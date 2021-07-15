Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del paquete Amethyst

Preámbulo

La suscripción y uso de un pase Amatista presupone el conocimiento y la aceptación plena y sin reservas de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relativos al Pase Navigo por parte del Titular y del Pagador, si es distinto del Titular. El Pagador de una suma global de amatista en nombre de un menor no emancipado o de un adulto bajo tutela o curaduría se compromete a comunicar estos Términos y Condiciones e informarle de sus obligaciones.

1-DEFINICIONES

El paquete Amatista, creado por Île-de-France Mobilités, es asignado por los departamentos de Île-de-France, cada uno actuando para su propio departamento. Está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominado "Comutitres S.A.S", en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

El pase Amethyste se carga en un pase Navigo, nominativo, estrictamente personal e intransferible, propiedad de Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Movilidad de Île-de-France) hasta que se entrega al titular.

El nombre "Holder" indica por nombre a la persona cuya foto e identidad aparecen en el pase Navigo.

El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

El término "Pagador" indica a la persona, independiente o no del Registrante, que contractualmente acepta pagar las facturas del Registrado. El pagador debe ser un adulto capaz o un menor emancipado.

2-Presentación y uso

2.1-Utilizable dentro del marco de la fijación de precios zonales de la región de Île-de-France

El pase Amethyste permite viajar en las líneas regulares de transporte público de los transportistas, incluyendo RoissyBus, autobuses nocturnos Noctilien, ciertos servicios locales y ciertos trenes bajo demanda, TER o Intercités (excluyendo reserva obligatoria) en segunda clase. Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France. No es válida en Filéo, Orlyval, el TGV ni en líneas que no aplican tarifas de Île-de-France (en particular en los autobuses lanzadera que sirven a los aeropuertos Le Bus Direct y VEA Disney, así como a los autobuses turísticos OpenTour y Cars Rouges).

El paquete Amatista es válido para cualquier viaje realizado dentro de las áreas de validez del paquete.

2.2-El paquete Amatista está reservado para personas domiciliadas en uno de los departamentos de Île-de-France y que cumplan las condiciones de asignación establecidas por este departamento, dentro de los siguientes criterios:

o tener al menos 60 años y no tener una actividad profesional

o ser un adulto discapacitado que reciba la prestación prevista en los artículos L.821-1 a L.821-3 del Código de la Seguridad Social o la asignación diferencial para el mantenimiento de derechos adquiridos

o ser reconocidos como no aptos para trabajar por su régimen de protección social

o ser menor de 20 años y presentar prueba de la asignación educativa del hijo con discapacidad

Estas condiciones para la asignación de billetes pueden ser modificadas por el departamento.

2.3-Cada departamento define varias categorías de beneficiarios con diferentes derechos.

Para cada categoría de beneficiarios, establece la zonificación de la suma global que puede emitirse al beneficiario (o la zonificación si es posible elegir) y la contribución económica solicitada para obtener dicha suma global.

2.4-En caso de que el departamento permita al beneficiario elegir entre varios paquetes de zonificación diferentes para distintas tasas de acceso y ofrece la posibilidad de modificar esta opción antes de que expiren los 12 meses de validez.

Los términos y condiciones financieras del cambio de asignación son definidos y comunicados por él a los beneficiarios.

2.5-El paquete incluye al menos dos zonas contiguas.

2.6-El paquete Amatista es válido durante 12 meses a partir del mes establecido por el servicio del departamento de concesiones.

Es válida desde el primer día del primer mes de validez a las 00:00 hasta el último día del último mes de validez a las 23:59. Para los autobuses nocturnos Noctilien, el pase Amatista es válido desde el primer día del primer mes de validez a las 00:00 hasta el día después del último día del último mes de validez a las 6:00. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado. »

Los pasos de amatista se benefician de la "deszonificación", es decir, la posibilidad de viajar por toda la región, desde el sábado de 0:00 hasta el domingo hasta las 23:59, en festivos de 0:00 a 23:59, desde el 15 de julio de 00:00 hasta el 15 de agosto a las 23:59, y durante las breves vacaciones escolares en la zona C según lo definido por el Ministerio de Educación Nacional (Toussaint, Navidad, invierno y primavera) desde el día después del final de las clases, de 0:00 a 23:59 el día antes de la reanudación de las clases. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

3-OBTENCIÓN

Para obtener un pase Amatista, el solicitante debe primero tener un pase Navigo con su(s) nombre y apellido(s) tal y como figuran en su documento de identidad, y en el que aparece su foto. (Véase los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Pass en vigor disponibles en la página web de www.iledefrance-mobilites.fr). El pase Amatista solo puede cargarse en el pase Navigo excluyendo cualquier otro dispositivo.

3.1-Los términos y condiciones para obtener el paquete Amethyst y las condiciones de pago, incluidas las tasas de adhesión si las hay, son definidos y comunicados por el departamento.

3.2-El departamento que otorga las sumas globales de Amatista examina las solicitudes enviadas por personas domiciliadas en su departamento.

Informa a la persona de la acción tomada y de una fecha provisional desde la cual el beneficiario podrá cargar el pase en su pase Navigo.

3.3- Los billetes de transporte usados durante la espera para obtener el paquete Amethyst no se reembolsan.

4-Carga de paquetes

Para viajar, una vez que el servicio del departamento ha concedido el derecho al pase Amethyste, el beneficiario debe cargar imperativamente el pase Amethyste en su pase Navigo desde su teléfono móvil en la aplicación Île-de-France Mobilités (descargable desde la App Store o Play Store) o en una taquilla o dispositivo de venta en las redes de las operadoras.

5-VALIDACIÓN

5.1-Se aplican los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Pass vigentes.

5.2-El titular de la cuenta debe validar sistemáticamente el pase que contiene su pase Amethyst en los dispositivos de validación de los portadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, cuando sea aplicable, durante las conexiones y salidas, bajo pena de verse infractor.

5.3-En caso de olvidar su pase Navigo, el titular debe, para viajar sin infringir la infracción, comprar otro billete. Esto no será reembolsado.

6-CONTROL

6.1-En caso de una inspección, el titular de la cuenta debe presentar el pase en el que se ha cargado el pase Amethyst validado al entrar en la red.

6.2- La constatación de incumplimiento de los principios de validación sistemática (cf. art. 5) y/o de las normas de uso del paquete Amethyste (cf. art. 2) supondrá el pago de una compensación fija y cualquier tasa administrativa asociada, conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

6.3-En ausencia de pago al Transportista en un plazo de tres meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija aumentada recaudada por el Tesoro (Artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7-AÑADIR PAQUETES

7.1-Es posible cargar, además de un pase Amethyst ya cargado en un pase Navigo, un pase Navigo Day, Navigo Month o Navigo Week, un pase Navigo Solidarity 75% Month o Navigo Solidarity 75% Week, un Navigo Discount 50% Month o Navigo Discount 50% o un pase Navigo Free.

7.2-Las zonas del pase Amatista y las zonas del Día Navego, Mes Navigo o Semana Navigo o Navegación Solidaridad 75% Mes o Navigo Solidaridad 75% Semana o Navigo Solidaridad 75% Semana o Navigo 50% Descuento Mensual o Navigo 50% Descuento Semanal adicional pueden añadirse o separarse.

Si los dos pasos tienen zonas desconectadas (zonas 1-2 y 4-5), el cliente no puede hacer viajes que conecten las zonas de los dos paquetes cargados a la vez. Luego deben comprar un billete válido para todo su viaje cada vez.

7.3-Los precios y condiciones de compra de los pases Navigo, Navigo Solidarity 75%, Navigo Discount 50% o Navigo Gratuité cobrados además del pase Amethyste son idénticos a los de los pases Navigo adquiridos por separado (véase los pases Navigo Day, Month y Week o los precios de Solidarity Transport disponibles en la web www.iledefrance-mobilites.fr).

La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se define como la posibilidad de cargar estos billetes o contratos en el mismo pase. La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se define como la posibilidad de cargar estos billetes o contratos en el mismo pase. Las Normas de Convivencia de Entradas y Contratos están disponibles en la web de www.iledefrance-mobilites.fr, en la sección GTCSU.

8-Pérdida, robo, fallo e intercambio

Consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase Navigo vigentes, disponibles en la página web de www.iledefrance-mobilites.fr.

9-Cambio en la situación del beneficiario

En caso de cambio en los datos personales (nombre, dirección, etc.), el beneficiario debe contactar con el departamento del departamento adjudicador y con las aseguradoras para, si es necesario, modificar su situación.

10-Caducidad y renovación del paquete Amatista

El pase Amatista, válido por un año, expira el último día del último mes de validez (véase el artículo 1.6). Su renovación es posible siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones de emisión definidas y comunicadas por el departamento que otorga los paquetes.



El titular que aún posea un pase válido, es decir, que tenga menos de 10 años y desee recargar entradas, no podrá reutilizarlo en caso de que su(s) contrato(s) hayan estado inactivos durante al menos 5 años, ya que sus datos habrán sido archivados en nuestros sistemas. Por lo tanto, el titular de la cuenta se compromete a hacer una nueva suscripción y obtener un nuevo pase en una agencia comercial o en línea. No se puede hacer reembolso en caso de cargar un billete en el pase mencionado.

