Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del Pase Anual Navigo

1. DEFINICIONES

El pase anual Navigo creado por Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Transporte de Île-de-France) está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominado "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo Annuel", tanto en nombre como en nombre de Île-de-France Mobilités.

El pase anual Navigo se suscribe por un periodo indefinido y se carga en un pase anual nominativo Navigo, estrictamente personal y no transferible, propiedad de Île-de-France Mobilités hasta que se entrega al titular.

El "Espacio Personal" se refiere a la cuenta personal del titular de la cuenta o a la del pagador creada en la web de Île-de-France Mobilités (gestionada por Île-de-France Mobilités), bajo el título "Gestiono mi tarjeta Navigo" (sección gestionada por Comutitres S.A.S). Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio.



El nombre "Holder" indica por nombre a la persona cuya foto y apellido/nombre de pila aparecen en el Pase Anual Navigo. El nombre "Payeur" indica por nombre a la persona física que paga la suma global. El término "Precios Senior" indica específicamente el precio específico aplicado a los clientes elegibles bajo las condiciones descritas en la 2.3.3.

El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2. PRESENTACIÓN Y USO

Utilizable dentro del marco de la tarifación zonal de la región de Île-de-France, el pase anual Navigo permite viajar en las líneas regulares de transporte público de las compañías, incluyendo OrlyBus, RoissyBus, los autobuses nocturnos Noctilien y Filéo, así como en ciertos servicios locales y trenes Transport on demand, TER o Intercités (excluyendo la reserva requerida) en segunda clase. Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France. No es válido en Orlyval, el TGV ni en líneas que no aplican tarifas de Île-de-France (en particular los lanzaderas que sirven a los aeropuertos Le Bus Direct y VEA Disney, así como a los autobuses turísticos OpenTour y Big Bus Paris).

2.2 Navigo anual:

2.2.1 Es posible suscribirse a un pase anual "Navigo Anual para todas las zonas" válido en las zonas 1 a 5, o a un pase anual Navigo de dos zonas válido en las zonas suscritas, entre los pares de zonas 2-3, 3-4 y 4-5.

2.2.2 Los pases anuales 2-3, 3-4 y 4-5 de Navigo se benefician de la "deszonificación", es decir, la posibilidad de viajar por toda la región, independientemente de las zonas inscritas, desde el sábado de 00:00 hasta el domingo hasta las 23:59, en festivos de 00:00 a 23:59, desde el 15 de julio a las 00:00 hasta el 15 de agosto a las 23:59, y durante las cortas vacaciones escolares en la zona C (Día de Todos los Santos, Navidad, invierno y primavera) desde el día después del final de las clases, de 00:00 a 23:59, el día antes del día anterior a la reanudación de clases, según lo definido por el Ministerio de Educación Nacional. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

2.3 Precios anuales de Navigo Senior:

2.3.1 La suscripción al paquete "Navigo Annual Senior Pricing" es válida solo para "todas las zonas", por lo que es válida en las zonas 1 a 5.

2.3.2 Solo es posible el pago por domiciliación bancaria.

2.3.3 Está reservado exclusivamente para personas de 62 años o más que no estén trabajando o que tengan una actividad profesional estrictamente menor a la media jornada.

Una actividad profesional se considera estrictamente menos de la mitad del tiempo si la duración de esta actividad es inferior a la mitad del tiempo legal de trabajo, es decir:

· Menos de la mitad de 35 horas por semana = 17,5 horas por semana;

· O menos de la mitad del equivalente anual del tiempo de trabajo legal, es decir, 1.607 horas anuales = 803,5 horas al año;

· O menos de la mitad del equivalente mensual del tiempo legal de trabajo, 151 horas al mes = 75,5 horas al mes.

3. SUSCRIPCIÓN AL PASE ANUAL NAVIGO Y LA TARIFA PARA MAYORES DEL PASE ANUAL NAVIGO

3.1 Navigo anual:

El pase anual Navigo puede solicitarse:

· a través de Internet desde su espacio personal en la web de Île-de-France Mobilités (excepto un paquete financiado por un Tercero Pagador). Tras rellenar el formulario online, registrar una foto reciente (frontal, sin cabeza, fondo neutro, no utilizado) e introducir su método de pago, el pagador (y el titular de la cuenta si es diferente al pagador) deben firmar electrónicamente los documentos relacionados con la suscripción que constituye el contrato. La solicitud de suscripción puede hacerse 60 días como muy pronto y 15 días como máximo antes del primer día del mes elegido. En la medida en que la solicitud esté completa (la foto cumple con los requisitos, el pago aceptado y el contrato firmado electrónicamente), el pase anual Navigo, según la elección del pagador, se recibe en su domicilio en un plazo máximo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) o se pone a disposición en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP o en las Oficinas de Billetes de Servicios Navigo SNCF(1). al presentar la prueba de identidad, 3 días laborables después de la orden;

· en una agencia de ventas de compañías aéreas, en puntos de venta de la RATP o en ciertas oficinas de billetes de servicio Navigo SNCF(1) (excepto en un paquete financiado por un pagador externo). Se emite un pase Navigo anual inmediatamente después del registro del expediente, el método de pago, la foto del titular (frontal, sin cabeza) y la firma del contrato por parte del pagador (y el titular si es diferente del pagador). Si el cliente ha optado por el método de pago por domiciliación bancaria, se solicita el primer pago. La cantidad varía según la fecha de inicio del paquete. En este caso, un abono anual Navigo suscrito puede comenzar a elección del cliente en cualquier día del mes (véase art. 4.7).

