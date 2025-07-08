FAQ - Cuentas de tiempo

2. ¿Se mantendrá el método para adquirir las vacaciones anuales vigentes en RATP con el nuevo empleador?

La RATP podrá validar antes de la fecha de puesta en marcha del PSD la instalación de días de vacaciones anuales en una fecha posterior a la fecha de puesta en servicio del PSD, y esto, hasta cuatro meses después de dicha fecha, siempre que estos días de permiso cumplan con las normas corporativas (acuerdos, fechas de vencimiento y costumbres) vigentes antes de la transferencia y en curso en el momento de la transferencia. Cualquier permiso anual validado por el cedente conforme a estas normas debe ser mantenido por el nuevo empleador.

Durante los últimos cuatro meses previos a la fecha de puesta en servicio del PSD, la RATP enviará al nuevo empleador la lista de vacaciones anuales aprobadas, mensualmente.