Términos y condiciones generales de venta y uso del servicio de línea de coche compartido de Île-de-France Mobilités

El propósito de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) es definir las condiciones bajo las cuales Ecov ofrece un servicio de intermediación de coche compartido a través de la aplicación IDFM Carpooling Lines, a través de las paradas de coche compartido desplegadas en la carretera, a personas que actúan con fines no profesionales y no comerciales. Estos términos y condiciones son aplicables a partir del 28 de abril de 2025.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el coche compartido se define como

" el uso conjunto de un vehículo terrestre por parte de un conductor y uno o más pasajeros, realizado sin billete, salvo por el reparto de costes, en el contexto de un viaje que el conductor realiza por su cuenta. Con este fin, pueden ser puestos en contacto para solicitar un billete y no entra dentro del ámbito de las profesiones definidas en el artículo L. 1411-1 [del Código de Transporte]" [Artículo L.3132-1 del Código de Transporte].

Estos Términos Generales de Venta y Uso se aplican a los servicios ofrecidos por Ecov en la web de https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage, en la Solicitud, en la ruta SMS y a través de las paradas de coche compartido en la carretera con las autoridades locales competentes.

El uso del servicio de líneas de coche compartido de Île-de-France Mobilités está sujeto a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso vigentes en el momento del viaje. Cualquier usuario del servicio Île-de-France Mobilités Carpooling Lines se compromete a leer detenidamente estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso y a aceptarlos sin condiciones ni reservas. Esta aceptación se materializa mediante un clic de validación, marcando la casilla " Acepto los términos y condiciones generales de uso " en el Sitio o en la Solicitud.

El servicio de Île-de-France Mobilités Carpooling Lines está reservado para uso no profesional y no comercial. Por ello, está expresamente prohibido que profesionales como taxis, VTC o cualquier otro tipo de servicio de transporte de pasajeros utilicen el servicio Île-de-France Mobilités Carpooling Lines. Si Ecov se entera de una violación de esta norma de uso, suspenderá inmediatamente la cuenta de usuario correspondiente, sin perjuicio de cualquier terminación posterior.

Artículo 1. Definiciones

Para los fines de este texto, los términos en mayúscula, ya sea usados indistintamente en singular o plural, tendrán los significados que se les asignan a continuación:

Aplicación significa la aplicación móvil del Servicio descargable en smartphones en iOS y Android;

significa la aplicación móvil del Servicio descargable en smartphones en iOS y Android; La parada de coche compartido se refiere al mobiliario urbano o equipamiento que puede estar conectado, desplegado en la carretera y destinado a permitir la conexión y encuentro entre un conductor y un pasaje para completar un viaje;

se refiere al mobiliario urbano o equipamiento que puede estar conectado, desplegado en la carretera y destinado a permitir la conexión y encuentro entre un conductor y un pasaje para completar un viaje; Los términos y condiciones se refieren a estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso

se refieren a estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso Cuenta de usuario significa la cuenta personal del usuario del servicio. La creación y uso de la Cuenta de Usuario se describen en el Artículo 2;

significa la cuenta personal del usuario del servicio. La creación y uso de la Cuenta de Usuario se describen en el Artículo 2; Conductor(es) significa el Usuario del Servicio que ofrece transportar a otro Usuario del Servicio (Pasajero) de una parada de coche compartido a otra;

significa el Usuario del Servicio que ofrece transportar a otro Usuario del Servicio (Pasajero) de una parada de coche compartido a otra; Ecov se refiere a Ecov, una sociedad anónima simplificada con un capital de 70.028,08 euros, registrada en el Registro Mercantil y de Sociedades de Nantes con el número 808 203 467, cuya sede social se encuentra en el número 3 de la Rue Maya Angelou, 44200 Nantes;

se refiere a Ecov, una sociedad anónima simplificada con un capital de 70.028,08 euros, registrada en el Registro Mercantil y de Sociedades de Nantes con el número 808 203 467, cuya sede social se encuentra en el número 3 de la Rue Maya Angelou, 44200 Nantes; Las funcionalidades adicionales se refieren a todas las funcionalidades que Ecov puede poner a disposición de todos o algunos de los Usuarios, además del Servicio, y están destinadas en particular a mejorar la calidad y/o practicidad del Servicio o a aumentar su uso. Estas Características Adicionales pueden, cuando procedan, dar lugar a condiciones especiales de uso;

se refieren a todas las funcionalidades que Ecov puede poner a disposición de todos o algunos de los Usuarios, además del Servicio, y están destinadas en particular a mejorar la calidad y/o practicidad del Servicio o a aumentar su uso. Estas Características Adicionales pueden, cuando procedan, dar lugar a condiciones especiales de uso; Interfaz de usuario significa el sitio, la aplicación y la ruta SMS;

significa el sitio, la aplicación y la ruta SMS; Marca se refiere a la marca comercial Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités;

se refiere a la marca comercial Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités; Operación experimental significa una adaptación única del Servicio, que puede estar relacionada con cualquier aspecto del Servicio, con el fin de mejorarlo. Una Operación Experimental está limitada en tiempo y definida por términos contractuales específicos, separados y adicionales a estos términos y condiciones;

significa una adaptación única del Servicio, que puede estar relacionada con cualquier aspecto del Servicio, con el fin de mejorarlo. Una Operación Experimental está limitada en tiempo y definida por términos contractuales específicos, separados y adicionales a estos términos y condiciones; Operación Promocional significa una adaptación puntual del Servicio, que puede estar relacionada con cualquier aspecto del mismo, para permitir la comunicación y el compromiso en el Servicio. Una promoción está limitada en el tiempo y está definida por términos contractuales específicos, separados y adicionales a estos términos y condiciones;

