Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso (GTCSU) del billete T+ en medios sin contacto

Preámbulo

Versión del 25 de junio de 2024

Este documento solo presenta los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del billete t+ en medios contactless (Navigo Easy pass y aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra).

El uso del billete t+ está sujeto a la aceptación completa, completa y sin reservas por parte del usuario de estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso, así como de los relacionados con el medio en el que se carga el billete (disponibles en iledefrance-mobilites.fr).

El billete t+ en medios sin contacto, creado por Île-de-France Mobilités, está gestionado por S.A.S Comutitres, en adelante denominada "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" en el nombre y en nombre de Île-de-France Mobilités.

1 DEFINICIONES

1.1. El nombre "Holder" indica a la persona que utiliza el billete sin contacto t+.

1.2. El término "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables a los titulares de tarjetas que corresponden a los criterios de los siguientes perfiles: Menor de 10 años, Familia numerosa, barra azul única ONAC, Ceguera, descuento del 50% y 75% de descuento por solidaridad. La Tasa Reducida se aplica hasta el final del mes de validez del documento de respaldo o hasta el final del décimo mes de cumpleaños para menores de 10 años.

1.3 El término "Transportistas" se refiere a empresas que han firmado un contrato de servicio público o delegación con Île-de-France Mobilités para la operación de líneas de transporte de pasajeros.

2 PRESENTACIÓN Y USO

2.1. El billete t+ puede utilizarse en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités y permite viajar en:

Las líneas de metro 1 a 13, todas las estaciones de la línea 14 excepto la estación ORLY, que se encuentra en la zona del aeropuerto (precios específicos).

Los tramos en París (zona 1) de las líneas RER/tren.

Líneas de autobús que están sujetas a un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France.

Líneas de tranvía (excluyendo tranvías exprés) y Tzen.

El funicular de Montmartre.

Filéo

Líneas de autobús de larga distancia.

2.2. El billete t+ no permite viajar en:

Líneas 11, 12 y 13 del Tranvía Expreso

OrlyBus, RoissyBus y OrlyVal

El ticket+ no permite entrar ni salir de la estación de Orly (zona del aeropuerto, precios específicos)

2.3. Uso en metro y RER/tren en París

En el metro y el RER/tren de París, el billete t+ permite un viaje de una hora y treinta minutos desde la hora de la validación de la entrada. Durante este periodo, se autorizan las siguientes autoridades:

- Coincide entre los siguientes modos sin salir:

o Metro-metro,

o RER/tren-RER/tren,

o Metro-RER/tren

- Las siguientes conexiones entre el metro, el RER y el Transilien por la vía pública, a través de los caminos señalizados:

o Porte de Clichy (metro 13) - Porte de Clichy (RER C)

o Porte Maillot (metro 1) - Neuilly-Porte Maillot (RER C)

o Saint-Michel (metro 4) - Saint-Michel Notre Dame (RER B y C)

o Gare d'Austerlitz (metro 5 y 10) - Gare d'Austerlitz (RER C)

o Les Halles (metro 4) - Châtelet-Les Halles (RER A, B y D)

o Saint-Lazare (metro 3, 12, 13, 14) – Gare Saint-Lazare (Transilien L) – Haussmann Saint-Lazare (RER E)

En caso de que una entrada o validación de correspondencia supere el periodo de una hora y treinta minutos, se deducirá un nuevo billete t+.

2.4. Uso en autobús, tranvía o Tzen

En autobuses, tranvías y Tzen, el billete t+ permite viajar hasta la terminal de la línea.

El billete t+ autoriza las conexiones entre autobús, tranvía y Tzen durante una hora y treinta minutos entre la primera y la última validación.

No se permiten idas e interrupciones en el mismo autobús, tranvía o línea Tzen con el mismo billete t+.

2.5. El billete t+ no permite conexiones entre "metro, RER/tren (en París)" y "autobús, tranvía, Tzen".

2.6. Por tanto, los transbordos entre los siguientes modos no se consideran conexiones entre "metro, RER/tren (en París)" y "autobús, tranvía, Tzen": entre el funicular de Montmartre y los otros modos;

El titular de la cuenta comienza entonces un nuevo viaje que cierra el anterior. No se puede reanudar una ruta cerrada.

