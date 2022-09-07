¿Eres un jugador cultural o de entretenimiento?

Para mejorar su programa de relaciones para los suscriptores imagina R, Île-de-France Mobilités está forjando alianzas con varios actores para disfrutar mejor de Île-de-France mediante:

Facilitar el acceso a productos y servicios cotidianos más responsables en Île-de-France

Ayudar a los jóvenes a relajarse y compartir momentos de felicidad a través del acceso a la cultura y el entretenimiento en Île-de-France

Para ser socio, descarga y lee el acuerdo de sociedad que aparece a continuación y luego rellena el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.