Ningún billete comprado durante el periodo máximo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) entre la fecha de recepción de la solicitud de suscripción hecha online y la fecha de envío del pase anual Navigo, no será reembolsado. En caso de no recibir el Pase Anual Navigo, no se reembolsará los billetes de transporte comprados mientras se espera el billete Navigo Anual si resulta que el fallo no es atribuible a la Agencia Anual Navigo (dirección correctamente introducida, foto certificada, ticket de transporte enviado dentro de los plazos establecidos por la Agencia Anual Navigo).

Tras el periodo de 10 días, la no recepción puede notificarse en las oficinas de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF(1) (el pase se emite inmediatamente tras la presentación de un documento de identidad), accediendo a tu espacio personal en la web de Île-de-France Mobilités, o por correo postal, correo electrónico o teléfono a la Agencia Anual Navigo (un nuevo periodo de 10 días, excluyendo fines de semana y festivos, se espera para la entrega postal).

3.2 Precios anuales de Navigo Senior:

3.2.1 El titular de la cuenta inicialmente no tiene un pase anual Navigo:

Los términos y condiciones son los mismos que para suscribirse a un pase anual Navigo (véase art. 3.1). Sin embargo, el pase anual de precios para mayores de Navigo puede solicitarse exclusivamente en una agencia comercial de las compañías, en puntos de venta de la RATP o en ciertos mostradores de servicio de Navigo SNCF(1). Además, el titular de la cuenta debe aportar prueba de identidad para verificar su elegibilidad para la tarifación senior, así como declarar que no tiene una actividad profesional ni realiza una actividad profesional estrictamente por debajo de la mitad de la jornada (véase art. 2.3.3).

3.2.2 El titular de la tarjeta ya tiene un pase anual Navigo:

El pagador (y el titular de la cuenta si es diferente del pagador) debe asegurarse primero de que su pase anual Navigo esté "en todas las zonas" (véase el art. 6 para cambiar las zonas del pase), pagado por domiciliación bancaria (véase art. 4.13.3 para cambiar su método de pago) y no suspendido (véase art. 9 para realizar una toma de control del pase). El contrato anual de Navigo para tener en cuenta el contrato anual de precios senior de Navigo puede realizarse en línea desde tu espacio personal en la web de Île-de-France Mobilités o en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP o en ciertos mostradores de servicio de la SNCF(1) si se cumplen las condiciones de elegibilidad.

3.2.3 Desde su espacio personal en la web de Île-de-France Mobilités, tras subir una prueba válida de identidad para verificar su edad, el titular de la cuenta debe declarar que no tiene actividad profesional ni que realiza una actividad profesional estrictamente inferior a la media jornada (cf. art. 2.3.3). En la medida en que la solicitud esté completa (prueba válida de identidad, declaración de ausencia de actividad profesional o una actividad profesional estrictamente inferior a la media jornada), se tendrá en cuenta la Tarifación Senior para la siguiente domiciliación bancaria o la siguiente, dependiendo de la fecha de validación de la solicitud de modificación del contrato anual de Tarifación Senior de Navigo (cf. art.4.14.1) por parte de la Agencia Anual Navigo.

3.3 El tiempo de tramitación para las solicitudes es de 5 días (excluyendo fines de semana y festivos).

3.4 La firma del contrato, tras la aceptación del expediente, da lugar a la apertura de una cuenta de cliente para el titular que es usuario del pase anual Navigo y también, cuando corresponde, para el pagador del contrato.

4. PAGO DEL PASE ANUAL NAVIGO

4.1 El pagador debe ser un mayor de edad o un menor emancipado (debe proporcionarse prueba). Los menores de 16 años no pueden ser pagadores ni poseedores de un Pase Navigo Anual.

4.2 Un pagador puede pagar varios paquetes Navigo.

4.3 El pagador puede ser diferente del titular del Pase Anual Navigo. En este caso, el pagador y el titular de la cuenta deben firmar el formulario de suscripción. El pagador podrá, por escrito, delegar su firma al titular de la cuenta para cualquier solicitud de servicio postventa, con la excepción de aquellas que requieran un nuevo mandato de domiciliación bancaria SEPA. Toda la comunicación relacionada con el pago está dirigida al Pagador.

4.4 El pagador de un contrato rescindido por impago que no ha sido regularizado no puede ser el pagador de otro pase anual Navigo durante un periodo de un año desde la fecha de finalización. Si el pagador liquida su deuda con la Agencia Navigo Annuel durante este periodo, puede ser nombrado de nuevo como pagador.

Al final de este periodo y sin regularización de la deuda, el Pagador recibirá un aviso de sumas a pagar de Île-de-France Mobilités publicado por la Hacienda Pública. El pagador que ha recibido un aviso de importes a pagar de Île-de-France Mobilités, no puede ser el pagador de un nuevo pase anual Navigo, imagina R y Navigo Liberté + contrato de 2 años desde la recepción del aviso. Si el pagador salda su deuda con el Tesoro durante este periodo, puede ser nombrado de nuevo Pagador tras un periodo de 21 días naturales de tramitación.

4.5 El precio del paquete se paga al tipo vigente el día del pago:

· ya sea en efectivo con la tarifa anual de aprobación (no es posible seleccionar este método de pago para el pase anual de precios Mayores de Navigo);

· o mediante domiciliación bancaria mensual (excluyendo cuentas de ahorros).

4.6 Se cobra una tasa administrativa de 7,60 € incluyendo IVA en el momento de la suscripción.

4.7 En caso de suscripción en los últimos veinte días del mes, o en caso de reanudación de un paquete en los últimos veinte días de un mes distinto de la suspensión, la cantidad pendiente de ese mes se calcula según el número de días restantes hasta el final del mes.

· Navigo anual: la tarifa diaria aplicada por día restante es igual a 1/20 de 1/11 del precio anual del pase.

· Tarifación Anual Senior de Navigo: la tarifa diaria aplicada por día restante es igual a 1/20 del precio mensual del pase según la tarifa anual de precios para mayores de Navigo vigente.

