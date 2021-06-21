Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del paquete Fête de la Musique

1 PRESENTACIÓN Y USO

1.1. Presentación

El paquete Fête de la musique solo está disponible el día de la Fête de musique, que se celebra el 21 de junio.

1.2. Uso

Utilizable en toda la red de la región de Île-de-France, el pase Fête de la musique permite viajar en las líneas regulares de transporte público de las compañías, incluyendo RoissyBus, los autobuses nocturnos Noctilien y Filéo, así como en ciertos servicios locales y trenes Transport on Demand, TER o Intercités (excluyendo la reserva requerida) en segunda clase. Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France.

No es válida en Orlyval, el TGV ni en líneas que no aplican las tarifas de Île-de-France (en particular los autobuses lanzadera que sirven a los aeropuertos Le Bus Direct y VEA Disney, así como a los autobuses turísticos OpenTour y Cars Rouges).

1.3. Validez

1.3.1. El paquete Fête de la musique es válido desde el 21 de junio a las 17:00 hasta el 22 de junio a las 6:59 a.m.

El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

1.3.2. El paquete solo es válido para la Fête de la musique del año en curso.

2 PRECIOS

2.1. El precio del paquete Fête de la musique está fijado por Île-de-France-Mobilités. Se puede consultar:

en la web de iledefrance-mobilites.fr, bajo el apartado "Precios"

en la página web de cálculo de rutas (iledefrance-mobilites.fr) con una indicación del precio unitario de un viaje

en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

2.2. El paquete Fête de la musique se vende individualmente a un precio único (precio completo).

2.3. Solo se emite un pase Fête de la musique al realizar una compra.

3 COMPRA Y CARGA

3.1. Periodo de venta

El paquete Fête de la musique está abierto a la venta:

En taquilla, la venta del pase Fête de la Musique está abierta desde el 21 de junio hasta el inicio del servicio hasta el 22 de junio a las 6:59 a.m.

En la máquina, la venta está abierta el 21 de junio desde el inicio hasta el final del servicio.

Desde las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra, la venta está abierta del 20 de junio a las 00:01 a medianoche.

3.2. El precio del paquete se paga en efectivo en el momento de la compra.

3.3. El Fête de la musique pass puede cargarse en un pase Navigo, Navigo Découverte, Navigo Easy:

en las taquillas y en las máquinas expendedoras de los transportistas

De las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compras

al teléfono desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras. Consulta los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como medio de tickets.

3.4. Convivencia

La "convivencia" de diferentes billetes de transporte o contratos se define como la posibilidad de cargar estos billetes en la misma tarjeta.

3.4.1. Los siguientes billetes pueden cargarse en los pases especificados en el Artículo 3.3 que lo permitan, simultáneamente con el paquete Fête de la musique, cuando no sean "todas las zonas":

Pase Mensual Navigo

Pase Navigo "75% de Descuento de Solidaridad" o "Descuento del 50%" Mes

Pase Semanal Navigo

Navigo pasa la semana del "75% de descuento de solidaridad o "50% de descuento"

Pase Diario Navigo

Paquete anticontaminación

Paquete Amatista

3.4.2. Un dispositivo sin contacto puede contener solo un paquete Fête de la musique.

4 VALIDACIÓN

4.1. El usuario de un pase Fête de la musique debe y validar sistemáticamente el soporte que contiene su pase (pase o teléfono) en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de ser declarado en infracción.

4.2. La validación del paquete Fête de la musique permite el viaje de una sola persona.

4.3. En caso de olvidar su Navigo o pase móvil, el usuario debe, para viajar, comprar un billete de transporte. Esto no se reembolsa.

5 CONTROL

5.1. En caso de inspección, el usuario debe presentar el dispositivo sin contacto en el que se carga el paquete de la Fête de la musique, validado en la entrada.

5.2. El incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 4) y/o de las normas para el uso del paquete Fête de la Musique (artículo 1) implicará el pago de una compensación fija y cualquier tasa administrativa asociada conforme a las normativas aplicables a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

5.3. En caso de incumplimiento del pago al transportista en un plazo de dos meses desde la infracción, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

6 SERVICIO POSVENTA

6.1. El paquete Fête de la musique no es modificable.

6.2. El paquete Fête de la musique no es reembolsable.

6.3. En caso de pérdida o robo del medio sin contacto, no se ofrecerá solución de reemplazo ni solución de problemas.

6.4. En caso de fallo del medio, si es legible, el reemplazo del paquete es posible de forma gratuita. Se cargará en otro medio entre los especificados en el Artículo 3.3.

Si el soporte no puede leerse, el paquete puede ser reemplazado gratuitamente tras la presentación de prueba de compra con el número del soporte defectuoso. El pase se recarga entonces en otro medio entre los especificados en el Artículo 3.3.

Esta operación puede realizarse en todas las taquillas de los transportistas, en los mostradores de la RATP y en los mostradores de servicio Navigo SNCF.

7 TÉRMINOS DE USO DE LA GRADA

El usuario se compromete a respetar las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas están establecidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, y están disponibles en navigo.fr.

8 INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

Los datos relativos a los viajes se recopilan necesariamente y de forma obligatoria durante la validación del medio por parte de los transportistas implicados y están sujetos a tratamiento para la gestión de estos datos, en particular para la detección de fraudes conforme a la normativa vigente y las deliberaciones de la CNIL sobre la venta de billetes en el transporte público. Las personas responsables de este procesamiento son los transportistas de Île-de-France, cada uno en lo que a él respecta. Todos los derechos bajo la multa de la Ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978, con su enmienda, relativos a tecnología de la información, archivos y libertades civiles, se ejercen con los transportistas.

Además, se comunican al Syndicat des Transports d'Île de France datos anonimizados relacionados con los viajes y los hábitos de compra y billetes de transporte para realizar análisis estadísticos que mejoren la oferta de transporte.

Los datos recogidos relacionados con los medios están sujetos a procesamiento automatizado, cuyo propósito es la gestión de paquetes y soportes. Dependen del medio en el que se carga el ticket. Para más información sobre este tratamiento y el ejercicio de derechos, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio disponible en la web de iledefrance-mobilites.fr:

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Pass

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Découverte Pass

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Easy Pass

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Teléfono como Proveedor de Billetes

9 MEDIACIÓN, DERECHO REGULADOR Y DISPUTAS

9.1. Mediación

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en el plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación de forma gratuita para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de RATP, SNCF y Optile, de sus agentes o en los medios de comunicación adecuados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada operadora, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección:

Para RATP: mediateur.ratp.fr

Para la SNCF: mediateur.sncf.com

9.2. Legislación aplicable y disputas

Cualquier disputa relativa a la interpretación y ejecución de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso está sujeta a la legislación francesa.

En ausencia de una resolución amistosa, la disputa entre el cliente y los transportistas se presentará ante el tribunal con jurisdicción territorial conforme a las normas del derecho ordinario.

10 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités y sus transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante carteles en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com y/o en autobuses y/o estaciones y/o tranvías.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales. " se añadirán al final de todos los Términos y Condiciones.