Autoridades locales: comunica las cifras clave sobre el transporte en tu departamento Publicado el 2025 March 05

Entre 2016 y 2025, ¿qué ha cambiado en el transporte en Île-de-France? Para responder a esta pregunta, hacer balance y hablar sobre el futuro del transporte en toda la región, Île-de-France Mobilités lanza "La Revolución del Transporte": una revista por departamentos, que repasa nueve años de modernización y evolución de la red de transporte público en la región de París. En esta página encontrarás un resumen de las figuras clave de la revolución del transporte en cada departamento.

Es la revolución del transporte en Île-de-France Encuentra las ocho ediciones completas de la revista "La revolución del transporte en Île-de-France" en nuestra página dedicada.

Descarga la hoja resumen por departamento Edición de París (75)

Edición Seine-et-Marne (77)

Edición Yvelines (78)

Edición Essonne (91)

Edición de Hauts-de-Seine (92)

Edición Seine-Saint-Denis (93)

Edición Val-de-Marne (94)