2.7. En caso de olvidar su dispositivo sin contacto, el titular de la cuenta debe, para viajar sin infringir la infracción, comprar un billete de transporte. Esto no se reembolsa.

3 PRECIOS

3.1. El precio del billete t+ lo fija Île-de-France Mobilités. Se puede consultar:

- en la web de iledefrance-mobilites.fr, bajo el apartado "Precios"

- en carteles en lugares de transporte

- en la web de cálculo de rutas (iledefrance-mobilites.fr) con una indicación del precio unitario de un viaje

- en la guía de tarifas de Île-de-France Mobilités

- en las páginas web de los operadores

3.2. En el pase Navigo Easy, se vende el billete t+:

§ individualmente, solo a precio completo;

§ por cada "folleto" de 10 unidades (a un precio unitario más ventajoso), a precio completo y a precio reducido.

3.3. En las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compra, se vende el billete t+:

§ individualmente, solo a precio completo;

§ por cada "folleto" de 10 unidades (a un precio unitario más ventajoso), a precio completo y a precio reducido.

3.4. Las personas elegibles para la tarifa reducida son las siguientes:

§ Niños de 4 a 9 años. Los documentos de respaldo aceptados son: documento de identidad francés o extranjero, libro de registro familiar, pasaporte francés o extranjero, tarjeta de residencia, tarjeta nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

§ Titular de una tarjeta familiar numerosa ("tarjeta azul") emitida por SNCF con la mención "válida en las redes de transporte público de Île-de-France. 50% de descuento".

§ Titular de una tarjeta de discapacidad con la mención "ceguera" o "Ceguera - Necesidad de apoyo" o Tarjeta de Inclusión en Movilidad (CMI) con la mención "ceguera" o "necesidad de apoyo - ceguera".

§ Beneficiario de un perfil de precios de Solidarité Transport emitido por la Agence Solidarité Transport (el derecho al Descuento de Solidarité Transport se carga en un pase Navigo).

§ Inválido de guerra titular de una tarjeta de discapacidad ONAC (Oficina Nacional para Veteranos):

o titulares de Île-de-France con una tarjeta de discapacidad ONAC con una simple barra azul: acceso con un billete t+ a tarifa reducida en toda la red de Île-de-France.

o Titulares de una tarjeta de discapacidad ONAC con una barra azul sencilla: acceso con billete t+ a tarifa reducida en las redes RATP y SNCF.

o Titulares de no Île-de-France con tarjeta de discapacidad ONAC con una barra roja simple, barra roja doble o barra azul doble: acceso con billete t+ a tarifa reducida en la red de la RATP.

o Acompañante de un no perteneciente a la Île-de-France con tarjeta de discapacidad ONAC con doble barra roja: acceso con billete t+ a tarifa reducida en la red de la RATP.

4 COMPRA Y CARGA

4.1. El precio del billete o libreto de 10 unidades t+ se paga en efectivo.

4.2. El billete t+ puede cargarse en un pase Navigo Easy en las taquillas, en las máquinas expendedoras de los operadores o en las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras. Consulta los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como medio de tickets.

4.3. El ticket t+ también puede cargarse en tu teléfono desde las aplicaciones móviles que ofrecen el Servicio de Compras. Consulta los Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como medio de tickets.

4.4. Durante la misma compra, no se podrán cargar más de 9 billetes t+ ni más de dos libretos t+.

4.5. Convivencia

La "convivencia" de diferentes billetes o contratos de transporte se define como la posibilidad de cargar estos billetes o contratos en el mismo pase. Las normas para la convivencia de entradas y contratos están disponibles en la web de iledefrance-mobilites.fr.

5 VALIDACIÓN

5.1. El titular de un billete t+ debe validar sistemáticamente el soporte que contiene su billete en los dispositivos de validación de los Transportistas antes de cada viaje al entrar en la red y/o embarcar en el vehículo, pero también, cuando corresponda, durante las conexiones y salidas, bajo pena de encontrarse en infracción.

