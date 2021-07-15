Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del Navigo Discovery Pass

Preámbulo:

El uso del Discovery Pass como transportista para los billetes de transporte está sujeto al conocimiento completo, completo y sin reservas del usuario y a la aceptación de estos Términos y Condiciones Generales de Uso, así como de los relativos al billete de transporte cargado en el pase.

El titular de un pase Navigo Découverte no está registrado en ningún archivo.

El pase Navigo Découverte es estrictamente personal e intransferible, propiedad de Île-de-France Mobilités (Autoridad Organizadora de Transporte de Île-de-France) hasta que sea entregado al titular.

1 – Definición

El nombre "Holder" indica por nombre a la persona cuya foto y apellido/nombre de pila aparecen en la tarjeta de Transporte Nominativo.

El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2 - Presentación y condiciones para obtener

2.1. El pase Navigo Découverte consta de una tarjeta inteligente, una tarjeta de Transporte Nominativo y una funda. El mismo número de 6 dígitos está impreso en la tarjeta inteligente y en la Tarjeta de Transporte Nominativa. Las dos cartas son estrictamente personales, no transferibles e inseparables. Siempre deben usarse y presentarse juntos.

2.2. Para que sea válido, el titular debe escribir su nombre y apellido, pegar su foto (frontal, sin cabeza, fondo neutro, no usado, sin escanear, no fotocopiado) y colocar la solapa autoadhesiva en la Tarjeta de Transporte Nominativo.

2.3. El pase Navigo Découverte puede utilizarse en la región de Île-de-France en las redes de los operadores.

2.4. El pase Navigo Découverte sirve como soporte para los siguientes paquetes:

Navigo Abonnement mensual o semanal,

Pase Diario Navigo

Pase de fin de semana juvenil Navigo

cuyos actuales Términos Generales de Venta y Uso (GTCSU) están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

2.5. El pase Navigo Découverte se distribuye, al precio que incluye el IVA establecido por Île-de-France Mobilités:

en las taquillas de la RATP y la SNCF y en todos los mostradores de la RATP

en concesionarios RATP y empresas Optile

El pase se entrega inmediatamente sin comprobación de identidad ni domicilio.

2.6. El pase Navigo Découverte se emite sin necesidad de que se cargue un billete.

3 - Condiciones de uso del pase Navigo Découverte

3.1. El pase Navigo Découverte por sí solo, sin un pase válido o la Tarjeta de Transporte Nominativa por sí sola, no es un billete de transporte.

3.2. Para viajar, el titular de un pase Navigo Découverte debe haberlo cargado previamente con un billete y haberlo validado en los dispositivos de validación de los operadores antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de ser declarado en infracción.

3.3. Durante las revisiones, el pase Navigo Découverte debe presentarse junto con un pase o contrato válido y validarse. En caso contrario, el contratista es responsable de una compensación global conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

3.4. El pase Navigo Découverte validado cargado con un pase actual, así como la Tarjeta de Transporte Nominativo (no tachada, no sobrecargada, foto no tomada ni solapa fija) deben presentarse juntos en el momento de la inspección. Cualquier uso irregular del pase Navigo Découverte observado durante una inspección resultará en el pago de una compensación global conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros.

3.5. Cualquier uso fraudulento del pase Navigo Découverte (falsificación, falsificación, uso por terceros) detectado durante una inspección, resultará en la retirada inmediata del pase y puede dar lugar a procedimientos legales. – Condiciones de uso del Paso Navigo Découverte

4 – Pérdida o robo

4.1. En caso de pérdida o robo del pase Navigo Découverte o de uno de sus dos componentes (tarjeta inteligente o Tarjeta de Transporte Nominativa), ninguna tarjeta podrá ser reemplazada ni reembolsada. Los pases incluidos en el pase Navigo Découverte no se reemplazan ni se reembolsan.

4.2. En caso de pérdida o robo de uno de los dos componentes del pase Navigo Découverte, ya no es válido y no permite viajar.

4.3. En todos los casos, para viajar, el titular debe adquirir un billete nuevo.

5 – Paso defectuoso o deteriorado

5.1. En caso de fallo comprobado, el pase Navigo Découverte será reemplazado inmediatamente en todas las taquillas, mostradores RATP y mostradores de servicio Navigo SNCF de las compañías. El reemplazo es gratuito, salvo que resulte que el fallo se deba a que el usuario no cumple con las precauciones de uso establecidas en el artículo 7. El reemplazo requiere la devolución del pase defectuoso.

5.2 Las normas para reemplazar entradas están definidas en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada entrada. Están disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

6 – Renovación del paso

Île-de-France Mobilités Mobilités se reserva el derecho de renovar el pase Navigo Découverte por razones técnicas o comerciales.

7 – Asociaciones

Los pases Navigo Découverte pueden utilizarse como parte de ciertos servicios proporcionados por los socios de movilidad sostenible de Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités declina toda responsabilidad relacionada con el uso del pase Navigo Découverte en el contexto de una solicitud que no ha sido objeto de un acuerdo de colaboración con Île-de-France Mobilités. El socio permanece como único responsable de los compromisos contractuales asumidos con el titular del pase Navigo Découverte.

8 – Precauciones para el uso del pase

El pase Navigo Découverte tiene un chip microprocesador y una antena de radio cuyo correcto funcionamiento depende de unas pocas precauciones básicas de uso que el portador se compromete a respetar. En particular, no debe someter el pase Navigo Découverte a torsiones, curvas, cortes, altas o bajas temperaturas, efectos electromagnéticos, un alto nivel de humedad ni ningún otro tratamiento manifiestamente inapropiado para el correcto funcionamiento del pase Navigo Discovery.

9 – Aplicación de los términos y condiciones generales de uso

La venta de Passe Navigo Découverte y la gestión de este contrato no recogen datos personales.

Por otro lado, si cumples los requisitos para una compensación y completas una reclamación, entonces los datos personales se recopilarán en el contexto de dicha reclamación sobre la base de tu consentimiento.

Para más información sobre este tratamiento y para el ejercicio de derechos, consulte los Términos y Condiciones Generales de Indemnización en la página web de iledefrance-mobilites.fr.

10 – Aplicación de los términos y condiciones generales de uso

Île-de-France Mobilités puede modificar estos términos y condiciones generales en cualquier momento. La versión vigente se publica en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités y puede consultarse en la página web www.iledefrance-mobilites.fr