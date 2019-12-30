Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del Navigo Pass

1. Definiciones

El nombre "Holder" indica por nombre a la persona cuya foto y apellido/nombre aparecen en el pase Navigo. El nombre "Pagador" indica a la persona física que paga la suma global.

El "Espacio Personal" se refiere a la cuenta personal del titular de la cuenta o a la del pagador creada en la web iledefrance-mobilites.fr (gestionada por Île-de-France Mobilités), bajo el título "Gestiono mi tarjeta" (sección gestionada por Comutitres S.A.S). Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso del sitio.

El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2. Presentación y condiciones para obtener

2.1 El pase Navigo es una tarjeta inteligente personalizada con el apellido, nombre de pila y foto del titular, que es estrictamente personal y no transferible. El pase Navigo se utiliza como soporte para los siguientes paquetes o contratos de transporte, para los cuales las Normas de Cohabitación de Billetes y Contratos y los Términos y Condiciones están disponibles en la web iledefrance-mobilites.fr la sección "Tarifas":

− Pase Diario Navigo

− Pases mensuales y semanales de Navigo

− Pases mensuales y semanales de Navigo Solidarity

− Pases libres de Navigo

− Paquete Amatista

− Navigo Liberté + contrato

− y cualquier otro derecho del titular de la cuenta para beneficiarse de Transport Solidarity.

2.2 El pase Navigo puede utilizarse en la región de Île-de-France en las redes de los operadores.

2.3 El pase Navigo está reservado para personas que viven o trabajan en Île-de-France y se les concede gratuitamente la primera vez. Solo se puede emitir un pase Navigo por persona.

2.4 Para las personas que residen en Île-de-France, se obtiene el pase Navigo:

− a través de Internet desde su Espacio Personal, bajo el apartado "Pedido de pases", completando el formulario online y registrando en la web una foto reciente (frontal, sin cabeza, fondo neutro, no utilizado) destinada a imprimirse en el pase Navigo. La provisión de un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico es obligatoria para esta operación a través de internet. En la medida en que la solicitud esté completa, el pase Navigo, según la elección del titular, se recibe en su domicilio, en un plazo máximo de 21 días, o se pone a disposición en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos contadores RATP o en los Mostradores de Servicios Navigo SNCF(1) 3 días laborables después de haber realizado el pedido. La orden implica la creación de un Espacio Personal que permite su vigilancia.

− inmediatamente en una agencia de ventas de transportistas, en ciertos contadores RATP (1) o en ciertos Mostradores de Servicio Navigo SNCF con prueba de domicilio. Si es necesario, se tomará una foto (frontal, sin cabeza), que se pretende imprimir en el pase, en el lugar. Las personas alojadas deberán presentar un certificado del anfitrión.

− por correo a la Agencia Navigo devolviendo un formulario de solicitud de pase Navigo (disponible en las oficinas de ventas de los transportistas, en ciertos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de la SNCF de Navigo(1)), acompañado de una foto de pasaporte (frontal, sin cabeza, fondo neutro, sin usar, no escaneado, no fotocopiado). Esta foto que se pretende imprimir en el pase Navigo no será devuelta. El pase Navigo se recibe en la domiciliación del titular, en un plazo máximo de 21 días desde la recepción del expediente completo por parte de la Agencia Navigo.

2.5 Para las personas que no viven en Île-de-France pero trabajan allí, el pase Navigo solo puede solicitarse por correo a la Agencia Navigo enviando un formulario de solicitud de pase Navigo (disponible en la oficina de ventas de los transportistas, en ciertos contadores de la RATP o en el mostrador de servicios de la SNCF de Navigo(1)) acompañado de:

− un certificado del empleador o de prácticas en membrete que mencione la identidad del empleador o de la organización de prácticas y el número SIRET del establecimiento situado en Île-de-France,

− una foto reciente de pasaporte (frontal, sin cabeza, fondo neutro, no usado, no escaneado, no fotocopiado). Esta foto que se pretende imprimir en el pase Navigo no será devuelta.

El pase Navigo se recibe en el domicilio del titular, en un plazo máximo de 21 días desde la recepción del expediente completo por parte de la Agencia.

2.6 Los beneficiarios de la tarifación de Solidarité Transport también pueden solicitar un pase Navigo de la Agence Solidarité Transport (véase los Términos y Condiciones Generales de Uso de los paquetes de Solidarité Transport disponibles en iledefrance-mobilites.fr).