4.8 En caso de baja por enfermedad, se invita al titular de la cuenta a suspender su suma global (véase Art. 9).

4.9 No se realizarán reembolsos en caso de movimiento social por parte de los transportistas fuera de los previstos en el Código de Transporte (artículos L.1222-11 y siguientes), y cuando corresponda, el proceso de reembolso se realizará en la página web de Île-de-France Mobilités Décompensement.

4.10 Los costes de los rechazos bancarios aplicados por la Agencia Navigo Anual (excluyendo incidentes técnicos no atribuibles al Pagador) son responsabilidad del Pagador.

Artículo 4.11 Para regularizar una deuda impagada, el pagador puede realizar el siguiente pago:

· de su Espacio Personal en la web de Île-de-France Mobilités, bajo el título "Gestiono mi tarjeta Navigo" (solo con tarjeta de crédito);

· por teléfono, pagando con tarjeta de crédito, en el 09 69 39 22 22 (llamada sin recargo);

· en una agencia comercial de los transportistas (en efectivo o con tarjeta de crédito), en puntos de venta de la RATP (solo con tarjeta de crédito) o en los mostradores de servicios de Navigo SNCF (en efectivo o con tarjeta de crédito), cuya lista puede encontrarse en la web de Île-de-France Mobilités bajo el título "Desplazamientos" y luego "Cerca".

4.12 Si no se pagan las cantidades adeudadas, el pase será cancelado por la Agencia Navigo Anual y el titular de la tarjeta ya no podrá conducir con este pase (véase art. 10.2). Un año después de la finalización, el pagador recibe un aviso de las sumas a pagar de Île-de-France Mobilités publicado por el Tesoro Público si aún no ha regularizado su deuda.

· el aviso de las sumas a pagar se envía al Pagador por correo;

· el pago de estas sumas solo debe realizarse a la Hacienda Pública en una sucursal de la Hacienda, en un tabaquero afiliado o en la página web de payfip.gouv.fr. Los términos de pago aceptados se especifican en el aviso de las sumas a pagar;

· ciertos actos relacionados con la gestión del contrato quedan bloqueados;

· las acciones de embargo, en particular sobre cuentas bancarias o salarios, pueden ser iniciadas por Île-de-France Mobilités.

4.13 Pago en efectivo:

4.13.1 No hay pago en efectivo disponible para el pase anual de precios senior de Navigo.

4.13.2 El precio del pase anual Navigo pagado en efectivo está fijado durante 12 meses consecutivos de circulación.

4.13.3 El cambio de método de pago solo es posible en una agencia comercial de las Aerolíneas, en los puntos de venta de la RATP, en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF (1) o por correo.

El cambio del método de pago en efectivo al método de domiciliación bancaria mensual es posible al renovar el pago del paquete, al reanudarlo tras una suspensión o al cambiar a la Tarifación Anual para Mayores de Navigo.

4.13.4 Al menos 45 días antes de que finalice la fecha límite, se envía una comunicación al pagador invitándole a realizar un nuevo pago:

· a través de Internet desde el Espacio Personal del Pagador en la web de Île-de-France Mobilités (excepto un paquete financiado por un Pagador Tercero);

· o en una agencia comercial de las Aerolíneas, en puntos de venta de la RATP o en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF(1), hasta el día antes de finalizar el paquete;

· o por correspondencia con la Agence Navigo Annuel (cf. art. 13):

- por correo, el cheque debe ser recibido por la Agencia Navigo Anual a más tardar 20 días antes de la finalización del contrato.

- Por teléfono, el pago con tarjeta de crédito es posible hasta el día antes de la finalización del contrato.

Más allá de estos plazos, el contrato quedará suspendido conforme a las normas del Artículo 9.

4.14 Pago por domiciliación bancaria:

4.14.1 Cualquier operación que afecte a los domicilios directos debe registrarse en una agencia comercial de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP, en los Contadores de Servicio SNCF de Navigo(1) o por la Agencia Anual de Navigo antes del día 15 del mes en curso, con efecto el día 1 del mes siguiente.

4.14.2 Los retiros se realizan al comienzo del mes correspondiente, desde una cuenta corriente bancaria (excluyendo la cuenta de ahorros). También es posible elegir otra fecha de débito entre el 2, 8 o 12 del mes. Esta acción es posible en un plazo de una vez al mes, tras suscribirse, a petición, vía Internet desde el Espacio Personal del Pagador en la web de Île-de-France Mobilités (excepto un paquete financiado por un Tercer Pagador), en la agencia de ventas de los Transportistas, en los puntos de venta de la RATP, en los Mostradores de Servicio Navigo SNCF(1) o por teléfono (véase art. 13).

4.14.3 Al finalizar la suscripción, se entrega un certificado que indica la cantidad de los débitos automáticos previstos al Pagador si la suscripción se realiza en una agencia comercial de los Operadores, en puntos de venta RATP o en ciertos Contadores de Servicio Navigo SNCF. Si la suscripción se realizó en la web de Île-de-France Mobilités, el certificado está disponible para su descarga en el espacio personal del titular de la cuenta o del pagador. La tasa de solicitud (cf. art. 4.6) se añade al primer pago.

También es posible descargar un certificado iniciando sesión en tu Espacio Personal en la web de Île-de-France Mobilités.

Este procedimiento está reservado para titulares o pagadores mayores de 16 años cuyo contrato comercial haya estado activo, suspendido o rescindido por menos de 6 meses.

4.14.4 Cualquier cambio de precio decidido por Île-de-France Mobilités se refleja en los gravámenes posteriores a la fecha de entrada en vigor de dicha decisión. Se envía un aviso al pagador.

Información sobre precios disponible:

· en la web de Île-de-France Mobilités;

· en las exposiciones de los lugares de transporte y suscripción al pase anual Navigo;

· en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités.

4.14.5 El Mandato de Domiciliación Bancaria SEPA debidamente completado y firmado, así como un documento correspondiente o un Extracto de Identidad Bancaria (RIB) desmaterializado, deben ser:

· o se proporciona cuando te suscribes en línea;

· se entregarán en la firma del contrato en una agencia comercial de las Compañías Transportistas, en puntos de venta de la RATP o en determinadas Taquillas de Servicios Navigo SNCF(1).

4.14.6 El pagador que desee cambiar el banco o la cuenta a ser debitada debe realizar el cambio:

· ya sea a través de Internet conectándose a su Espacio Personal en la web de Île-de-France Mobilités;

· ya sea en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicio de Navigo SNCF(1);

· o mediante la solicitud por correo a la Agencia Navigo Annuel (cf. art. 13).

El pagador proporciona datos en papel o de cuentas bancarias desmaterializadas en la sucursal o por correo, o introduce sus nuevos datos bancarios directamente en su Espacio Personal a través de Internet en la web de Île-de-France Mobilités, para que no haya una reducción en el tipo de débitos automáticos (véase art. 4.14.1).

4.14.7 El cambio de pagador (excepto el paquete financiado por un Pagador Tercero) o el cambio de método de pago (excepto el Precio Anual Senior de Navigo) puede realizarse:

· ya sea en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP o en los mostradores de servicio de Navigo SNCF(1);

· o por correo a la Agencia Navigo Annuel (cf. art. 13).

El nuevo pagador debe entonces completar y firmar un nuevo Mandato de Domiciliación Bancaria SEPA y proporcionar un documento o datos bancarios desmaterializados de acuerdo con los nuevos datos bancarios, para que no haya interrupciones en la frecuencia de los domicilios directos (véase el artículo 4.14.1). Como el Mandato de Domiciliación Bancaria de la SEPA está estrictamente asociado al Pagador, el nuevo Pagador debe, para un cambio por correo, contactar primero con la Agencia Navigo Anual para obtener el Mandato que se le asignará.

4.14.8 La revocación del Mandato de Domiciliación Directa de la SEPA solo puede realizarse mediante correspondencia con la Agencia Navigo Anual (véase Art. 13). Cualquier solicitud para revocar el Mandato de Domiciliación Directa SEPA debe ir acompañada de la designación de otro método de pago válido, otro Pagador o la terminación del paquete. En caso de no hacerlo, Comutitres S.A.S se reserva el derecho a rescindir el contrato comercial (cf. art. 10.2).

4.14.9 El periodo de validez original se renueva automáticamente cada año. Por tanto, el pase anual Navigo y el pase anual de precios senior Navigo no tienen fecha de caducidad: solo la suspensión o terminación del pase definido en los artículos 9 y 10 detiene el domicilio automático mensual. Para cualquier nueva suscripción a otro paquete, y para evitar un doble débito, es necesario suspender (cf. art. 9.2) o terminar (cf. art. 10.1) tu pase anual Navigo.

4.14.10 Navigo anual:

4.14.10.1 La cantidad de los débitos mensuales corresponde a 1/11 del precio anual del paquete al tipo vigente el día del débito.

4.14.10.2 En cuanto el pagador ha pagado 11 meses completos consecutivos, el duodécimo mes no se debita. Cuando la suma global comenzó el primer día de un mes M, o durante el mes M durante 20 días o más, y no se ha producido ninguna suspensión, el mes M+11 no se deduce. Cuando la suma global comenzó durante el mes M durante 19 días o menos, y no se ha producido ninguna suspensión, el mes M+12 no se deducirá (cf. art. 4.7). Este principio también se aplica a los pagos en efectivo. Si una suspensión ocurre antes de 11 meses completos consecutivos, el duodécimo mes, que no ha sido facturado, no será reembolsado. Cualquier suspensión o terminación realizada durante el mes que no se deba no estará sujeta a ningún aplazamiento.

4.14.10.3 El cambio de método de pago solo es posible en una agencia comercial de las Aerolíneas, en los puntos de venta de la RATP, en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF (1) o por correo.

El cambio del método de domiciliación bancaria al método de pago en efectivo es posible en cualquier momento conforme al artículo 4.14.1. El pagador paga el saldo correspondiente a la diferencia entre el precio anual del paquete vigente y la suma de las cuotas mensuales ya pagadas.

4.14.11 Precios anuales de Navigo Senior:

4.14.11.1 La cantidad de los débitos mensuales corresponde a 1/12 de la tarifa anual de precios senior de Navigo vigente.

4.14.11.2 Esta cantidad se deduce cada mes del año, es decir, para 12 pagos mensuales.

4.14.11.3 En caso de que el titular de la cuenta ya tuviera un pase anual Navigo al solicitar el Precio Anual Senior de Navigo, el precio Senior se tendrá en cuenta para el siguiente o el siguiente cargo directo según la fecha de la solicitud de modificación del contrato (cf. art. 4.14.1).

5. TÉRMINOS DE USO DEL PASE

5.1 El titular de la cuenta debe validar sistemáticamente su pase anual Navigo cargado en su pase en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de verse infractor.

5.2 En caso de olvidar su pase anual Navigo, para viajar el titular de la tarjeta debe comprar billetes de transporte. Estos no serán reembolsados.

5.3 El Pase Anual Navigo del titular de la tarjeta debe presentarse durante las revisiones, bajo pena de pago de una compensación fija conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros. En caso de duda sobre la identidad del titular del Pase, se puede solicitar prueba de identidad.

