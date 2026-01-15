Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del billete de embarque

Fecha de validez: desde enero de 2026

Preámbulo

Este documento presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de los billetes de embarque.

El uso del billete de embarque está sujeto a la aceptación total, total y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso.

La compra de un billete a bordo mediante un medio de pago sin contacto se implementará gradualmente a bordo de los autobuses dentro del perímetro de la Petite Couronne de París, a partir del 1 de noviembre de 2025.

1. DEFINICIONES

El nombre "Usuario" indica a la persona que utiliza el billete de embarque.

El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités o una autoridad local organizadora que ha recibido una delegación de Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

El término "Billete de Embarque o TAB" se refiere al billete de abordaje comprado a bordo del autobús, en forma de factura o que lleva el medio de pago utilizado para la compra.

El término "método de pago sin contacto" se refiere a cualquier medio de pago sin contacto, tanto tarjetas de pago sin contacto como sus emulaciones en smartphones y objetos conectados con NFC, en aplicaciones dedicadas (por ejemplo, una aplicación bancaria que ofrece el servicio Paylib) o en "carteras" genéricas (por ejemplo, Apple Pay o Google Pay).

El término "Transacción de Pago" se refiere a la presentación de la cantidad que se facturará al Viajero en su banco al final del día.

El término "Terminal de Pago" se refiere al equipo situado en la parte delantera del autobús, que permite a los pasajeros comprar un billete de abordaje presentando un medio de pago sin contacto

2. PRESENTACIÓN Y USO

2.1. El Billete de Acceso a Bordo puede utilizarse en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, bajo las condiciones descritas a continuación,

2.2. El Billete de Acceso a Bordo permite viajar en líneas de autobús sujetas a un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France,

2.3. El Billete de Acceso a Bordo te permite realizar un viaje inmediato en autobús, sin posibilidad de transbordo o viaje de regreso.

3. PRECIOS

3.1. El precio del Billete de Acceso de Embarque lo establece Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

en la web iledefrance-mobilites.fr

Sobre la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

En exposiciones dentro del autobús y en las paradas

4. COMPRA Y VALIDACIÓN

El caso de un billete de embarcación en forma de factura (en los territorios de los suburbios exteriores, es decir, 77, 78, 91, 95):

4.1. El billete de embarque se compra en efectivo al conductor del autobús, quien emite una factura indicando la línea, el día y la hora de la entrega.

En el caso de un billete para embarque mediante un medio de pago sin contacto:

4.2. La compra del billete de embarque se realiza presentando el método de pago sin contacto en la terminal de pago dentro del autobús. El Terminal de Pago confirma la aceptación del método de pago sin contacto mediante un mensaje visual y una señal audible explícita que indica al usuario que su medio de transporte es aceptado.

Esta confirmación de compra equivale a un billete de transporte válido en autobús por una duración máxima de 1h30 sin conexiones ni viajes de ida y vuelta en la línea.

El usuario sigue siendo responsable de financiar la cuenta bancaria asociada al método de pago sin contacto. En caso de falta de crédito, se rechazará el método de pago sin contacto.

4.3. Para acceder al comprobante de compra en caso de pago por método de pago sin contacto, el usuario podrá escanear un código de barras 2D disponible a bordo de los autobuses. Este código les redirigirá al portal de Île-de-France Mobilités, donde deberán introducir el número de la línea ocupada. Entonces podrán acceder al enlace que les permitirá descargar su comprobante de compra tras rellenar la información de su tarjeta en el https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb Passenger Portal en un plazo de 24 horas desde la compra.

4.4. El mismo método de pago sin contacto permite la compra de varios billetes en caso de viaje en grupo dentro del límite de 4 pasajeros por tarjeta. En este caso, es necesario validar el método de pago sin contacto para cada viajero.

5. Medios de pago sin contacto elegibles para el servicio "Billete para embarcar mediante pago contactless con tarjeta de crédito"

Los únicos métodos de pago contactless elegibles para el servicio son aquellos que llevan una de las siguientes marcas: CB, © Visa©, Mastercard©.

Otros métodos de pago sin contacto no son elegibles para el servicio.

Para estos métodos de pago sin contacto, es necesario activar la opción "sin contacto". En caso contrario, se recomienda que el usuario contacte con su entidad bancaria para este propósito. Para poder pagar tu billete y viajar por las redes de transporte, el método de pago sin contacto debe ser válido y no estar bloqueado.

Un método de pago sin contacto inválido es un medio no elegible, caducado, denunciado como robado o bloqueado que no es compatible con el pago sin contacto.

Un método de pago sin contacto bloqueado es un medio al que no se permite el acceso porque el pago de un viaje anterior está pendiente. En este caso, se proporciona un proceso de recopilación o regularización. Esto puede deberse, por ejemplo, a fondos insuficientes en la cuenta bancaria del usuario en el momento de la transacción bancaria.

