo electrónico) dentro de los 10 días siguientes al anuncio.

Si alguna parte de los TOU resulta ilegal, inválida o inaplicable por cualquier motivo, el(los) término(s) correspondiente(s) se considerarán no escritos. Las disposiciones restantes mantendrían su pleno vigor y efecto y seguirían aplicándose. Los términos considerados inexistentes serían sustituidos por términos lo más cercanos posible al contenido de la cláusula anulada y a la intención inicial de Karos y Île-de-France mobilités.

17.2 DERECHO DE RETIRADA

De acuerdo con la legislación aplicable, los Miembros tienen derecho de retirada de catorce (14) días desde la fecha de suscripción al Servicio, que se define por la fecha de creación de la Cuenta. En caso de que el Miembro desee ejercer este derecho de retirada, deberá enviar una carta al respecto a Karos. Para ello, puede utilizar el formulario de retirada adjunto a estos términos y condiciones o cualquier otra declaración inequívoca que exprese el deseo de retirarse. Este formulario debe enviarse por correo postal o electrónicamente a las direcciones indicadas en el preámbulo de los Términos y Condiciones.

Los miembros que ejerzan su derecho de retirada podrán recuperar la compensación que se les paga en su cuenta de MangoPay. Su cuenta será eliminada de acuerdo con los términos y condiciones especificados en estos Términos y Condiciones.

Como la suscripción al Servicio es gratuita, no se reembolsará ninguna cantidad a los miembros.

17.3 DERECHO VIGENTE Y DISPUTAS LEGALES

Los Términos y Condiciones están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa relacionada con la interpretación de una cláusula o disposición de los Términos y Condiciones, el Miembro o Usuario puede:

(i) contactar con Karos por correo certificado con acuse de recibo en la siguiente dirección: Karos, 10 rue de la Paix, 75002 París, Francia, o

(ii) remitir el asunto gratuitamente al siguiente mediador del consumidor para buscar una resolución amistosa:

Centro de Mediación de Consumidores para Conciliadores de Justicia (CM2C)

Dirección postal: 14 rue Saint Jean, 75017 París

Teléfono: +33 (0)1 89 47 00 14

(iii) presentar una queja relacionada con la Solicitud o el Servicio a través de la plataforma online de resolución de disputas de la Comisión Europea:https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_en

Dependiendo de las circunstancias, Karos puede no estar obligada a participar en procedimientos de resolución de disputas ante un organismo de arbitraje de consumidores.

La Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos de Compraventa Internacional de Bienes (CISG) no se aplica.

En ausencia de una resolución amistosa, la disputa puede ser presentada ante los tribunales competentes.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son para fines de billete. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales

17.4 CONTACTO

Karos puede ser contactado en las siguientes direcciones:

Número de teléfono: 0 800 10 20 20

Dirección de correo electrónico: [email protected] o a través del tema de ayuda disponible en las Interfaces.

El apoyo se ofrece de lunes a sábado de 7 a.m. a 8 p.m.

APÉNDICE - FORMULARIO DE DERECHO DE RETIRADA

Por favor, complete y devuelva este formulario solo si desea cancelar el contrato.

Para la atención de Karos, Carpooling Île-de-France Mobilités

Dirección de correo electrónico: [email protected]

Número de teléfono: 0 800 10 20 20

Yo/nosotros (*) le notificamos por la presente de mi/nuestro (*) retiro del contrato relativo a la suscripción al servicio de coche compartido de Île-de-France Mobilités:

Suscrito en: ... / ... / ...

Nombre y nombre de pila del Miembro: ...

Número de teléfono móvil utilizado al suscribirse al servicio: ...

Dirección del miembro: ...

(*) Tacha la mención innecesaria

Firma del(los) consumidor(es):

Fecha: