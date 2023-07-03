¿Cómo elijo la zona para mi entrada?

Elegir la zona adecuada para tu pase Navigo Week, Month o Annual es esencial para desplazarte fácilmente por Île-de-France. Esta guía rápida te ayudará a entender el sistema de zonificación y a seleccionar el billete de transporte adecuado para tus viajes.

¿Qué es una zona de transporte?

Cinco zonas concéntricas comparten la red de transporte público en Île-de-France.

Desde París hasta los suburbios exteriores, se eligen en el momento de la compra de los pases Navigo Week, Month o Annual. Estas zonas organizan transporte público regional, desde París (zona 1) hasta los municipios más remotos (zona 5).

Las zonas que elijas determinan el precio de tu entrada y los lugares a los que puedes ir.

Al elegir una zona adaptada a tu estancia, solo pagas para tener acceso a los lugares que quieres visitar, nada más ni menos.

¿Cómo elijo la zona adecuada para mi viaje?

Para elegir tu zona, pregúntate qué barrios, parques, museos, lugares de atramiento, restaurantes deliciosos y otros lugares específicos quieres descubrir.

¿Quieres quedarte en la capital y visitar sus lugares emblemáticos?

Elige las zonas 1 y 2.

¿Te gustaría descubrir la región de Île-de-France para descubrir su naturaleza, sus basílicas y sus castillos?

¡Toma los pases all-zone para no estar limitado en tus desplazamientos!

Utiliza el planificador de rutas en la web o aplicación de Île-de-France Mobilités para saber qué zona elegir para tu billete

En la aplicación Île-de-France Mobilités

  1. Desde la página principal de la app Île-de-France Mobilité (disponible para descargar en iOS y Android), introduce tu dirección de salida y destino en el planificador de rutas.
  2. Se te ofrecerán varias rutas.
  3. Elige la que prefieras y luego desplázate hasta la parte inferior de la pantalla : la app te mostrará el precio de la entrada y la zona que elegir.

En la web

En la parte superior de la página principal de la web de Île-de-France Mobilités encontrarás nuestra herramienta de cálculo de rutas y seguirás los mismos pasos indicados anteriormente.

¿A qué áreas geográficas corresponden las 5 zonas de la red de transporte de Île-de-France?

Zona 1: París intramuros

La Zona 1 corresponde a los intramuros de París, es decir, todos los distritos desde el 1 hasta el 20.

Da acceso a toda la capital :

  • la Basílica del Sagrado Corazón y el distrito de Montmartre,
  • el Museo Pompidou y sus colecciones,
  • la Torre Eiffel y el Jardín del Trocadéro,
  • el bucólico distrito de Saint-Germain,
  • conciertos en el Accor Arena,
  • los animados Campos Elíseos y el Arco del Triunfo,
  • La catedral de Notre-Dame y el Barrio Latino,
  • la Opéra Garnier,
  • y muchos otros teatros, museos y espacios culturales...

Zona 2: los suburbios interiores

La Zona 2 corresponde a los departamentos de los suburbios interiores situados cerca de París , es decir, Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) y Val-de-Marne (94).

Incluyendo las ciudades de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers y Montreuil, la zona 2 te da acceso a:

  • en el Stade de France para eventos culturales y deportivos,
  • en el famoso mercadillo de Montreuil,
  • en el Domaine national de Saint Cloud,
  • en el Estadio Roland Garros para actuaciones apasionadas,
  • en la Île Seguin,
  • en el Museo de Fotografía,
  • en el Pabellón de las Indias,
  • y muchos otros lugares por descubrir...

Zona 3: alrededor de los suburbios interiores

La Zona 3 corresponde a los municipios y territorios situados alrededor de los suburbios interiores.

Incluyendo las ciudades de Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon y Sceaux, la zona 3 te permitirá descubrir:

  • la Basílica de Saint-Denis,
  • el Château de Malmaison,
  • la Cité du cinéma,
  • el Parc de Sceaux y su magnífica finca,
  • el Parque Nacional Saint-Cloud,
  • el Observatorio Astronómico de Meudon,
  • el Parque Nacional de Meudon y sus numerosos lugares ocultos,
  • y muchos museos y teatros nacionales...

Zona 4: los suburbios exteriores

La Zona 4 corresponde a los departamentos de los suburbios exteriores alrededor de París , que incluyen Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) y Yvelines (78).

Al elegir la zona 4 tendrás acceso a:

  • en el Palacio de Versalles y sus jardines,
  • en el aeropuerto de Orly,
  • en el Castillo de Montecristo,
  • en las orillas del verde Sena para paseos deliciosos,
  • en la iglesia de Saint-Georges,
  • en la Massy Opera,
  • y muchos otros lugares...

Zona 5: el resto de Île-de-France y algunas zonas alrededor

La Zona 5 corresponde a todos los demás territorios de Île-de-France y algunos municipios circundantes.

Al elegir acceder a la zona 5 podrás ir a:

  • en Disneyland Paris Park,
  • en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle,
  • en la ciudad medieval de Provins,
  • en el bosque de Rambouillet,
  • en el Château de Fontainebleau,
  • en el Parque Zoológico de Thoiry,
  • en el Parque Regional Vexin,
  • y muchos otros sitios...