significa una adaptación puntual del Servicio, que puede estar relacionada con cualquier aspecto del mismo, para permitir la comunicación y el compromiso en el Servicio. Una promoción está limitada en el tiempo y está definida por términos contractuales específicos, separados y adicionales a estos términos y condiciones; SMS Journey se refiere a la interfaz de registro y pedido de coche compartido accesible desde las paradas de coche compartido por el(los) pasajero(s) y que se implementa mediante un teléfono móvil, enviando un SMS al número indicado en la parada;

se refiere a la interfaz de registro y pedido de coche compartido accesible desde las paradas de coche compartido por el(los) pasajero(s) y que se implementa mediante un teléfono móvil, enviando un SMS al número indicado en la parada; Pasajero(s) significa el usuario que solicita el coche compartido para ser transportado por el conductor dentro del marco del Servicio;

significa el usuario que solicita el coche compartido para ser transportado por el conductor dentro del marco del Servicio; Servicio significa el servicio de transporte compartido Líneas de Transporte Compartido

Île-de-France Mobilités ofrecida por Ecov a través de las interfaces de usuario y que se dispone entre las diferentes paradas de coche compartido en el área de cobertura;

Sitio significa el sitio web https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage ;

significa el sitio web https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage ; El viaje se refiere a la distancia recorrida entre (i) la parada de coche compartido en la que el conductor ha recogido al pasajero y (ii) la parada de destino proporcionada por el pasajero. El destino proporcionado por el pasajero debe corresponder a una parada de coche compartido del servicio o estar ubicado cerca de una parada de coche compartido del servicio;

se refiere a la distancia recorrida entre (i) la parada de coche compartido en la que el conductor ha recogido al pasajero y (ii) la parada de destino proporcionada por el pasajero. El destino proporcionado por el pasajero debe corresponder a una parada de coche compartido del servicio o estar ubicado cerca de una parada de coche compartido del servicio; Usuario significa una persona que se ha suscrito al Servicio;

significa una persona que se ha suscrito al Servicio; El uso del servicio se refiere a cualquier acción de un pasajero o conductor para completar un viaje o contribuir a la preparación de la finalización de un viaje.

se refiere a cualquier acción de un pasajero o conductor para completar un viaje o contribuir a la preparación de la finalización de un viaje. El área de cobertura se refiere al perímetro geográfico en el que se encuentran las paradas de coche compartido y en el que está disponible el servicio. Las ubicaciones de las paradas de coche compartido están disponibles en la Solicitud y en la página web.

Artículo 2. Acceso al servicio

2.1. Creación de la cuenta de usuario

Cualquier persona que desee suscribirse al Servicio debe crear una cuenta de usuario en una de las Interfaces de Usuario.

Al crear la cuenta de usuario desde la Aplicación, el usuario elige una contraseña e indica su número de teléfono como ID de acceso. Esta contraseña es personal, confidencial y no puede ser transferida a terceros.

El ID de acceso y la contraseña son únicos para cada usuario. Por tanto, es responsabilidad del usuario garantizar el mantenimiento de la confidencialidad de su contraseña, permitiéndole utilizar el Servicio.

Se debe proporcionar cierta información, incluyendo apellido, nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono móvil y contraseña.

Para los registros desde el Sitio y la Solicitud, es obligatorio indicar una dirección de correo electrónico válida. Esta información puede ser solicitada a los usuarios registrados a través de la ruta SMS.

El usuario garantiza la veracidad y exactitud de la información que comunica a través de las interfaces de usuario.

La creación de la cuenta de usuario también está sujeta a la aceptación de estos Términos y Condiciones.

2.2. Validación de la cuenta de usuario

Para prevenir casos de abuso o fraude, se verifica el número de teléfono móvil. Se enviará un mensaje de texto con un código de activación al número de teléfono proporcionado al crear una cuenta. El código de activación debe introducirse o comunicarse a través de la Interfaz de Usuario de Registro.

El número de teléfono puede usarse para contactar con el usuario como parte del servicio.

Antes de la validación final de la cuenta de usuario, se realizará una verificación automática de la edad del usuario sobre la base de su declaración:

si el usuario tiene más de 18 años: el registro se validará automáticamente;

si el usuario tiene entre 15 y 18 años: el registro solo será validado tras recibir la autorización parental (Apéndice 2) y la prueba de identidad del progenitor o representante legal del menor necesaria para el uso del Servicio.

La autorización parental debe enviarse a: [email protected]

El usuario menor podrá usar el servicio como pasajero, pero no como conductor.

si el Usuario tiene menos de 15 años: la Aplicación se negará a permitir la creación de la cuenta de Usuario.

Para la provisión de Características Adicionales, Ecov se reserva el derecho, si es necesario, a solicitar cualquier información o documento adicional que considere útil o necesario. Ecov se reserva el derecho a que la autenticidad de estos documentos sea verificada por un servicio externo.

Tan pronto como toda la información requerida haya sido validada como parte del procedimiento de registro, las personas que utilicen el Servicio serán consideradas Usuarios y podrán acceder a su Cuenta de Usuario en la Aplicación.

Como parte del registro, se envía un correo electrónico confirmando la dirección a la dirección proporcionada, para pedir al usuario que verifique dicha dirección de correo.

El Servicio de Soporte también puede contactar al Usuario para presentar el Servicio y proporcionarle cualquier información útil para poder utilizarlo. La validación de la cuenta de usuario no está sujeta a esta central telefónica.

