Términos y Condiciones Generales de Venta para Servicio Postventa Pagado

Decisión nº DEC20230150

de 26 de junio de 2023

El Director General,

TENIENDO EN CUENTA el Código de Transporte (Parte Legislativa) y en particular los artículos L.1241-1 a L.1241-20, L.3111-14 a L.3111-16 y R.1241-1 y siguientes;

Teniendo en cuenta la Ordenanza nº 59-151 de 7 de enero de 1959, con sus modificaciones, relativa a la organización del transporte de pasajeros en la región de Île-de-France;

TENIENDO EN CUENTA el Decreto nº 59-157 de 7 de enero de 1959, con sus modificaciones, relativo a la organización del transporte de pasajeros en la región de Île-de-France;

DELIBERACIÓN Nº 2016/0302 de 13 de julio de 2016 delegando los poderes de la Junta al Director Ejecutivo;

TENIENDO EN CUENTA la decisión del Presidente de Île-de-France Mobilités nº 2016/133 de 30 de marzo de 2016 que nombra al Sr. Laurent PROBST como Director General, modificada por la Deliberación nº 20211209-297 de 9 de diciembre de 2021

TENIENDO EN CUENTA la deliberación nº 20220525-083 relativa al proyecto para la creación de una filial de venta de billetes

TENIENDO EN CUENTA la Deliberación Nº 20221207-216 relativa a la evolución de las tarifas y la armonización de los costes del servicio postventa;

DECIDE

Artículo 1: Los términos y condiciones generales de venta para las leyes de servicio postventa pagado están aprobados y entran en vigor a partir del 1 de julio de 2023.

De acuerdo con la deliberación tarifaria del Ayuntamiento, desde el 1 de julio de 2023, los actos de servicio postventa pagado sobre el pase imagine R y el pase personalizado Navigo, excluyendo Navigo Anual, se realizan mediante el pago de una suma global de 15 euros.

Las leyes de servicio postventa de pago son las siguientes:

· Remanufactura por pérdida/robo

· Remanufactura tras un pase de HS debido al cliente

· Remanufactura tras un cambio de foto por comodidad personal

· Remanufactura tras la confiscación

· Remanufactura tras degradación deliberada

Artículo 2: Esta decisión será remitida al control de legalidad, ubicada en la sede de Île-de-France Mobilités y publicada en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités.

Laurent PROBST