Términos y condiciones generales de venta y uso (GTCSU) del paquete anticontaminación

Mayo 2025

Preámbulo

Este documento presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del pase anticontaminación en medios sin contacto (los pases de la gama Navigo y sobre soporte magnético).

El uso del paquete anticontaminación está sujeto a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del titular de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el paquete.

El paquete anticontaminación, creado por Île-de-France Mobilités, está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominados "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

En las líneas T4, T11 y T14, la venta de este billete a través de las terminales "ART" la realiza SNCF Voyageurs en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. Lo mismo ocurre desde el 15 de diciembre de 2025, en las líneas T12 y T13, y desde el 21 de diciembre de 2026 en la línea L.

1. DEFINICIÓN

1.1 El nombre "Holder" indica a la persona que utiliza el paquete anticontaminación.

1.2 El término "Transportistas" se refiere a las empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

1.3 Los medios sin contacto están compuestos por los distintos pases Navigo: Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R.

2. PRESENTACIÓN Y USO

2.1. Presentación

El paquete anticontaminación está disponible en caso de pico de contaminación en Île-de-France, en días de tráfico diferenciado para ciertas categorías de coches de pasajeros y en días autorizados por Île-de-France Mobilités (véase §3.1).

2.2. Uso

Utilizable en toda la red de la región de Île-de-France, el pase anticontaminación permite viajar en las líneas regulares de transporte público de los transportistas, incluyendo Roissybus, los autobuses nocturnos Noctilien y Filéo, así como en ciertos servicios locales y trenes Transport bajo demanda, TER o Intercités (excluyendo reserva obligatoria) en segunda clase. Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France.

No es válida en Orlyval, en el TGV ni en líneas que no aplican la tarifa de Île-de-France. (incluyendo los autobuses de transporte Le Bus Direct y VEA Disney y los autobuses turísticos OpenTour y Cars Rouges).

2.3. Validez temporal

Paquete anticontaminación sobre soporte sin contacto

El paquete anticontaminación en medios sin contacto es válido por un día, determinado en el momento de la compra por el usuario durante el periodo máximo de contaminación definido. Es válido de 00:00 a 23:59 el día elegido. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

Para Noctilien, el paquete anticontaminación sobre soporte sin contacto es válido hasta el día siguiente a las 5:59 a.m. desde su día de validez. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

3. PRECIOS

3.1. El precio del paquete anticontaminación lo fija Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

en la web iledefrance-mobilites.fr sección "Precios"

en carteles en los lugares de transporte

en la página web de cálculo de rutas (iledefrance-mobilites.fr) con una indicación del precio unitario de un viaje

en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

3.2. El paquete anticontaminación se vende individualmente a un precio único (tarifa completa).

3.3. Se emiten un máximo de dos pases anticontaminación al mismo tiempo de compra.

4. Compra y recarga

4.1. Periodo de venta

El paquete anticontaminación solo es válido en los días de pico de contaminación. La puesta en venta surge de la decisión sobre el tráfico diferenciado tomada por el Prefecto, hecha pública en un comunicado de prensa y/o difundida en la página web de la Prefectura de Policía o por decisión de Île-de-France Mobilités para aplicar la tarifa específica.

La venta de pases anticontaminación está abierta desde el día antes del periodo máximo de contaminación, a partir de las 20:00.

4.2. El precio del paquete se paga en efectivo en el momento de la compra.

4.3. El pase anticontaminación puede cargarse en un Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R:

o en las taquillas y en las máquinas expendedoras de los Carriers

o en los comerciantes autorizados de los Carriers

o de las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras

El paquete anticontaminación también puede cargarse en tu teléfono desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras. Consulta los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como medio de tickets.

4.4. Convivencia

La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se define como la posibilidad de cargar estos billetes en el mismo pase. Las Normas para la Convivencia de Entradas y Contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

5. VALIDACIÓN

5.1. El usuario de un pase anticontaminación debe validar sistemáticamente el soporte que contiene su pase en los dispositivos de validación de los Operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o al abordar el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de incumplir.

5.2. La validación del paquete anticontaminación permite el viaje de una sola persona.

5.3. No es posible validar varios paquetes anticontaminación del mismo dispositivo sin contacto para permitir el viaje de varias personas en la misma ruta.

5.4. En caso de olvidar su Navigo o pase móvil, el usuario debe, para poder viajar, comprar un nuevo billete de transporte. Esto no se reembolsa.

6. CONTROL

6.1. En caso de inspección, el usuario debe presentar su ticket o el dispositivo sin contacto en el que se carga el pase anticontaminación validado en la entrada.

6.2. El incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 5) y/o de las normas para el uso del paquete anticontaminación (artículo 2) implicará el pago de una compensación global y cualquier coste administrativo asociado conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

6.3. En caso de incumplimiento del pago al transportista en un plazo de dos meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7. SERVICIO POSTVENTA

7.1. El paquete anticontaminación no puede cambiarse.

7.2. Un paquete anticontaminación solo puede ser reembolsado si la cancelación se realiza hasta el día anterior al día en que el paquete sea válido.

7.2.1. La cancelación del pase puede realizarse de forma gratuita en todos los mostradores de Transportistas, RATP y Servicios Navigo SNCF o en máquinas automáticas de venta. Se proporciona prueba de cancelación al usuario.

