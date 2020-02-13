¿Cómo viajar en orden?

Normativas aplicables

De acuerdo con la normativa aplicable a los servicios públicos de transporte de pasajeros, los usuarios del transporte público en la región de Île-de-France deben, para estar en regla, poseer un billete de transporte válido que deben validar sistemáticamente al acceder a las redes y al realizar conexiones:

en las líneas validadoras o en los andenes del metro, tren-RER y tranvía expreso,

a bordo de vehículos para el autobús, el tranvía urbano y el T Zen.

Los poseedores de pases cortos (Mobilis, Ticket Jeunes fin de semana y Paris Visite) también deben escribir su nombre y la(s) fecha(s) de uso de su billete en el cupón magnético.

Los pases de la gama Navigo (Navigo Annual, Month and Week, Imagine R, Navigo Solidarity, Navigo Gratuité y Amethyste) y los pases en medios magnéticos (Mobilis, Paris Visite y el Ticket Jeunes Week-end) son estrictamente personales y no pueden ser utilizados por otra persona.

Los pasajeros deben tener su billete en buen estado (sin alterar, sin arrugar) hasta la salida real de la zona controlada (tras pasar por las puertas de salida o los dispositivos de control de salida).

Los pasajeros que viajan con billetes de tarifa reducida deben poder justificar su derecho a un descuento en caso de inspección, presentando los documentos justificativos correspondientes, bajo pena de multa.

Política de venta de entradas

Cualquier persona que incumpla estas obligaciones, es decir, cualquier persona que utilice transporte público "sin un billete de transporte o con un billete de transporte inválido o no completado, si procede, por las operaciones que incumban el pasajero" (artículo 80-3 del Decreto nº 86-1045), se considera que viaja en infracción y puede ser multado por el billete.

La política de imposición de multas es responsabilidad de las empresas de transporte, en cumplimiento del marco normativo previsto por el Estado (en particular los artículos 80-3 y 80-4 del Decreto nº 86-1045 de 18 de septiembre de 1986 relativos a la liquidación y las sanciones aplicables a ciertos delitos contra la policía de los servicios públicos de transporte ferroviario y los servicios regulares y bajo demanda de transporte público de pasajeros).

Para más información sobre las infracciones y el pago de una indemnización global, puede consultar las páginas web de los operadores de la RATP y SNCF, así como las empresas privadas que operan los autobuses.

Excepciones

A modo de excepción al principio de que cada usuario debe tener un billete de transporte, algunos usuarios que se benefician de viajar gratis en las redes no necesitan billete de transporte (niños menores de 4 años, acompañantes de civiles ciegos o titulares de tarjeta ONAC). Sin embargo, deben disponer de documentos que demuestren su derecho a viajar libremente. El acceso a redes cerradas (metro, RER) requiere solicitar en las taquillas un vale que les permita pasar por las puertas (opcional para niños menores de 4 años que viajan armados).