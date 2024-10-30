Normas para correspondencia y correspondencia por vía pública

Preámbulo

Este documento presenta las normas para las conexiones y la lista de conexiones por carretera pública dentro del perímetro de transporte de Île-de-France Mobilités.

Reglas de correspondencia

Para pagar solo un viaje, haz tus transbordos en la "zona controlada".

Para hacer tus conexiones con un solo viaje, mantente en la "zona controlada": esta es la zona interior de una estación o estación delimitada por equipos de validación de entrada y equipos de salida. En esta zona, debes tener una multa válida.

¿Cómo (bien) hacer tu correspondencia?

Siguiendo los caminos, señales y señalización que indican las conexiones, y por tanto sin salir por el equipo o las puertas de salida.

¡Cuidado! Si sales de la zona controlada y vuelves a entrar, tendrás que validar tu pase, móvil o reloj inteligente de nuevo.

Para quienes tienen pases de esquí, los transbordos están incluidos en el forposto.

Para los titulares de entrada, las posibles conexiones con el mismo billete son las siguientes:

conexiones entre autobús, tranvía y Tzen, durante un periodo de 1h30 desde la primera validación. No se aceptan viajes de ida y vuelta ni interrupciones en el mismo autobús, tranvía o línea de Tzen con el mismo billete.

Son posibles las conexiones metro-metro, RER/tren, RER/RER, tren/metro/RER y metro/tren, sin salida, y salvo conexiones por carretera pública a través de las rutas señalizadas durante 2 horas desde la primera validación (que se indica a continuación)

Las conexiones públicas que se indican a continuación te permiten pasar por la vía pública sin que te cobren una segunda multa:

Porte de Clichy (L 13, L14) / Porte de Clichy RER C

St Michel (L 4) / St Michel Notre Dame RER C, RER B

Austerlitz (L5, L10) / Austerlitz RER C

Châtelet / Les Halles (A, B, D) / Les Halles (L 4)

Haussmann Saint Lazare (E) – Gare Saint-Lazare (L, J) - Saint Lazare (L3, L12, L13, L14)

Epinay sur Orge (T12) – Epinay sur Orge (C)

Evry Courcouronnes (T12) – Evry Courcouronnes (D)

Saint Cyr (T13) – Saint Cyr (C, N, U)

Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (T13) - Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (L)

Saint Germain en Laye (T13) – Saint Germain en Laye (A)

Puente Cardinet (L 14) – Puente Cardinet (L)

París Montparnasse (N) – Montparnasse bienvenido (L13, L6, L4, L12)

París Gare de l'Est (P) – Gare de l'Est (L4, L5, L7)

Massy Palaiseau (B) - Massy Palaiseau (C)

La Défense (L, U) - La Défense (A, L1)

Gare de Lyon (L1, L14, A, D) – Paris Gare de Lyon (R)

Puente Rungis (L14) – RER C

Saint-Denis Pleyel L14 – Saint Denis Stade de France (D)

Rosny Bois Perrier (M11 - RER E)

Nanterre-Préfecture (RER A) - Nanterre La Folie (RER E)

Como recordatorio, la validación es obligatoria antes de cada trayecto al entrar en la red y/o subir al vehículo, pero también, si procede, durante los transbordos y salidas, bajo pena de infracción.



Se abrirán nuevas conexiones por vías públicas:

Desde 2026: Massy Palaiseau (B), Massy Palaiseau (C), Massy Palaiseau (L18)

Desde 2027: Issy (C - L15 Sur), Pont de Sèvres (L9 - L15 Sur), Créteil l'Echât (L8 - L15 Sur)