Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) de los pases del Mes y la Semana de Navigo

Junio 2025



PREÁMBULO

La compra y uso de los pases Navigo Month y Navigo Week presuponen el conocimiento y la aceptación plena y sin reservas de estos Términos de Venta y Uso por parte del Titular de la Cuenta y el Pagador si son distintos del titular de la cuenta, así como los relacionados con el medio en el que se carga el pase. El pagador de un pase Navigo en nombre de un menor emancipado o de un adulto bajo tutela o curaduría se compromete a comunicar estos Términos y Condiciones e informarles de sus obligaciones.

Los pases del Mes y la Semana del Navigo, creados por Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Transportes de Île-de-France), son gestionados por S.A.S Comutitres, en adelante denominados "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo", en nombre de Île-de-France Mobilités y en su nombre.

En las líneas T4, T11 y T14, la venta de este billete a través de las terminales "ART" la realiza SNCF Voyageurs en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités. Lo mismo ocurre desde el 15 de diciembre de 2025, en las líneas T12 y T13, y desde el 21 de diciembre de 2026 en la línea L.

1 DEFINICIONES

1.1 El nombre "Holder" indica a la persona que utiliza el pase Navigo Month o Navigo Week. El nombre "Payeur" indica por nombre a la persona física que paga la suma global.

1.2 El "Espacio Personal" se refiere a la cuenta personal del titular de la cuenta o a la del pagador creada en la web iledefrance-mobilites.fr (gestionada por Île-de-France Mobilités), bajo el título "Gestiono mi tarjeta" (sección gestionada por Comutitres S.A.S). Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio.

1.3 La cuenta "Île-de-France Mobilités Connect" se refiere a la cuenta personal del titular de la cuenta o a la del pagador creada en las aplicaciones móviles y en la web que ofrece el servicio de compra.

1.4 El término "Transportistas" se refiere a empresas que han celebrado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2 PRESENTACIÓN

2.1 Presentación

El pase mensual Navigo es un pase mensual que te permite viajar por la red de Île-de-France en las zonas elegidas.

El pase Navigo Week es un pase semanal que te permite viajar por la red de Île-de-France en las zonas elegidas.

2.2 Uso

Utilizables como parte de la tarifación zonal de la región de Île-de-France en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, los pases Navigo Month y Navigo Week permiten viajar en:

Las líneas regulares de transporte público de los transportistas.

Las líneas RoissyBus.

Los autobuses nocturnos Noctilien y Filéo.

Algunos servicios locales y transporte bajo demanda.

TER o trenes Intercités (excluyendo reserva requerida) en segunda clase.

Los cursos deben realizarse íntegramente en Île-de-France.

No es válida en:

Orlyval.

El TGV.

En líneas que no aplican tarifas de Île-de-France, en particular los autobuses lanzadera del aeropuerto, Le Bus Direct y VEA Disney, y los autobuses turísticos OpenTour y Cars Rouges.

2.3 Zonificación

Es posible comprar un pase "Navigo Month all zones" o "Navigo Week all zones" válido en las zonas 1 a 5, o un pase Navigo Month dos zonas o Navigo Week dos zonas válido en las zonas suscritas, entre los pares de zonas 2-3, 3-4 y 4-5.

Los pases Navigo Mois 2-3, 3-4 y 4-5 se benefician de la "deszonificación", es decir, la posibilidad de viajar por toda la región, independientemente de las zonas suscritas, desde el sábado de 0:00 hasta el domingo hasta las 23:59, en festivos de 0:00 a 23:59, del 15 de julio de 00:00 al 15 de agosto a las 23:59, y durante las cortas vacaciones escolares en la zona C (Día de Todos los Santos, Navidad, invierno y primavera) desde el día después del final de las clases, de 0:00 a 23:59, el día antes de la reanudación de clases, según lo definido por el Ministerio de Educación Nacional. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

Los pases de Navigo de las semanas 2-3, 3-4 y 4-5 no se benefician de la "deszonificación".

2.4 Validez temporal

El pase Navigo Month es válido desde el primer día del mes 00:00 hasta el último día del mes, 23:59. Para los autobuses nocturnos de Noctilien, el pase Navigo Month es válido desde el primer día del mes a las 00:00 a.m. hasta el día después del último día del mes a las 6:00 a.m. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

El pase Navigo Week es válido desde el lunes 00:00 hasta el domingo siguiente a las 23:59. Para los autobuses nocturnos de Noctilien, el pase Navigo Week es válido desde el lunes a las 00:00 hasta el lunes siguiente a las 18:00. El tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de validación en la entrada del modo de transporte utilizado.

3 PRECIOS

3.1 El precio lo decide Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

En la web www.iledefrance-mobilites.fr.

En las exposiciones de los lugares de transporte y compra de los pases Navigo para el mes y la semana.

En la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités.

