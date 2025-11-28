Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del billete de acceso a bordo del Marne et Bois River Shuttle

Fecha de validez: desde enero de 2025

Preámbulo

Este documento solo presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del billete de embarque "Marne et Bois river shuttle".

El uso del billete de embarque "Marne et Bois river shuttle" está sujeto a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso.

El "billete de acceso fluvial Marne et Bois" fue creado por la deliberación del Consejo de Mobilités de Île-de-France n° ... del 10 de julio de 2025.

Es válido desde el 15 de julio de 2025.

1. DEFINICIONES

El nombre "Holder" indica a la persona que utiliza el billete de embarque "Marne et Bois river shuttle".

2. PRESENTACIÓN Y USO

El "billete de acceso al río Marne et Bois" se vende individualmente exclusivamente a bordo de los autobuses fluviales que ofrecen este servicio "Marne et Bois". Se vende en forma de billete numerado.

El "billete de acceso al río Marne et Bois" puede utilizarse en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, bajo las condiciones descritas a continuación.

El "billete de acceso fluvial Marne et Bois" se acepta exclusivamente en las líneas lanzadera fluvial "Marne et Bois", que están sujetas a un acuerdo de delegación de competencias con Île-de-France Mobilités.

En las líneas "Marne et Bois River Shuttle", el "ticket de acceso Marne et Bois River Shuttle" permite realizar un solo viaje sin transbordos.

3. PRECIOS

El precio del "billete de acceso al río Marne et Bois" está fijado por Île-de-France Mobilités. Se puede consultar en los carteles de los lugares de transporte correspondientes.

4. COMPRA

El "billete de acceso del río Marne et Bois" es vendido por empresas de transporte debidamente autorizadas por Île-de-France Mobilités – o la Autoridad Local de Organización (AOP) que se benefician de una delegación de competencias.

5. VALIDACIÓN

El titular de un "billete de acceso fluvial Marne et Bois" debe estar en posesión de un billete validado en el momento del transporte. La validación se realiza automáticamente en el momento de la venta, en forma de un billete numerado.

La validación del "billete de acceso a bordo del traslado fluvial Marne et Bois" permite el viaje de una sola persona.

6. CONTROL

El "billete de acceso a bordo del Marne et Bois River Shuttle" debe presentarse, durante las inspecciones, en buen estado y validado.

De acuerdo con el artículo R. 2241-8 del Código de Transporte, no obtener un billete es castigado con la multa prevista para delitos de tercera clase.

7. SERVICIOS POSTVENTA

Una vez vendido, el "billete de acceso al río Marne et Bois" no se intercambia ni se reembolsa, salvo que haya una anomalía técnica que te dé derecho a un cambio.

8. INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS PERSONALES

El uso de un "billete de acceso a bordo del Marne et Bois River Shuttle" es completamente anónimo. No implica ninguna recogida ni tratamiento de datos personales.

9. MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

10 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en la web de iledefrance-mobilites.fr.

Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.