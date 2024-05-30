Vive los Juegos de París 2024 con transporte público

Este verano, Île-de-France se convierte en el país anfitrión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Para informar mejor a los usuarios y permitirles aprovechar al máximo el evento, en esta página encontraréis: información sencilla y práctica, figuras para entender la red, imágenes para vuestra web y redes sociales para descargar, y tutoriales en vídeo para entender y explicar cómo funciona la red de Île-de-France durante el periodo de competición.

1- ¿Cuál es la red de transporte público de Île-de-France Mobilités?

Figuras clave para el transporte en la región de Île-de-France

En cifras: la red de transporte público en la región de Île-de-France

  • 9,4 millones de viajes diarios
  • 2.122 km de red ferroviaria
  • Segunda red ferroviaria más concurrida del mundo después de Tokio
  • Cuarta red más larga del mundo
  • Segunda red más densa después de Londres
  • Líneas de autobús de 1900
  • 10.700 autobuses y autocares en circulación
  • 14 líneas de tranvía
  • 13 líneas de tren y RER
  • 16 líneas de metro
  • 4 nuevas líneas de metro en construcción

Una red de transporte público en perpetua evolución

2- ¿Cómo usarlo: moverse en transporte público durante los Juegos de París 2024?

Los Juegos de París 2024 acollen a 500.000 espectadores para un día de clásica competición olímpica. Un total de 25 sedes de competición en toda la región de Île-de-France y la ambición común de permitir que todos los espectadores viajen al 100% en transporte público.

Una aplicación móvil para planificar todos tus viajes, un billete de transporte específico para los Juegos de París 2024, un plan de transporte adaptado a la competición... Encuentra toda la información práctica e iniciativas de nuestra red en nuestra página dedicada.

Juegos de París 2024 en transporte público: nuestro contenido educativo para descargar

Aplicación de Transporte Público de París 2024: el todo en uno para tus viajes

Con la aplicación multilingüe "Paris Public Transport 2024", puedes disfrutar:

  • Un planificador de rutas para preparar tu viaje a los lugares de París 2024
  • Información de tráfico personalizada basada en tus sitios favoritos de celebraciones y competiciones
  • La posibilidad de comprar el pase de transporte París 2024 en una versión desmaterializada (desde junio)
  • El Día D, las rutas se actualizaban en tiempo real

Passe Paris 2024, el billete de transporte específico para los Juegos de París 2024

Residentes de Île-de-France: durante los Juegos de París, nada cambia para vosotros

Durante la duración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, desde el viernes 26 de julio de 2024 hasta el domingo 11 de agosto de 2024, las tarifas del transporte público están aumentando en Île-de-France.

¿Para qué? Para financiar el refuerzo del transporte ofrecido vinculado a los flujos excepcionales de pasajeros. Un aumento que no afectará a los residentes de Île-de-France.