En las páginas web de los operadores.

3.2 Se define una tarifa según la zonificación del paquete (precio completo).

4 COMPRA Y CARGA

4.1 Periodo de venta

4.1.1 El pase Navigo Month está a la venta desde el día 20 del mes anterior al mes de validez hasta el 19 del mes de validez.

4.1.2 El pase Navigo Week está a la venta desde el viernes anterior a la semana de validez hasta el jueves incluyendo la semana de validez.

4.2 El precio del paquete se paga en efectivo en el momento de la compra.

4.3 Los pases del Mes y de la Semana Navigo pueden cargarse en un Navigo, Navigo Découverte, Navigo imagine R, Navigo Annual pass:

En todas las taquillas y en las máquinas expendedoras de los transportistas.

Desde una aplicación móvil que ofrece el servicio de compra de teléfonos.

En los comerciantes aprobados por los Carriers.

Los pases Navigo Month y Navigo Week también pueden cargarse en tu teléfono desde las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra. El usuario debe identificarse en Île-de-France Mobilités Connect para poder comprar solo un pase "Navigo Month all zones" o "Navigo Week all zones". Como parte de esta compra, se solicita la foto y la fecha de nacimiento del titular de la cuenta. Consulta los Términos Generales de Uso del Teléfono como Ticket disponible en www.iledefrance-mobilites.fr.

4.4 Convivencia

La "convivencia" de diferentes billetes, contratos o paquetes de transporte se define como la posibilidad de cargar estos billetes, contratos o paquetes en el mismo pase. Las Normas para la Convivencia de Entradas y Contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

4.4.1 Los pases del Mes Navigo y la Semana Navigo pueden utilizarse junto con un pase de trabajo en las redes TER e Intercités (excluyendo el TGV) emitido por la SNCF, para viajes entre una estación situada fuera de la región de Île-de-France y una estación en la región de Île-de-France cuyo extremo provincial se encuentra a menos de 75 km del cabecero de la línea en París. También pueden utilizarse junto con una suscripción "Forfait" para viajes entre una estación situada fuera de Île-de-France y una estación en Île-de-France.

5 VALIDACIÓN

5.1 El titular de la cuenta debe validar sistemáticamente el soporte que contiene su pase Navigo Month o Navigo Week en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de verse infractor.

5.2 En caso de olvidar su dispositivo sin contacto, el titular de la tarjeta debe, para viajar sin infringir la infracción, comprar otro billete. Esto no será reembolsado.

6 CONTROL

6.1 En caso de una inspección, el titular de la cuenta debe presentar el dispositivo sin contacto en el que se haya validado el pase Navigo Month o Navigo Week al entrar en la red.

En caso de que se haya comprobado un ticket cargado en un teléfono, el titular debe presentar su teléfono encendido, con NFC activado, delante del equipo de control.

6.2 El incumplimiento de los principios de validación sistemática (véase art. 5) y/o de las normas para el uso de los pases del Mes y la Semana Navigo (véase art. 2) resultará en el pago de una compensación fija y cualquier tasa administrativa asociada conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

En ausencia de pago al transportista en un plazo de tres meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7 SERVICIO POSTVENTA

7.1 Certificación de contratos

7.1.1 Se puede obtener un certificado de contrato que permita el reembolso por parte del empleador:

Del área personal del titular de la cuenta o del pagador. Si el pase se compra en las máquinas expendedoras o mostradores de billetes de los transportistas, el certificado está disponible por internet en un plazo de 48 horas desde la carga;

En la agencia de ventas de los transportistas, ciertos contadores RATP o el Contador de Servicios Navigo SNCF (1).

Desde una aplicación móvil que ofrece el servicio de compra online y recarga desde el NFC del teléfono

Este certificado no está disponible si el pase Navigo Month o Navigo Week ha sido cargado en un pase Navigo Déugraphe.

7.1.2 Este certificado no constituye un billete de viaje y no te permite viajar.

7.2 Modificación de las Zonas de Paquetes

7.2.1 Es posible cambiar un pase Navigo Month o Week por otro, siempre que el precio del pase tras la sustitución sea mayor o igual al precio del pase inicial. Si el precio del paquete tras la sustitución es estrictamente mayor, el cliente paga la diferencia de precio entre los dos paquetes.

La modificación es posible:

En todas las taquillas y en las máquinas expendedoras de los transportistas.

7.2.2 La modificación del pase para un pase Navigo Month o Navigo Week cuyo precio sea inferior al cobrado en el pase no está autorizada y solo puede tramitarse en el contexto de un reembolso (cf. art.7.3).

7.2.3 No es posible cambiar las zonas de un pase Navigo Month o Navigo Week cargado en un teléfono y solo puede procesarse en el contexto de un reembolso (véase art. 7.3)

7.3 Cancelación y reembolso de paquetes no utilizados

7.3.1 Los pases no utilizados del Mes y la Semana Navigo pueden ser reembolsados total o parcialmente bajo las siguientes condiciones:

El reembolso es completo si el paquete se cancela antes de que comience la validez del mismo.

