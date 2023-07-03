¿Cómo elijo la zona para mi entrada?

¿A qué áreas geográficas corresponden las 5 zonas de la red de transporte de Île-de-France?
Zona 1: París intramuros
La Zona 1 corresponde a los intramuros de París, es decir, todos los distritos desde el 1 hasta el 20.
Da acceso a toda la capital :
- la Basílica del Sagrado Corazón y el distrito de Montmartre,
- el Museo Pompidou y sus colecciones,
- la Torre Eiffel y el Jardín del Trocadéro,
- el bucólico distrito de Saint-Germain,
- conciertos en el Accor Arena,
- los animados Campos Elíseos y el Arco del Triunfo,
- La catedral de Notre-Dame y el Barrio Latino,
- la Opéra Garnier,
- y muchos otros teatros, museos y espacios culturales...
Zona 2: los suburbios interiores
La Zona 2 corresponde a los departamentos de los suburbios interiores situados cerca de París , es decir, Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) y Val-de-Marne (94).
Incluyendo las ciudades de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Ivry, Aubervilliers y Montreuil, la zona 2 te da acceso a:
- en el Stade de France para eventos culturales y deportivos,
- en el famoso mercadillo de Montreuil,
- en el Domaine national de Saint Cloud,
- en el Estadio Roland Garros para actuaciones apasionadas,
- en la Île Seguin,
- en el Museo de Fotografía,
- en el Pabellón de las Indias,
- y muchos otros lugares por descubrir...
Zona 3: alrededor de los suburbios interiores
La Zona 3 corresponde a los municipios y territorios situados alrededor de los suburbios interiores.
Incluyendo las ciudades de Asnières, Saint-Cloud, Saint-Denis, Courbevoie, Meudon y Sceaux, la zona 3 te permitirá descubrir:
- la Basílica de Saint-Denis,
- el Château de Malmaison,
- la Cité du cinéma,
- el Parc de Sceaux y su magnífica finca,
- el Parque Nacional Saint-Cloud,
- el Observatorio Astronómico de Meudon,
- el Parque Nacional de Meudon y sus numerosos lugares ocultos,
- y muchos museos y teatros nacionales...
Zona 4: los suburbios exteriores
La Zona 4 corresponde a los departamentos de los suburbios exteriores alrededor de París , que incluyen Essonne (91), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77) y Yvelines (78).
Al elegir la zona 4 tendrás acceso a:
- en el Palacio de Versalles y sus jardines,
- en el aeropuerto de Orly,
- en el Castillo de Montecristo,
- en las orillas del verde Sena para paseos deliciosos,
- en la iglesia de Saint-Georges,
- en la Massy Opera,
- y muchos otros lugares...
Zona 5: el resto de Île-de-France y algunas zonas alrededor
La Zona 5 corresponde a todos los demás territorios de Île-de-France y algunos municipios circundantes.
Al elegir acceder a la zona 5 podrás ir a:
- en Disneyland Paris Park,
- en el aeropuerto Roissy Charles de Gaulle,
- en la ciudad medieval de Provins,
- en el bosque de Rambouillet,
- en el Château de Fontainebleau,
- en el Parque Zoológico de Thoiry,
- en el Parque Regional Vexin,
- y muchos otros sitios...