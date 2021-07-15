Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del billete de embarque por SMS

Mayo 2025



Preámbulo



Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso definen los términos y condiciones para la venta por SMS (mensajería móvil) de billetes de transporte válidos en las líneas de autobús de la red Île-de-France Mobilités, excluyendo las líneas que no aplican la tarifa de Île-de-France.

Su propósito es regular la venta y el uso del billete de embarque por SMS que contenga los derechos y obligaciones entre el Cliente y Comutitres S.A.S., gestionando este billete y actuando en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

El billete de embarcación por SMS, en adelante denominado "TAB-SMS", fue creado por deliberación del Consejo de Mobilités de Île-de-France nº 2018/256 del 11 de julio de 2018.

1. Definiciones

Los significados de los términos utilizados en este documento son los siguientes:

Cliente: se refiere al comprador de un "TAB-SMS" enviando una solicitud de billete al número corto 93100 por SMS desde su teléfono móvil, o al usuario de un "TAB-SMS" propio, obtenido por teléfono de otro usuario con el que viaja conjuntamente;

Titular: el usuario de un "TAB-SMS" propio, obtenido por teléfono de otro usuario con el que viaja conjuntamente o obtenido por su propio teléfono;

Pagador: se refiere al comprador de un "TAB-SMS" enviando una solicitud de billete de transporte al número corto 93100 por SMS desde su teléfono móvil;

Transportistas: se refiere a las empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de autobús de transporte de pasajeros;

OPILE: nombre de la asociación de ciertos transportistas;

TAB-SMS: ticket de embarque por SMS, se refiere a un billete de transporte para el autobús que constituye un contrato entre el Cliente y Comutitres S.A.S., que consiste en un código de pedido personalizado que aparece en un SMS;

Número corto: se refiere al número corto de SMS (93100) al que el cliente debe enviar un pedido por SMS, accesible para cualquier cliente, ubicado en la Francia metropolitana y con un número de teléfono francés registrado en uno de los siguientes cuatro operadores: Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile o SFR;

Palabra clave: se refiere al código enviado al número de servicio por el cliente que permite la compra del billete correspondiente al código enviado;

Código de control: número presente en el "TAB-SMS" del teléfono móvil del cliente para verificar la validez del "TAB-SMS";

Datos personales: cualquier información relacionada con una persona física que pueda ser identificada, directa o indirectamente.

2. Presentación y uso

El "TAB-SMS" es un único billete de transporte distribuido por SMS.

El "TAB-SMS" puede utilizarse en parte de la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités. Es válido en todas las líneas de autobús de la red Île-de-France Mobilités, excepto en las líneas que no aplican tarifas de Île-de-France (en particular lanzadera aeroportuario, Le Bus Direct y VEA Disney , así como OpenTour y autobuses turísticos Big Bus), bajo las condiciones descritas a continuación.

El cliente debe comprar su "TAB-SMS" cuando ve acercarse el autobús que desea tomar. Esta compra debe realizarse antes de subir a uno de los autobuses de la red. El cliente debe asegurarse de haber recibido su billete antes de embarcar. El cliente debe presentar su "TAB-SMS" que constituye un billete de transporte al conductor tan pronto como suba a bordo.

El "TAB-SMS" te permite realizar un viaje en autobús, sin posibilidad de transbordar a otro vehículo u otro medio de transporte; dicho trayecto debe realizarse en un plazo de una hora tras la compra.

Como el "TAB-SMS" es válido inmediatamente tras recibir el SMS que demuestra su compra, no puede adquirirse por adelantado para su uso posterior. El "TAB-SMS" es válido para un solo viaje sin transbordos y debe utilizarse en un plazo de una hora desde la compra.

El "TAB-SMS" debe ser guardado por el cliente en su teléfono móvil hasta el final de su trayecto en la línea de autobús para la que se compró el billete. Si el cliente no puede presentar el "TAB-SMS" por cualquier motivo en su teléfono móvil, será responsable de una multa por no tener una multa a la tarifa actual.