La validación de la cuenta de usuario implica la creación de una cuenta de pago con el Socio MangoPay, para poder pagar los Viajes o recibir las asignaciones de viaje, de acuerdo con los términos y condiciones definidos en el Artículo 2.3.

2.3. Cuenta de pago online MangoPay

La creación de una cuenta de usuario implica la suscripción a una cuenta de pago online MangoPay en la web www.mangopay.com/fr.

Los usuarios están informados y reconocen que la aceptación de estos Términos y Condiciones implica la aceptación de los términos y condiciones generales de venta y uso del servicio de pago móvil emitidos por MangoPay, que también están disponibles en la web de MangoPay.

El pago de la contribución a los gastos del pasajero o el crédito de la cantidad de la Asignación de Asiento Gratuito o la compensación relacionada con el cuidado del pasajero recibido por el conductor, se realizará a través de la cuenta de pago dedicada de MangoPay y constituirá una "Transacción" conforme a los términos y condiciones generales de uso del servicio MangoPay.

Ninguna de las sumas depositadas en la cuenta de pago dedicada de MangoPay tiene derecho a intereses. El Usuario debe transmitir, a través de la Aplicación, el IBAN de una cuenta bancaria personal para recibir el saldo de crédito de su cuenta de pagos en MangoPay.

El usuario tiene la opción de recargar su cuenta de MangoPay para contribuir a los costes del pasajero mediante un medio de pago externo (tarjeta de crédito).

El conductor dispone de dieciocho (18) meses para realizar el pago de su compensación en su cuenta bancaria. Más allá de este periodo, las sumas disponibles se devuelven a Ecov para ser reutilizadas en la prestación del servicio.

2.4. Verificación de identidad

Para verificar la identidad del usuario, el Servicio utiliza el servicio de terceros Onfido. Por lo tanto, los usuarios están informados y reconocen que la aceptación de estos Términos y Condiciones implica la aceptación de los términos y condiciones generales de uso del servicio de Onfido, que están disponibles aquí https://onfido.com/termsofuse/.

Para transferir dinero de su fondo de dinero a una cuenta bancaria, el usuario debe tener un documento de identidad verificado (carné nacional, pasaporte, carné de conducir, billete de residencia). Esta verificación es necesaria por primera vez y puede solicitarse de nuevo si el documento de identidad inicialmente validado ya está caducado.

En general, la verificación de identidad en la aplicación puede ser solicitada por el Servicio a cualquier Usuario, especialmente en el contexto de la lucha contra el fraude. Un Usuario que se niegue a verificar su identidad tras una solicitud del servicio es responsable de la suspensión de su Cuenta de Usuario.

2.5. Actualización y exactitud de la información proporcionada en la cuenta de usuario

Los usuarios deben proporcionar información precisa y completa. Los usuarios se comprometen a actualizar cualquier cambio en la información proporcionada al registrarse en el Servicio a través de su cuenta de usuario. Ecov no puede ser responsable de ninguna información que pueda ser incorrecta o fraudulenta.

En caso de proporcionar información inexacta o incompleta, Ecov puede suspender la cuenta del usuario. Ecov se reserva el derecho de solicitar cualquier información o documento adicional para verificar la identidad de los Usuarios y la información proporcionada, así como para que la autenticidad de estos documentos sea verificada por un servicio externo.

Los usuarios son los únicos responsables del uso realizado de su Cuenta de Usuario. Están obligados a informar por escrito al Servicio de cualquier uso fraudulento por parte de un tercero o la divulgación de su contraseña a un tercero. Ecov no puede, en ausencia de dicha notificación escrita, ser responsable de las consecuencias perjudiciales del uso de una Cuenta de Usuario por parte de una persona no autorizada.

Los usuarios se comprometen a no crear ni utilizar, bajo su propia identidad o la de un tercero, ninguna cuenta de usuario distinta a la creada inicialmente.

2.6. Foto de perfil

El usuario tiene la opción de añadir una foto de perfil. Esta función tiene como objetivo aumentar la confianza y la seguridad entre los usuarios durante los viajes. Al utilizar esta función, el usuario acepta:

Proporciona una foto que cumpla con los estándares de uso (foto del usuario, reciente y respetuosa).

No utilices una foto que pueda infringir la privacidad de otros o los derechos de imagen.

Ecov se reserva el derecho de rechazar o eliminar cualquier foto que no cumpla estos criterios. Las fotos se almacenan conforme a la política de privacidad de Ecov y solo pueden accederse en relación con el uso de la plataforma.

2.7. Gestión de la Comunicación

Como parte de la suscripción al servicio, se ofrece al usuario la posibilidad de aceptar o rechazar las siguientes comunicaciones:

Me gustaría recibir el boletín por correo electrónico

Me gustaría recibir noticias de la línea mediante notificación push

Me gustaría recibir consejos sobre cómo usarlo por SMS

Esta opción se ofrece al activar la cuenta.

El envío de comunicaciones por Ecov a nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités está sujeto al consentimiento previo del usuario.

La gestión de los consentimientos del usuario respecto a estas comunicaciones puede llevarse a cabo mediante la gestión de sus datos personales en su Espacio Personal del servicio de coche compartido.

2.8. Eliminación de acceso y cuenta de usuario

Los usuarios son libres de terminar su cuenta de usuario en cualquier momento, sin justificación, por correo electrónico a la dirección indicada en el artículo 11 o directamente desde su cuenta de usuario. La terminación será efectiva en un plazo de un mes desde la recepción de la solicitud de terminación.