3. Condiciones de uso del pase Navigo

3.1 El pase Navigo que no está cargado con pase o contrato no es un billete de viaje. Para viajar, el titular del pase Navigo debe estar en posesión de un billete y viajar conforme a las condiciones específicas de dicho billete en cuanto al ámbito de uso y el periodo de validez.

3.2 Para viajar, el titular de un pase Navigo debe haberlo cargado previamente con un billete y haberlo validado en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de incumplimiento

3.3 Durante las revisiones, el pase Navigo debe presentarse acompañado de un pase o contrato válido y validado, o con derecho a un descuento acompañado de un billete o billete a tarifa reducida. En su defecto, el titular de la cuenta será responsable de una compensación global conforme a las normativas aplicables a los servicios públicos de transporte de pasajeros. En caso de duda sobre la identidad del titular del Permiso Navigo, se puede solicitar prueba de identidad.

3.4 Cualquier uso fraudulento del pase Navigo (falsificación, falsificación, uso del pase Navigo por un tercero), observado durante una inspección, resultará en la retirada inmediata del pase Navigo y puede dar lugar a procedimientos legales. Esta sanción se aplica al estafador o fraudes y a sus cómplices.

3.5 El titular que aún posea un pase válido, es decir, que tenga menos de 10 años y desee recargar los billetes, no podrá volver a utilizarlo en caso de que su(s) contrato(s) hayan estado inactivos durante al menos 5 años, ya que sus datos habrán sido archivados en nuestros sistemas. Por lo tanto, el titular de la cuenta se compromete a hacer una nueva suscripción y obtener un nuevo pase en una agencia comercial o en línea. No se puede hacer reembolso en caso de cargar un billete en el pase mencionado.

4. Pérdida o robo

4.1 El pase Navigo se reemplaza en caso de pérdida o robo a petición del titular mediante el pago de una suma global de 15 euros incluyendo IVA.

En caso de declaración de pérdida o robo del pase en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en el Escritorio de Servicios SNCF de Navigo(1), la cantidad debe pagarse directamente al transportista.

4.2 La declaración de pérdida o robo y la sustitución del pase Navigo se realizan en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en el Servicio de Servicios de Navigo SNCF(1):

− por el titular del pase Navigo al presentar prueba de identidad;

− por un tercero en nombre del titular del Permiso Navigo, mediante la presentación de prueba de identidad del tercero y del titular del Pase Navigo, y un poder notarial firmado por este último.

En caso de que existan varios contratos o paquetes en el pase Navigo, la declaración de pérdida o robo y la sustitución del pase por la carga de los contratos o paquetes deben realizarse en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en el Mostrador de Servicios SNCF de Navigo(1).

4.3 La sustitución de un pase Navigo perdido o robado está limitada a uno por día. Por favor, tenga en cuenta: si la pérdida o robo ocurre el mismo día en que se carga el pase, el titular de la cuenta no puede obtener una reconstitución inmediata del pase. Esto solo será posible dos días después. El titular de la tarjeta no tendrá derecho a un reembolso de los billetes de transporte comprados para viajar entre la fecha de la pérdida o robo y la reconstitución del pase en el nuevo pase Navigo.

4.4 El antiguo pase Navigo se pone en oposición. Si se detecta, ya no puede utilizarse en las redes de los operadores y debe ser devuelto a la agencia de ventas de los transportistas, a ciertos contadores RATP o al Desk de Servicios SNCF de Navigo(1).

4.5 Las normas relativas a los billetes y a cualquier derecho reducido cargado en un pase Navigo perdido o robado están definidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada billete. Están disponibles en iledefrance-mobilites.fr

5. Paso Navigo defectuoso o dañado

5.1 En caso de que se haya demostrado que el pase Navigo falle, se reemplaza inmediatamente de forma gratuita en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en el Servicio de Servicios de Navigo SNCF(1):

− al titular del pase Navigo tras la presentación de un documento de identidad,

− a un tercero en nombre del titular del Navigo Pass, mediante la presentación de prueba de identidad del tercero y del titular del Navigo Pass, así como un poder notarial firmado por este último. El reemplazo requiere la devolución del pase Navigo defectuoso o dañado.

5.2 Por favor, tenga en cuenta: si el deterioro o fallo ocurre el mismo día en que se carga el pase, el titular del Pase Navigo no puede obtener la reconstitución inmediata del pase. Esto solo será posible dos días después.

5.3 El cambio del pase Navigo es gratuito salvo que resulte que el deterioro se deba al titular de la tarjeta. El servicio postventa pagado en el pase Navigo, excluyendo el pase anual Navigo, se realiza mediante el pago de una suma global de 15 euros.

Las leyes de servicio postventa de pago son las siguientes:

· Remanufactura por pérdida/robo

· Remanufactura tras un pase de HS debido al cliente

· Remanufactura tras un cambio de foto por comodidad personal

· Remanufactura tras la confiscación

· Remanufactura tras degradación deliberada

5.4 Las normas para reemplazar los billetes cargados en un pase Navigo se definen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada billete. Están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

6. Evolución del soporte para el paso Navigo

6.1 El intercambio de un pase Navigo es posible en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en el Mostrador de Servicios SNCF de Navigo(1) para:

− un cambio de nombre (tras la presentación de una prueba de identidad actualizada),

− una modificación de la foto (por conveniencia personal o tras un error de impresión).

6.2 El cambio del pase Navigo es gratuito salvo que se solicite por conveniencia personal. En este caso, se cobrará una suma global de 15 euros incluyendo el IVA.

6.3 Los Transportistas se reservan el derecho de reemplazar el pase Navigo por razones técnicas o comerciales.

7. Asociaciones

Los pases Navigo pueden utilizarse como parte de ciertos servicios proporcionados por los socios de movilidad sostenible de Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités declina toda responsabilidad relacionada con el uso del paso Navigo en el contexto de una solicitud que no ha sido objeto de un acuerdo de asociación con Île-de-France Mobilités. El socio permanece únicamente responsable de los compromisos contractuales asumidos con el titular del Pase Navigo.

8. SERVICIO POSTVENTA

Se puede contactar con la Agencia Navigo:

− por correo electrónico enviando un mensaje mediante el formulario de solicitud de información en tu Espacio Personal.

− por teléfono (09.69.39.22.22 llamada sin recargo)

− o por correo (Agence Navigo – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9).

Se informa al titular de la cuenta que cualquier llamada al servicio postventa del paquete puede ser registrada para efectos de control de calidad del servicio. Si el titular de la cuenta no desea registrarse, debe notificar al operador al inicio de la llamada. El Propietario también tiene derecho de acceso a dichas grabaciones como se menciona en el Artículo 9.

9. Información sobre Datos Personales

En el contexto del Navigo Pass y los contratos respaldados en la tarjeta, el procesamiento de los datos personales del titular de la cuenta y del pagador se realiza por varios responsables de tratamiento de datos preocupados por la protección de su privacidad:

· Île-de-France Mobilités procesa Datos Personales en el contexto de:

- la suscripción y gestión del pase y los contratos apoyados por el Pase;

- comunicación institucional y comunicación comercial y no comercial;

- Realizar análisis estadísticos.

Además, el procesamiento con el fin de prevenir y gestionar impagos, robos y pérdida de billetes de transporte, así como la lucha contra el fraude, puede resultar en el rechazo de la transacción o en la terminación del paquete.

· Las aseguradoras procesan datos personales en relación con:

- la gestión de las operaciones y transacciones realizadas en el frente de ventas del transportista;

- la gestión de la validación y los datos resultantes, en particular la invalidación de tickets fraudulentos;

- la lucha contra las infracciones contra la policía de los transportistas, el control de multas, la multación y la recuperación de multas;

- operaciones de prospección comercial y no comercial en cumplimiento de la normativa vigente;

- análisis estadísticos para mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas;

- la gestión de las quejas de los clientes relacionadas con el uso de la red de operadores.

Los datos personales relacionados con el titular de la cuenta y el pagador que permiten su identificación se denominan en adelante "Datos".

9.1 Procesamiento en el que Île-de-France Mobilités es el responsable de los datos

9.1.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por Île-de-France Mobilités en el contexto de la ejecución de contratos son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos de vida personal,

- Datos relacionados con la vida profesional,

- Datos económicos y financieros,

- Datos relacionados con infracciones.

9.1.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 9.

9.1.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el tratamiento de estos datos?

La recopilación y el procesamiento de estos datos es posible:

- sobre la base del cumplimiento del contrato y el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador para: la gestión del contrato/servicio;

- en el ejercicio de una misión de servicio público de Île-de-France Mobilités para el envío de las llamadas comunicaciones institucionales no comerciales;

- con el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador para el envío de comunicaciones comerciales.

9.1.4 ¿Cuánto tiempo mantiene Île-de-France Mobilités estos datos?

Île-de-France Mobilités conserva los datos de clientes específicos del Navigo Pass y los contratos apoyados durante la ejecución de los mismos, así como hasta el final de los plazos de prescripción aplicables.

Para verificar la elegibilidad para las condiciones de acceso al billete de transporte, solo se conserva la prueba de identidad transmitida desde el Espacio Personal en la web "iledefrance-mobilites.fr" durante el tiempo que tarda en crear la cuenta y los servicios asociados que solicitan dichas pruebas.

Los datos personales se conservan durante toda la relación comercial y hasta 5 años después de la fecha de validez del contrato o contratos firmados, y luego se archivan durante los periodos legales de retención.

9.1.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

9.1.5.1 En el contexto del Procesamiento definido anteriormente

Los datos están destinados a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S., sus proveedores de servicios y socios contractuales, empresas de transporte público en Île-de-France, financiadores institucionales, institutos de encuestas y estadística, y empresas que realizan encuestas relacionadas con el transporte en Île-de-France.

Los datos resultantes de las operaciones realizadas en los servicios online de entidades que ofrecen Servicios Digitales Multimodales están destinados a: Île-de-France Mobilités, su filial, sus proveedores de servicios y socios contractuales y el titular del Servicio Digital Multimodal implicado en la operación.

9.1.5.2 En el contexto de los intercambios entre Île-de-France Mobilités y sus socios

Los socios de Île-de-France Mobilités ofrecen servicios a algunos de sus usuarios que son suscriptores de transporte público. Para comprobar la validez de la suscripción, el socio solicita a Île-de-France Mobilités. En ocasión de estas consultas, el Socio transmite el número de pase Navigo (o número de cliente) y la fecha de nacimiento del Usuario a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités envía un código de devolución al Socio, sin ningún dato personal.

El socio de Île-de-France Mobilités se compromete a solicitar el consentimiento del usuario para la transmisión de estos datos a Île-de-France Mobilités. Todo el procesamiento que permita la implementación del servicio ofrecido por el Socio está bajo su responsabilidad.

El Socio se compromete a utilizar el número de pase Navigo (o número de cliente) y la fecha de nacimiento del usuario únicamente para fines de procesamiento para los que esta información sea obligatoria, y únicamente dentro del marco de los objetivos definidos conjuntamente con Île-de-France Mobilités.

9.1.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Los datos relativos al Pagador y al Titular de la Cuenta, o a su representante legal, se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités establecidos fuera de la Unión Europea (Madagascar y/o Costa de Marfil).

En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con identificación, datos personales y profesionales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias de datos están reguladas por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

9.2 Procesamiento del que los Carteros son responsables de procesar

9.2.1 ¿Qué datos se recopilan?

Los datos recogidos por los operadores como parte de su procesamiento son los siguientes:

- Datos de identificación,

- Datos económicos y financieros,

- Datos relacionados con delitos,

- Datos de validación.

9.2.2 ¿Por qué se recopilan los datos?

Los datos recogidos están sujetos a tratamiento automatizado, para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos, y cuyos fines se enumeran en el preámbulo del artículo 9.

9.2.3 ¿Por qué es legal la recopilación y el procesamiento de estos datos?

Este procesamiento se realiza en el contexto de:

- el cumplimiento del contrato, una obligación legal (gestión de las quejas de los clientes, control y multas),

- el consentimiento del titular de la cuenta y del pagador (prospección comercial) o

- el interés legítimo perseguido por el responsable de los datos (comunicación no comercial, comunicación comercial para bienes y servicios similares, estudios estadísticos anonimizados).

9.2.4 ¿Cuánto tiempo conservan los operadores estos datos?

Las normas de retención implementadas por la SNCF y la RATP son:

- Los datos se conservan durante un periodo que puede variar según los fines para los que se procesen.

"Las huellas nominativas de los viajes (marca de tiempo - lugar de validación - número de tarjeta) solo se conservan durante unas pocas horas, salvo cuando son necesarias para establecer la facturación (Navigo Liberté + contrato). Más allá de eso, los datos se anonimizan con fines estadísticos. Solo se conserva el número acumulado diario de validaciones realizadas en la entrada y/o salida de nuestras redes ferroviarias durante el mes actual y el anterior (sin lugar de validación) para el seguimiento de calidad de los pases Navigo.

- Los datos necesarios para el procesamiento de quejas se conservan durante un periodo de tres años desde el cierre del expediente.