5.4 En caso de que se demuestre un fallo del pase anual Navigo:

· en las oficinas de ventas de las compañías, en los puntos de venta de la RATP o en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF(1), se reemplaza inmediatamente de forma gratuita;

· en las demás taquillas de los transportistas, y si el chip del pase es legible, el titular recibe un cupón de averiguación válido por 15 días y un pase temporal a cambio de su pase anual Navigo. Para obtener un nuevo Pase Anual Navigo, el titular debe acudir a una agencia de ventas de transportistas, puntos de venta de la RATP o la Oficina de Billetes de Servicios Navigo SNCF(1), donde se le entregará gratuitamente a cambio del cupón de avería y del pase temporal previamente recibido.

5.5 Cualquier uso fraudulento del pase anual Navigo (falsificación, falsificación, uso del pase por un tercero) observado durante una inspección, resultará en la retirada inmediata del pase anual, la cancelación del pase y puede dar lugar a procedimientos legales. Esta sanción se aplica al estafador o fraudes y a su(s) cómplice(s).

5.6 Cualquier uso irregular del billete anual Navigo (falta de pase válido, no validación del pase en los dispositivos de validación de los transportistas, en particular) observado durante una inspección, resulta en el pago de una compensación fija conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

5.7 El titular que aún posea un pase válido, es decir, que tenga menos de 10 años y desee recargar entradas, no podrá reutilizarlo en caso de que su(s) contrato(s) hayan estado inactivos durante al menos 5 años, ya que sus datos habrán sido archivados en nuestros sistemas. Por lo tanto, el titular de la cuenta se compromete a hacer una nueva suscripción y obtener un nuevo pase en una agencia comercial o en línea. No se puede hacer reembolso en caso de cargar un billete en el pase mencionado.

6. CAMBIOS EN LAS ZONAS DEL PASE (EXCLUYENDO LA TARIFACIÓN ANUAL DE LOS SENIORS DE NAVIGO)

6.1 No es posible cambiar de zona con el pase anual de precios para mayores de Navigo (solo en todas las zonas).

6.2 Es posible modificar un pase Navigo Anual en otro entre los 4 pases existentes ("todas las zonas", 2-3, 3-4, 4-5), durante la vigencia del pase a petición del Pagador, quien puede presentar un poder notarial y una copia de su prueba de identidad. En el caso de un pase anual Navigo financiado por un Tercer Pagador, el Titular de la Cuenta debe presentar prueba del acuerdo del Tercer Pagador.

6.3 La modificación de la suma global solo puede ser realizada por el pagador:

· por Internet desde su espacio personal en la web de Île-de-France Mobilités, por correo, correo electrónico o teléfono (excepto en un paquete financiado por un Tercero Pagador). Solo entrará en vigor cuando el titular de la tarjeta haya actualizado su pase anual Navigo directamente en su teléfono a través de la aplicación Île-de-France Mobilités, en la sección "Compra", en una máquina expendeira de billetes RATP o Transilien SNCF o en un punto de venta de operadora, y esto no antes de 48 horas después de que la solicitud haya sido considerada;

· en las agencias de ventas de las aerolíneas, en los puntos de venta de la RATP o en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF(1).

6.4 La modificación del pase puede ser inmediata o aplazada (el primer día de uno de los dos meses posteriores a la modificación) y entra en vigor tras la actualización del pase anual Navigo por parte del titular directamente por teléfono a través de la solicitud Île-de-France Mobilités, en la sección "Compra", en una máquina RATP o Transilien SNCF o en un punto de venta de Carrier, como muy pronto 48 horas después de que se haya tenido en cuenta la solicitud. El titular de la cuenta puede comprobar que este cambio ha sido tenido en cuenta consultando el contenido de su pase en un teléfono, una máquina o conectándose a su espacio personal en la web de Île-de-France Mobilités.

6.5 Cambiar un paquete de dos zonas por uno "all-zone", un paquete 4-5 por uno 3-4 o 2-3, o un paquete 3-4 por uno 2-3 resulta en un aumento del coste del paquete. El cálculo de las sumas adeudadas se realiza según la fecha en que el cambio entra en vigor, informada el día 1 del mes correspondiente.

· Pago por domiciliación bancaria: la nueva escala de deducción se aplica desde el mes en que se cambia de zona durante todo el mes.

· Pago en efectivo: El pagador es facturado utilizando el mismo método de cálculo que el que se usa para el pago por domiciliación bancaria.

6.6 Cambiar un paquete "all-zone" por uno de dos zonas, o un paquete 2-3 por uno 3-4 o 4-5, o un paquete 3-4 por un paquete 4-5, resulta en una reducción del coste del paquete. El cálculo de las sumas adeudadas se realiza según la fecha de entrada en vigor del cambio, que se reporta al día 1 del mes siguiente.

· Pago por domiciliación bancaria: la nueva escala de deducción se aplica a partir del mes siguiente al cambio de zona.

· Pago en efectivo: La cuenta del pagador se acredita utilizando el mismo método de cálculo que se utiliza para el pago por domiciliación bancaria.

- Si el pago en efectivo se realizó mediante cheque, se activa automáticamente una carta de cheque para reembolsar al pagador el pago restante.

- Si el pago en efectivo se realizó con tarjeta de crédito:

• en los Servicios Online: se activa automáticamente un reembolso en la tarjeta bancaria del pagador para reembolsarle el pago restante, si previamente ha realizado un pago en los 11 meses anteriores por una cantidad mayor o igual a la cantidad del reembolso;

• en las agencias de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los Mostradores de Servicio Navigo SNCF(1): el reembolso del pago en exceso se realizará mediante carta de cheque o a la tarjeta bancaria del pagador, si se ha realizado un pago en los Servicios Online en los 11 meses anteriores, por un importe mayor o igual al importe del reembolso.