Al finalizar la sesión, los datos personales del usuario se eliminan, pero Ecov se reserva el derecho de conservar sus datos de actividad mediante anonimización, un método de procesamiento explicado en el artículo 7.4 "Periodo de retención".

Se informa y acepta a los usuarios que, en caso de incumplimiento de las obligaciones de estos Términos y Condiciones, el Servicio se reserva el derecho de terminar la cuenta de usuario en cuestión, en cualquier momento y sin compensación.

En particular, Ecov se reserva el derecho de terminar la cuenta de usuario de forma inmediata y sin compensación en los siguientes casos:

En caso de uso del Servicio para fines profesionales y/o comerciales, incluyendo el uso de un taxi o un VTC;

En caso de inexactitud de la información proporcionada al crear la cuenta de usuario, en particular en relación con la antigüedad;

En caso de mal comportamiento por parte de los usuarios antes, durante o después de un viaje;

En caso de fraude o intento de fraude relacionado con el uso del Servicio o su uso contrario a las leyes y regulaciones aplicables;

En caso de incumplimiento por parte del Usuario con su obligación de uso personal y no comercial del Servicio;

En caso de que el mismo usuario cree varias cuentas de usuario.

Cuando se implementa la eliminación de una cuenta de usuario y se refiere a un usuario que ha recibido compensación durante el uso del servicio:

si el Usuario ha introducido su IBAN, la compensación pagada en su cuenta de MangoPay se le paga automáticamente en un plazo de treinta (30) días a finales de mes desde la solicitud de eliminación;

si el usuario no ha introducido su IBAN, recibirá un correo electrónico informándole y solicitándole que recupere sus asignaciones antes de eliminar la cuenta;

Los casos de fraude se resuelven caso por caso y pueden dar lugar a una solicitud de reembolso de la compensación recibida.

La eliminación de la cuenta de usuario y el acceso al servicio no suponen ninguna compensación para el usuario.

Como recordatorio, el fraude es castigado por la ley. Las sanciones incurridas son de hasta 5 años de prisión y una multa de 375.000 €.

Artículo 3. Uso del servicio

3.1. Uso del servicio por parte del pasajero

3.1.1. Elección y validación del viaje por parte del pasajero

El pasajero debe:

acudir a una parada de coche compartido de su elección entre las que ofrece la aplicación (utilizando la función de anticipación que consiste en informar a los conductores antes de su llegada a la parada), que define el punto de inicio del viaje, y posicionarse de forma que sean visibles para los conductores;

se identifican en la Aplicación a través de su cuenta de usuario creada bajo las condiciones anteriores o utilizan la ruta SMS;

indicar el destino deseado;

asegurar, cuando proceda, que su cuenta de pagos tenga un crédito al menos igual al importe de la contribución a los costes del Viaje;

Valida la información proporcionada y la orden de la Ride. ;

Tan pronto como el Pasajero valida la orden de viaje, el destino se muestra en los carteles iluminados instalados (si procede) como parte del Servicio para que los conductores sean informados de la orden de la Atracción. Otra información anónima también puede mostrarse en los paneles iluminados, como la cantidad de la participación en costes, etc.

La orden de coche compartido también puede transmitirse a través de la aplicación o por teléfono a los conductores que hayan aceptado recibir esta información y que probablemente realicen el viaje.

La validación del Viaje implica, cuando corresponda, el débito automático de la contribución a los costes del Viaje desde la cuenta de pago asociada a la Cuenta de Usuario.

Se informa al pasajero de que los conductores que no estén registrados para el servicio también pueden leer la pantalla en los paneles iluminados y parar en la parada de coche compartido. En tal caso, el conductor no ha cumplido con los términos y condiciones y se informa al pasajero de que Ecov no puede garantizar el cumplimiento de los términos del servicio. Por tanto, es responsabilidad del Pasajero aceptar o no abordar el vehículo de dicho Conductor.

3.1.2. Finalización del viaje

Si varios pasajeros esperan en la misma parada, cada pasajero sube con el conductor en orden de prioridad, desde la orden de coche compartido más antigua hasta la más reciente.

Cuando el pasajero sube al vehículo del conductor, si utiliza la aplicación: lo indica en la solicitud e identifica a su conductor (a partir de la lista de conductores ofrecidos o introduciendo el código del conductor). Si no dispone de la Solicitud, el pasajero transmite el código del conductor por SMS al número indicado por el servicio.

El pasajero debe completar el viaje con el conductor validado. De lo contrario, deben contactar con soporte para cancelar la recogida.

Se informa al pasajero que puede negarse a subir al vehículo del conductor si no está satisfecho con las garantías proporcionadas por el conductor. En este caso, el pasajero puede continuar utilizando el Servicio mientras espera a otro conductor si no ha validado el viaje, o solicitando otro viaje, tras haber cancelado su viaje, contactando con el Servicio de Soporte en el número de teléfono indicado en el Artículo 4.5. "Apoyo".

El Pasajero es responsable de verificar que posee un permiso de conducir válido y que disponga de un seguro de responsabilidad civil obligatorio válido.

Se informa al pasajero de que esta declaración de salida supondrá la interrupción de la distribución de la orden de viaje en las señales iluminadas destinadas a los conductores y por cualquier otro medio electrónico.

3.1.3. Extender/renovar la visualización del Viaje ordenada por el Pasajero

Tras un cierto periodo de tiempo, si el pasajero no es detectado automáticamente como aún inmóvil, se le informa en la interfaz de usuario de la hora en la que expirará el pedido de la atracción, lo que resulta en la desaparición de la solicitud de los paneles iluminados y de la aplicación.