El reembolso es parcial (50%) si el pase se cancela dentro de los primeros 10 días del mes de validez (pase Navigo Month) o dentro de los dos primeros días de la semana de validez (Navigo Week pass), debido a enfermedad, despido o cambio impuesto de lugar de trabajo.

7.3.2 Las cancelaciones de pases cargados en un pase de la gama Navigo pueden realizarse en todas las taquillas y en las máquinas expendedoras de los transportistas. Se entrega la prueba de cancelación al titular de la cuenta.

La solicitud de reembolso, enviada por el Titular del Paquete al transportista que realizó la cancelación, debe ir acompañada de prueba de cancelación, según la razón indicada por el Titular, el documento de respaldo (baja por enfermedad, certificado de despido del empleador o cambio impuesto de lugar de trabajo) y un extracto bancario (en caso de reembolso realizado por transferencia bancaria):

O bien a RATP – Atención al Cliente – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

O bien a la SNCF – a través del formulario: https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

El reembolso se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de 18 días laborables.

Las cuentas de ahorro no son aceptadas como parte de los documentos de respaldo para las solicitudes de reembolso.

7.3.3 La cancelación de planes cargados en un teléfono solo es posible desde las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra. La solicitud de reembolso debe ir acompañada de prueba de cancelación relacionada con el motivo invocado por el contratista (baja por enfermedad, certificado de despido del empleador o cambio impuesto de lugar de trabajo).

El reembolso se realiza entonces a la tarjeta bancaria utilizada para la compra.

7.3.4 Condiciones de uso del paso

El titular que aún posea un pase válido, es decir, que tenga menos de 10 años y desee recargar entradas, no podrá reutilizarlo en caso de que su(s) contrato(s) hayan estado inactivos durante al menos 5 años, ya que sus datos habrán sido archivados en nuestros sistemas. Por lo tanto, el titular de la cuenta se compromete a hacer una nueva suscripción y obtener un nuevo pase en una agencia comercial o en línea. No se puede hacer reembolso en caso de cargar un billete en el pase mencionado.



7.4 Pérdida/Robo:

En caso de pérdida o robo del dispositivo sin contacto en el que se carga el paquete, por favor consulte los términos y condiciones correspondientes, disponibles en la página web de iledefrance-mobilites.fr.

7.5 Avería de paso sin contacto (véase la sección 4.3)

En caso de fallo del pase, si es legible, la sustitución del pase es posible de forma gratuita. Luego se carga en otro paso entre los especificados en el Artículo 4.3.

Si no es posible leer el pase, este puede ser reemplazado, de forma gratuita, mediante la presentación de prueba de compra con el número del pase defectuoso. El pase se recarga en otro pase entre los especificados en el artículo 4.3.

Esta operación puede realizarse en una agencia de ventas de transportistas, en algunos contadores RATP o en los contadores de servicio Navigo SNCF.

En todos los demás casos, no se puede ofrecer una solución de reembolso.

7.6 Fallo de un plan cargado en un teléfono

En caso de fallo durante la validación de un ticket de transporte cargado en un teléfono, la cancelación de la venta es posible si estrictamente no se puede realizar ninguna validación previa con este teléfono.

La solicitud para cancelar el pase Navigo Month o Navigo Week solo puede hacerse desde la aplicación móvil utilizada para comprar el billete. Cuando se acepta la solicitud de cancelación, el reembolso se realizará a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

7.7 Limitación del número de reembolsos de billetes cargados en un teléfono:

El número de reembolsos de entradas está limitado a tres al año para un cliente, independientemente del billete que haya sido reembolsado. Las solicitudes de reembolso de billetes antes de la validez de los pases no se cuentan para este límite.

8 DISPOSICIONES DIVERSAS

8.1 Se puede contactar con la Agencia Navigo:

Por teléfono al 09.69.39.22.22, llamada sin recargo.

Enviando un mensaje utilizando el formulario de solicitud de información accesible desde el espacio personal del titular de la cuenta o del pagador.

Por correo a Agence Navigo – 95905 Cergy Pontoise Cedex

8.2 Para los pases comprados a través de una aplicación móvil, la Agencia Navigo debe ser contactada directamente desde la aplicación utilizada para comprar el billete.