Cobro y regularización de deudas

En caso de fallo de la transacción de pago sin contacto tras el uso del servicio, el método de pago sin contacto del usuario queda bloqueado mientras esta operación no pueda completarse. El usuario está en deuda con el servicio. Para permitir al usuario reutilizar la red de transporte lo antes posible, se establece un sistema automático de cobro de deudas. Durante este proceso de cobro, el método de pago sin contacto del usuario queda bloqueado.

Cobro automático: el sistema intentará representar automáticamente la transacción de pago durante varios días después del viaje. Si el Usuario es solvente, se le debitará la cuenta bancaria.

Recuperación en la siguiente validación: al validar en un validador, se niega al Usuario el acceso a las redes de transporte. Al mismo tiempo, esta validación desencadena una nueva solicitud de transacción de pago sin contacto con el banco del usuario para saldar la deuda correspondiente al viaje anterior. Si la transacción es aceptada, su situación se regulariza.

Al rechazar el nuevo viaje, el Usuario debe pagar la compra de un billete a través de otro canal de venta en la red.

6. CONTROL

6.1. En caso de una inspección, el Usuario presenta

- O bien la factura que justifica la compra del billete de embarque, para una comprobación visual

- O el método de pago sin contacto utilizado para viajar a bordo del autobús. El panel de control móvil permite así confirmar que la validación del ticket ha tenido lugar.

6.2. En caso de uso del Dispositivo de Pago Sin Contacto, si no tiene suficiente crédito o si la transacción no está permitida por el banco del titular de la cuenta, la validación no se tiene en cuenta y se considera que el usuario viaja sin billete.

6.3. El incumplimiento de los principios de validación y/o de las normas para el uso del Billete a bordo (Artículo 1) implicará el pago de una compensación fija y cualquier coste administrativo asociado conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

7. SERVICIOS POSTVENTA

7.1. Una vez comprado, el billete de abordaje no puede ser intercambiado, reembolsado ni cancelado.

7.2. En caso de fallo en el método de pago contactless, no se ofrecerá reemplazo de los billetes.

8. INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

La venta de un billete a bordo con factura por compra directa en autobús no recoge datos personales.

La venta de un billete a bordo con tarjeta bancaria o mediante un medio de pago sin contacto para una compra directa en autobús no recoge datos personales para Île-de-France Mobilités.



Los transportistas, que recopilan datos específicos necesarios para la transacción, la creación de un recibo y la realización de comprobaciones de tickets, son responsables del procesamiento.

¿Por qué los datos los recopila el Operador?

El operador procesa Datos Personales en relación con:

La gestión de la solicitud de autorización bancaria,

Realizar el pago mediante un método de pago sin contacto

La generación de transacciones bancarias

Proporcionar información sobre pagos y trayectos a los usuarios

Control de un medio de pago

¿Qué datos se recopilan?

Los datos personales tratados por la Compañía son los siguientes:

Número de tarjeta de crédito, fecha de caducidad y código de seguridad

Datos de validación (marca de tiempo + ubicación y número de línea)

Comisiones de pago

Los datos procesados por el Operador provienen de la conexión a un portal de usuario y del uso de un método de pago sin contacto en los validadores de la autoridad o del Transportista.

¿Quién puede acceder a estos datos?

Los destinatarios de estos datos personales son:

El anfitrión de la solución de pagos

El departamento receptor, encargado del procesamiento de los datos de pago y validación

Transferencia de datos fuera de la Unión Europea

No se realiza ninguna transferencia de datos personales fuera de la Unión Europea.

Todos los intercambios de datos están cifrados.

¿Cuánto tiempo conserva la operadora estos datos?

De acuerdo con la normativa bancaria, los datos de pagos se conservan durante 13 meses. Los datos personales se conservan durante el tiempo estrictamente necesario para lograr los fines descritos. Tras este periodo, los datos serán anonimizados y conservados únicamente con fines estadísticos, y no darán lugar a ningún tipo de uso.

El sistema no almacena información bancaria.

Normas de seguridad:

La solución "Pago Sin Contacto" cumple con los estándares de seguridad requeridos para cualquier transacción de pago sin contacto PCI-DSS.

La autoridad o operador de transporte tomará todas las precauciones necesarias respecto a la naturaleza de los datos tratados para preservar su seguridad y evitar que sean distorsionados, dañados o accedidos por terceros no autorizados.

¿Cuáles son los derechos de los usuarios sobre sus datos y cómo pueden ejercerlos?

De acuerdo con la normativa vigente, el Usuario tiene derecho a acceder, rectificar, eliminar, oponerse, limitar y portar sus datos personales. También tiene derecho a presentar una queja ante la CNIL.

Si el Usuario desea ejercer estos derechos, relativos a los datos recogidos, basta con solicitar adjuntando una copia de prueba de identidad a la dirección postal al DPO de RATP CAP:

- dirección: Marine SAUVAGET, 54 quai de la Râpée 75012 París

- Correo electrónico: [email protected]

9. MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web del Transportista, con sus agentes o en el medio de comunicación correspondiente los datos de contacto y la dirección del sitio web del mediador competente al que pertenece el Transportista; el cliente podrá remitir el asunto al mediador de su elección.

10 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en la web de iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.