5.2. La validación de un billete t+ permite viajar solo a una persona.

5.3. No es posible validar varios billetes t+ desde el mismo dispositivo contactless para permitir el viaje de varias personas en la misma ruta.

5.4. Cuando el billete contiene tanto un billete t+ como un pase (véase el artículo 4.5), el pase se valida como prioridad el día y en las áreas de validez del pase. Entonces no se cuenta t+.

6 CONTROL

6.1. En caso de inspección, el titular de la cuenta debe presentar el medio sin contacto en el que se carga el billete t+ validado en la entrada y, cuando corresponda, debe poder justificar su derecho a la tarifa reducida.

En caso de que se cargue una comprobación de un ticket en un teléfono, el titular de la cuenta debe presentar su teléfono, con NFC activado, delante del equipo de control.

6.2. La constatación de incumplimiento de los principios de validación sistemática (artículo 5) y/o de las normas para el uso del billete t+ (artículo 2) supondrá el pago de una indemnización global y cualquier coste administrativo asociado conforme a la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros en la región de Île-de-France.

6.3. En caso de incumplimiento del pago al Transportista en un plazo de dos meses desde el delito, el infractor es responsable de pagar la multa fija adicional recaudada por el Tesoro (Artículo 529-5 del Código de Procedimiento Penal).

7 SERVICIOS POSTVENTA

7.1. El billete t+ no puede ser cambiado ni reembolsado, ni siquiera en caso de error de compra.

7.2. En caso de pérdida o robo del medio sin contacto, los billetes t+ perdidos en esta ocasión no serán reemplazados ni reembolsados.

7.3. En caso de fallo del pase Navigo Easy, no se podrá ofrecer reemplazo de los billetes t+.

7.4. En caso de un fallo durante la validación de un ticket cargado en un teléfono, la cancelación de la venta es posible si no se ha realizado estrictamente ninguna validación previa con este teléfono ni su tarjeta SIM. La solicitud para cancelar el folleto de 10 unidades solo puede hacerse desde la solicitud. El reembolso se hará entonces a la tarjeta de crédito utilizada para la compra.

8 TÉRMINOS DE USO DE LA GRADA

El titular de la cuenta se compromete a cumplir con las precauciones tomadas al utilizar el medio que utiliza para que funcione correctamente. Estas normas se establecen en los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio, disponibles en iledefrance-mobilites.fr.

9 INFORMACIÓN SOBRE DATOS PERSONALES

La venta de entradas t+ en medios sin contacto ni en tarjetas bancarias sin contacto no recoge datos personales específicos.

La compra y gestión se gestionan mediante un medio para el cual se conservan datos y se enmarcan como parte del medio.

Los datos recogidos relacionados con los medios están sujetos a procesamiento automatizado, cuyo propósito es la gestión de paquetes y soportes. Dependen del medio en el que se carga el ticket. Para más información sobre este tratamiento y el ejercicio de derechos, consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso de cada medio disponible en la web de iledefrance-mobilites.fr:

§ Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso del Navigo Easy Pass

§ Términos y Condiciones Generales de Uso del Teléfono como Medio de Billetes

10 MEDIACIÓN

Estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso están sujetos a la legislación francesa.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un plazo de un mes, el cliente podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El cliente encontrará en las páginas web de RATP, SNCF y Optile, de sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la web del mediador competente al que pertenece cada Operador, pudiendo el cliente remitir el asunto al mediador de su elección.

11 CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y USO

Île-de-France Mobilités y las Transportistas se reservan el derecho de modificar estos Términos y Condiciones Generales de Venta y Uso. En este caso, los nuevos términos y condiciones generales serán comunicados a los clientes mediante la publicación en la colección de actos administrativos de Île-de-France Mobilités, así como mediante la publicación en las páginas web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr y transilien.com.

La ley aplicable en caso de disputa es la ley francesa ante los tribunales franceses competentes. Las traducciones de los Términos y Condiciones son solo para billetes informativos. Los términos y condiciones en francés son auténticos en los tribunales.