Navigo Liberté +: todo lo que necesitas saber sobre conexiones
Con Navigo Liberté +, disfruta de total libertad de movimiento por toda Île-de-France. Consulta nuestra guía completa para entender cómo funciona, qué partidas están permitidas y qué reglas seguir.
¿Cuáles son las tarifas con el Navigo Liberté +?
Los viajes realizados con Navigo Liberté + se facturan a final de mes:
- 1,99 € (0,99 € de tarifa reducida) por un viaje en metro, tren, RER o tranvía exprés.
- 1,60 € (tarifa reducida de 0,80 €) por un viaje en autobús, tranvía o teleférico.
- 13 € (tarifa reducida de 6,50 €) por un viaje hacia/desde los aeropuertos (línea de metro 14 Orly, RER B CDG y RoissyBus).
Conexiones y rutas
Se produce una conexión cuando cambias de línea durante tu viaje. Con Navigo Liberté +, puedes hacer tantas conexiones como quieras y usar varios medios de transporte.
Cuando haces una conexión durante tu viaje con Navigo Liberté +, pagas por un solo viaje y no por dos:
- Autobús / tranvía → autobús / tranvía:
1,60 € (0,80 € de descuento)
- Metro / Tren / RER / Tranvía expreso → Metro / Tren / RER / Tranvía expreso:
1,99 € (0,99 € rebajado)
- Metro / Tren / RER / Tranvía exprés → Autobús / Tranvía (o viceversa):
1,99 € (0,99 € rebajado)
- Autobús / Tranvía / Metro / Tren / RER / Tranvía exprés → aeropuerto* (o viceversa):
13 € (6,50 € con descuento)
* Línea 14 de metro Orly, RERB CDG, Orlybus y RoissyBus
Periodo de validez de los viajes
- Salida en autobús/tranvía : 1h30 entre la primera validación y la conexión, sin interrupciones y sin ida y vuelta.
- Salida en Metro/Tren/RER : 2 horas entre la primera validación y la conexión, sin salir.
Más allá de estos periodos, un nuevo ticket se contará automáticamente cuando se realice la conexión.
Zona controlada: paga solo un viaje
El área controlada corresponde al espacio delimitado por los pórticos o equipos de validación.
Quédate en esta zona para evitar que te cobren dos veces.
Consejos:
- Sigue las señales para encontrar conexiones.
- No uses las salidas salvo para salir permanentemente de la red.
Cuidado
Si sales de la zona controlada y vuelves a entrar (revalidando tu pase), se te cobrará por una nueva atracción.
Conexiones especiales sin coste adicional
Algunas conexiones entre estaciones permiten salir brevemente de la zona controlada sin pagar un segundo viaje :
- Porte de Clichy (L 13, L14) / Porte de Clichy RER C
- St Michel (L 4) / St Michel Notre Dame RER C, RER B
- Austerlitz (L5, L10) / Austerlitz RER C
- Châtelet / Les Halles (A, B, D) / Les Halles (L 4)
- Haussmann Saint Lazare (E) – Gare Saint-Lazare (L, J) - Saint Lazare (L3, L12, L13, L14)
- Epinay sur Orge (T12) – Epinay sur Orge (C)
- Evry Courcouronnes (T12) – Evry Courcouronnes (D)
- Saint Cyr (T13) – Saint Cyr (C, N, U)
- Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (T13) - Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (L)
- Saint Germain en Laye (T13) – Saint Germain en Laye (A)
- Puente Cardinet (L 14) – Puente Cardinet (L)
- París Montparnasse (N) – Montparnasse bienvenido (L13, L6, L4, L12)
- París Gare de l'Est (P) – Gare de l'Est (L4, L5, L7)
- Massy Palaiseau (B) - Massy Palaiseau (C)
- La Défense (L, U) - La Défense (A, L1)
- Gare de Lyon (L1, L14, A, D) – Paris Gare de Lyon (R)
- Puente Rungis (L14) – RER C
- Saint-Denis Pleyel L14 – Saint Denis Stade de France (D)
- Rosny Bois Perrier (M11 - RER E)
- Nanterre-Préfecture (RER A) - Nanterre La Folie (RER E)
A partir de 2025: se abrirán nuevas conexiones por carretera pública
- Châtillon-Montrouge (M13) - (M15 Sur)
- St-Maur-Créteil (RER A) - (M15 Sur)
- Pont de Sèvres (M9 - M15 Sur)
- Créteil l'Echât (M8 - M15 Sur)
Como qué
Si tomo el metro 13 y luego el RER C en Porte de Clichy, saldré del área controlada, pero solo me cobrarán por un viaje.
Como recordatorio
La validación es obligatoria antes de cada trayecto al entrar en la red y/o al subir al vehículo, pero también, si procede, durante las conexiones y salidas, bajo pena de infracción.