3. Compra

3.1.Condiciones necesarias para la compra del SMS TAB:

Para poder comprar su entrada por SMS, el cliente debe:

tener un móvil en funcionamiento que te permita enviar SMS,

estar físicamente en Francia, en un área geográfica cubierta por la red de su operador telefónico,

asegúrate de que tu teléfono móvil reciba la señal de red para enviar y recibir un SMS,

tienen una tarjeta SIM francesa reconocida por los operadores telefónicos franceses Bouygues Telecom, Free mobile, Orange o SFR,

tener una suscripción para su teléfono móvil o una tarjeta prepago con suficiente dinero para comprar el TAB-SMS a los operadores telefonicos Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange o SFR.

para teléfonos móviles profesionales puestos a disposición de una empresa al Cliente, se active la opción SMS + para que el Cliente pueda comprar TAB-SMS.

3.2. Términos y condiciones para la compra del SMS TAB

El "TAB-SMS" se vende exclusivamente de forma individual.

Para comprarlo, el cliente envía una palabra clave por SMS al número corto 93100:

- para las líneas atendidas por la RATP, la palabra clave está formada por el término "BUS" asociado al número de la línea de autobús que se va a tomar (ejemplo: BUS63, BUS24, etc.). El número de línea se muestra en el vehículo y en la parada de autobús;

- para las líneas de la red Optile (autobús en los suburbios exteriores) la palabra clave está compuesta por:

o el término "BUS" asociado al número de la línea de autobús que se va a tomar (por ejemplo, BUS63, BUS24, etc.)

o por una palabra alfanumérica (por ejemplo, ESSONNESO) que se mostrará en la parada de autobús.

La palabra clave determina la red y las líneas en las que se puede usar el "TAB-SMS". Las letras minúsculas y mayúsculas de la palabra clave no influyen en la validez del ticket.

El ticket "TAB-SMS" se materializa mediante el SMS que el cliente recibe a cambio en su teléfono. Este SMS de respuesta contiene:

la fecha de validez del "TAB-SMS";

la hora de inicio de la validez del "TAB-SMS";

la fecha de caducidad del "TAB-SMS";

el código de control para verificar la validez del "TAB-SMS" por parte de los oficiales juramentados;

Un enlace a estos términos y condiciones (https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms).

Esta información se utiliza para demostrar la validez del "TAB-SMS" y será verificada por oficiales jurados durante las operaciones de control.

El cliente solo puede comprar un "TAB-SMS" por SMS enviado. Se pueden pedir varios "TAB-SMS" desde el mismo teléfono, permitiendo que varias personas viajen juntas. En estos casos, el cliente que posee el teléfono que se usará para comprar el "TAB-SMS" debe enviar la palabra clave por SMS al número corto elegido tantas veces como pasajeros haya en la misma línea. Como el "TAB-SMS" comprado se guarda únicamente en el teléfono móvil utilizado para la compra, los clientes deben permanecer juntos durante todo el viaje.

4. Precios

El precio de un "TAB-SMS" (unidad) lo fija Île-de-France Mobilités y no incluye, cuando corresponda, el coste del SMS facturado por el operador telefónico.

El precio del "TAB-SMS" se debita del billete del SMS con recargo:

si el "TAB-SMS" fue recibido por un número correspondiente a una suscripción telefónica perteneciente a uno de los operadores telefónicos mencionados, el precio se añade a la factura mensual de dicha suscripción; el precio del "TAB-SMS" se refleja en la factura detallada emitida por el operador telefónico del titular del teléfono móvil que se utilizó para usar el servicio, o por su empleador en el caso del teléfono móvil profesional; Esta factura puede presentarse como prueba de compra;

Si ha sido recibido por un número correspondiente a una tarjeta prepago de uno de los operadores telefónicos mencionados aquí, el precio se debita del saldo restante.

El precio de un "TAB-SMS" puede ser revisado en cualquier momento, por decisión de Île-de-France Mobilités.

5. Validación

El "TAB-SMS", que consiste en un SMS en un teléfono móvil del Cliente, no puede validarse en los validadores presentes dentro de los autobuses. El "TAB-SMS", desde el momento en que se recibe en el teléfono móvil, se considera por defecto un ticket validado en la fecha y hora de compra.

