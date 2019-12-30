Términos y condiciones generales de venta y uso (GTCSU) de billetes Roissybus en tarjeta bancaria contactless y contactless

Este documento presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de billetes RoissyBus en medios sin contacto (Navigo Easy pass y aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra) y en tarjeta de crédito sin contacto.

El uso de billetes de RoissyBus está sujeto a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el billete.

Los billetes RoissyBus, creados por Île-de-France Mobilités, son gestionados por la RATP Carrier a nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

1. Definición

El nombre "Usuario" indica a la persona que utiliza el billete de RoissyBus.

El término "Transportista" se refiere a la empresa que ha firmado un contrato o delegación de servicio público con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2. Uso

2.1. El billete RoissyBus es un billete para viajar en la línea RoissyBus.

2.2. Los billetes de RoissyBus no permiten conexiones en otras líneas.

2.3. No se permiten los viajes de ida y vuelta en la misma línea ni las interrupciones a otro autobús de la misma línea con el mismo billete.

3. Precios

3.1. El precio de los billetes de RoissyBus está establecido por Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

en la web iledefrance-mobilites.fr

en carteles en los lugares de transporte

en la web de cálculo de rutas con indicación del precio unitario de un viaje

en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

3.2. Los billetes de RoissyBus se venden individualmente, a una tarifa única que difiere entre sí (tarifa completa).

3.3. Se emiten un máximo de 9 billetes RoissyBus simultáneamente para dispositivos sin contacto (Navigo Easy pass y aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra).

4. Compra y carga

4.1. El precio del billete se paga en efectivo en el momento de la compra.

4.2. Los billetes de RoissyBus pueden cargarse en un pase Navigo Easy:

en las taquillas y en las máquinas expendedoras de los Transportistas

en los comerciantes autorizados de los Carriers

Los billetes de RoissyBus también pueden cargarse en tu teléfono desde las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra. Consulta los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como medio de tickets.

4.3. Convivencia

La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se define como la posibilidad de cargar varios billetes o contratos en el mismo pase. Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

4.4. Compra con tarjeta de crédito sin contacto a bordo de RoissyBus

4.4.1. La compra de un billete validado se obtiene presentando la tarjeta bancaria física sin contacto o desmaterializada en un smartphone (CB, VISA o MASTERCARD) en el terminal de pago dentro del autobús. El terminal valida la transacción e informa al usuario con el mensaje "viaje validado" de que tiene un ticket válido.

Solo se apoyan los medios de tipo "bancario" de los esquemas bancarios CB, Visa y Mastercard. Este tipo incluye: tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas bancarias emuladas (de un móvil, relojes conectados, etc.) y tarjetas de autorización sistemática.

4.4.2. La misma tarjeta bancaria puede usarse para comprar un máximo de 3 billetes en la línea RoissyBus.

4.4.3. El comprobante de compra está disponible en la web de https://ratp.orlyroissysanscontact.fr:

Creación de una cuenta de usuario por el Viajero

Si el usuario lo desea, puede crear una cuenta de usuario para consultar sus movimientos, acceder a sus pagos, obtener un recibo, gestionar el(los) dispositivo(s) de la tarjeta de crédito asociados a su cuenta, pagar una deuda de un viaje anterior y, en general, gestionar su cuenta (creando, recuperando o cambiando contraseñas, consultando y actualizando sus datos). Esta creación no es obligatoria para el usuario del servicio de tarjeta de crédito.

La página "Mis viajes" te permite mostrar cualquier viaje validado con el soporte de tarjetas de crédito realizado por el usuario.

Emisión de un recibo

Desde su cuenta de usuario, el usuario tiene la opción de generar y editar una prueba de viaje y pago realizada, a través de la página dedicada "Mis pagos", haciendo clic en la opción de Acceso de Soporte. Se muestra la página de datos personales de contacto y facturación, que puede actualizarse si es necesario añadiendo y corrigiendo, y guardándose haciendo clic en la opción "Guardar esta información".

La opción "Generar recibo" te permite descargarlo en .PDF formato para guardarlo y, si es necesario, imprimirlo.

5. Validación

5.1. El usuario de un billete RoissyBus debe validar sistemáticamente el soporte (tarjeta Navigo Easy, aplicación móvil, tarjeta bancaria, etc.) que contiene su billete en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada trayecto, al entrar en la red y/o abordar el vehículo, bajo pena de infracción.