7.2.2. La solicitud de reembolso acompañada de la prueba de cancelación debe ser enviada por el usuario del paquete al transportista que realizó la cancelación:

O bien a RATP – Atención al Cliente – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

Ya sea en SNCF – SNCF Transilien Customer Relations – TSA 21262 – 75564 Paris Cedex 12 o por correo electrónico en https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

7.2.3. El reembolso se realiza mediante carta de cheque o transferencia bancaria en un plazo de 2 meses.

7.2.4. Para un paquete anticontaminación cargado en un teléfono, la cancelación del paquete solo es posible desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras. El reembolso se realiza a la tarjeta de crédito utilizada para la compra

7.3. En caso de pérdida o robo del medio sin contacto, no se ofrecerá solución de reemplazo ni solución de problemas.

7.4. En caso de fallo del soporte, si es legible, el reemplazo del paquete es posible de forma gratuita. Se carga en otro paso entre los especificados en el artículo 3.3.

Si el soporte no puede leerse, el paquete puede ser reemplazado gratuitamente tras la presentación de prueba de compra con el número del soporte defectuoso. El pase se recarga en otro pase entre los especificados en el Artículo 3.3.

Esta operación puede realizarse en todas las taquillas de los transportistas, en los mostradores de la RATP y en los mostradores de servicio Navigo SNCF.

7.5. Fallo de un ticket cargado en un teléfono

En caso de que haya un fallo durante la validación de un paquete anti-contaminación cargado en un teléfono, la cancelación de la venta es posible si no se puede realizar estrictamente ninguna validación previa con este teléfono ni su tarjeta SIM. La solicitud de cancelación del paquete anticontaminación solo puede hacerse desde la aplicación móvil que ofrece el servicio de compra. El reembolso se hará entonces a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

8. TÉRMINOS DE USO DEL MEDIO

El usuario se compromete a respetar las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, y están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

9. INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

El pase anticontaminación se puede cargar en un Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annuel, Navigo Easy, Navigo Imagine R pass o en un smartphone/dispositivo sin contacto.

tiene. Caso de pases en el Navigo Découverte, el Navigo Easy o en un smartphone/dispositivo contactless.

La compra y gestión se gestionan mediante uno de estos medios, para el cual se conservan datos y se enmarcan como parte del soporte.

Los datos recogidos relacionados con los medios están sujetos a procesamiento automatizado, cuyo propósito es la gestión de paquetes y soportes. Dependen del medio en el que se carga el ticket. Para más información sobre este tratamiento y el ejercicio de derechos, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio disponible en la web de iledefrance-mobilites.fr:

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Découverte Pass

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Easy Pass

Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como Medio de Billetes

B. Caso de pases en los pases Navigo, Navigo Annual e Imagine R.

Como parte de la ejecución de los Paquetes Anticontaminación, el tratamiento de los datos personales del titular de la cuenta y del pagador se realiza por diversos responsables de tratamiento de datos preocupados por la protección de su privacidad y el respeto a su vida personal.

Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

· la suscripción y gestión del contrato;

· comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

· Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

9.2.1. Procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

9.2.1.1. ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

· Datos de identificación;

· Datos de vida personal;

· Datos económicos y financieros;

· Datos de Salud;

· Datos de infracción.

9.2.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 9.

9.2.1.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

· sobre la base del cumplimiento del contrato y el consentimiento del titular y del pagador para: la gestión del contrato/servicio y la elaboración de estadísticas;

· en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

· con el consentimiento del Responsable de Datos y del Pagador para el envío de comunicaciones comerciales.

9.2.1.4 ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités conserva los datos de clientes específicos para los pases de fin de semana de Navigo Jeunes durante la ejecución del contrato, así como hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad enviada desde el Espacio Personal en la web de Île-de-France Mobilités durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

9.2.1.5 ¿Quién puede acceder a estos datos?

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales, así como al titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

9.2.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités, establecidos fuera de la Unión Europea (Madagascar y/o Costa de Marfil).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

9.3 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar independientemente del medio:

Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

· la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas de la aerolínea;

· la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

· la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de las multas, la imposición de multas y la recaudación de multas;

· operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

· análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por el transportista;

· la gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de los operadores.

· Los datos personales relacionados con el titular de la cuenta y el pagador que permiten su identificación se denominan en adelante "Datos".

9.3.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

· Datos de identificación;

· Datos económicos y financieros;

· Datos de infracción;

· Datos de validación.

9.3.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, del cual los Proveedores son responsables de su procesamiento, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del Artículo 14.

9.3.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

· el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de reclamaciones de los clientes, control y multas);

· el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

· el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

9.3.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las normas de retención implementadas por la RATP y la SNCF son:

· Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

· Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de aprobación) solo se conservan durante unas pocas horas. Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de las redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el control de calidad de los pases Navigo.

· Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

· Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años, desde la fecha de la operación.

· Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se haga.

· Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona implicada hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de conservación de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

9.3.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por las compañías transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

A efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación previamente anonimizados.

9.3.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

9.4 ¿Cuáles son los derechos del Responsable de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, eliminar, limitar, la portabilidad, oponerse por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos afectados a su solicitud, el alcance de la misma (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento). Acompañados de sus datos de contacto, su número de cliente y elementos que demuestren su identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

· procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos:

o a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París;

o a la dirección de correo electrónico: [email protected].

· procesamiento del que los Transportistas son responsables de procesar:

o el titular de la cuenta y el pagador pueden contactar directamente con las aseguradoras a través de sus sitios web institucionales;

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o a la dirección de correo electrónico: [email protected] ;

o a la dirección postal de la SNCF: DPO - Departamento de Rendimiento - Departamento Legal y de Cumplimiento - Campus WILSON – 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 93212 Saint Denis o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer derecho: https://sncf-portail.my.onetrust.com/webform/8cf4ca11-20b3-4a48-94e4-24d6e95ff839/f1a5d06d-c8aa-40b3-9831-c16baacd6a10 ;

o a la dirección postal de la OPILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

10. MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de RATP, SNCF y Optile, de sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada Operador, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

11. CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr y transilien.com.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales. " se añadirán al final de todos los Términos y Condiciones.