El Pasajero puede extender el comando Viaje en la interfaz de usuario.

En caso de que la orden de la Ruta ya haya expirado, y siempre que no haya ocurrido más de veinte (20) minutos antes, el Pasajero podrá renovar la orden de la misma manera.

No hay ningún cargo adicional por solicitar la renovación. Siempre que se completen antes de la expiración o en un plazo de veinte (20) minutos, no hay límite en el número de solicitudes de renovación.

Más de veinte (20) minutos después de la cancelación de la orden de coche compartido, se informa al pasajero de que ya no podrá renovar la orden. Deben realizar un nuevo pedido según el procedimiento descrito en la sección "Elección y validación del viaje", lo que resultará en un nuevo débito automático del precio del viaje.

3.1.4. Cancelación del viaje por parte del pasajero

El pasajero puede cancelar el pedido de coche compartido desde la interfaz de usuario siempre que se muestre y dentro del límite de (veinte) 20 minutos después de la última desactivación.

En caso de cancelación del viaje bajo las condiciones descritas anteriormente, el pasajero no incurrirá en ningún coste por el billete cancelado y la cantidad de la participación se reembolsará en su cuenta de Mangopay.

3.1.5 - Garantía de salida

En caso de indisponibilidad de un conductor para el viaje solicitado, y salvo que el pasajero cancele el viaje, el servicio garantiza al pasajero que un vehículo y un conductor profesional estarán disponibles para realizar el viaje, en los destinos-origen, direcciones y horarios elegibles para esta garantía de salida, salvo en casos de fuerza mayor, realizada por un tercero, uso indebido del Servicio por parte del Usuario y obligaciones contrarias al orden público.

Los criterios de elegibilidad para la Garantía de Salida se detallan en el Apéndice 4.

El conductor profesional se encarga del pasajero y realiza el viaje bajo las mismas condiciones de uso que el servicio para el pasajero.

3.2. Uso del servicio por parte del conductor

3.2.1. Declaración de viajes realizados por el conductor

El conductor tiene la opción de declarar en la Aplicación su disponibilidad para realizar un viaje compartido, siempre que haya consentido el uso de sus datos de ubicación. Esta declaración puede hacerse en el momento de la salida o con antelación, para dar a los pasajeros mayor visibilidad sobre el hecho de que van a realizar un viaje.

El conductor indica o confirma en particular:

la parada de coche compartido por la que pasa al comienzo de su viaje,

la parada de coche compartido por la que pasa al final de su viaje, y cualquier paradas intermedia por delante de la cual pasa durante su viaje

Es hora de marcharse.

Cuando el conductor inicia un viaje, se compromete a recoger a los pasajeros que esperan en las paradas que ha declarado servir, siempre que las solicitudes de los pasajeros se hagan antes de que el conductor pase por la parada. Si el Servicio observa una ausencia anormal y/o repetida de atención a los pasajeros, Ecov puede contactar con el conductor para entender la razón. Si la situación presenta un riesgo de interrupción del Servicio y persiste a pesar de la advertencia enviada al Conductor, Ecov se reserva el derecho de suspender o eliminar la Cuenta de Usuario del Conductor mencionado anteriormente, en cumplimiento de estos Términos y Condiciones.

El conductor puede mantenerse al día con los pasajeros que esperan mirando los carteles de mensajes variables instalados en o antes de las paradas y/o la pantalla de la aplicación que muestra a los pasajeros que esperan en las distintas paradas. También se envían notificaciones al conductor.

El conductor declara el número de asientos libres disponibles en su coche, dentro del límite de 3, y se esfuerza por atender al mayor número posible de pasajeros presentes en la parada

que la capacidad de su vehículo se lo permite, en orden de llegada de los pasajeros, salvo que haya otro conductor presente en la parada, en cuyo caso los pasajeros se dividen entre los conductores.

Se informa al conductor de que los pasajeros pueden solicitar un scooter o una bicicleta plegable que deseen llevar en el coche. En este caso, el conductor intenta hacerse cargo de este scooter o bicicleta plegable, dentro de los límites de la capacidad de su vehículo.

En caso de que un pasajero indique al Servicio que desea realizar un viaje correspondiente al que declara el conductor, la propuesta al conductor para ponerle en contacto puede adoptar la forma de alertas por SMS, correo electrónico o a través de la Solicitud. El conductor también puede ser llamado de vez en cuando por el soporte del Servicio para los mismos fines.

3.2.2. Recoger a un pasajero

Cuando un conductor es informado de una orden de traslado, en los carteles iluminados instalados como parte del servicio, o por cualquier otro medio electrónico, especialmente si ha declarado un viaje, el conductor se dirige a la parada de coche compartido correspondiente y se informa al(los) pasajero(s).

El/los Pasajero(s) validan entonces la recogida y el Conductor puede beneficiarse de una indemnización correspondiente a un reparto de costes, una vez validado el trayecto (véase el artículo 4). En caso de incumplimiento de los requisitos para realizar el viaje, el conductor es responsable de cancelar la compensación a la que tiene derecho por el viaje o incluso de la finalización de su cuenta de usuario.

3.3. Alertas

Ecov puede enviar alertas a los usuarios por SMS, correo electrónico o push a través de la Aplicación, con el objetivo de informarles de forma general sobre el Servicio y sus desarrollos o de una manera específica acorde a su necesidad de utilizarlo. Tienen la opción de configurar sus preferencias para recibir estas alertas (incluyendo su opción de no recibirlas) desde la configuración de su cuenta de usuario o del teléfono.