6. Control

El cliente es responsable de poder mostrar su "TAB-SMS" en su teléfono en todo momento para permitir el control. El cliente debe asegurarse de que su teléfono tiene suficiente batería para cubrir la duración del viaje y que está en condiciones para permitir la lectura del "TAB-SMS".

Durante una inspección, el cliente debe presentar la pantalla de su teléfono móvil al agente jurado para que este pueda leer la información del "TAB-SMS".

Si el agente jurado lo solicita, el Cliente debe desplazarse por el texto del "TAB-SMS", para que el agente jurado pueda leer el "TAB-SMS" completo y proceder a verificarlo.

El teléfono móvil debe ser retenido por el Cliente de tal manera que el agente jurado pueda realizar su comprobación. Por tanto, el agente jurado no tiene que hacerse cargo del teléfono móvil del Cliente.

Si el estado del teléfono del cliente no permite una lectura óptima del "TAB-SMS" por parte del agente jurado, el "TAB-SMS" puede ser considerado inválido por el agente jurado. El cliente está sujeto a una multa de una cantidad a la tarifa actual por no retener un ticket, independientemente del motivo de la no presentación del "TAB-SMS", en particular, por ejemplo:

Batería muerta del teléfono,

Pantalla rota del teléfono,

Falta de brillo de pantalla,

Teléfono perdido o robado durante los 60 minutos de validez de la multa,

Cualquier otra causa de deterioro del "TAB-SMS" lo haga ilegible independientemente de la causa.

Durante una inspección, el agente jurado verifica la validez del "TAB-SMS" utilizando el código de control presente en el "TAB-SMS" del teléfono móvil del cliente.

Los agentes juramentados verificarán que el "TAB-SMS" haya sido comprado antes de que el cliente suba al vehículo y no a la vista completa de los agentes jurados que están en el vehículo. En tal situación, el cliente es responsable de una multa a la tarifa actual.

Para que sea válido, el "TAB-SMS" debe presentarse en el teléfono utilizado para comprarlo. Durante la inspección, el oficial jurado podrá utilizar la aplicación de control para verificar que el "TAB-SMS" esté realmente presente en el teléfono móvil utilizado para comprarlo. De lo contrario, el cliente es responsable de una multa de una cantidad a la tarifa actual por no retener un ticket.

7. Servicio postventa y reembolso

7.1. Avería

En caso de error al enviar el mensaje por parte del Cliente al código corto (palabra clave inválida), el Cliente recibirá un mensaje indicando que la compra no pudo realizarse. Este mensaje de error enviado por SMS desde el número corto no constituye un ticket válido en la red de transporte y, por tanto, no es cobrable. Para corregir el pedido, el cliente debe enviar la palabra clave de nuevo por SMS al número corto para comprar un "TAB-SMS" y viajar regularmente.

Si el cliente no recibe un SMS del número corto solicitado confirmando que efectivamente ha comprado un "TAB-SMS", significa que no se ha realizado la compra del "TAB-SMS". El coste de comprar el "TAB-SMS" entonces no se facturará al cliente. Para obtener un "TAB-SMS" válido, el cliente debe renovar su pedido o adquirir un billete válido a bordo del vehículo, en todas las taquillas, en las máquinas de venta de las estaciones RATP o SNCF, y en tiendas locales equipadas y aprobadas.

En caso de fallo, el cliente contacta con el servicio de atención al cliente de Comutitres, cuyos datos de contacto aparecen en el SMS recibido por el cliente cuando este envía "contacto" al 93100.

7.2. Cancelación, modificación y reembolso

Todos los "TAB-SMS" vendidos mediante el código corto solo son válidos para la fecha indicada en cada uno dentro de la hora siguiente a la compra. No se pueden cambiar ni cancelar.

Como resultado, de acuerdo con las disposiciones de los artículos L221-2-9° del Código de Consumo, los clientes no se benefician de ningún plazo de retirada.