7. AMPLIACIONES DE PAQUETES (EXCLUYENDO EL PRECIO ANUAL DE NAVIGO SENIOR)

7.1 No es posible añadir pases además de la Tarifación Anual para Mayores de Navigo (solo en todas las zonas).

7.2 Es posible añadir a un pase anual Navigo 2-3, 3-4 o 4-5, un pase Navigo Day válido en zonas adicionales entre los pases Navigo Day 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5, 4-5.

7.3 El pase anual Navigo puede utilizarse junto con un pase de trabajo para las redes TER e Intercités (excluyendo el TGV) emitido por la SNCF, para trayectos entre una estación situada fuera de Île-de-France y una estación en Île-de-France cuyo extremo provincial se encuentra a menos de 75 km del cabecero de la línea de París. También puede utilizarse junto con una suscripción "Forfait" para viajes entre una estación situada fuera de Île-de-France y una estación en Île-de-France.

También puede utilizarse junto con un abono regional para un viaje entre una estación de la región de París y una estación fuera de la región de Île-de-France, siempre que se haya firmado un acuerdo ad hoc entre Île-de-France Mobilités, la región que creó el abono regional en cuestión, y SNCF Voyageurs.

8. PÉRDIDA O ROBO

8.1 El Navigo Annual Pass se reemplaza gratuitamente en caso de pérdida o robo, hasta un máximo de 2 veces por periodo de 12 meses consecutivos desde la fecha de suscripción o recuperación.

8.2 La sustitución del Pase Anual Navigo puede hacerse:

· o a través de Internet conectándose a tu espacio personal en la web de Île-de-France Mobilités para hacer un informe de pérdida/robo. El pase antiguo es inmediatamente rechazado y el nuevo pase se envía por correo en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) desde la fecha de solicitud o se pone a disposición en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP o en las oficinas de billetes de servicio Navigo SNCF(1) con la presentación de prueba de identidad;

· ya sea directamente en una agencia comercial de los transportistas, en puntos de venta de la RATP o en los Mostradores de Servicio Navigo SNCF(1) tras la presentación de prueba de identidad;

· o, si el pase no contiene ningún pase que no sea un pase anual Navigo, por correo en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos) desde la recepción de la solicitud, a la Agencia Anual Navigo (cf. art. 13) siempre que la Agencia Anual Navigo tenga la foto del titular.

Por favor, tenga en cuenta : Si el pase anual de Navigo contiene un pase Navigo Day, no puede ser reconstituido bajo ninguna circunstancia. El pase Navigo Day puede ser reembolsado conforme a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase Navigo Day vigentes.

Para viajar, el titular de la tarjeta debe comprar billetes mientras espera la sustitución de su pase. Estos no serán reembolsados.

8.3 El antiguo pase anual Navigo está siendo puesto en oposición. Si se detecta, ya no debe utilizarse en las redes de los operadores y debe entregarse en una agencia de ventas de compañías, en puntos de venta de la RATP o en las oficinas de billetes de servicios de Navigo SNCF(1).

9. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DEL PAQUETE

9.1 El paquete puede ser suspendido y luego reanudado en cualquier momento, independientemente del método de pago. La fecha de reanudación puede especificarse al solicitar la suspensión dentro de los límites del artículo 9.3.

9.2 La suspensión y reanudación del paquete puede realizarse:

· por Internet desde el Espacio Personal del Pagador en la web de Île-de-France Mobilités, por correo, correo electrónico o teléfono (excepto un paquete financiado por un Pagador Tercero). Solo entrarán en vigor después de que el titular actualice el pase anual Navigo directamente por teléfono a través de la solicitud Île-de-France Mobilités, en la sección "Compra", en un aparato RATP o Transilien SNCF o en un punto de venta de operadora, como muy pronto 48 horas después de que se haya tenido en cuenta la solicitud realizada por Internet, por teléfono, o tras recibir correo;

· en las agencias de ventas de las compañías, en los puntos de venta de la RATP o en las Taquillas de Servicios Navigo SNCF(1) para que el pase cargado con el pase se actualice de inmediato.

9.2.1 El titular de la cuenta puede comprobar que esta suspensión ha sido tomada en cuenta accediendo a su espacio personal en la web de Île-de-France Mobilités.

9.3 La suspensión dura un máximo de 12 meses. Más allá de este periodo, el pase es automáticamente terminado por la Agence Navigo Annuel (cf. art. 10.2).

9.4 En caso de suspensión durante el mes, el mes actual vence en su totalidad.

9,5 Durante la suspensión, la facturación se pausa.

· Pago por domiciliación bancaria: los domicilios se suspenden (véase Art. 4.14.1).

· Pago en efectivo: el pagador es reembolsado por los meses no utilizados aplicando el método de cálculo aplicable al pago por domiciliación bancaria al periodo consumido (cf. art. 4.13).

- Si el pago en efectivo se realizó por cheque, el reembolso se realizará mediante carta de cheque.

- Si el pago en efectivo se realizó con tarjeta de crédito:

• en los Servicios Online: el reembolso se hará a la tarjeta bancaria utilizada para el pago, si el pagador ha realizado previamente en los 11 meses anteriores un pago de una cantidad mayor o igual a la cantidad del reembolso;

• en las agencias de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los Mostradores de Servicio Navigo SNCF(1): el reembolso del pago en exceso se realizará mediante carta de cheque o a la tarjeta bancaria del pagador, si se ha realizado un pago en los Servicios Online en los 11 meses anteriores, por un importe mayor o igual al importe del reembolso.

9.6 Al reanudarse, la facturación se reanuda sin costes administrativos adicionales.

· Pago por domiciliación bancaria: los domicilios se realizan de la misma manera que al inicio del paquete (véase el art. 4.14.10 para Navigo Annuel y el art. 4.14.11 para Navigo Annuel Tarif Senior).

· Pago en efectivo: El pagador renueva su pago durante 12 meses consecutivos de circulación a la tarifa vigente en la fecha de pago. (cf. Art. 4.13).

10. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

10.1 Por iniciativa del Pagador

El Pagador tiene la posibilidad, en cualquier momento, de rescindir su contrato, siempre que no implique ninguna deuda, a través de Internet desde su Espacio Personal en la web de Île-de-France Mobilités, mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a la Agencia Anual Navigo (Agence Navigo Annuel – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9), o mediante la presentación del pase anual Navigo en las agencias comerciales de las compañías, en puntos de venta de la RATP o en los Mostradores de Servicio Navigo SNCF(1).

10.1.1 En caso de terminación durante el mes, el mes actual vence en su totalidad.

10.1.2 La terminación dejará de facturar.

· Pago por domiciliación bancaria: los domicilios se detienen a partir del primer día del mes siguiente a la solicitud de cancelación (véase art. 4.14.1).

· Pago en efectivo: El saldo de la cuenta del Pagador se establece aplicando el mismo método de cálculo al periodo del paquete que el aplicable al pago por domiciliación bancaria.

Si la cuenta del pagador está a crédito, la Agencia Navigo Annuel reembolsará el pago en exceso.

- Si el pago en efectivo se realizó por cheque, el reembolso se realizará mediante carta de cheque.

- Si el pago en efectivo se realizó con tarjeta de crédito:

• en los Servicios Online: el reembolso se hará a la tarjeta bancaria utilizada para el pago, si el pagador ha realizado previamente en los 11 meses anteriores un pago de una cantidad mayor o igual a la cantidad del reembolso;

• en las agencias de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en los Mostradores de Servicio Navigo SNCF(1): el reembolso del pago en exceso se realizará mediante carta de cheque o a la tarjeta bancaria del pagador, si se ha realizado un pago en los Servicios Online en los 11 meses anteriores, por un importe mayor o igual al importe del reembolso.

10.2 Por iniciativa de la Agence Navigo Annuel

10.2.1 El contrato se rescinde por ley por aplicación de la Agence Navigo Annuel por las siguientes razones:

· en caso de fraude establecido en la constitución del expediente de suscripción, declaración falsa, falsificación de documentos;

· en caso de fraude establecido en el uso del Pase Anual Navigo o del pase (véanse los artículos 5.5 y 5.6);

· en caso de impago;

· en caso de que haya un número de pérdidas o robo superior a 3 en los últimos 12 meses;

· en caso de revocación de un Mandato de Domiciliación Directa SEPA sin la designación de un nuevo medio de pago válido;

· en caso de suspensión de más de 12 meses.

10.2.2 La Agencia Navigo Anual indica la terminación mediante una carta dirigida a la última dirección conocida del Pagador.

10.2.3 Cualquiera que siga utilizando el pase anual Navigo de forma indebida se considera sin multa y, por tanto, susceptible de ser procesado penalmente.

10.2.4 La Agencia Anual Navigo se reserva el derecho de rechazar cualquier nueva suscripción al pase anual Navigo:

· a un titular de cuenta cuyo contrato ya ha sido rescindido por fraude establecido (véase art. 10.2.1). Esta negativa puede realizarse por un periodo de 3 años desde la fecha de terminación respecto al estafador y a cualquier cómplice;

· a un pagador cuyo contrato haya sido rescindido o suspendido por retraso o impago según lo definido en el Artículo 10.2.1.

10.2.5 El titular de la cuenta cuyo pagador sea rechazado por impago puede proponer un nuevo pagador.

10.2.6 De acuerdo con los artículos L. 221-2 del Código de Consumo, todos los servicios relacionados con el pase anual Navigo no están sujetos a la aplicación del derecho de retirada existente en términos de venta a distancia.

10.3 Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de terminar un servicio prestado al titular y/o pagador de la cuenta en el contexto de una cancelación o evolución del servicio. Cuando corresponda, Comutitres S.A.S se compromete a reembolsar el saldo al Pagador. No se puede reclamar ninguna responsabilidad derivada de esta sentencia de ninguna manera.

11. RESPONSABILIDAD DEL PAGADOR Y DEL REGISTRANTE

11.1 Estos Términos y Condiciones Generales son vinculantes tanto para el Pagador como para el Titular de la Cuenta.

11.2 Una copia de los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso se entrega sistemáticamente al suscribirse en la agencia de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP o en determinados Mostradores de Servicio de Navigo SNCF(1). También están disponibles al suscribirse por Internet. Estas normas están recogidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, y están disponibles en la web de Île-de-France Mobilités.

12. ASOCIACIONES

El pase anual Navigo puede utilizarse como parte de ciertos servicios proporcionados por los socios de movilidad sostenible de Île-de-France Mobilités. Las Aerolíneas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S declinan toda responsabilidad relacionada con el uso del Pase Anual Navigo en el contexto de una solicitud que no haya sido objeto de un acuerdo de asociación con Île-de-France Mobilités. El socio permanece como único responsable de los compromisos contractuales asumidos con el titular del Pase Anual Navigo.

13. MISCELÁNEA

La Agence Navigo Annuel puede ser contactada únicamente por correo electrónico ([email protected]), por teléfono (llamada sin recargo 09.69.39.22.22) y por correo solo en esta dirección (Agence Navigo Annuel – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9).

14. INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

Como parte del cumplimiento de los contratos de precios anuales de Navigo y Navigo Annual Senior Pricing de Navigo, el procesamiento de los datos personales del titular de la cuenta y del pagador se realiza por diversos responsables de tratamiento de datos preocupados por la protección de su privacidad y el respeto a su vida personal.

Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

· la suscripción y gestión del contrato;

· comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

· Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

· la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas de la aerolínea;

· la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

· la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de multas, la multa y la recuperación de multas;

· operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

· análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por el transportista;

· la gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de los operadores;

· Los datos personales relacionados con el titular de la cuenta y el pagador que permiten su identificación se denominan "Datos" a continuación.