3.4. Soporte

En caso de cualquier dificultad en el uso del Servicio, de cualquier tipo, o por cualquier pregunta, el Usuario puede contactar con el soporte del Servicio.

El apoyo se ofrece de lunes a viernes, de 6 a.m. a 9 p.m., y los fines de semana, de 9 a.m. a 8 p.m.:

Por correo electrónico en [email protected]

mediante un servicio de chat disponible en el Sitio y la Aplicación

por teléfono, al siguiente número: 0 800 10 20 20

En caso de una emergencia que ponga en peligro su vida o un riesgo para su seguridad, el usuario debe contactar con los servicios de emergencia llamando al 112.

3.5. Derecho de retirada

De acuerdo con la legislación aplicable, los usuarios tienen un derecho de retirada de catorce (14) días desde la fecha de suscripción al Servicio, que se define por la fecha de creación de la cuenta de usuario. En caso de que el Usuario desee ejercer este derecho de retirada, debe enviar una carta en este sentido a Ecov. Para ello, puede utilizar el formulario de retirada adjunto a estos términos y condiciones o cualquier otra declaración inequívoca que exprese el deseo de retirarse. Este formulario debe enviarse por correo postal o electrónicamente a las direcciones indicadas en el Artículo 11 Contacto.

El conductor que ejerza su derecho de retirada podrá recuperar la compensación pagada en su cuenta de MangoPay conforme al artículo 2.7. "Eliminación de acceso y cuenta de usuario".

La cuenta de usuario será eliminada conforme a los términos del artículo 2.7. "Eliminación de acceso y cuenta de usuario".

Como suscribirse al Servicio es gratuito, no se reembolsará ninguna cantidad a los usuarios.

Artículo 4. Términos de pago por el servicio

4.1. Participación en los gastos del conductor

El Servicio está destinado a personas que actúan con un billete no profesional y no comercial, siendo el coche compartido basado en el reparto de costes entre el conductor y el pasajero(s) de acuerdo con el Artículo L. 3132-1 del Código de Transporte. Esta reparción consiste en una contribución al Conductor por parte del Pasajero tras el Viaje realizado. No representa remuneración de ninguna manera.

La contribución a los costes se calcula automáticamente al introducir el destino deseado por el Pasajero en la Aplicación o en la Ruta SMS.

Para ciertos destinos de origen, Ecov e Île de France Mobilité se reservan el derecho de conceder una suma adicional al conductor. Sin embargo, la cantidad total pagada al conductor como parte del viaje cumplirá con las condiciones para compartir los costes y, como tal, constituirá un acto de coche compartido con billetes.

La cantidad de la contribución a los costes puede variar según el punto de partida del viaje. Las cantidades aplicables a cada punto de partida de un viaje están disponibles en el Sitio. Además, a los que comparten coche (conductor y pasajero) se les especifica la cantidad correspondiente al viaje que desean realizar antes de completar dicho viaje.

La compensación recibida por el conductor durante un viaje no podrá exceder la escala tarifaria establecida en el artículo 3° del artículo 83 del Código General de Impuestos (artículo R3132-1 del Código de Transporte), salvo para trayectos cuya distancia sea inferior a 15 km y dentro del límite de dos trayectos diarios y por conductor (artículo L1231-15 del Código de Transporte).

El pago de la contribución a los gastos del pasajero o el crédito de la Franquicia de Asiento Gratuito o la asignación relacionada con el cuidado de un Pasajero son organizados por Ecov, a través de cuentas de pago Mangopay, como un agente en nombre de Île-de-France Mobilités.

Se informa a los pasajeros de que la solicitud del conductor para el pago de una cantidad adicional a la indicada en la interfaz de usuario del billete de viaje es contraria a estos términos y condiciones y no es responsabilidad de Ecov.

4.2. Tasas de acceso al servicio

No se aplicarán comisiones de servicio a los usuarios.

4.3 Indemnización del conductor por la realización del viaje

4.3.1 Compensación al conductor por recoger a un pasajero

Al llevar a un pasajero en un coche compartido haciendo un viaje, el conductor puede beneficiarse de una indemnización correspondiente a un reparto de costes, conforme a la normativa.

El conductor es acreditado, en su cuenta de pago de Mangopay, con la cantidad del Viaje tan pronto como el Viaje ha sido validado.

Si el conductor aún no tiene una cuenta creada, el pasajero lo indica en la solicitud y puede enviarle un enlace de registro específico, permitiéndole registrarse.

Las cantidades y restricciones sobre el pago de la compensación del conductor por llevar pasajeros se detallan en el Apéndice 3.

La siguiente restricción se añade en caso de intercambio de roles entre conductor y pasajero:

El conductor (persona A) no puede recibir el coste compartido por recoger a un pasajero (persona B) menos de una (1) hora después de haber sido recogido como pasajero (persona A) por este conductor (persona B).

En caso de incumplimiento de estas restricciones, el conductor es responsable de la cancelación de la compensación a la que tiene derecho por el Viaje o incluso de la suspensión de su Cuenta de Usuario.

4.3.2. Asignación gratuita de asientos pagada al conductor

Cuando el conductor declara y realiza un viaje a través de la Solicitud, en los términos y condiciones definidos en el Artículo 2 y con geolocalización en tiempo real, puede recibir una asignación por asientos libres bajo las siguientes condiciones, incluso en ausencia de solicitud de un pasajero durante su viaje:

la parada original y la parada de destino te dan derecho a la franquicia de asiento gratuito;

El conductor pasa cerca de la parada original durante las horas

elegibilidad para la franquicia de asientos gratuitos y pases cerca del

Destino.