En los casos previstos en el artículo L1222-12 del Código de Transporte, y solo en el contexto de una interrupción previsible del tráfico, el cliente que no haya podido utilizar la línea de autobús para la que ha adquirido un billete "TAB-SMS" tiene derecho a una prórroga de la validez de dicho billete por un periodo equivalente al periodo de uso del que se le ha privado de ello, o el cambio o reembolso del billete no utilizado.

Aparte de las situaciones descritas anteriormente, no se realizarán reembolsos ni cambios.

8. Responsabilidad y garantía relacionadas con el código corto 93100

No hay garantía de que el código corto 93100 funcione sin interrupciones, errores (ya sean corregibles o no), fallos en la red telefónica, ni que sea compatible con algún hardware o configuración concreta que no sea la validada expresamente.

Bajo ninguna circunstancia Île-de-France Mobilités, Comutitres ni sus transportistas son responsables de ningún tipo de daño previsible o imprevisible derivado del uso o de la imposibilidad total o parcial de utilizar el número corto 93100.

El Cliente declara que es consciente de las características y límites de una red telefónica, en particular de sus peligros y riesgos relacionados con el estado de la red.

El Cliente declara que ha verificado que la configuración del teléfono móvil que utiliza no contiene ninguna anomalía ni contradicción con la realización del pedido y que está en perfecto estado de funcionamiento.

9. Protección de datos

Como parte del cumplimiento del contrato "TAB-SMS", el procesamiento de los datos personales del Responsable de Administración de Datos y del Pagador se realiza por varios responsables de los tratamientos que se preocupan por la protección de su privacidad.

Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

- la suscripción y gestión del ticket "TAB-SMS";

- Realizar encuestas y análisis estadísticos;

Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

- la lucha contra las infracciones contra la policía de transportes, el control de los billetes, la imposición de multas y la recuperación de las mismas;

- análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por el transportista;

- la gestión de las solicitudes de clientes relacionadas con el uso de la red de los operadores.

9.1. Procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos

9.1.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

- Datos de identificación;

- Datos relacionados con infracciones.

9.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable del tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 10.

9.1.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

- sobre la base de la ejecución del contrato;

- el interés legítimo perseguido por el responsable de datos (estudios estadísticos y encuestas).

9.1.4 ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités conserva los datos desde la fecha en que se recogen durante cuatro meses para prestar el servicio, pero también para:

- permitir que el servicio de atención al cliente del transportista pueda responder a las preguntas de los clientes;

- permitir la validación de los pagarés de los operadores móviles (en caso de discrepancia, puede ser necesario conciliar transacciones de números móviles);

- Permitir la realización de análisis estadísticos y encuestas.

9.1.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales, transportistas, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

9.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican para fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités establecidos fuera de la Unión Europea (Suiza). Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

9.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

9.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos económicos y financieros,

- Datos relacionados con infracciones.

9.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a un procesamiento automatizado, del cual los Transportistas son responsables y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del Artículo 10.

9.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

- la ejecución del contrato (gestión de las solicitudes de clientes)

- una obligación legal (control y multas),

- el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (análisis estadísticos anónimos).

9.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las reglas de retención implementadas por los Transportistas son las siguientes:

- Los datos recogidos en el contexto de la determinación de delitos se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se realize.

- los datos necesarios para el procesamiento de solicitudes de clientes se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del archivo.

9.2.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este tratamiento, los Datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y su filial, para lograr los fines indicados en el preámbulo del Artículo 10. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de los fines.

9.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

10.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable de Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, eliminar, limitar, la portabilidad, oponerse por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL. Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos afectados por su solicitud, el alcance de su solicitud (producto, procesamiento) acompañados de sus datos de contacto y elementos que prueben su identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- Procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos:

- a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

- o a la dirección de correo electrónico: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- procesamiento del que los Operadores son responsables de manejar:

a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o mediante el formulario disponible en: https://centrederelationclientsratp.typeform.com/demandedpo

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

10 MEDIACIÓN

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver su disputa de forma amistosa conforme a las disposiciones del artículo L612-1 y siguientes del Código de Consumo.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.