14.1 Procesamiento en el que Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

14.1.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

· Datos de identificación;

· Datos de vida personal;

· Datos económicos y financieros;

· Datos de Salud;

· Datos de infracción.

14.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 14.

14.1.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

· sobre la base del cumplimiento del contrato y el consentimiento del Responsable de Datos y del Pagador para: la gestión del contrato/servicio y la elaboración de estadísticas;

· en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

· con el consentimiento del Responsable de Datos y del Pagador para el envío de comunicaciones comerciales.

14.1.4 ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités mantiene los datos de clientes específicos para los pases anuales de precios Navigo y Navigo Annual Senior durante la ejecución del contrato, así como hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad enviada desde el Espacio Personal en la web de Île-de-France Mobilités durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

Los datos personales se conservan durante toda la relación comercial y hasta 5 años después de la fecha de validez del contrato o contratos firmados, y luego se archivan durante los periodos legales de retención.

14.1.5 ¿Quién puede acceder a estos datos?

14.1.5.1 En el contexto del Procesamiento definido anteriormente

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales, así como al titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

14.1.5.2 En el contexto de los intercambios entre Île-de-France Mobilités y sus socios

Los socios de Île-de-France Mobilités ofrecen servicios a algunos de sus usuarios que se suscriben al transporte público. Para comprobar la validez de la suscripción, el socio solicita a Île-de-France Mobilités. En ocasión de estas consultas, el Socio transmite el número anual de pase Navigo (o número de cliente) y la fecha de nacimiento del Usuario a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités envía un código de devolución al Socio, sin ningún dato personal.

El socio de Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar el consentimiento del usuario para la transmisión de estos datos a Île-de-France Mobilités. Todo el procesamiento que permita la implementación del servicio ofrecido por el Socio está bajo su responsabilidad.

El Socio se compromete a utilizar el número de pase anual Navigo del usuario (o número de cliente) y la fecha de nacimiento únicamente para fines de procesamiento para los que esta información sea obligatoria, y únicamente dentro del marco de los objetivos definidos conjuntamente con Île-de-France Mobilités.

14.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités, establecidos fuera de la Unión Europea (Madagascar y/o Costa de Marfil).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

14.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

14.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

· Datos de identificación;

· Datos económicos y financieros;

· Datos de infracción;

· Datos de validación.

14.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, del cual los Proveedores son responsables de su procesamiento, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del Artículo 14.

14.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

· el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de reclamaciones de los clientes, control y multas);

· el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

· el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

14.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las normas de retención implementadas por la RATP y la SNCF son:

· Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

· Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de aprobación) solo se conservan durante unas pocas horas. Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de las redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el control de calidad de los pases Navigo.

· Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

· Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años, desde la fecha de la operación.

· Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se haga.

· Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona implicada hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de conservación de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

14.2.5 ¿Quién puede tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

A efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación previamente anonimizados.

14.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

14.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, eliminar, limitar, la portabilidad, oponerse por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos afectados a su solicitud, el alcance de la misma (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento). Acompañados de sus datos de contacto, número de cliente y elementos que demuestren su identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

· procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos:

o a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París;

o a la dirección de correo electrónico: [email protected].

· procesamiento del que los Transportistas son responsables de procesar:

o el titular de la cuenta y el pagador pueden contactar directamente con las aseguradoras a través de sus sitios web institucionales;

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o a la dirección de correo electrónico: [email protected] ;

o a la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus CAMPRA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer la abogacía: https://url-c.fr/e/7hy9i

o a la dirección postal de la OPILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

14.4 Uso de datos personales entre Île-de-France Mobilités y sus socios

Los socios de Île-de-France Mobilités ofrecen servicios a algunos de sus usuarios que se suscriben al transporte público. Para comprobar la validez de la suscripción, el socio solicita a Île-de-France Mobilités. En ocasión de estas consultas, el Socio transmite el número anual de pase Navigo (o número de cliente) y la fecha de nacimiento del Usuario a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités envía un código de devolución al Socio, sin ningún dato personal.

El socio de Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar el consentimiento del usuario para la transmisión de estos datos a Île-de-France Mobilités. Todo el procesamiento que permita la implementación del servicio ofrecido por el Socio está bajo su responsabilidad.

El Socio se compromete a utilizar el número de pase anual Navigo del usuario (o número de cliente) y la fecha de nacimiento únicamente para fines de procesamiento para los que esta información sea obligatoria, y únicamente dentro del marco de los objetivos definidos conjuntamente con Île-de-France Mobilités.

15. MEDIACIÓN

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de los Transportistas, con sus agentes o en el medio de comunicación adecuado implementado por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección del sitio web del mediador competente al que pertenece cada Transportista, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

16. PRECAUCIONES PARA EL USO DEL PASE

El pase tiene un chip microprocesador y una antena de radio cuyo correcto funcionamiento depende de unas pocas precauciones básicas de uso que el Holder se compromete a respetar. En particular, no debe someter el paso a torsiones, curvas, cortes, altas o bajas temperaturas, efectos electromagnéticos, un alto nivel de humedad ni ningún otro tratamiento manifiestamente inapropiado para el correcto funcionamiento del paso. Se recomienda encarecidamente dejar el pase en una funda protectora rígida.

17. APLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités y las Transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos Términos Generales y Condiciones serán puestos en conocimiento de los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités y en las páginas web www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com.

En cuanto el pase deje de contener un pase anual Navigo sino otro pase, se aplican los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase en cuestión y las disposiciones de este documento ya no se aplican.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.

(1) Lista de agencias de ventas, puntos de venta de la RATP y mostradores de servicio Navigo SNCF en www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com.