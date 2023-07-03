¿Cómo elijo la zona para mi entrada?

¿A qué áreas geográficas corresponden las 5 zonas de la red de transporte de Île-de-France?

Zona 1: París intramuros

La Zona 1 corresponde a los intramuros de París, es decir, todos los distritos desde el 1 hasta el 20.

Da acceso a toda la capital :

la Basílica del Sagrado Corazón y el distrito de Montmartre ,

y el , el Museo Pompidou y sus colecciones,

y sus colecciones, la Torre Eiffel y el Jardín del Trocadéro ,

y el , el bucólico distrito de Saint-Germain ,

, conciertos en el Accor Arena ,

, los animados Campos Elíseos y el Arco del Triunfo ,

y el , La catedral de Notre-Dame y el Barrio Latino ,

y , la Opéra Garnier ,

, y muchos otros teatros, museos y espacios culturales...

Zona 2: los suburbios interiores

La Zona 2 corresponde a los departamentos de los suburbios interiores situados cerca de París , es decir, Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) y Val-de-Marne (94).

Incluyendo las ciudades de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers y Montreuil, la zona 2 te da acceso a:

en el Stade de France para eventos culturales y deportivos,

para eventos culturales y deportivos, en el famoso mercadillo de Montreuil ,

, en el Domaine national de Saint Cloud ,

, en el Estadio Roland Garros para actuaciones apasionadas,

para actuaciones apasionadas, en la Île Seguin ,

, en el Museo de Fotografía ,

, en el Pabellón de las Indias ,

, y muchos otros lugares por descubrir...

Zona 3: alrededor de los suburbios interiores

La Zona 3 corresponde a los municipios y territorios situados alrededor de los suburbios interiores.

Incluyendo las ciudades de Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon y Sceaux, la zona 3 te permitirá descubrir:

la Basílica de Saint-Denis ,

, el Château de Malmaison ,

, la Cité du cinéma,

el Parc de Sceaux y su magnífica finca,

y su magnífica finca, el Parque Nacional Saint-Cloud ,

, el Observatorio Astronómico de Meudon ,

, el Parque Nacional de Meudon y sus numerosos lugares ocultos,

y sus numerosos lugares ocultos, y muchos museos y teatros nacionales...

Zona 4: los suburbios exteriores

La Zona 4 corresponde a los departamentos de los suburbios exteriores alrededor de París , que incluyen Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) y Yvelines (78).

Al elegir la zona 4 tendrás acceso a:

en el Palacio de Versalles y sus jardines,

y sus jardines, en el aeropuerto de Orly ,

, en el Castillo de Montecristo ,

, en las orillas del verde Sena para paseos deliciosos,

para paseos deliciosos, en la iglesia de Saint-Georges ,

, en la Massy Opera ,

, y muchos otros lugares...

Zona 5: el resto de Île-de-France y algunas zonas alrededor

La Zona 5 corresponde a todos los demás territorios de Île-de-France y algunos municipios circundantes.

Al elegir acceder a la zona 5 podrás ir a: