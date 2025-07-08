FAQ - Cuentas de tiempo
Respuestas a tus preguntas sobre las cuentas de tiempo de los empleados durante la transición de las líneas de autobús de París y Petite Couronne.
1. ¿Qué ocurre con las cuentas de tiempo de los empleados transferidos?
Cuentas y contadores de tiempo
|Sobre la fecha de cambio
|Traslado
|Equilibrado
|Vacaciones anuales
|SÍ
|Cuenta de Descanso Fijo
|SÍ
|Cuenta flotante de reposo
|SÍ
|Cuentas de Horas Extra (TS) / Tiempo Compensatorio (CT) / Vacaciones Compensatorias (RTC)
|SÍ
|Cuenta de Donación de Días
|SÍ
|Días obtenidos bajo el título de la Medalla de Honor
|SÍ (para festivos)
|SÍ (para el TC)
Cuentas de ahorro de tiempo (CET)
|Sobre la fecha de cambio
|Traslado
|Equilibrado
|ÉSTE
|SÍ
|ESTE final de carrera
|SÍ
Leyenda de las tablas:
- "Fecha de cambio" = primer día de la toma de control de las operaciones por parte del nuevo operador.
- "Transferido" = el número de días transferidos tal como está al nuevo empleador.
- "Equilibrado" = la cuenta está cerrada y su valor se liquida, según las normas vigentes en la RATP.
2. ¿Se mantendrá el método para adquirir las vacaciones anuales vigentes en RATP con el nuevo empleador?
La RATP podrá validar antes de la fecha de puesta en marcha del PSD la instalación de días de vacaciones anuales en una fecha posterior a la fecha de puesta en servicio del PSD, y esto, hasta cuatro meses después de dicha fecha, siempre que estos días de permiso cumplan con las normas corporativas (acuerdos, fechas de vencimiento y costumbres) vigentes antes de la transferencia y en curso en el momento de la transferencia. Cualquier permiso anual validado por el cedente conforme a estas normas debe ser mantenido por el nuevo empleador.
Durante los últimos cuatro meses previos a la fecha de puesta en servicio del PSD, la RATP enviará al nuevo empleador la lista de vacaciones anuales aprobadas, mensualmente.
3. ¿Podrán los empleados tomar vacaciones anuales por adelantado tras la fecha de su traslado?
Sí. En cumplimiento de los textos vigentes en la RATP, será posible tomar permiso hasta M+4 después de la fecha de transferencia.
El futuro empleador estará informado.
4. ¿Podrá el comprador cancelar una salida de permiso al final de su carrera o en curso?
No. Cualquier permiso CET al final de su carrera validado conforme a las normas de la empresa vigentes en la RATP se manterá. Los empleados que se jubilen después de la fecha de comisionamiento, pero que hayan comenzado a retomar los días asignados en su CET de fin de carrera antes de esa fecha, no serán transferidos (siempre que el CET de fin de carrera se realice de forma continua).
5. ¿Se mantendrán las normas para abrir, usar y completar los CET de RATP y los CETs de final de carrera con el futuro empleador?
Île-de-France Mobilités pide a cada comprador que abra una cuenta transicional dedicada para recibir los días de los CETs de la RATP.
La implementación de un CET es objeto de un convenio colectivo con el nuevo empleador.
6. ¿Se mantiene el programa de Donación de Días?
Sí, Île-de-France Mobilités ha pedido a los compradores que mantengan el principio de donar días de permiso para familiares enfermos.
Se mantiene el número de días ganados en un ticket de campaña dedicado. Las normas de gestión específicas del plan Don de Jours se negociarán en las instalaciones del comprador.