Las cantidades mínimas y las restricciones sobre el pago de la asignación de asientos gratuitos se detallan en el Apéndice 3.

Los criterios de elegibilidad para la asignación de asientos gratuitos se detallan en el Apéndice 4.

El conductor recibe el crédito de la cantidad en su cuenta de Mangopay tan pronto como se considera el viaje completado.

Artículo 5. La responsabilidad de Ecov por el billete para proporcionar el servicio

Ecov ofrece exclusivamente un servicio de intermediación entre usuarios y, como tal, no es un billete para el acuerdo entre el conductor y el/los pasajero(s) para la realización del viaje.

En su calidad de intermediario de coche compartido, Ecov se limita a facilitar el acceso al Servicio. Por tanto, Ecov solo está obligada por una obligación de billete o medios para la prestación del servicio.

En su calidad de intermediario, Ecov no puede ser responsable del billete real de un viaje, y en particular debido a:

información errónea comunicada por el conductor o pasajero sobre el viaje y sus modalidades;

la cancelación o modificación de un viaje por parte de un conductor o pasajero;

la conducta de sus usuarios o de un pasajero no registrado durante, antes o después del viaje. Ecov se reserva el derecho de suspender el Servicio en las Interfaces de Usuario en caso de operaciones técnicas o de mantenimiento, ya sean estas últimas en evolución, curativas o preventivas. Ecov se compromete a informar a los usuarios por cualquier medio a su disposición en caso de interrupción o suspensión del Servicio y a llevar a cabo las operaciones necesarias lo antes posible. Ecov no puede ser responsable en caso de suspensión o interrupción del Servicio por cualquier motivo.

De acuerdo con las disposiciones legislativas o regulatorias aplicables, Ecov no puede ser responsable ante los Usuarios por la realización del Viaje. Por tanto, solo están sujetos a un ticket of means, que los Usuarios reconocen.

En particular, Ecov solo está sujeto a una obligación de medios respecto a la conexión efectiva entre usuarios.

Ecov recomienda que los usuarios proporcionen otros medios de transporte en caso de que el servicio no esté disponible. Ecov tampoco será responsable en caso de indisponibilidad de conductores para el viaje deseado.

Ecov tampoco puede ser considerado responsable de las condiciones en las que se realiza un viaje ni de cualquier daño sufrido por un usuario en el contexto de un viaje (por ejemplo: robo o pérdida de propiedad, agresión, accidente), incluyendo daños derivados de la falta de cobertura del seguro de pasajeros por parte del conductor durante un viaje.

De igual modo, Ecov no puede ser responsable en caso de que los usuarios no cumplan con sus obligaciones respectivas con estos Términos y Condiciones ni con el comportamiento de los usuarios en el contexto del uso del Servicio.

Se informa y reconoce a los usuarios que el Servicio debe utilizarse con fines personales, no profesionales, no comerciales y sin ánimo de lucro. En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte de los usuarios, Ecov no puede ser responsable de ninguna manera. En particular, Ecov no puede ser responsable por el uso fraudulento del Servicio por parte de los usuarios.

Ecov no puede ser responsable en absoluto por la información comunicada por los Usuarios que pueda ser errónea o fraudulenta.

Artículo 6. Participación del usuario

6.1. Compromiso general de los usuarios

Los usuarios se comprometen a cumplir con las disposiciones de estos Términos y Condiciones.

Los usuarios están informados y reconocen que Ecov solo actúa como intermediario entre ellos en el contexto del uso del Servicio.

Por ello, los usuarios de billetes actúan bajo toda su responsabilidad en el contexto del uso del Servicio, ya sea antes, durante o después de la duración del viaje. Se comprometen a tomar las precauciones habituales para no ponerse en peligro a sí mismos ni a otros usuarios de la vía.

Más concretamente, durante un Viaje, cada Usuario se compromete a no estar bajo la influencia de alcohol, narcóticos, drogas psicotrópicas ni ninguna otra sustancia ilícita, no portar ninguna sustancia ilícita o peligrosa y adoptar, en todas las circunstancias, un comportamiento respetuoso y responsable.

En cualquier caso, de acuerdo con las disposiciones legislativas y regulatorias aplicables, así como con el artículo 7.1 de estos Términos y Condiciones, Ecov no puede ser considerado responsable de ningún daño sufrido por un Usuario durante el uso del Servicio.

El Usuario debe, además, cumplir con todas las leyes y normativas aplicables durante todo el Uso del Servicio, en particular las relacionadas con el Código de Tráfico, y no utilizar el Servicio con fines ilícitos ni para fines distintos a los que el Servicio menciona en estos Términos y Condiciones.

El Usuario se compromete a no obstaculizar el correcto desempeño del Servicio y a comportarse de manera educada, cortés y respetuosa con los demás Usuarios, así como con el personal del Servicio, en particular con el Soporte del Servicio. Ecov se reserva el derecho de restringir el acceso del usuario al Servicio, sin previo aviso, en caso de comportamiento inapropiado a bordo del vehículo.

En tiempos de crisis sanitaria, el usuario, tanto el pasajero como el conductor, debe cumplir con las directrices gubernamentales sobre el coche compartido. El usuario es el único responsable de conocer y cumplir con las instrucciones oficiales relativas a la práctica del coche compartido. El Servicio no puede ser responsable por el incumplimiento de las instrucciones ni por falta de conocimiento por parte del Usuario.