5.2. La validación de un billete RoissyBus permite el viaje de una sola persona mediante el Navigo Easy Pass o la aplicación móvil.

5.3. En el caso de un viaje grupal con una sola tarjeta de crédito, es necesario validar la tarjeta de crédito para cada pasajero, dentro del límite de 4 personas en la línea RoissyBus (se requieren 2 deslizamientos con tarjeta bancaria delante del objetivo del validador por cada pasajero adicional).

5.4. En caso de olvidar su dispositivo sin contacto, el usuario debe, para poder viajar sin infringir la infracción, comprar un billete de transporte. Esto no se reembolsa. En el caso de los billetes de RoissyBus comprados a bordo con una tarjeta bancaria sin contacto, el/los billete(s) se validan en el momento de la compra.

6. Control

6.1. En caso de una inspección, el Usuario debe presentar el soporte sin contacto sobre el que se carga el billete de OrlyBus o RoissyBus validado en la entrada. En caso de que se haya cargado un ticket en un teléfono, el Usuario debe presentar su teléfono, con NFC activado, delante del equipo de control. En el caso de un billete comprado a bordo con una tarjeta bancaria sin contacto, el usuario debe presentar la tarjeta utilizada para el pago en condiciones de funcionamiento.

Si la tarjeta se ha utilizado para comprar varios billetes, el propietario debe estar presente en el autobús para justificar la compra de los diferentes billetes.

6.2. El incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 4) y/o de las normas para el uso de los billetes de RoissyBus (artículo 1) conllevará el pago de una compensación fija y cualquier coste administrativo asociado conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

6.3. En caso de incumplimiento del pago al Transportista en un plazo de dos meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (Artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7. Servicio posventa

7.1. Los billetes de RoissyBus no pueden cambiarse.

7.2. Los billetes de RoissyBus no son reembolsables.

7.3. En caso de pérdida o robo, no se ofrecerá ninguna solución de reemplazo o solución de problemas al Usuario. El billete no será reembolsado.

7.4. En caso de fallo en el soporte contactless, no se ofrecerá reemplazo de los billetes RoissyBus.

7.5. En caso de un fallo durante la validación de un ticket cargado en un teléfono, la cancelación de la venta es posible si no se ha realizado estrictamente ninguna validación previa con este teléfono ni su tarjeta SIM. La solicitud para cancelar el billete de RoissyBus solo puede hacerse desde la solicitud. El reembolso se hará entonces a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

8. Términos de uso de los medios

El usuario se compromete a respetar las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, y están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

9. Información relacionada con datos personales

La venta de billetes de Roissybus en medios sin contacto o el uso de una tarjeta bancaria sin contacto para una compra directa en autobús no recoge ningún dato personal específico más allá de los necesarios para la transacción

9.1 Casos de uso de Navigo y soporte para smartphones

La compra y gestión se gestionan mediante un medio para el cual se conservan datos y se enmarcan como parte del medio.

Los datos recogidos relacionados con los medios están sujetos a procesamiento automatizado, cuyo propósito es la gestión de paquetes y soportes. Dependen del medio en el que se carga el ticket. Para más información sobre este procesamiento y el ejercicio de derechos, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada billete y medio de transporte disponibles en la web iledefrance-mobilites.fr:

Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Easy Pass

Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como Medio de Billetes

9.2 Caso de pago con tarjeta de crédito en autobús

En el caso específico de la compra de un billete presentando la tarjeta bancaria sin contacto en la terminal de pago dentro del autobús, hay disponible una extranet para consultar información relacionada con tus pagos e historial de viajes (https://ratp.orlyroissysanscontact.fr).

El acceso opcional a esta extranet está sujeto a la creación previa de una cuenta que requiera la recopilación de tus datos de identificación (apellido, nombre, dirección, correo electrónico y número de tarjeta de crédito).

10. Mediación

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de la RATP, con sus agentes o en el medio de comunicación correspondiente, los datos de contacto y la dirección de la página web del mediador competente al que pertenece el Operador; podrá remitir el asunto al mediador de su elección.

11. Cambios en los términos y condiciones generales de venta y uso

Île-de-France Mobilités y el Transportista se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en las páginas web de iledefrance-mobilites.fr y ratp.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.