9 INFORMACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES

− Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

Gestión de Contratos/Servicios

- la emisión y gestión de los pases mensuales y semanales de Navigo

- la prevención y gestión de facturas impagadas,

- la gestión del robo y la pérdida de billetes de transporte,

- la gestión de facturas impagadas y la suspensión de contratos asociados

- la gestión del servicio postventa y la apertura de cuentas en la sucursal

- Gestión de archivos

- Detección de fraude tecnológico y suspensión de medios y contratos fraudulentos

Estadísticas

- Realizar análisis estadísticos

Comunicación / prospección

- operaciones de prospección comercial y no comercial

- Comunicación institucional

RGPD

- La gestión de solicitudes para ejercer derechos GDPR, incluyendo la gestión del derecho al olvido y la gestión de solicitudes de terceros

− Los transportistas (RATP, SNCF Voyageurs, OPTILE - agente de operadores privados - y cualquier otro transportista que haya obtenido una delegación de servicio público de Île-de-France Mobilités) procesan Datos Personales en el contexto de:

Gestión de Contratos/Servicios

- la gestión de las transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

- la gestión de la validación y los datos resultantes;

- la lucha contra el fraude mediante operaciones de control de tickets, multas y la recuperación de multas;

- la gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de los operadores.

Comunicación / prospección

- operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

Estadísticas

- análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por el transportista;

Los datos personales relacionados con el titular de la cuenta y el pagador que permiten su identificación se denominan en adelante "Datos".

9.1 Procesamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

9.1.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

- Datos de identificación (apellido, nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, etc.),

- Datos relacionados con la vida personal (situación familiar, hábitos de vida, etc.)

- Datos económicos y financieros (ingresos, impuestos o situación financiera, datos bancarios, etc.)

- Datos de salud/discapacidad

- Datos relacionados con infracciones

9.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos propósitos son:

- gestión del contrato/servicio;

- Realizar análisis estadísticos.

- comunicación y prospección comercial;

- Gestión de derechos GDPR

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar el impago, el robo y la pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o la cancelación del paquete.

9.1.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

- sobre la base del cumplimiento del contrato y el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador para: la gestión del contrato/servicio y la elaboración de estadísticas;

- en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

- con el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador para el envío de comunicaciones comerciales.

9.1.4 ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités conserva los datos del cliente específicos del Mes Navigo y la Semana Navigo durante la ejecución del contrato, así como hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el espacio personal en la web "iledefrance-mobilites.fr" durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que requieren dichas pruebas.

Los datos personales se conservan durante toda la relación comercial y hasta 5 años después de la fecha de validez del contrato o contratos firmados, y luego se archivan durante los periodos legales de retención.

9.1.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Los Datos están destinados a Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales y el titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

9.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités establecidos fuera de la Unión Europea (Madagascar y/o Costa de Marfil).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias de datos se rigen por acuerdos transfronterizos de flujo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o con normas corporativas vinculantes (BCRs).

9.2 Operaciones de procesamiento de las que los Operadores son responsables

9.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

- Datos de identificación (apellido, nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, etc.),

- Datos económicos y financieros (ingresos, impuestos o situación financiera, datos bancarios, etc.)

- Datos relacionados con infracciones

- Datos de validación

9.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los operadores procesan datos personales para los siguientes fines:

- gestión del contrato/servicio;

- Realizar análisis estadísticos.

- comunicación y prospección comercial;

9.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

- el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las quejas de los clientes, control y multas),

- el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

- el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

9.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan estos datos los operadores?

9.2.4.1 Para todos los interesados

El Responsable de Datos y el Pagador se mantienen durante los periodos legales vigentes.

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con Comutitres S.A.S y sus subcontratistas y Île-de-France Mobilités para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

9.2.4.2 Para RATP

Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

Las huellas nominativas de los movimientos (marca de tiempo - lugar de validación - número de tarjeta) solo se conservan durante unas pocas horas, salvo cuando son necesarias para establecer una factura (Navigo Liberté + contrato). Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de nuestras redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el seguimiento de calidad de los pases Navigo.

Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años tras el cierre del expediente.

Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un máximo de dos años.

Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se realice.

Los datos recogidos durante las operaciones de prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona implicada hasta la retirada de su consentimiento.

9.2.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y su filial, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

A efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación previamente anonimizados.

9.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

9.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable del Tratamiento de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, eliminar, limitar, portabilidad, objetar por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos implicados en la solicitud, sus datos de contacto, el alcance de la solicitud (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el proceso), su número de cliente, así como elementos que demuestren su identidad. Y un documento de identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- el tratamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos:

a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

o a la dirección de correo electrónico: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- procesamiento del que las Aseguradoras son responsables de gestionar: el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con las Aseguradoras a través de sus sitios web institucionales,

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o al correo electrónico: [email protected].

o a la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus de CAMPA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer la abogacía: https://url-c.fr/e/7hy9i

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

10 MEDIACIÓN

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de la RATP, SNCF y OPTILE, junto con sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada operadora, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

11 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités puede modificar estos Términos y Condiciones Generales en cualquier momento. La versión vigente se publica en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités y puede consultarse en la página web de www.iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.