6.2 Responsabilidad del conductor

En particular, el conductor se compromete a:

tener un vehículo ligero de cuatro ruedas;

utilizar el Servicio para fines estrictamente personales, no profesionales y no comerciales; en este sentido, el Pasajero se compromete a proporcionar a Ecov, previa solicitud, cualquier documento que acredite que está autorizado a utilizar este vehículo dentro del marco del Servicio y que no reclama dinero al Pasajero;

no utilizar ningún vehículo que le pusiera a su disposición su empleador, salvo que este último lo autorizara expresamente;

Tener un carné de conducir válido y el seguro de responsabilidad civil obligatorio válido para el vehículo que se usa para el coche compartido. Para los billetes informativos, Ecov invita a los usuarios a comprobar que su seguro de responsabilidad civil cubre, por ejemplo, los viajes desde casa al trabajo y a informar a su compañía de seguros sobre el ejercicio del coche compartido. Además, los usuarios conductores deben enviar su certificado de seguro a Ecov si lo solicitan;

asegurar que este seguro obligatorio de responsabilidad civil no contenga ninguna cláusula restrictiva que pueda impedir la cobertura del pasajero;

comunicarse con Ecov o cualquier pasajero que lo solicite, su tarjeta de identidad o cualquier documento que atestigue su identidad.

permanecer como conductor del vehículo durante el viaje;

presentar su permiso de conducir y el seguro de responsabilidad civil obligatoria, así como el documento de registro del vehículo al Pasajero, si este lo solicita; el conductor se compromete a proporcionar una copia de estos documentos a Ecov, a petición;

utilizar un vehículo de pasajeros con menos de 7 asientos en perfecto estado de funcionamiento, excluyendo cualquier vehículo llamado "libre de licencia", con cinturones de seguridad en los asientos ofrecidos a los pasajeros y mantenidos conforme a la aduana y las disposiciones legislativas y regulatorias aplicables;

cumplir con las disposiciones del Código de Tráfico; en particular, el conductor se compromete a cumplir con las normas relativas al uso de teléfonos móviles al conducir su vehículo;

cuidar del(los) pasajero(s) que hayan solicitado un viaje cuando estén en las paradas de tránsito declaradas por el conductor en la solicitud. Si la situación presenta un riesgo de interrupción del Servicio y persiste a pesar de la advertencia enviada al Conductor, el Servicio se reserva el derecho de suspender o eliminar la Cuenta de Usuario del Conductor mencionado anteriormente, en cumplimiento de estos Términos y Condiciones;

notificar al Pasajero en caso de retraso o indisponibilidad, en caso de que el Servicio le hubiera puesto en contacto directamente con él y hubiera aceptado el Viaje;

6.3 Responsabilidad del pasajero

El Pasajero se compromete a:

mantener una actitud respetuosa y segura durante el viaje, de modo que no obstaculice ni interrumpa la conducción o la concentración del conductor;

no transportar, durante un viaje, ningún objeto, mercancía, sustancia o animal que pueda dificultar la conducción y concentración del conductor o cuya naturaleza, posesión o transporte contradiga las disposiciones legales vigentes;

respetar la limpieza y el estado físico del vehículo del conductor;

comprobar que el conductor está registrado para el servicio y que posee un permiso de conducir válido, documento de registro y seguro de responsabilidad civil obligatorio;

comunicar a Ecov o a cualquier conductor que lo solicite, su carné de identidad o cualquier documento que pueda atestiguar su identidad.

Artículo 7. Política de protección de datos personales

7.1 Tratamiento de datos personales realizado

Los datos personales del usuario recogidos por Ecov en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités están sujetos a tratamiento en el sentido de la ley modificada de 6 de enero de 1978 relativa a tecnologías de la información y libertades civiles y del Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril de 2016 sobre protección de datos, conocido como "GDPR", con el fin de realizar el servicio de coche compartido ofrecido en la aplicación Île-de-France Mobilités.

Ile-de-France Mobilités es el responsable de los datos.

Ecov, en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités, procesa Datos Personales en el contexto del siguiente tratamiento:

la suscripción y gestión del contrato;

realizando estudios y análisis estadísticos;

análisis estadísticos para mejorar la oferta de servicios;

la gestión de las quejas de los clientes;

comunicación con los usuarios (a través de optin).

7.2 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos en el contexto del cumplimiento del contrato son los siguientes:

Datos de identificación

Datos personales de la vida (incluidos los viajes)

Datos económicos y financieros

7.3 ¿Por qué es legal la recogida y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y procesamiento de estos datos es posible:

Sobre la base de la ejecución del contrato: gestión del contrato/servicio y producción de estadísticas

Sobre la base del consentimiento: comunicaciones

7.4 ¿Cuánto tiempo se conservan los datos?

Los datos personales del usuario se conservan durante un periodo de 5 años. Más allá de este periodo, los datos de Journeys pueden estar sujetos a almacenamiento sujeto a anonimización, lo que consiste en asignar un identificador único a los datos del Usuario, lo que no permite determinar su identidad con los datos conservados.

7.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Los datos están destinados a Ecov en nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités, Île-de-France Mobilités, así como proveedores de servicios y socios contractuales, instituciones, institutos de encuestas y estadística o empresas que realizan encuestas.

Los datos relativos a los viajes realizados se transmiten al Registro de Prueba de Transporte Compartido, un tercero de confianza entre operadores privados de coche compartido y autoridades locales, implementado por la Dirección General de Infraestructuras, Transporte y Movilidad, para certificar los viajes de coche compartido.

7.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Con la excepción del tratamiento que se indica a continuación, sus datos que contribuyen al funcionamiento del Servicio se procesan dentro de la Unión Europea.