- Los datos relacionados con las operaciones realizadas en el frente de ventas se conservan por un periodo máximo de dos años, desde la fecha de la operación.

- Los datos recogidos en el contexto del establecimiento de infracciones se conservan durante un periodo de hasta seis años desde la comisión del delito, dependiendo del tipo de infracción y del seguimiento que se realize.

- Los datos recogidos para prospección y comunicación se conservan durante un periodo de tres años desde el último contacto con la persona o hasta la retirada de su consentimiento.

Los periodos de retención de datos del procesamiento realizado por los demás operadores pueden consultarse en la página web de estos últimos.

9.2.5 ¿Quién podría tener acceso a estos datos?

Como parte de este procesamiento, los datos solo se comparten con sus subcontratistas, Île-de-France Mobilités y su filial, para realizar análisis estadísticos que les permitan mejorar la oferta de transporte y los servicios ofrecidos por los transportistas. Solo se comunican los datos estrictamente necesarios para realizar estos análisis estadísticos.

Para efectos de análisis estadístico del tráfico, Île-de-France Mobilités es el receptor de los Datos de Validación.

9.2.6 Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

Las aerolíneas se comprometen a hacer todo lo posible para evitar transferencias fuera de la Unión Europea y del país correspondiente.

En caso de que tales transferencias se prevean en el futuro, los operadores se comprometen a tomar garantías de sus subcontratistas para garantizar un nivel adecuado de protección de los datos transferidos y supervisar dichas transferencias mediante los mecanismos previstos por las normativas vigentes.

9.3 ¿Cuáles son los derechos del Responsable de Datos y del Pagador sobre sus Datos y cómo pueden ejercerlos?

El Responsable de Datos y el Pagador tienen cada uno el derecho de acceder, rectificar, eliminar, limitar, portabilidad, objetar por motivos legítimos, definir directivas anticipadas relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento, así como el derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Para ejercer sus derechos, el titular de la cuenta y el pagador pueden enviar su solicitud con la especificación del derecho o derechos afectados a su solicitud, el alcance de la misma (producto, cuenta Île-de-France Mobilités o todo el procesamiento). Acompañados de sus datos de contacto, su número de cliente y elementos que demuestren su identidad.

El Responsable de Datos y el Pagador pueden enviar la solicitud a las siguientes direcciones dependiendo del tratamiento correspondiente:

- el tratamiento para el cual Île-de-France Mobilités es el responsable de tratamiento de datos:

· a la dirección postal: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 París,

· o a la dirección de correo electrónico: [email protected].

- procesamiento del que las Aseguradoras son responsables de gestionar: el Titular de la Cuenta y el Pagador pueden contactar directamente con las Aseguradoras a través de sus sitios web institucionales,

o a la dirección postal de la RATP: Responsable de Protección de Datos de la RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o a la dirección de correo electrónico: [email protected].

o a la dirección postal SNCF Voyageurs - DPO - Departamento Legal y de Cumplimiento, Campus de CAMPA, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o mediante un formulario dedicado a solicitudes online para ejercer la abogacía: https://url-c.fr/e/7hy9i

o a la dirección postal de OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 París.

Si el titular de la cuenta es menor de 15 años o un adulto bajo tutela o tutela, su representante legal puede ejercer todos los derechos indicados. Se solicitará prueba de la representación legal del menor o del adulto protegido.

10. Mediación

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria, o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de la RATP, SNCF y OPTILE con sus agentes o en el medio de comunicación adecuado implementado por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección web del mediador competente al que pertenece cada Operador, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

11. Precauciones para el uso del pase Navigo

El Navigo pass cuenta con un chip microprocesador y una antena de radio cuyo correcto funcionamiento depende de unas pocas precauciones básicas de uso que el Holder se compromete a respetar. En particular, no debe someter el pase Navigo a torsiones, curvas, cortes, altas o bajas temperaturas, efectos electromagnéticos, un alto nivel de humedad ni ningún otro tratamiento que sea manifiestamente inapropiado para el correcto funcionamiento del paso Navigo.

12. Aplicación de los términos y condiciones generales de venta y uso

Île-de-France Mobilités puede modificar estos Términos y Condiciones Generales en cualquier momento. La versión vigente se publica en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités y puede consultarse en la página web de www.iledefrance-mobilites.fr.

(1) Lista de agencias de ventas de la RATP y mostradores de clubes y mostradores de servicio Navigo SNCF en www.iledefrance.mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com