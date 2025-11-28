Términos y Condiciones Generales de Reembolso - Funcionamiento de reembolso del paquete Imagine R

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES

La tarjeta Scol'R Junior es una suscripción anual que permite a los estudiantes de los suburbios periféricos (departamentos 77 - 78 - 91 - 95) hacer un viaje diario de ida y vuelta entre su hogar y su colegio únicamente en un circuito escolar especial. Esta tarjeta está destinada a alumnos elegibles según el significado de las normativas regionales para circuitos escolares especiales y que tengan menos de 11 años al 31 de diciembre de 2025, o que estén matriculados en una escuela primaria.

ARTÍCULO 2: PRINCIPIOS GENERALES

Para facilitar la movilidad de los niños, Île-de-France Mobilités ofrece un reembolso del 100% del pase imagine R Junior para los usuarios que posean una tarjeta Scol'R Junior para el curso escolar 2025-2026, incluyendo las tasas de solicitud.

Todas las solicitudes de reembolso en el contexto de esta operación deben presentarse en la página web de https://www.iledefrance-mobilites.fr, únicamente en el Área de Compensación, accesible en la dirección https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. Para acceder a este espacio, debes crear o tener una cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

La solicitud de reembolso la realiza el pagador del paquete, considerado el tutor legal del usuario. El usuario menor no está obligado a crear una cuenta para obtener un reembolso al pagador.

Las solicitudes se presentan exclusivamente en línea y deben presentarse en el espacio de compensación entre el 8 de diciembre de 2025 y el 30 de abril de 2026, inclusive. La finalización de las solicitudes iniciadas durante este periodo es posible hasta el 31 de mayo de 2026 inclusive, a través del sistema de quejas (véase el artículo 7 de este documento).

Solo se puede hacer una solicitud por usuario.

ARTÍCULO 3: CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Para beneficiarse del reembolso del paquete Imagine R Junior válido para el curso 2025-2026, el usuario debe:

Posee una tarjeta Scol'R Junior válida para el curso escolar 2025-2026. Esta tarjeta está destinada a menores de 11 años a partir del 31 de diciembre de 2025

Sé titular de un pase Imagine R Junior válido para el curso 2025-2026.

Si el usuario cumple estas condiciones, el pagador deberá:

Presenta una solicitud en el espacio mencionado en el Artículo 2 de este documento.

Envía una copia de la tarjeta Scol'R Junior mencionada anteriormente en el proceso de solicitud online.

ARTÍCULO 4: CANTIDAD REEMBOLSADA

Para un usuario que posea una tarjeta Scol'R Junior para el curso 2025-2026 y un paquete Imagine R Junior válido para el mismo periodo, la cantidad reembolsada será de 24,80 €.

ARTÍCULO 5: TÉRMINOS DE REEMBOLSO

Todos los reembolsos se realizan mediante transferencia a la cuenta bancaria conocida o introducida en el proceso de solicitud online. En el caso de un plan activo Imagine R junior con domiciliaciones bancarias, esta será la cuenta bancaria utilizada para estos domicilios directos.

El reembolso se pagará al pagador del paquete Imagine R Junior que posea el usuario. Su nombre aparecerá en el proceso online en el momento de la presentación de la solicitud, así como en el correo electrónico de confirmación enviado al final de la solicitud a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

ARTÍCULO 6: SEGUIMIENTO DEL PAGO

El estado de la reclamación puede rastrearse en la página de Seguimiento en la Zona de Compensación iniciando sesión con la cuenta Île-de-France Mobilités Connect que se utilizó para presentar la reclamación.

Además, se enviarán correos electrónicos automáticos en cada etapa para informar sobre el estado de la solicitud. Estos correos se enviarán a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

Para más información, consulte las preguntas frecuentes disponibles en la web de Île-de-France Mobilités en: => https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/dedommagements-et-remboursements

ARTÍCULO 7: QUEJAS

Todas las reclamaciones relativas a estas medidas de reembolso deben presentarse en el Área de Compensación. Un formulario de contacto dedicado está disponible al final de la página.

El acceso al formulario de contacto también puede realizarse mediante el enlace hipertexto del correo enviado en caso de solicitud denegada a la dirección correspondiente a la cuenta Île-de-France Mobilités Connect utilizada para acceder a la Zona de Compensación.

Île-de-France Mobilités y Comutitres S.A.S se reservan el derecho de solicitar cualquier documento adicional necesario para verificar la información proporcionada.

ARTÍCULO 8: DATOS PERSONALES

Los datos para la creación de la cuenta Île-de-France Mobilités se recopilan antes de la venta del paquete júnior Imagine R. Consulte los Términos y Condiciones Generales de Uso de la Cuenta de Cliente de Île-de-France Mobilités: www.iledefrance-mobilites.fr/donnees-personnelles.

Como parte del proceso de compensación, no se le pide al Usuario que proporcione datos adicionales sobre lo recopilado para la creación y gestión del contrato. Consulte los Términos y Condiciones Generales de Venta del Paquete Imagine R Junior: https://www.iledefrance-mobilites.fr/cgvu-imagine-r-scolaire-junior

El procesamiento del reembolso puede llevar a la recogida de los datos bancarios del pagador (IBAN y BIC) para llevar a cabo la operación de reembolso. Estos datos, justificados por el contrato, se conservan durante la duración del reembolso.

El procesamiento del reembolso también puede dar lugar a un procesamiento automatizado adicional de datos personales, que se realizará durante la revisión del comprobante de domicilio solicitado. El objetivo de este enfoque es garantizar la autenticidad de los documentos proporcionados y combatir el fraude.

El comprobante de dirección se conserva durante el tiempo que tarda en tramitar la solicitud.

ARTÍCULO 9: MEDIACIÓN

Tanto este sitio como los términos y condiciones de su uso están regulados por la ley francesa, independientemente del lugar de uso.

En caso de disputa, y solo después de que se haya enviado una solicitud por escrito al departamento de atención al cliente correspondiente y cuya respuesta no haya sido satisfactoria o en ausencia de respuesta en un mes, el pagador podrá recurrir a la mediación para resolver la disputa de forma amistosa.

Sin embargo, las partes en la disputa siguen siendo libres de aceptar o rechazar el uso de la mediación. La solución propuesta por la mediación no es vinculante para las partes.

El pagador encontrará en las páginas web de la RATP, SNCF y OPTILE, de sus agentes o en los medios de comunicación apropiados implementados por cada uno de ellos, los datos de contacto y la dirección de la página web del mediador competente al que pertenece cada aseguradora, pudiendo remitir el asunto al mediador de su elección.

ARTÍCULO 10: ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE REEMBOLSO

La presentación de una solicitud de reembolso está sujeta a la aceptación y cumplimiento de estos Términos y Condiciones Generales de Reembolso.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, el Área de Compensación y los servicios asociados, así como estos Términos y Condiciones Generales de Reembolso, en particular para adaptarse a los cambios en el espacio mediante la disponibilidad de nuevas funcionalidades, la eliminación o modificación de características existentes.

Las condiciones se presentarán al pagador durante cada proceso de reembolso.

