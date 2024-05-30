Vive los Juegos de París 2024 con transporte público

Los Juegos de París 2024 acollen a 500.000 espectadores para un día de clásica competición olímpica. Un total de 25 sedes de competición en toda la región de Île-de-France y la ambición común de permitir que todos los espectadores viajen al 100% en transporte público.

Una aplicación móvil para planificar todos tus viajes, un billete de transporte específico para los Juegos de París 2024, un plan de transporte adaptado a la competición... Encuentra toda la información práctica e iniciativas de nuestra red en nuestra página dedicada.