11-Terminación del paquete

El beneficiario puede solicitar la cancelación de su paquete de Amatista al departamento que asigna los paquetes.

Los términos y condiciones para cancelar el paquete Amatista son definidos y comunicados por el departamento.

12-Información relacionada con Datos Personales

Antes de la gestión del paquete Amatista, los departamentos gestionan las solicitudes de derechos y luego las renovaciones y terminación de los derechos de Amatista. En este contexto, cada departamento es responsable de la gestión de estos derechos.

Estos Términos y Condiciones Generales y el artículo sobre información relacionada con datos personales solo tratan sobre el procesamiento tan pronto como se abre un paquete.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar el impago, el robo y la pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o la cancelación del paquete.

Como parte del paquete Amethyst, el procesamiento de los Datos Personales del Responsable de Información y del Pagador se realiza por varios responsables de los Responsables de Datos preocupados por la protección de su privacidad:

Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

La suscripción y gestión del contrato; Comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial; Realizar análisis estadísticos.

Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

La gestión de operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

La gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

La lucha contra las infracciones contra la policía de los Transporters, el control de multas, la multación y la recuperación de multas;

Operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

Análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por el transportista;

La gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de los operadores.

El paquete Amatista está disponible en el siguiente soporte:

· El pase personalizado Navigo.

12.1 Procesamiento en el que Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

12.1.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

Datos de identificación, Datos de vida personal, Datos relacionados con la vida profesional, Datos económicos y financieros, Datos de salud, Datos de infracción.

12.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 12.

12.1.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

sobre la base del cumplimiento del contrato y el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador para la gestión del contrato/servicio;

en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

con el consentimiento del Responsable de Datos y del Pagador para el envío de comunicaciones comerciales.

12.1.4 ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités conserva los datos de clientes específicos del paquete Amethyste durante el cumplimiento del contrato y hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el espacio personal en la web de " www.iledefrance-mobilites.fr " durante el tiempo que se tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

Los datos personales se conservan durante toda la relación comercial y hasta 5 años después de la fecha de validez del contrato o contratos firmados, y luego se archivan durante los periodos legales de retención.

12.1.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

12.1.5.1 En el contexto del Procesamiento definido anteriormente

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales y el titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

12.1.5.2 En el contexto de los intercambios entre Île-de-France Mobilités y sus socios

Los socios de Île-de-France Mobilités ofrecen servicios a algunos de sus usuarios que son suscriptores de transporte público. Para comprobar la validez de la suscripción, el socio solicita a Île-de-France Mobilités. En ocasión de estas consultas, el Socio transmite el número de pase Navigo (o número de cliente) y la fecha de nacimiento del Usuario a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités envía un código de devolución al Socio, sin ningún dato personal.

El socio de Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar el consentimiento del usuario para la transmisión de estos datos a Île-de-France Mobilités. Todo el procesamiento que permita la implementación del servicio ofrecido por el Socio está bajo su responsabilidad.

El Socio se compromete a utilizar el número de pase Navigo (o número de cliente) y la fecha de nacimiento del usuario solo para el procesamiento para el cual esta información sea obligatoria, y solo dentro del marco de los objetivos definidos conjuntamente con Île-de-France Mobilités.

12.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités establecidos fuera de la Unión Europea (Madagascar y/o Costa de Marfil).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

12.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

12.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

Datos de identificación, Datos económicos y financieros, Datos relacionados con infracciones, Datos de validación.

12.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, del cual los Proveedores son responsables de su procesamiento, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del Artículo 12.

12.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las reclamaciones del cliente, control y multas),

el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

12.2.4 ¿Cuánto tiempo mantienen los operadores estos datos?

Las normas de retención implementadas por la RATP y la SNCF son:

Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de aprobación) solo se conservan durante unas pocas horas. Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de las redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el control de calidad de los pases Navigo.

Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años, desde la fecha de la operación.

Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se haga.

Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona implicada hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de conservación de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

12.2.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

A efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación previamente anonimizados.

12.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

12.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, eliminar, limitar, portabilidad, objetar por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos implicados en la solicitud, sus datos de contacto, el alcance de la solicitud (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el proceso), su número de cliente, así como elementos que demuestren su identidad. Y un documento de identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- el tratamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos:

a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

o a la dirección de correo electrónico: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- procesamiento del que las Aseguradoras son responsables de gestionar: el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con las Aseguradoras a través de sus sitios web institucionales,

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o al correo electrónico: [email protected] .

. o a la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus de CAMPA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer la abogacía: https://url-c.fr/e/7hy9i

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

13-MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO

Île-de-France Mobilités puede modificar estos Términos y Condiciones Generales en cualquier momento. La versión vigente se publica en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités y puede consultarse en la página web de www.iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.