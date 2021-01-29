Navigo Liberté +: todo lo que necesitas saber sobre conexiones

Conexiones y rutas

Se produce una conexión cuando cambias de línea durante tu viaje. Con Navigo Liberté +, puedes hacer tantas conexiones como quieras y usar varios medios de transporte.

Cuando haces una conexión durante tu viaje con Navigo Liberté +, pagas por un solo viaje y no por dos:

Autobús / tranvía → autobús / tranvía :

1,60 € (0,80 € de descuento)

: 1,60 € (0,80 € de descuento) Metro / Tren / RER / Tranvía expreso → Metro / Tren / RER / Tranvía expreso :

1,99 € (0,99 € rebajado)

: 1,99 € (0,99 € rebajado) Metro / Tren / RER / Tranvía exprés → Autobús / Tranvía (o viceversa):

1,99 € (0,99 € rebajado)

(o viceversa): 1,99 € (0,99 € rebajado) Autobús / Tranvía / Metro / Tren / RER / Tranvía exprés → aeropuerto* (o viceversa):

13 € (6,50 € con descuento)

* Línea 14 de metro Orly, RERB CDG, Orlybus y RoissyBus

Periodo de validez de los viajes

Salida en autobús/tranvía : 1h30 entre la primera validación y la conexión, sin interrupciones y sin ida y vuelta.

: 1h30 entre la primera validación y la conexión, sin interrupciones y sin ida y vuelta. Salida en Metro/Tren/RER : 2 horas entre la primera validación y la conexión, sin salir.

Más allá de estos periodos, un nuevo ticket se contará automáticamente cuando se realice la conexión.

Zona controlada: paga solo un viaje

El área controlada corresponde al espacio delimitado por los pórticos o equipos de validación.

Quédate en esta zona para evitar que te cobren dos veces.

Consejos: